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Углы движений в суставах

Амплитуда движений в суставах и стерени ограничений (контрактура).
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оформление инвалидности

Оформление инвалидности

Порядок прохождения освидетельствования на медико-социальную экспертизу (МСЭ).
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выписка справок

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