|
Углы движений в суставахАмплитуда движений в суставах и стерени ограничений (контрактура).
Оформление инвалидностиПорядок прохождения освидетельствования на медико-социальную экспертизу (МСЭ).
МКБ-10МКБ-10 переломы
МКБ-10МКБ-10 переломы
Консультации врачей
без очереди и ожидания
Для связи с врачом откройте приложение
Viber
на Вашем смартфоне, отсканируйте
этот QR-код и напишите врачу.
|
Внимание! Все материалы размещенные на странице не являются рекламой,
Материалы, предоставленные на сайте, собраны из открытых источников и носят ознакомительный характер. Все права на
данные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае обнаружения нарушения авторских прав - просьба сообщить через обратную связь. Внимание! Вся информация и материалы, размещенные на данном сайте, представлены без
гарантии того, что они не могут содержать ошибок.