Синяк под глазом или параорбитальная гематома. Как быстро убрать?

Нет такого человека, который бы не «сносил» в жизни хотя бы одного синяка.

Неприятная проблема как синяк под глазом доставляет массу проблем как косметических так и функциональных.

Гематомы в данном месте могут появляться не только из-за травм, нанесенных непосредственно в область глаза. Травмированной может оказаться лобная часть, нос, переносица, скуловая область либо щеки.

После случайного либо умышленного удара по лицу происходит разрыв сосудов и попадание крови в окружающие ткани с дальнейшим скоплением ее в верхних слоях кожи.

Эпидермис век очень нежный и тонкий, также там расположено огромное количество кровеносных сосудов, питающих нашу зрительную систему — поэтому даже небольшая травма в любой области лица часто приводит к появлению гематомы под глазом.

Определение

Гематомы (синяки) под глазами - это не что иное, как внутритканевое кровоизлияние, когда целостность покровов не нарушена, а кровь из поврежденных сосудов остается в толще ткани, окрашивая ее в характерный цвет.

Изначально гематома под глазом представляет собой ярко багровое пятно, спустя время цвет его становится более насыщенным - темно фиолетовым. В период рассасывания наступает третья стадия и синяк приобретает зеленоватый оттенок, еще позже он становится желтым и только после этого, кожа возвращает свой естественный цвет.

Причины появления синяков и гематом под глазом

Есть несколько причин появления синяка или гематомы под глазом:

Кровоизлияние в подкожно-жировой слой века в результате травмы головы – самая частая причина.

Самопроизвольный разрыв капилляров у людей, предрасположенных к появлению синяков, с нежной кожей и тонкими стенками сосудов.

Применение препаратов, предназначенных разжижать кровь (таких, как ацетилсалициловая кислота и пр.).

Длительное пребывание под прямыми солнечными лучами может спровоцировать разрыв кровеносных сосудов.

Параорбитальная гематома

Параорбитальная гематома глаза (кровоизлияние в окологлазничную клетчатку) возникает вследствие сильной черепно-мозговой травмы или сотрясения мозга. Ее появление, как правило, сопровождается острой болью, головокружением, двоением в глазах.

Параорбитальная гематома может быть симметричной (так называемый синдром очков). Это очень тревожный симптом, он может означать перелом переносицы, костей лба или основания черепа. Ни в коем случае нельзя тянуть с походом к врачу, ведь другие симптомы такой серьезной травмы могут проявиться не сразу.

Классификация параорбитальных гематом

Легкие гематомы проявляются не сразу и возникают в различных областях лица при небольшом механическом воздействии. Человек чувствует локализированную боль. Такая гематома исчезнет уже через 1-2 дня. Для лечения достаточно холодного компресса и заживляющих мазей.

Средняя гематома даст о себе знать уже через несколько часов. Наблюдается отек и сильная боль. Необходимо лечение лекарственными препаратами и народными средствами.

Тяжелая гематома на лице станет заметна через 1-2 часа. Человек при этом испытывает нарастающие боли. Лечение тяжелого ушиба необходимо производить после консультации у врача, так как может потребоваться хирургическое вмешательство.

Критерии давности гематомы

0-2 дня, область кровоподтёка отёчна и болезненна при пальпации

0-5 дней, цвет багрово-фиолетово-синий

5-7 дней, кровоподтёки имеют зелёный цвет

7-10 дней, жёлтого цвета

10-14 дней, коричневого цвета

2-4 недели, исчезают

Так как любой синяк на лице выглядит совсем непривлекательно, многих людей интересует вопрос — за сколько проходит синяк под глазом. Чтобы ответить на данный вопрос, следует квалифицировать каждый конкретный случай и причину появления гематомы, основываться необходимо на следующих факторах:

какая была сила и место удара;

играют роль индивидуальные особенности организма;

своевременно ли была оказана первая помощь и проводилось ли соответствующее лечение гематомы;

даже погода за окном оказывает влияние на скорость исчезновения синяка. Травматологи отмечают, что летом синяки под глазами держаться дольше.

Лечение параорбитальных гематом

Существует огромное количество методов, позволяющих в максимально короткий срок избавиться от гематом, однако более важно знать как предупредить патологию и не допустить появления синяка.

От правильных действий в первые часы после ушиба глаза зависит, насколько большая и болезненная гематома будет в дальнейшем. Нужно знать, что кровоизлияние не прекращается сразу после получения травмы, еще некоторое время сосуд кровоточит. Поэтому первое, что нужно сделать – остановить кровь. Для этого может быть достаточно холодного или ледяного компресса на место ушиба, держать который можно 15-20 минут.

Завернутый в марлю лед или влажная салфетка крепко прижимается к коже, что тоже способствует более быстрому сужению сосудов. Чем быстрее будет остановлена кровь, тем меньшего размера будет гематома под глазом.

