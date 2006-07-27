МЦ «Гармония», прием ведет врач невролог Кочев Михаил Владимирович

Невролог — специалист, занимающийся лечением и наблюдением пациентов с заболеваниями центральной и периферической нервной систем, опорно-двигательного аппарата и позвоночника, восстановлением после инсультов, различного вида травм: черепно-мозговых, периферических нервных сплетений.

Поводом для обращения к специалисту являются:

✅ Головные боли, головокружение, шум в ушах;

✅ Нарушение координации движений;

✅ Непроизвольные подергивания мышц различных групп;

✅ Реабилитация после мозгового инсульта;

✅ Реабилитация после травм и операций на позвоночнике;

✅ Реабилитация после травм и операций периферических нервных стволов;

✅ Осложнения гипертонической болезни, сахарного диабета, атеросклероза;

✅ Боли в спине, конечностях, суставах;

✅ Онемение, нарушение чувствительности лица, рук, ног;

✅ Нарушения сна;

✅ Нарушения речи, письма, памяти;

✅ Обмороки;

✅ Судорожные приступы.

При наличии выше перечисленных симптомов, консультация невролога необходима. Эти симптомы могут являться проявлением достаточно серьезных заболеваний, приводящих как к выраженному ограничению жизнедеятельности, инвалидности, так и наносящих непоправимый вред здоровью:

✅ мозговой инсульт;

✅ дисциркуляторная энцефалопатия;

✅ последствия травм центральной нервной системы различной степени тяжести;

✅ последствия травм периферической нервной системы;

✅ остеохондроз позвоночника;

✅ периартриты суставов;

✅ бессонница и другие нарушения сна;

✅ опухоли головного мозга и периферических нервов;

✅ полинейропатии (токсической, диабетической, сосудистой).

В МЦ «Гармония» работает врач невролог Кочев Михаил Владимирович, со стажем работы 14 лет. Высокая квалификация, современный уровень знаний и опыт работы в условиях взрослой и детской поликлиники, неврологического стационара и отделения восстановительного лечения, поможет решить Ваши проблемы. Дообследование и восстановительное лечение с использованием аппаратных методик в режиме дневного стационара может быть проведено в условиях клиники.

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