Ателье «АрсанА» - каталог

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Курганское специализированное Ателье «АрсанА» - каталог

Чехол на аппарат Илизарова детский на голень

Чехол на аппарат Илизарова
детский на голень

₽ 800* Отправить заявку
Чехол на аппарат Илизарова бедро+голень

Чехол на аппарат Илизарова
бедро+голень

₽ 1600* Отправить заявку
Чехол на аппарат Илизарова детский на голень

Чехол на аппарат Илизарова
детский на голень

₽ 900* Отправить заявку

Чехол на аппарат Илизарова бедро+голень

Чехол на аппарат Илизарова
бедро+голень

₽ 1600* Отправить заявку
Чехол на аппарат Илизарова голень+стопа

Чехол на аппарат Илизарова
голень+стопа

₽ 1200* Отправить заявку
Чехол на аппарат Илизарова плечо+предплечье

Чехол на аппарат Илизарова
плечо+предплечье

₽ 1100* Отправить заявку

Чехол на аппарат Илизарова
летний стопа+голень

₽ 800* Отправить заявку

Чехол на аппарат Илизарова
зимний стопа+голень

₽ 1400* Отправить заявку

Чехол на аппарат Илизарова
летний стопа+голень

₽ 900* Отправить заявку

Чехол на аппарат Илизарова
летний стопа+голень

₽ 1100* Отправить заявку

Матрас
под аппарат Илизарова

₽ 10тыс* Отправить заявку

Чехол на аппарат Илизарова
летний для бедра

₽ 1200* Отправить заявку

Чехол на аппарат Илизарова
зимний для стопы

₽ 1200* Отправить заявку

Чехол на аппарат Илизарова
зимний для голени

₽ 1400* Отправить заявку

Чехол на аппарат Илизарова
для стопы

₽ 1000* Отправить заявку

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* Цена может отличаться от индивидуальных размеров и параметров пошива.

Чехол на аппарат Илизарова
Простой чехол (длина ≤ 50 см)
  • плащевка, флис (до 0°C)
  • плащевка, флис, синтепон (до - 10°C)
  • плащевка, флис, синтепон (до - 30°C)
Чехол с закрытой стопой (длина ≤ 50 см)
Чехол с закрытой стопой и подошвой из резины (длина ≤ 50 см)
Чехол с закрытой стопой и подошвой из резины с регулируемым размером высоты (длина ≤ 50 см)
Чехол для принятия душа (длина ≤ 50 см)

Чехол на гипс
Простой чехол (длина ≤ 50 см)
  • плащевка, флис (до 0°C)
  • плащевка, флис, синтепон (до - 10°C)
  • плащевка, флис, синтепон (до - 30°C)
Чехол с закрытой стопой (длина ≤ 30 см)
Чехол с подошвой из резины (длина ≤ 30 см)
Чехол для принятия душа (длина ≤ 30 см)

Чехлы осень
Чехол простой легкий (голень с открытой стопой, предплечье с открытой кистью, плечо) длина до 50 см
Чехол простой универсальный легкий (голень с открытой стопой, предплечье с открытой кистью, плечо) длина до 50 см
Чехол простой легкий плечо + предплечье с открытой кистью, длина до 80 см
Чехол простой универсальный легкий плечо + предплечье с открытой кистью, длина до 80 см
Чехол простой легкий предплечье с закрытой кистью, длина до 50 см
Чехол простой универсальный легкий предплечье с закрытой кистью, длина до 50 см
Чехол простой легкий плечо + предплечье с закрытой кистью, длина до 80 см
Чехол простой универсальный легкий плечо + предплечье с закрытой кистью, длина до 80 см
Чехол простой легкий бедро длина до 50 см
Чехол простой универсальный легкий бедро длина до 50 см
Чехол простой легкий колено+голень длина до 70 см
Чехол простой универсальный легкий колено+голень длина до 70 см
Чехол простой легкий бедро+голень длина до 100 см
Чехол простой универсальный легкий бедро+голень длина до 100 см
Чехол легкий голень/голеностоп с закрытой стопой (без подошвы из резины) до 50 см
Чехол универсальный легкий голень/голеностоп с закрытой стопой (без подошвы из резины) до 50 см
Чехол легкий с колено+голень, с закрытой стопой (без подошвы из резины), длина до 70 см
Чехол универсальный легкий колено+голень с закрытой стопой (без подошвы из резины), длина до 70 см
Чехол простой легкий бедро+голень, с закрытой стопой (без подошвы из резины), длина до 100 см
Чехол простой универсальный легкий бедро+голень с закрытой стопой (без подошвы из резины), длина до 100 см
Чехол легкий голень/голеностоп с закрытой стопой (с подошвой из резины) до 50 см
Чехол универсальный легкий голень/голеностоп с закрытой стопой (с подошвой из резины) до 50 см
Чехол легкий с колено+голень, с закрытой стопой (с подошвой из резины), длина до 70 см
Чехол универсальный легкий колено+голень с закрытой стопой (с подошвой из резины), длина до 70 см
Чехол простой легкий бедро+голень, с закрытой стопой (с подошвой из резины), длина до 100 см
Чехол простой универсальный легкий бедро+голень с закрытой стопой (с подошвой из резины), длина до 100 см
Чехлы на гипс, на аппарат на пятке, стопе, пальцах ног, пальцах рук, киси
Чехол простой легкий (голень с открытой стопой, предплечье с открытой кистью, плечо) длина до 50 см
Чехол простой легкий плечо + предплечье с открытой кистью, длина до 80 см
Чехол простой легкий предплечье с закрытой кистью, длина до 50 см
Чехол простой легкий плечо + предплечье с закрытой кистью, длина до 80 см
Чехол простой легкий бедро длина до 50 см
Чехол простой легкий колено+голень с открытой, стопой длина до 70 см
Чехол простой легкий бедро+голень с открытой стопой, длина до 100 см
Чехол легкий голень/голеностоп с закрытой стопой (без подошвы из резины), длина до 50 см
Чехол легкий с колено+голень, с закрытой стопой (без подошвы из резины), длина до 70 см
Чехол простой легкий бедро+голень, с закрытой стопой (без подошвы из резины), длина до 100 см
Чехол легкий голень/голеностоп с закрытой стопой (с подошвой из резины) до 50 см
Чехол легкий с колено+голень, с закрытой стопой (с подошвой из резины), длина до 70 см
Чехол простой легкий бедро+голень, с закрытой стопой (с подошвой из резины), длина до 100 см

