Пирогов Николай Иванович: биография, история жизни, становления врача и открытий ПИРОГОВА Н. И.

«БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ СЧАСТЬЕМ ДРУГИХ — ВОТ НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ, ВОТ ЖИЗНИ ЗЕМНОЙ ИДЕАЛ» Н.И.ПИРОГОВ

ИСТОРИЯ жизни Н.И.Пирогова – это рассказ о том, как личность увлеченная и неутомимая, обладая светлым умом и недюжинным трудолюбием, может достичь заоблачных высот в избранной им области. Это повествование о том, что государство и власть могут быть несправедливы и неблагодарны по отношению к своим выдающимся сынам.

13-Й РЕБЕНОК

Николай Пирогов родился в ноябре 1810 года в Москве, в семье военного казначея. Он стал тринадцатым ребенком в семье. В те времена детская смертность была очень высокой и семья Пирогова не была исключением – из тринадцати детей выжило только шестеро. Николай был самым младшим из выживших и очень любимым ребенком. С младых ногтей ребенок проявлял недюжинный ум и стремление к знаниям. На 12-м году жизни мальчика отправили на обучение в частный пансион В.С.Кряжева, где вскоре он стал лучшим учеником. Свою роль сыграл в судьбе Николая известный на то время московский врач Е.Мухин, который был другом семьи Пироговых.

Заметив способности мальчика, Мухин начал заниматься с ним индивидуально. В 14-лет юный гений направил прошение в Канцелярию Московского университета с просьбой допустить его «...после надлежащего экзамена к слушанию профессорских лекций и зачислить к числу студентов, обучающихся за собственные средства». Правда, чтобы быть зачисленным, Николаю пришлось пойти на обман – он приписал себе 2 года. Но экзамен он сдал достойно и на такую мелочь, как возраст, никто не обратил внимания.

СТАНОВЛЕНИЕ ВРАЧА

По окончании университета, восемнадцатилетний Н.Пирогов выдерживает экзамен у И.Ф.Буша и Д.М.Велланского из Петербуржской медико-хирургической Академии и едет на дальнейшее обучение в г. Дерпт (Тарту) во вновь открывшийся там Институт профессорской

подготовки. Здесь, в хирургической клинике, Пирогов проработал пять лет, блестяще защитил докторскую диссертацию. В возрасте всего лишь двадцати шести лет Пирогов был избран профессором Дерптского университета (ныне Тартуский университет). Через несколько лет его пригласили в Петербург возглавить кафедру хирургии в Медико-хирургической Академии.

Одновременно Пирогов руководил организованной им клиникой госпитальной хирургии. Поскольку в обязанности Пирогова входило обучение военных хирургов, он занялся изучением распространённых в те времена хирургических методов.

НОВЫЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИИ

В результате хирургической практики, Пирогов усовершенствовал много хирургических методов , а также ввел ряд новых приемов. Один из таких приёмов до настоящего времени называется «операцией Пирогова». На момент создания метода Пирогова, была известна операция Сайма (англ. Syme), включающая те же кожные разрезы, что и при операции Пирогова. Однако в 1852 году Н.И.Пирогов предложил закрывать спил кости ампутируемой голени спилом кости пятки. Что давало возможность несколько удлинить конечность, пострадавшую от ампутации, и сформировать опорную культю.

Предложенный способ ампутации стал основой для всех костнопластических методов. Пирогов говорил о своей операции: «Ее достоинство не в способе ампутации, а в остеопластике. Важен принцип, доказанный ею несомненно, что кусок одной кости, находясь в соединении с мягкими частями, прирастает к другой и служит к удлинению и к отправлению члена».

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

Как-то раз, проходя по рынку, Пирогов увидел, как мясники распиливают на части замерзшие коровьи туши. Ученый обратил внимание на то, что на срезе отлично видно расположение внутренних органов. И тогда он решил использовать для обучения студентов замороженные человеческие трупы, распиливая их на части в анатомическом театре. Сам Пирогов называл это «ледяной анатомией». Благодаря этим исследованиям, Пирогову удалось воссоздать форму, размеры и местоположение органов и систем, создать «карту» расположение крупных кровеносных сосудов. Так родилась новая медицинская дисциплина — топографическая анатомия.

Спустя несколько лет, Пирогов издал первый анатомический атлас под заглавием «Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведёнными через замороженное тело человека в трёх направлениях». Это была революция в хирургии. Благодаря атласу у врачей появилась возможность повысить эффективность оперативного вмешательства, нанося минимальные травмы больному. Этот атлас и предложенная Пироговым методика, стали основой всего последующего развития оперативной хирургии.

