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Врач травматолог-ортопед в Тюмени
Травматолог-ортопед — это врач-специалист, в сферу профессиональных интересов которого входит диагностирование и лечение болезней и травм опорно-двигательной системы.
Услуги травматолога-ортопеда необходимы при различных травматических повреждениях, а также приобретенных и врожденных патологиях и деформациях суставов, костей, связок, мышц и сухожилий.
Важно знать, четыре основных принципа лечения переломов: (точная репозиция, стабильная фиксация, ранние движения, поздние нагрузки). Данные принципы во многом отражают суть работы травматолога-ортопеда.
С какими симптомами обращаются к травматологу. Что лечит врач травматолог-ортопед
- ушибы, растяжения, вывихи;
- боль и ограничения при привычных движениях в суставах;
- хромота;
- переломы костей (бедра, стопы, таза, голени, плеча, лодыжек, кисти, предплечья, ключицы и т. д.);
- травмы и повреждения суставов и мягких тканей (разрыв сухожилий и связок, повреждение менисков и пр.).
- устойчивые, хронические боли в конечностях, позвоночнике и суставах;
- наличие заболеваний, характеризующихся деформацией костных структур и нарушением функций крупных и мелких суставов;
- хронические воспалительные процессы костно-мышечной системы.
Тяжелый физический труд, избыточный вес, занятия спортом с преобладанием осевых нагрузок (бег, тяжелая атлетика, прыжки), постоянные статические нагрузки, неправильная гигиена сна — эти и другие факторы могут перегружать опорно-двигательный аппарат, создавая еще целый ряд поводов для записи к ортопеду.
О необходимости посетить травматолога-ортопеда в Тюмени также свидетельствуют следующие симптомы:
- тугоподвижность суставов, их припухлость и болезненность во время движения;
- боли в пояснице;
- нарушения осанки;
- постоянная ломота и боль в мышцах;
- онемение рук.
Поражения суставной системы могут возникнуть вследствие инфекционно-воспалительных, травматических и врожденных причин. Определенные патологии обусловлены возрастом пациента, избыточной массой тела или другими факторами. Врач травматолог поможет справиться не только с патологической симптоматикой, но и устранить саму причину ее появления, минимизируя причиненный болезнью вред здоровью.
Какие услуги травматолога в Тюмени
Наш Центр ортопедии и травматологии круглосуточно оказывает пациентам широкий ряд квалифицированных услуг:
- профессиональные консультации травматолога-ортопеда;
- помощь при получении травм любого характера;
- диагностика и лечение последствий травм и заболеваний опорно-двигательной системы любой этиологии;
- полное и частичное протезирование суставов;
- проведение корригирующих операций, остеосинтез;
- детская и подростковая ортопедия;
- индивидуальный подбор и изготовление ортопедических стелек для детей и взрослых
Что смотрит и как проводит прием травматолог-ортопед?
- визуальную оценку анатомического строения, которое является актуальным для костной системы (неправильное или правильное), что особенно важно при осмотре новорожденных малышей;
- определение амплитуды движений пораженных суставов;
- назначение рентгенографических исследований, на основании которых устанавливается верный диагноз (КТ, МРТ);
- назначение грамотного, эффективного лечения;
- разработка индивидуальной программы реабилитации и восстановления.
Какие болезни лечит травматолог-ортопед в Тюмени
Одной из самых распространенных причин обращения к травматологу-ортопеду являются боли в спине, особенно в пояснице. Потери трудоспособности от патологий опорно-двигательной системы занимают одно из лидирующих мест, ведь, зачастую, лечение затягивается на долгие месяцы.
Что касается конкретного перечня болезней, которые лечит врач ортопед, то можно особо выделить:
- деформации костей и суставов — пяточная шпора, спондилолистез, косолапость, плоскостопие, искривление стоп;
- врожденные патологии — кривошея, дисплазия тазобедренных суставов;
- переломы и вывихи костей;
- хронические заболевания позвоночника — остеохондроз;
- воспалительные болезни суставов и околосуставной сумки — артроз, бурсит;
- неврома Мортона
- деформирующий остеоз;
- ревматоидный артрит;
- опухоль Юинга;
- заболевания сухожилий — стилоидит, эпикондилит;
- остеомиелит, полиартрит;
- нарушения осанки — кифоз, лордоз, сколиоз;
- остеогенная саркома, хондромиксосаркома фиброзная дисплазия и другие опухолевые заболевания опорно-двигательного аппарата;
- осложнения и последствия травм — ложный сустав, контрактуры, медленное срастание перелома.
Какая диагностика проводится
При диагностировании патологий опорно-двигательной системы травматологи-ортопеды используют широкий спектр лабораторно-инструментальных методов исследования, такие как
- рентгенография,
- УЗИ, денситометрия
- КТ и МРТ суставов, мышц и связок,
- диагностическая артроскопия.
Несмотря на профиль заболеваний, без традиционных и специфических лабораторных исследований здесь также не обойтись. В частности, травматологу могут потребоваться результаты таких анализов:
- клинический анализ крови и мочи;
- исследование гемостаза;
- биохимические исследования;
- исследование суставной жидкости.
Наличие мощного диагностического оборудования экспертного класса позволяет оперативно провести комплексное обследование, установить верный диагноз и назначить адекватное и результативное лечение.
Какие методы лечения применяет травматолог-ортопед
Травматологи-ортопеды используют наиболее эффективные современные консервативные и хирургические методики:
- медикаментозную терапию (включая, внутрисуставное введение лекарственных препаратов);
- лечебную физкультуру;
- физиотерапевтические методы лечения;
- мануальную терапию, массаж, иглорефлексотерапию;
- ударно-волновую терапию (УВТ);
- корригирующие операции при деформации стоп;
- репозиционные и ревизионные операции на суставах и костях;
- артроскопическое лечение повреждения суставов;
- эндопротезирование суставов (полное или частичное) и пр.
Применение малоинвазивных оперативных методик, использование прогрессивных материалов и лекарственных препаратов последнего поколения позволяет достичь высоких положительных результатов и минимизировать время реабилитации после проведенного вмешательства.
В случае лечения травм конечностей, для их иммобилизации мы используем современные, легкие и прочные полимерные материалы, которые наиболее достоверно повторяют анатомическую форму сегмента тела.
Вес такой повязки существенно меньше гипсовых аналогов, что позволяет пациенту свободно двигаться и чувствовать себя комфортно, несмотря на полученную травму.
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