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Дневной стационар: что это, какие манипуляции и процедуры делают в дневном стационаре?

Дневной стационар: что это, какие манипуляции и процедуры делают в дневном стационаре?

Наряду с амбулаторным и стационарным видами лечения все большее распространение получает оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров. Это своеобразный промежуточный вариант между амбулаторным режимом и стационарным лечением. Дневной стационар организуется для осуществления лечебных и диагностических мероприятий при заболеваниях и состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения.

Общие показания к госпитализации в дневной стационар

На лечение в дневной стационар поликлиники могут направляться следующие больные:

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Порядок госпитализации в дневной стационар

Направление в стационар дневного пребывания выдают врачи первичного звена. Госпитализация производится в плановом порядке. При приеме в дневной стационар пациент должен быть первично осмотрен врачом дневного стационара, поскольку план мероприятий по лечению (дату начала лечения, длительность курса лечения, методы обследования, время прихода и длительность пребывания в дневном стационаре и др.) определяет врач дневного стационара для каждого больного индивидуально.

Перед выпиской из дневного стационара производится заключительный осмотр больного врачом дневного стационара, а при необходимости – врачом-специалистом поликлиники, направившим больного в дневной стационар. В день выписки больного из дневного стационара амбулаторная карта передается лечащему врачу через регистратуру с заполненным эпикризом.

В случаях, когда необходимые виды помощи выходят за рамки возможностей медицинской организации, пациент должен быть переведен в медицинскую организацию с соответствующими возможностями.

Условия пребывания в дневном стационаре

Общий объем медицинской помощи, предусмотренный в дневном стационаре

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