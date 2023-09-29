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Врач ревматолог - Уткина Ирина Сергеевна г. Тюмень
Стаж работы 13 лет
- Сертификат по специальности ревматология, действителен до 29.09.2023г.
- Образование в 2005г. окончила Тюменскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело»
- В 2008г прошла профессиональную переподготовку по специальности ревматология в «Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования»
- В 2018г. прошла сертификационный курс и сдачу экзамена по специальности ревматология в «Северо-Западном государственном медицинском университете имени И.И.Мечникова», в г.Санкт-Петербург
- В 2014г.курсы повышения квалификации по «Локальной инъекционной терапии ревматических заболеваний» в «Северо-Западном государственном медицинском университете имени И.И.Мечникова», в г.Санкт-Петербург
- С 2006-2013г. работа в ревматологическом отделении Калининградской областной больницы
- С 2014-2019г.- работа в «Доктор-А», в настоящее время в МЦ «Виртус», г. Тюмень, ул. Олимпийская 19А, тел. 33-83-07, 64-16-51.
Что лечит врач ревматолог (г. Тюмень)?
- Ревматоидный и псориатический артрит
- Остеоартрит
- Реактивный артрит
- Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит)
- Острую ревматическую лихорадку (ревматизм)
- Подагрический артрит
- Болезни соединительной ткани: системная склеродермия, системная красная волчанка, дерматомиозит
- Феномен (болезнь) Рейно
- Остеопороз
- Васкулиты: геморрагический васкулит, узелковый периартериит, гранулематоз Вегенера, гигантоклеточный темпоральный артериит (болезнь Хортона), неспецифический аортоартериит (болезнь Такаясу), облитерирующий тромбангиит (болезнь Бюргера), болезнь Бехчета (болезнь Адамантиадиса-Бехчета), микроскопический полиангиит.
- Патологию околосуставных мягких тканей: периартрит, тендинит, бурсит, эпикондилит, фасциит.
Консультация ревматолога необходима, если у пациента:
- Ночью или после ночного отдыха наблюдается боли иили скованность в суставах и позвоночнике;
- отечность, боль, покраснение уставов;
- присутствует боль в суставах, которая усиливается к концу дня или при физической нагрузке;
- длительное время наблюдается повышенная температура тела не связанная с инфекцией;
- наблюдаются слабость в конечностях, боль и ломота в мышцах;
- на коже появились узловатые образования (оттенок варьируется от розового до багрово-синюшного);
- наблюдается постоянно присутствующее покраснение щек и лба;
- есть участки уплотненной кожи, при этом изменен внешний вид кожного покрова и нарушена чувствительность;
- отмечается выпадение волос с участками облысения;
- уменьшился рост, наблюдаются переломы костей;
- возникают сочетающиеся с обильной потливостью и повышенной температурой острые головные боли, для которых характерна четкая локализация;
- присутствует невынашивание беременности.
Посетить ревматолога в Тюмени также рекомендуется:
- лицам с наследственной предрасположенностью к поражению соединительной ткани и суставов;
- людям, у которых наблюдаются частые ангины и инфекционные заболевания;
- лицам, у которых присутствует хруст в суставах.
Своевременное обращение к ревматологу - Уткиной Ирине Сергеевне в Тюмени - позволит снизить активность заболевания, снижает вероятность необратимых изменений суставов и инвалидности, улучшает качество жизни и дает возможность сохранения трудоспособности.
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