Юрист по медицинским вопросам

Юрист по медицинским вопросам/спорам — специальность, которая в последнее время приобретает широкое распространение, так как специалисты в этой сфере довольно востребованы. Обычно пациенты не владеют всей информацией, которая позволяет адекватно оценить действия врача касательно процесса лечения.

Только практикующий юрист по медицинским вопросам способен разобраться в ситуации и найти выход. Помощь квалифицированного специалиста позволит отстоять свои права и при необходимости защитить себя от неправомерных действий.

В случае оспаривания методов или результатов лечения, нужно четко разбираться в терминологии, знать все особенности и нюансы в области медицинского права. Для обычного человека это непросто, и здесь на помощь приходит медицинский юрист. Он полезен в выяснении нарушений со стороны персонала, лечащего доктора или учреждения в целом.

Если произошла врачебная ошибка, которая повлекла за собой серьезные последствия для здоровья и даже жизни человека, мед. юрист может привлечь к ответственности виновных и грамотно доказать их вину, чего пациент самостоятельно сделать не сможет.

Как написать заявление для получения медицинской карты амбулаторного больного.

Профессиональная юридическая консультация для пациентов по вопросам:

- получения первичной медицинской документации, копий и выписок из медицинской организации;



- качества и своевременности оказания медицинской помощи в медицинской организации;



- соблюдения медицинской организацией порядков и стандартов оказания медицинской помощи;



- оформления медицинской документации;



- защиты прав пациента (подготовка жалобы/претензии/заявления в медицинскую организацию, страховую компанию, органы государственного контроля, суд).



- прав пациента;



- гарантии бесплатного оказания медицинской помощи;



- платных медицинских услуг (права пациентов-потребителей);



- врачебной тайны.

Профессиональная юридическая консультация для руководителей медицинских организаций по вопросам:

- качества и безопасности медицинской деятельности;

- лицензирования медицинской деятельности;

- подготовки полного пакета документов, необходимого для лицензирования;

- разработка Программы производственного контроля;

- оформления медицинской документации;

- подготовки локальных актов медицинской организации в соответствии с действующими нормативными актами;

- правового регулирования медицинской помощи.

Порядок работы медицинского юриста

1. Ознакомление с Вашей ситуацией возможно как в устной (телефонный звонок), так и в письменной форме (личное сообщение, письмо на почту).

возможно как в устной (телефонный звонок), так и в письменной форме (личное сообщение, письмо на почту). 2. Если на Ваш вопрос есть возможность дать краткий устный ответ , он предоставляется бесплатно (это решается юристом индивидуально).

, он предоставляется бесплатно (это решается юристом индивидуально). 3. Ответ в письменной форме предоставляется в течение 3-5 рабочих дней (в зависимости от сложности вопроса)после внесения оплаты услуги (100%).

(в зависимости от сложности вопроса)после внесения оплаты услуги (100%). 4. После получения ответа у заказчика имеется возможность получить (устно или письменно) дополнительные разъяснения по ответу. Уточнения заказчика не должны при этом содержать новый вопрос, а должны касаться только содержания предоставленного ответа.

(устно или письменно) дополнительные разъяснения по ответу. Уточнения заказчика не должны при этом содержать новый вопрос, а должны касаться только содержания предоставленного ответа. 5. Если после получения консультации заказчику потребуется продолжить работу с юристом по данному вопросу (проверить или подготовить документацию), это обсуждается дополнительно и индивидуально.

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