Чехлы легкие
Чехол простой легкий (голень с открытой стопой, предплечье с открытой кистью, плечо) длина до 50 см
Чехол простой универсальный легкий (голень с открытой стопой, предплечье с открытой кистью, плечо) длина до 50 см
Чехол простой легкий плечо + предплечье с открытой кистью, длина до 80 см
Чехол простой универсальный легкий плечо + предплечье с открытой кистью, длина до 80 см
Чехол простой легкий предплечье с закрытой кистью, длина до 50 см
Чехол простой универсальный легкий предплечье с закрытой кистью, длина до 50 см
Чехол простой легкий плечо + предплечье с закрытой кистью, длина до 80 см
Чехол простой универсальный легкий плечо + предплечье с закрытой кистью, длина до 80 см
Чехол простой легкий бедро длина до 50 см
Чехол простой универсальный легкий бедро длина до 50 см
Чехол простой легкий колено+голень длина до 70 см
Чехол простой универсальный легкий колено+голень длина до 70 см
Чехол простой легкий бедро+голень длина до 100 см
Чехол простой универсальный легкий бедро+голень длина до 100 см
Чехол легкий голень/голеностоп с закрытой стопой (без подошвы из резины) до 50 см
Чехол универсальный легкий голень/голеностоп с закрытой стопой (без подошвы из резины) до 50 см
Чехол легкий с колено+голень, с закрытой стопой (без подошвы из резины), длина до 70 см
Чехол универсальный легкий колено+голень с закрытой стопой (без подошвы из резины), длина до 70 см
Чехол простой легкий бедро+голень, с закрытой стопой (без подошвы из резины), длина до 100 см
Чехол простой универсальный легкий бедро+голень с закрытой стопой (без подошвы из резины), длина до 100 см
Чехол легкий голень/голеностоп с закрытой стопой (с подошвой из резины) до 50 см
Чехол универсальный легкий голень/голеностоп с закрытой стопой (с подошвой из резины) до 50 см
Чехол легкий с колено+голень, с закрытой стопой (с подошвой из резины), длина до 70 см
Чехол универсальный легкий колено+голень с закрытой стопой (с подошвой из резины), длина до 70 см
Чехол простой легкий бедро+голень, с закрытой стопой (с подошвой из резины), длина до 100 см
Чехол простой универсальный легкий бедро+голень с закрытой стопой (с подошвой из резины), длина до 100 см
Чехлы на гипс, на аппарат на пятке, стопе, пальцах ног, пальцах рук, киси
Чехол простой легкий (голень с открытой стопой, предплечье с открытой кистью, плечо) длина до 50 см
Чехол простой легкий плечо + предплечье с открытой кистью, длина до 80 см
Чехол простой легкий предплечье с закрытой кистью, длина до 50 см
Чехол простой легкий плечо + предплечье с закрытой кистью, длина до 80 см
Чехол простой легкий бедро длина до 50 см
Чехол простой легкий колено+голень с открытой, стопой длина до 70 см
Чехол простой легкий бедро+голень с открытой стопой, длина до 100 см
Чехол легкий голень/голеностоп с закрытой стопой (без подошвы из резины), длина до 50 см
Чехол легкий с колено+голень, с закрытой стопой (без подошвы из резины), длина до 70 см
Чехол простой легкий бедро+голень, с закрытой стопой (без подошвы из резины), длина до 100 см
Чехол легкий голень/голеностоп с закрытой стопой (с подошвой из резины) до 50 см
Чехол легкий с колено+голень, с закрытой стопой (с подошвой из резины), длина до 70 см
Чехол простой легкий бедро+голень, с закрытой стопой (с подошвой из резины), длина до 100 см


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