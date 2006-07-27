Лечебные внутрисуставные блокады, блокады болевых точек, лечение боли в суставах г. Ишим

Заболевания суставов — частая патология людей различных возрастных групп, характеризующаяся прогрессирующим характером течения и склонностью к хронизации. В настоящие время согласно статистическим данным патология суставов, сухожильно–связочного аппарата и позвоночника по частоте не уступает социально–значимым кардиологическим заболеваниям — гипертонической болезни и ишемической болезни сердца.

Структура этой патологии неоднородная. Кроме традиционных по характеру воспалительных и дегенеративных заболеваний, основным проявлением которых является остеоартрит, в области суставов могут локализоваться соединительно-тканные диспластические процессы, травмы, болезни напряжения и истощения в спорте.

Травмы тканей суставной локализации, связанные с повреждением околосуставных образований: связочного аппарата, мышц, или сухожилий является обычным явлением среди спортсменов. Возникающие в результате боль, отек и мышечный спазм приводят к значительной потере атлетами способности заниматься спортом. Основой лечебных мероприятий в этом случае является комплекс консервативных методик, включающий методы локальной инъекционной терапии.

Врач травматолог занимается — купированием болевого синдрома, восстановлением и сохранением биомеханики конечности, профилактикой прогрессирования основного заболевания или повторных травм, восстановлением поврежденных структур.

В комплексном лечении остеоартрита, синовитов, энтезопатий, посттравматических болевых синдромов широко применяется локальная инъекционная терапия.

Внутрисуставная и периартикулярная блокады г. Ишим

Процедуру проводит врач травматолог-ортопед Леонтьев Виталий Сергеевич (г. Ишим) Внутрисуставная и периартикулярная блокады – медицинские манипуляции, в ходе которых выполняется введение лекарств в полость сустава или в околосуставное пространство.

Суть методик заключается в доставке лекарственных веществ непосредственно в область патологического процесса, что повышает эффективность лечения заболеваний суставов. Для блокады преимущественно используют две группы лекарственных препаратов: местные анестетики и глюкокортикостероиды. Основная задача блокады – устранение болевого синдрома и лечение сустава.

Механизм действия можно разделить на две части:

Устранение болевого синдрома за счет блокады нервных окончаний, для этого используют местные анестетики.

за счет блокады нервных окончаний, для этого используют местные анестетики. Устранение порочного круга – первичная боль вызывает спазм мышц, который в свою очередь ведет к усилению боли. Снятие боли приводит к снятию мышечного спазма и уменьшению воспаления.

Блокада показана при следующих заболеваниях и состояниях:

Неинфекционные артриты, протекающие с выраженным экссудативным воспалением на фоне неэффективности НПВС: псориатический; ревматоидный; реактивный; артрит при воспалительных заболеваниях кишечника; артриты, сопровождающие системные заболевания – красную волчанку, склеродермию, васкулиты;

болезнь Бехтерева;

болезнь Рейтера.

Реактивный синовиит при остеоартрозе.

Посттравматические артриты и синовииты.

ДОА (деформирующий остеоартроз сустава). Остеоартроз.

Тендовагиниты, и бурситы, если они являются самостоятельными процессами, не связанными с артритом.

Противопоказания:

локальное инфицирование кожи в области инъекции;

сепсис;

реактивный;

тяжелые нарушения гемостаза;

непереносимость препаратов для блокады.

Подготовка к процедуре

Специальной подготовки не требуется. Уточняется аллергологический анамнез, при необходимости выполняется рентгенография сустава или УЗИ.

Техника выполнения блокады сустава или внутрисуставной блокады

Чаще всего выполняются блокады коленного, тазобедренного, локтевого суставов, суставов стопы и кисти, а также дугоотростчатых суставов (межпозвоночных).

Все инъекции выполняются со строгим соблюдением правил асептики. Кожа обрабатывается антисептиком. При околосуставной блокаде лекарственный препарат вводится в окружающие сустав мягкие ткани, в непосредственную близость от суставной капсулы. При внутрисуставной блокаде выполняется пункция капсулы, и препараты вводятся непосредственно в суставную щель.

Введение лекарственного препарата осуществляется медленно, во избежание излишней травматизации тканей. Следует помнить, что для внутрисуставного введения разработаны специальные формы глюкокортикостероидов: дипроспан, трикорт, метипред.

После выполнения блокады пациенту рекомендуется ограничить движения в суставе для того, чтобы замедлить эвакуацию препарата за счет активизации кровотока. При околосуставных блокадах в раствор с этой целью добавляют вазоконстрикторы – адреналин.

Осложнения

Осложнения при блокадах чрезвычайно редки. Чаще отмечаются побочные реакции на вводимые препараты: повышение АД при введении ГКС, снижение АД при введении местных анестетиков.

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