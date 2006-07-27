Медицинский центр «Гармония» г. Ишим
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Массаж в г. Ишиме - МЦ «Гармония»
Массаж спины (в г. Ишиме; МЦ «Гармония») — мощная общеукрепляющая процедура, способная предупредить не только обострение болезней опорно-двигательного аппарата, но и множество других заболеваний.
Как показали исследования, он нормализует деятельность центральной и периферической нервной системы, активно влияет на газообмен, минеральный и белковый обмен, увеличивая выделение минеральных солей натрия, хлора, мочевой и молочной кислоты. все это положительно сказывается на функциях внутренних органов и жизнедеятельности организма в целом.
Массаж (в г. Ишиме; МЦ «Гармония») - используется как в традиционной, так и в народной медицине. Несмотря на то что разновидностей его существует очень много (так, в широком смысле массажем можно считать и поглаживание больного места, и похлестывание веником по телу в парной), в основе его всегда лежат два основных принципа:
- следует, во-первых, поглаживать болезненную область (чтобы успокоить раздраженные рецепторы )
- во-вторых, растирать более удаленные участки тела (оттягивая, таким образом, жидкость из зоны отека).
Сущность массажа (в г. Ишиме; МЦ «Гармония») сводится к усилению лимфотока и улучшению кровоснабжения одной или нескольких областей тела при одновременном подавлении или усилении рецепторной импульсации, то есть кожной, внутрикожной, сухожильной, мышечной, болевой и тактильной чувствительности: ее можно стимулировать мягким поглаживанием или, наоборот, подавлять точечным надавливанием на триггерные (особо болезненные) зоны.
Поглаживание оказывает настолько успокаивающее действие на нервную систему, что дыхание пациента замедляется, а болезненные ощущения становятся менее выраженными. Не нужно давить на кожу слишком сильно. Следует как бы идти руками вдоль нее, вовлекая в процесс именно поверхностные рецепторы и «заглаживая» боль.
Растирание и разминание
Растирая и разминая области, расположенные рядом с болевым очагом, мы вызовем отток из него венозной крови и лимфатической жидкости, чем существенно уменьшим отечность и боль.
Великий древнегреческий врач Гиппократ, который первым из европейских медиков начал использовать массаж в лечебных целях, ставил на первое место именно приемы разминания: ведь благодаря им «расслабленное сочленение крепнет, а тугое делается подвижным».
При помощи растирания и разминания осуществляется массаж не только поверхностных, но и глубоко лежащих мышц.
Весьма распространенный прием — разминание шейных мышц (в г. Ишиме; МЦ «Гармония»). Однако следует помнить, что при обострении заболеваний позвоночника в этом случае необходимо также в обязательном порядке тщательно размять соседние области (спину и плечи): разминание только напряженных мышц шеи может вызвать резкое усиление болевого синдрома.
Для того чтобы руки были мягкими и лучше скользили по телу, при массаже часто используют различные смазывающие средства: тальк, рисовую пудру, детскую присыпку, специальные массажные кремы, гели, мази, ароматические масла.
Перед началом массажа (в г. Ишиме; МЦ «Гармония») необходимо тщательно проветрить помещение и снять с рук кольца, браслеты и другие украшения, чтобы случайно не травмировать кожу. Ни в коем случае не следует массировать родимые пятна, а также опухоли (включая и доброкачественные).
Детский массаж (в г. Ишиме; МЦ «Гармония»)
Массаж способствует комплексному развитию детского организма, помогая правильному формированию костей, мышц и внутренних органов малыша. На что воздействует массаж...
Научно доказано, что дети, получавшие в первые месяцы жизни достаточное количество прикосновений, развиваются лучше и быстрее, так как при физическом контакте с кожей малыша заметно увеличивается количество миелина, входящего в состав нервных волокон. Поведение и настроение ребенка тоже напрямую зависят от физического контакта. Более того, недостаток тактильных ощущений в самом раннем возрасте спустя десятилетия может негативно сказаться на уверенности в себе и стрессоустойчивости.
Детский лечебный массаж эффективен при:
- коликах,
- пупочных грыжах,
- рахите,
- большинстве неврологических расстройств,
- врожденных вывихах и проблемах с суставами,
- задержках в физическом развитии,
- гипотрофии,
- анемиях,
- пневмонии, бронхиальной астме,
- диатезах.
Противопоказания для массажа
- лихорадочные состояния
- острые воспалительные процессы
- кровотечения
- гнойники (в том числе и в тех зонах тела, которые не подвергаются массажу)
- экземы, лишаи, дерматиты и другие кожные заболевания
- беременность и менструации
- эпилепсия
Массажеры для спины (в г. Ишиме; МЦ «Гармония»)
Несмотря на то что в продаже на сегодняшний день имеется великое множество массажеров различной конструкции и сделанных из самых различных материалов, принцип действия практически всех их одинаков: растирание кожи, разминание мышц, улучшение кровообращения вследствие раскрытия капилляров, усиление лимфодренажа, нормализация функции рецепторов нервной системы и, как следствие этого, снижение болевой импульсации.
Поэтому не стоит поддаваться на уловки мошенников и приобретать по завышенным ценам массажеры, изготовленные по «космическим технологиям» или сделанные из обладающей чудодейственными свойствами древесины какого-нибудь сверхдерева.
Удобное расположение по адресу г. Ишим, ул. Рокоссовского , дом 15
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Медицинский центр «Гармония» г. Ишим - запись на прием к врачу, обследования, анализы
В медицинском центре "Гармония" работают высококвалифицированные специалисты, имеющие стаж работы более десяти лет. В центре ведут приём врачи следующих специальностей:
- терапевт
- гинеколог
- невролог
- эндокринолог
- кардиолог
- врач физиотерапевт