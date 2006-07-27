Врач травматолог-ортопед в Тюмени

Травматолог-ортопед — это врач-специалист, в сферу профессиональных интересов которого входит диагностирование и лечение болезней и травм опорно-двигательной системы.

Услуги травматолога-ортопеда необходимы при различных травматических повреждениях, а также приобретенных и врожденных патологиях и деформациях суставов, костей, связок, мышц и сухожилий.

Важно знать, четыре основных принципа лечения переломов: (точная репозиция, стабильная фиксация, ранние движения, поздние нагрузки). Данные принципы во многом отражают суть работы травматолога-ортопеда.

С какими симптомами обращаются к травматологу. Что лечит врач травматолог-ортопед

ушибы, растяжения, вывихи;

боль и ограничения при привычных движениях в суставах;

хромота;

переломы костей (бедра, стопы, таза, голени, плеча, лодыжек, кисти, предплечья, ключицы и т. д.);

травмы и повреждения суставов и мягких тканей (разрыв сухожилий и связок, повреждение менисков и пр.).

устойчивые, хронические боли в конечностях, позвоночнике и суставах;

наличие заболеваний, характеризующихся деформацией костных структур и нарушением функций крупных и мелких суставов;

хронические воспалительные процессы костно-мышечной системы.

Тяжелый физический труд, избыточный вес, занятия спортом с преобладанием осевых нагрузок (бег, тяжелая атлетика, прыжки), постоянные статические нагрузки, неправильная гигиена сна — эти и другие факторы могут перегружать опорно-двигательный аппарат, создавая еще целый ряд поводов для записи к ортопеду.

О необходимости посетить травматолога-ортопеда в Тюмени также свидетельствуют следующие симптомы:

тугоподвижность суставов, их припухлость и болезненность во время движения;

боли в пояснице;

нарушения осанки;

постоянная ломота и боль в мышцах;

онемение рук.

Поражения суставной системы могут возникнуть вследствие инфекционно-воспалительных, травматических и врожденных причин. Определенные патологии обусловлены возрастом пациента, избыточной массой тела или другими факторами. Врач травматолог поможет справиться не только с патологической симптоматикой, но и устранить саму причину ее появления, минимизируя причиненный болезнью вред здоровью.

Какие услуги травматолога в Тюмени

Наш Центр ортопедии и травматологии круглосуточно оказывает пациентам широкий ряд квалифицированных услуг:

профессиональные консультации травматолога-ортопеда;

помощь при получении травм любого характера;

диагностика и лечение последствий травм и заболеваний опорно-двигательной системы любой этиологии;

полное и частичное протезирование суставов;

проведение корригирующих операций, остеосинтез;

детская и подростковая ортопедия;

индивидуальный подбор и изготовление ортопедических стелек для детей и взрослых

Что смотрит и как проводит прием травматолог-ортопед?

визуальную оценку анатомического строения, которое является актуальным для костной системы (неправильное или правильное), что особенно важно при осмотре новорожденных малышей;

определение амплитуды движений пораженных суставов;

назначение рентгенографических исследований, на основании которых устанавливается верный диагноз (КТ, МРТ);

назначение грамотного, эффективного лечения;

разработка индивидуальной программы реабилитации и восстановления.

Какие болезни лечит травматолог-ортопед в Тюмени

Одной из самых распространенных причин обращения к травматологу-ортопеду являются боли в спине, особенно в пояснице. Потери трудоспособности от патологий опорно-двигательной системы занимают одно из лидирующих мест, ведь, зачастую, лечение затягивается на долгие месяцы.

Что касается конкретного перечня болезней, которые лечит врач ортопед, то можно особо выделить:

деформации костей и суставов — пяточная шпора, спондилолистез, косолапость, плоскостопие, искривление стоп;

врожденные патологии — кривошея, дисплазия тазобедренных суставов;

переломы и вывихи костей;

хронические заболевания позвоночника — остеохондроз;

воспалительные болезни суставов и околосуставной сумки — артроз, бурсит;

неврома Мортона

деформирующий остеоз;

ревматоидный артрит;

опухоль Юинга;

заболевания сухожилий — стилоидит, эпикондилит;

остеомиелит, полиартрит;

нарушения осанки — кифоз, лордоз, сколиоз;

остеогенная саркома, хондромиксосаркома фиброзная дисплазия и другие опухолевые заболевания опорно-двигательного аппарата;

осложнения и последствия травм — ложный сустав, контрактуры, медленное срастание перелома.

Какая диагностика проводится

При диагностировании патологий опорно-двигательной системы травматологи-ортопеды используют широкий спектр лабораторно-инструментальных методов исследования, такие как

рентгенография,

УЗИ, денситометрия

КТ и МРТ суставов, мышц и связок,

диагностическая артроскопия.

Несмотря на профиль заболеваний, без традиционных и специфических лабораторных исследований здесь также не обойтись. В частности, травматологу могут потребоваться результаты таких анализов:

клинический анализ крови и мочи;

исследование гемостаза;

биохимические исследования;

исследование суставной жидкости.

Наличие мощного диагностического оборудования экспертного класса позволяет оперативно провести комплексное обследование, установить верный диагноз и назначить адекватное и результативное лечение.

Какие методы лечения применяет травматолог-ортопед

Травматологи-ортопеды используют наиболее эффективные современные консервативные и хирургические методики:

медикаментозную терапию (включая, внутрисуставное введение лекарственных препаратов);

лечебную физкультуру;

физиотерапевтические методы лечения;

мануальную терапию, массаж, иглорефлексотерапию;

ударно-волновую терапию (УВТ);

корригирующие операции при деформации стоп;

репозиционные и ревизионные операции на суставах и костях;

артроскопическое лечение повреждения суставов;

эндопротезирование суставов (полное или частичное) и пр.

Применение малоинвазивных оперативных методик, использование прогрессивных материалов и лекарственных препаратов последнего поколения позволяет достичь высоких положительных результатов и минимизировать время реабилитации после проведенного вмешательства.

В случае лечения травм конечностей, для их иммобилизации мы используем современные, легкие и прочные полимерные материалы, которые наиболее достоверно повторяют анатомическую форму сегмента тела.

Вес такой повязки существенно меньше гипсовых аналогов, что позволяет пациенту свободно двигаться и чувствовать себя комфортно, несмотря на полученную травму.

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