Врач ревматолог - Уткина Ирина Сергеевна г. Тюмень

Стаж работы 13 лет

Сертификат по специальности ревматология , действителен до 29.09.2023г.

, действителен до 29.09.2023г. Образование в 2005г. окончила Тюменскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело»

В 2008г прошла профессиональную переподготовку по специальности ревматология в «Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования»

по специальности ревматология в «Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования» В 2018г. прошла сертификационный курс и сдачу экзамена по специальности ревматология в «Северо-Западном государственном медицинском университете имени И.И.Мечникова», в г.Санкт-Петербург

в «Северо-Западном государственном медицинском университете имени И.И.Мечникова», в г.Санкт-Петербург В 2014г.курсы повышения квалификации по «Локальной инъекционной терапии ревматических заболеваний» в «Северо-Западном государственном медицинском университете имени И.И.Мечникова», в г.Санкт-Петербург

в «Северо-Западном государственном медицинском университете имени И.И.Мечникова», в г.Санкт-Петербург С 2006-2013г . работа в ревматологическом отделении Калининградской областной больницы

. работа в ревматологическом отделении Калининградской областной больницы С 2014-2019г.- работа в «Доктор-А», в настоящее время в МЦ «Виртус», г. Тюмень, ул. Олимпийская 19А, тел. 33-83-07, 64-16-51.

Что лечит врач ревматолог (г. Тюмень)?

Ревматоидный и псориатический артрит

Остеоартрит

Реактивный артрит

Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит)

Острую ревматическую лихорадку (ревматизм)

Подагрический артрит

Болезни соединительной ткани: системная склеродермия, системная красная волчанка, дерматомиозит

Феномен (болезнь) Рейно

Остеопороз

Васкулиты: геморрагический васкулит, узелковый периартериит, гранулематоз Вегенера, гигантоклеточный темпоральный артериит (болезнь Хортона), неспецифический аортоартериит (болезнь Такаясу), облитерирующий тромбангиит (болезнь Бюргера), болезнь Бехчета (болезнь Адамантиадиса-Бехчета), микроскопический полиангиит.

Патологию околосуставных мягких тканей: периартрит, тендинит, бурсит, эпикондилит, фасциит.

Консультация ревматолога необходима, если у пациента:

Ночью или после ночного отдыха наблюдается боли иили скованность в суставах и позвоночнике;

отечность, боль, покраснение уставов;

присутствует боль в суставах, которая усиливается к концу дня или при физической нагрузке;

длительное время наблюдается повышенная температура тела не связанная с инфекцией;

наблюдаются слабость в конечностях, боль и ломота в мышцах;

на коже появились узловатые образования (оттенок варьируется от розового до багрово-синюшного);

наблюдается постоянно присутствующее покраснение щек и лба;

есть участки уплотненной кожи, при этом изменен внешний вид кожного покрова и нарушена чувствительность;

отмечается выпадение волос с участками облысения;

уменьшился рост, наблюдаются переломы костей;

возникают сочетающиеся с обильной потливостью и повышенной температурой острые головные боли, для которых характерна четкая локализация;

присутствует невынашивание беременности.

Посетить ревматолога в Тюмени также рекомендуется:

лицам с наследственной предрасположенностью к поражению соединительной ткани и суставов;

людям, у которых наблюдаются частые ангины и инфекционные заболевания;

лицам, у которых присутствует хруст в суставах.

Своевременное обращение к ревматологу - Уткиной Ирине Сергеевне в Тюмени - позволит снизить активность заболевания, снижает вероятность необратимых изменений суставов и инвалидности, улучшает качество жизни и дает возможность сохранения трудоспособности.

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