ЭФИРНЫЙ НАРКОЗ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Стоит отметить, что первая операция под эфирным наркозом была проведена 7 февраля 1847 года товарищем Пирогова по профессорскому институту, Федором Иванович Иноземцевым. Пирогов свою первую операцию с применением наркоза провел неделей позже. Но Иноземцев с февраля по ноябрь 1847 года сделал под наркозом восемнадцать операций, а Пирогов уже к маю 1847 года получил результаты пятидесяти. Вскоре Николай Иванович принял участие в военных действиях на Кавказе. Здесь, в ауле Салты, Пирогов впервые в истории мировой медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием прямо в полевых условиях. Всего великий хирург провел около 10 000 операций под эфирным наркозом!

КРАХМАЛЬНЫЕ ПОВЯЗКИ И ГИПС

В 1847 году Пирогов уехал на Кавказ в действующую армию, так как хотел проверить в полевых условиях разработанные им операционные методы. На Кавказе он впервые применил перевязку бинтами, пропитанными крахмалом. Крахмальная перевязка оказалась удобнее и прочнее, чем применявшиеся раньше лубки. А во время Крымской войны, в 1855 году, Пирогов впервые в истории мировой медицины применил гипсовую повязку, дав начало сберегательной тактике лечения ранений конечностей и избавив многих солдат и офицеров от ампутации. Тогда Пирогов был главным хирургом осаждённого англо-французскими войсками Севастополя.

ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ХИРУРГИЯ

Во время Крымской войны, при содействии великой княгини Елены Павловны, в осажденный Севастополь был послан отряд сестер милосердия Петербургской Крестовоздвиженской общины, которыми руководил и которых обучал Н.И.Пирогов.

Пирогов впервые привлек женский медперсонал к уходу за ранеными и ассистированию при операциях. «Горжусь тем, что руководил их благословленной деятельностью», – говорил Пирогов о совместной героической работе.

Во время осады Севастополя, Николай Иванович Пирогов внедрил совершенно новый метод ухода за раненными. Пирогов предложил проводить тщательный отбор и сортировку раненных уже на перевязочном пункте: особо тяжелые подлежали немедленной операции прямо в полевых условиях, а мене тяжело раненным оказывалась первичная помощь, после чего их эвакуировали вглубь страны, где лечили уже в стационарных военных госпиталях. Предложенный Пироговым метода спас тысячи жизней во время Крымской и последующих войн.

Пирогов по справедливости считается основоположником специального направления в хирургии – военно-полевая хирургия.

ВОПИЮЩАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

После войны Пирогов вернулся домой, в Санкт-Петербург. На одном из приемов, выдающийся хирург в беседе с Императором Александром II рассказал о проблемах в войсках и общей отсталости русской армии. Самодержец очень холодно выслушал Пирогова. А после приема распорядился отослать медицинское светило подальше от столицы, назначив его в 1858 году попечителем Киевского и Одесского учебных округов.

Профессор тяжело пережил опалу, но его неугомонный нрав и в ссылке не дал ему сидеть без дела. И Пирогов занялся реформированием системы образования. Именно благодаря Пирогову, в Киеве и округе были открыты первые воскресные школы. Стоит отметить, что Пирогов был яростным противником телесных наказаний. Развернувшаяся после высказываний Пирогова полемика, имевшая широкое освещение в прессе, привела к тому, что «Уставом гимназий и прогимназий» 1864 телесные наказания были отменены.

Активность Пирогова пришлась не по вкусу властям и под давлением сверху, в 1861 г он подал в отставку. Отставка Пирогова всколыхнула передовую российскую общественность. В журнале «Колокол» А. И. Герцен заявил: «Отставка Н.И.Пирогова – одно из мерзейших дел России, дураков против Руси развивающейся. Видеть... падение человека, которым Россия гордится, и не покраснеть до ушей от стыда – невозможно...»

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

После увольнения с последнего государственного поста без права на пенсию (это после всех заслуг перед отечеством!), Н.И.Пирогов окончательно поселился в своей усадьбе Вишни возле Винницы.

Пирогов тогда написал: «Я имею некоторое право на благодарность России, если не теперь, то, быть может, когда-нибудь позже, когда... найдутся беспристрастные люди, которые, разглядев мои труды, поймут, что я трудился не без цели и не без внутреннего достоинства».