Чтобы синяк был значительно меньших размеров, в течение 10 -20 минут после получения удара приложите к месту травмы холодный предмет, например, пакет со льдом. Если льда под рукой нет, подойдет бутылка с холодной водой, мокрое полотенце или металлический предмет. От холода сосуды сужаются, что приводит к замедлению растекания крови.

Народные целители предлагают приложить к месту травмы капустный лист, кусок мяса, кожуру банана или замороженный горошек. На самом деле эффект от них тот же, снимают синяк не сами продукты, а холод от них. Лучше всего сделайте компресс изо льда, возьмите пластиковый пакет и положите в него колотый лед.

Рекомендовано, не держать холод больше 30 минут.

Использовать мази для лечения гематом на лице можно только на 2 день.

Представляем вам список самых эффективных препаратов:

Гепариновая мазь для снижения кровоподтеков;

Бадяга – известное всем средство, которое необходимо использовать сразу после того, как проявился ушиб;

Троксевазин. Этот гель укрепляет сосуды и помогает скопившейся крови быстрее раствориться;

Спасатель – натуральное средство, которое уже на протяжении многих лет доказывает свою эффективность;

Крем Кетанол и гель Индовазин снимает боль;

Гомеопатические средства (траумель, арника).

Важно Если обычные синяки не нуждаются в лечении, то от гематомы под глазом лучше избавляться под наблюдением врача, особенно если со временем она не уменьшается, а увеличивается, или же не проходит в течение двух недель. Сразу после получения травмы головы или глаза нужно пройти обследование, чтобы исключить более серьезные повреждения (внутричерепная гематома, отслоение сетчатки и др.).

Как сделать так, чтобы гематома под глазом исчезла как можно быстрее

Если гематома воспалилась и сопровождается сильной болью, допускается применение симптоматического лечения и обезболивающих средств. В такой период рекомендуется соблюдать покой и уменьшить нагрузку на поврежденный участок.

Чтобы ускорить этот процесс, применяют средства, в составе которых есть рутин и витамины С, Р. Это могут быть мази (троксевазин, гепарин), кремы или таблетки. Пользоваться наружными средствами нужно крайне осторожно, так как глазное яблоко находится близко.

Наиболее эффективным и доступным из медикаментозных средств считается "Троксевазин". Благодаря препарату гематома исчезнет уже через пару дней. Использовать его необходимо через каждый час, смазывая мазью травмированный участок. "Троксевазин" - рассасывающий препарат, однако, помимо своего основного действия, он укрепляет сосуды, тем самым предупреждая появление новых гематом.

Название следующего препарата говорит само за себя. "Синяк-OFF" – очень эффективное средство для борьбы с гематомами. Оно снимает отечность и воспаление кожного покрова, рассасывает кровоподтеки. Помимо этого, препарат обладает маскирующим тональным эффектом, благодаря чему синяки становятся менее заметными уже после первого использования. Полное рассасывание синяка наступает через 2-3 дня, применять средство рекомендуется не меньше 5 раз в сутки.

Физиотерапия при гематоме на лице направлена на купирование болевого синдрома, уменьшение отечности ткани, а также быстрое рассасывание кровоизлияния. Такими свойствами обладают следующие методы:

криотерапия (лечение холодом, жидким азотом);

наложение спиртовых компрессов;

ультрафонофорез.

Народные средства в лечении гематом на глазу и на лице используются только при наличии гематом незначительных размеров. При этом используют такие средства, как капустный лист, сырой картофель, мед и прочее.

Компрессы из капусты

Капустный лист мелко нарезать.

Завернуть в марлю и приложить к ушибу.

Повторять до полного рассасывания гематомы.

Компрессы из картофеля

Сырой картофель натереть на мелкой терке.

Завернуть в марлю и прикладывать на ночь к гематоме.

Повторять процедуру до полного выздоровления.

Такие процедуры хорошо снимают отечность и способствуют устранению воспалительного процесса. Можно использовать цветочный мед, он обладает рассасывающим и успокаивающим эффектом.

При использовании данных рецептов следует следить за гематомой: если состояние ухудшилось, стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Профилактика

Профилактические мероприятия направлены на устранение факторов риска.

Следует:

избегать травматизации (ушибов, ударов, падений и прочего);

укреплять сосуды (принимать витаминные комплексы);

соблюдать технику безопасности.

Рубцы и Шрамы: причины образования, классификация, лечение Процесс реабилитации пациентов в послеоперационном периоде тесно связан с заживлением раны и формированием послеоперационного рубца. У большинства пациентов с обширными повреждениями различной этиологии на месте поражения формируются патологические рубцы, приводящие к нарушению функции конечностей, деформации тела и лица, повышению уровня инвалидизации. ... Подробнее...

Остались вопросы?

Нужен совет врача?

Врачи всех специальностей ответят на беспокоящие Вас вопросы! бесплатно !