Медицинские юристы онлайн

Юрист по медицинским вопросам

Юрист по медицинским вопросам/спорам — специальность, которая в последнее время приобретает широкое распространение, так как специалисты в этой сфере довольно востребованы. Обычно пациенты не владеют всей информацией, которая позволяет адекватно оценить действия врача касательно процесса лечения.

Только практикующий юрист по медицинским вопросам способен разобраться в ситуации и найти выход. Помощь квалифицированного специалиста позволит отстоять свои права и при необходимости защитить себя от неправомерных действий.

В случае оспаривания методов или результатов лечения, нужно четко разбираться в терминологии, знать все особенности и нюансы в области медицинского права. Для обычного человека это непросто, и здесь на помощь приходит медицинский юрист. Он полезен в выяснении нарушений со стороны персонала, лечащего доктора или учреждения в целом.

Если произошла врачебная ошибка, которая повлекла за собой серьезные последствия для здоровья и даже жизни человека, мед. юрист может привлечь к ответственности виновных и грамотно доказать их вину, чего пациент самостоятельно сделать не сможет.

  • Как написать заявление для получения медицинской карты амбулаторного больного.
  • Профессиональная юридическая консультация для пациентов по вопросам:
    • - получения первичной медицинской документации, копий и выписок из медицинской организации;
    • - качества и своевременности оказания медицинской помощи в медицинской организации;
    • - соблюдения медицинской организацией порядков и стандартов оказания медицинской помощи;
    • - оформления медицинской документации;
    • - защиты прав пациента (подготовка жалобы/претензии/заявления в медицинскую организацию, страховую компанию, органы государственного контроля, суд).
    • - прав пациента;
    • - гарантии бесплатного оказания медицинской помощи;
    • - платных медицинских услуг (права пациентов-потребителей);
    • - врачебной тайны.

Профессиональная юридическая консультация для руководителей медицинских организаций по вопросам:

  • - качества и безопасности медицинской деятельности;
  • - лицензирования медицинской деятельности;
  • - подготовки полного пакета документов, необходимого для лицензирования;
  • - разработка Программы производственного контроля;
  • - оформления медицинской документации;
  • - подготовки локальных актов медицинской организации в соответствии с действующими нормативными актами;
  • - правового регулирования медицинской помощи.

Порядок работы медицинского юриста

  • 1. Ознакомление с Вашей ситуацией возможно как в устной (телефонный звонок), так и в письменной форме (личное сообщение, письмо на почту).
  • 2. Если на Ваш вопрос есть возможность дать краткий устный ответ, он предоставляется бесплатно (это решается юристом индивидуально).
  • 3. Ответ в письменной форме предоставляется в течение 3-5 рабочих дней (в зависимости от сложности вопроса)после внесения оплаты услуги (100%).
  • 4. После получения ответа у заказчика имеется возможность получить (устно или письменно) дополнительные разъяснения по ответу. Уточнения заказчика не должны при этом содержать новый вопрос, а должны касаться только содержания предоставленного ответа.
  • 5. Если после получения консультации заказчику потребуется продолжить работу с юристом по данному вопросу (проверить или подготовить документацию), это обсуждается дополнительно и индивидуально.

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