Юрист по медицинским вопросам
Юрист по медицинским вопросам/спорам — специальность, которая в последнее время приобретает широкое распространение, так как специалисты в этой сфере довольно востребованы. Обычно пациенты не владеют всей информацией, которая позволяет адекватно оценить действия врача касательно процесса лечения.
Только практикующий юрист по медицинским вопросам способен разобраться в ситуации и найти выход. Помощь квалифицированного специалиста позволит отстоять свои права и при необходимости защитить себя от неправомерных действий.
В случае оспаривания методов или результатов лечения, нужно четко разбираться в терминологии, знать все особенности и нюансы в области медицинского права. Для обычного человека это непросто, и здесь на помощь приходит медицинский юрист. Он полезен в выяснении нарушений со стороны персонала, лечащего доктора или учреждения в целом.
Если произошла врачебная ошибка, которая повлекла за собой серьезные последствия для здоровья и даже жизни человека, мед. юрист может привлечь к ответственности виновных и грамотно доказать их вину, чего пациент самостоятельно сделать не сможет.
- Как написать заявление для получения медицинской карты амбулаторного больного.
- Профессиональная юридическая консультация для пациентов по вопросам:
- - получения первичной медицинской документации, копий и выписок из медицинской организации;
- - качества и своевременности оказания медицинской помощи в медицинской организации;
- - соблюдения медицинской организацией порядков и стандартов оказания медицинской помощи;
- - оформления медицинской документации;
- - защиты прав пациента (подготовка жалобы/претензии/заявления в медицинскую организацию, страховую компанию, органы государственного контроля, суд).
- - прав пациента;
- - гарантии бесплатного оказания медицинской помощи;
- - платных медицинских услуг (права пациентов-потребителей);
- - врачебной тайны.
Профессиональная юридическая консультация для руководителей медицинских организаций по вопросам:
- - качества и безопасности медицинской деятельности;
- - лицензирования медицинской деятельности;
- - подготовки полного пакета документов, необходимого для лицензирования;
- - разработка Программы производственного контроля;
- - оформления медицинской документации;
- - подготовки локальных актов медицинской организации в соответствии с действующими нормативными актами;
- - правового регулирования медицинской помощи.
Порядок работы медицинского юриста
- 1. Ознакомление с Вашей ситуацией возможно как в устной (телефонный звонок), так и в письменной форме (личное сообщение, письмо на почту).
- 2. Если на Ваш вопрос есть возможность дать краткий устный ответ, он предоставляется бесплатно (это решается юристом индивидуально).
- 3. Ответ в письменной форме предоставляется в течение 3-5 рабочих дней (в зависимости от сложности вопроса)после внесения оплаты услуги (100%).
- 4. После получения ответа у заказчика имеется возможность получить (устно или письменно) дополнительные разъяснения по ответу. Уточнения заказчика не должны при этом содержать новый вопрос, а должны касаться только содержания предоставленного ответа.
- 5. Если после получения консультации заказчику потребуется продолжить работу с юристом по данному вопросу (проверить или подготовить документацию), это обсуждается дополнительно и индивидуально.
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