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Синяк под глазом или параорбитальная гематома. Как быстро убрать?
Нет такого человека, который бы не «сносил» в жизни хотя бы одного синяка.
Определение
Гематомы (синяки) под глазами - это не что иное, как внутритканевое кровоизлияние, когда целостность покровов не нарушена, а кровь из поврежденных сосудов остается в толще ткани, окрашивая ее в характерный цвет.
Причины появления синяков и гематом под глазом
Есть несколько причин появления синяка или гематомы под глазом:
Параорбитальная гематома
Параорбитальная гематома глаза (кровоизлияние в окологлазничную клетчатку) возникает вследствие сильной черепно-мозговой травмы или сотрясения мозга. Ее появление, как правило, сопровождается острой болью, головокружением, двоением в глазах.
Классификация параорбитальных гематом
Критерии давности гематомы
Так как любой синяк на лице выглядит совсем непривлекательно, многих людей интересует вопрос — за сколько проходит синяк под глазом. Чтобы ответить на данный вопрос, следует квалифицировать каждый конкретный случай и причину появления гематомы, основываться необходимо на следующих факторах:
Лечение параорбитальных гематом
Существует огромное количество методов, позволяющих в максимально короткий срок избавиться от гематом, однако более важно знать как предупредить патологию и не допустить появления синяка.
От правильных действий в первые часы после ушиба глаза зависит, насколько большая и болезненная гематома будет в дальнейшем. Нужно знать, что кровоизлияние не прекращается сразу после получения травмы, еще некоторое время сосуд кровоточит. Поэтому первое, что нужно сделать – остановить кровь. Для этого может быть достаточно холодного или ледяного компресса на место ушиба, держать который можно 15-20 минут.
Чтобы синяк был значительно меньших размеров, в течение 10 -20 минут после получения удара приложите к месту травмы холодный предмет, например, пакет со льдом. Если льда под рукой нет, подойдет бутылка с холодной водой, мокрое полотенце или металлический предмет. От холода сосуды сужаются, что приводит к замедлению растекания крови.
Использовать мази для лечения гематом на лице можно только на 2 день.
Важно
Если обычные синяки не нуждаются в лечении, то от гематомы под глазом лучше избавляться под наблюдением врача, особенно если со временем она не уменьшается, а увеличивается, или же не проходит в течение двух недель. Сразу после получения травмы головы или глаза нужно пройти обследование, чтобы исключить более серьезные повреждения (внутричерепная гематома, отслоение сетчатки и др.).
Как сделать так, чтобы гематома под глазом исчезла как можно быстрее
Если гематома воспалилась и сопровождается сильной болью, допускается применение симптоматического лечения и обезболивающих средств. В такой период рекомендуется соблюдать покой и уменьшить нагрузку на поврежденный участок.
Чтобы ускорить этот процесс, применяют средства, в составе которых есть рутин и витамины С, Р. Это могут быть мази (троксевазин, гепарин), кремы или таблетки. Пользоваться наружными средствами нужно крайне осторожно, так как глазное яблоко находится близко.
Наиболее эффективным и доступным из медикаментозных средств считается "Троксевазин". Благодаря препарату гематома исчезнет уже через пару дней. Использовать его необходимо через каждый час, смазывая мазью травмированный участок. "Троксевазин" - рассасывающий препарат, однако, помимо своего основного действия, он укрепляет сосуды, тем самым предупреждая появление новых гематом.
Название следующего препарата говорит само за себя. "Синяк-OFF" – очень эффективное средство для борьбы с гематомами. Оно снимает отечность и воспаление кожного покрова, рассасывает кровоподтеки. Помимо этого, препарат обладает маскирующим тональным эффектом, благодаря чему синяки становятся менее заметными уже после первого использования. Полное рассасывание синяка наступает через 2-3 дня, применять средство рекомендуется не меньше 5 раз в сутки.
Физиотерапия при гематоме на лице направлена на купирование болевого синдрома, уменьшение отечности ткани, а также быстрое рассасывание кровоизлияния. Такими свойствами обладают следующие методы:
Народные средства в лечении гематом на глазу и на лице используются только при наличии гематом незначительных размеров. При этом используют такие средства, как капустный лист, сырой картофель, мед и прочее.
Компрессы из капусты
Компрессы из картофеля
Такие процедуры хорошо снимают отечность и способствуют устранению воспалительного процесса. Можно использовать цветочный мед, он обладает рассасывающим и успокаивающим эффектом.
Профилактика
Профилактические мероприятия направлены на устранение факторов риска.
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