Можно ли чистить почки соками?

Часто очищение почек натуральными средствами подразумевает прием свежих соков, которые нормализуют кислотно-щелочной баланс, обмен белков, жиров и углеводов, поднимают гемоглобин, улучшают иммунитет и очищают печень и почки.

Доктор Уокер, родоначальник современной соковой терапии, рекомендует свой метод, в котором задействованы 2 механизма - растительные пигменты и эфирные масла. По его утверждению, неорганические вещества, главным образом кальций, находящиеся в хлебе и других концентрированных крахмалистых продуктах, образуют песок и камни в почках.

Но с помощью биологически активного органического натрия (из свежих овощей и фруктов и их соков) и при содействии других элементов эти отложения могут быть выведены из организма. Для очищения и оздоровления почек он рекомендует следующие смеси соков:

1) морковь -10 частей, свекла - 3, огурец - 3;

2) морковь - 8, сельдерей - 5, петрушка - 2;

3) морковь -10, шпинат - 6. В основе большинства целебных соковых смесей - морковный сок.

Морковь содержит бета-каротин, органические кислоты, витамины B1, B2 и В6, биотин, С, Е, флавоноиды, фитонциды, лецитин, пектин, клетчатку, минералы. Недостаток в организме каротина понижает сопротивляемость инфекциям, стрессам, приводит к нарушению обмена веществ, работы нервной системы, потере остроты зрения.

Благодаря своему составу морковь обладает иммуностимулирующим эффектом, повышает сопротивляемость организма к инфекциям, онкологии, защищает нервную систему, быстро восполняет дефицит энергии, нормализует работу пищеварительной системы, печени, почек, системы кровообращения. Этот овощ способствует нормализации обмена веществ, улучшению кроветворения, синтезу белка.

Еще более эффективным средством для очищения почек является смесь соков моркови, свеклы и кокосового ореха (7:3:2).

Она в большом количестве содержит щелочные элементы - калий, натрий, кальций и магний, много железа, фосфора, серы, кремния и хлора - в правильных соотношениях.

Морковный сок при мочекаменной болезни надо пить по стакану 2-3 раза в день на протяжении 2-4 месяцев. Свежевыжатый сок натощак ~ хорошее средство от запоров и против глистов. Противопоказаний при умеренном и правильном приеме морковного сока (по 100-200 мл в день за 10-15 минут до еды) нет. Его можно и нужно пить намного больше - до 2-3 л в день, чтобы поскорее насытить организм нужными веществами и вывести шлаки.

Сок петрушки - отличное средство при заболеваниях мочевыделительной системы и очень помогает при наличии камней в почках и мочевам пузыре, нефрите, когда есть белок в моче, а также при других заболеваниях почек. Сок готовится не только из зелени, но и из корней. Это одно из самых сильнодействующих средств, поэтому его не следует употреблять в чистом виде более 30-60 мл.

Одним из мощных способов борьбы с отложениями неорганического кальция является органическая салициловая кислота.

Ежедневное употребление грейпфрутового сока (не менее 0,5 л) будет способствовать растворению и удалению из организма камней, состоящих из солей кальция. Но только он обязательно должен быть свежевыжатым, от консервированного пользы не будет.

Для удаления из организма неорганического кальция рекомендуется также ежедневно выпивать по 0,5 л сока сельдерея. Наличие в нем натрия содействует поддержанию кальция в растворенном состоянии, благодаря чему кровяной поток и лимфа получают возможность унести кальций к толстой кишке. Для облегчения действия толстой кишки следует ежедневно пить по 0,5 л морковного и шпинатного соков, они активно питают нервы и мышцы толстой и тонкой кишки.

Народная медицина при болезнях мочевыводящей системы также рекомендует и другие соки.

Березовый сок обладает мочегонным действием и способен, не раздражая почки, усиливать выведение мочи, что способствует лечению инфекционных и воспалительных заболеваний мочевыводящих путей, в том числе циститов и пиелонефритов.

Клубничный или земляничный сок хорошо готовить в сезон. Мытые ягоды складывают в банку и каждый слой пересыпают небольшим количеством сахара (на 1 кг ягод - 1/2 стакана песка). Затем посуду ставят в прохладное место. Образовавшийся сок принимают по 1/2 стакана за 30 минут до еды.

Облепиховый сок считается одним из самых эффективных для лечения цистита. В нем содержится очень много витаминов (С, Е, каротин, F), жирных и фруктовых кислот. Кумарины, содержащиеся в ягоде, обладают противоопухолевым, болеутоляющим, жаропонижающим, снижающим давление, желчегонным, спазмолитическим действием. Важное значение имеет содержащаяся в облепихе урсоловая кислота.

По воздействию она приближается к гормону надпочечников, обладает сильным противовоспалительным и ранозаживляющим свойством.

Очень полезна в составе ягод облепихи янтарная кислота. Она предупреждает и ослабляет токсическое влияние антибиотиков и ряда других лекарственных средств, снижает разрушающее действие стрессов, защищает от атеросклероза, различных расстройств ЦНС. Сапонин олеаноловая кислота расширяет сосуды, улучшает кровоснабжение органов, является тонизирующим средством, защищает от опухолей.

Сок облепихи очень концентрированный, поэтому его необходимо наполовину развести кипяченой водой и употреблять вместе с медом. Выпивать можно по стакану ежедневно.

Сок мякоти арбуза - один из самых простых и популярных, он способствует очищению почек, но для этого полезно употреблять не только мякоть арбуза, но и его семечки, а также арбузное масло.

Совет лекаря:

«Для очищения почек возьмите 5 ст. ложек сырых арбузных семечек, раздавите их в ступке, залейте 1 л холодной воды, доведите до кипения и отварите в течение 45 минут. Затем отвар процедите и пейте по стакану 3 раза в день».

Лечение и очищение почек одновременно, народные методы: огородная аптека, природное очищение почек от песка и камней Каждый орган в теле человека выполняет определенную важную роль. Основная функция почек - выделительная, они обеспечивают выведение из организма шлаков, токсинов и других вредных веществ. Подробнее...