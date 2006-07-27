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МЦ «Гармония», прием ведет врач невролог Кочев Михаил Владимирович
Невролог — специалист, занимающийся лечением и наблюдением пациентов с заболеваниями центральной и периферической нервной систем, опорно-двигательного аппарата и позвоночника, восстановлением после инсультов, различного вида травм: черепно-мозговых, периферических нервных сплетений.
Поводом для обращения к специалисту являются:
- ✅ Головные боли, головокружение, шум в ушах;
- ✅ Нарушение координации движений;
- ✅ Непроизвольные подергивания мышц различных групп;
- ✅ Реабилитация после мозгового инсульта;
- ✅ Реабилитация после травм и операций на позвоночнике;
- ✅ Реабилитация после травм и операций периферических нервных стволов;
- ✅ Осложнения гипертонической болезни, сахарного диабета, атеросклероза;
- ✅ Боли в спине, конечностях, суставах;
- ✅ Онемение, нарушение чувствительности лица, рук, ног;
- ✅ Нарушения сна;
- ✅ Нарушения речи, письма, памяти;
- ✅ Обмороки;
- ✅ Судорожные приступы.
При наличии выше перечисленных симптомов, консультация невролога необходима. Эти симптомы могут являться проявлением достаточно серьезных заболеваний, приводящих как к выраженному ограничению жизнедеятельности, инвалидности, так и наносящих непоправимый вред здоровью:
- ✅ мозговой инсульт;
- ✅ дисциркуляторная энцефалопатия;
- ✅ последствия травм центральной нервной системы различной степени тяжести;
- ✅ последствия травм периферической нервной системы;
- ✅ остеохондроз позвоночника;
- ✅ периартриты суставов;
- ✅ бессонница и другие нарушения сна;
- ✅ опухоли головного мозга и периферических нервов;
- ✅ полинейропатии (токсической, диабетической, сосудистой).
В МЦ «Гармония» работает врач невролог Кочев Михаил Владимирович, со стажем работы 14 лет. Высокая квалификация, современный уровень знаний и опыт работы в условиях взрослой и детской поликлиники, неврологического стационара и отделения восстановительного лечения, поможет решить Ваши проблемы. Дообследование и восстановительное лечение с использованием аппаратных методик в режиме дневного стационара может быть проведено в условиях клиники.
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