За достаточно короткое время заброшенная усадьба была восстановлена, посажен фруктовый сад и березовая роща, возведены жилой дом и аптека. К чудесному врачу потянулись страждущие с Киева, Москвы и Санк-Перебурга. Пирогов организовывал бесплатные приемы и оперировал бедноту.

После поселения в Вишнях, Пирогов выезжал всего трижды.

Первый раз, 1862-1866 году он руководил подготовкой молодых ученых в Германии. В 1862г. Н.И.Пирогов занял пост руководителя русских профессорских стипендиатов за границей с резиденцией в Гейдельберге. Его учениками были И.И.Мечников, А.Н.Веселовский и др. В Гейдельберге Н.И.Пирогов закончил свой классический труд «Начала общей военно-полевой хирургии», напечатанный на немецком (1864), а затем на русском (1865-1866) языках.

Второй раз он покинул Вишни в 1870 году, когда как представитель Общества Красного Креста выезжал на франко-прусскую войну.

И последний раз – в 1877 году, по личной просьбе императора Александра II он отправился на Русско-Турецкую войну. Император вспомнил о Пирогове как о непревзойденном хирурге и лучшем организаторе военно-медицинской службы. Николай Иванович согласился отправиться в Болгарию при условии, что ему будет предоставлена полная свобода действий. Его желание было удовлетворено. Прибыв в Болгарию, Пирогов организовал лечение солдат, уход за ранеными и больными в военных больницах. С 10 октября по 17 декабря 1877 года Пирогов проехал свыше 700 км на бричке и санях, посетил 11 русских военно-временных больниц, 10 дивизионных лазаретов и 3 аптечных склада, дислоцированных в 22 разных населённых пунктах. Все это время он лично проводил операции и помогал не только русским, но и раненым болгарам. А ведь ему в то время было 67 лет!

ЛОЖЬ ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ

В начале 1881 года Пирогов обратил внимание на боль и раздражение на слизистой твердого неба. Пирогов обратился за консультацией к Н.В.Склифосовскому, который диагностировал рак верхней челюсти и рекомендовал срочную операцию. Известие о том, что у него злокачественная опухоль, повергло Николая Ивановича в тяжелейшую депрессию. Отказавшись от операции, он уезжает к своему ученику Т.Бильроту в Вену на консультацию в сопровождении жены Александры.

Т.Бильрот после осмотра больного понял, что оперировать Пирогова уже поздно. И тогда Бильрот взял на себя ответственность и отверг диагноз, поставленный Склифосовским. Бильрот убедил Пирогова, что у того простое воспаление, которое необходимо полоскать отваром семени льна и квасцами. «Ну, если Вы мне это говорите – то я успокаиваюсь» – сказал Пирогов. Несмотря на прогрессирование болезни, убеждение, что это не рак, помогало Пирогову жить, консультировать больных и даже участвовать в юбилейных торжествах, посвященных 70-летию со дня его рождения.

Умер Н.И.Пирогов в 20 ч 25 мин 23 ноября 1881 года. в с. Вишня (сейчас в черте г. Винница).

Незадолго до смерти ученый сделал еще одно открытие – предложил совершенно новый способ бальзамирования умерших. До наших дней в усыпальнице в селе Вишни хранится набальзамированное этим способом тело самого Пирогова. Бальзамацией тела занимался ученик и лечащий врач Пирогова петербуржский профессор Д.И.Выводцев.

Н.И.Пирогов завещал похоронить его в усадьбе Вишни. После его смерти, его семья обратилась к властям за разрешением захоронить тело на территории усадьбы. Но власти ответили, что могут дать подобное разрешение только при условии, что семья возьмет на себя обязательство в случае смены хозяев усадьбы, перезахоронить тело Н.И.Пирогова. Семья от таких условий отказалась. Тогда жена Пирогова Александра выкупила участок земли на кладбище в Вишнях, где по ее распоряжению была простроена церковь, в которой похоронен Н.И.Пирогов.

Музей-усадьба Пирогова открыта для посещений круглый год.

ЛИЧНАЯ жизнью у Пирогова

ЛИЧНАЯ жизнью у Пирогова не складывалась. Как любой человек, полностью отданный свое работе, он не находил времени на ухаживания и флирты и вдруг в возрасте 32 лет осознал, что абсолютно одинок. В 1842 году Пирогов познакомился с Екатериной Дмитриевной Березиной, девушкой из обедневшей благородной семьи.

После непродолжительного знакомства, оба пришли к решению, что брак пойдет им на пользу и тихо-скромно обвенчались. После чего, Пирогов снял меблированную квартиру для жены и с чувством выполненного долга с головой окунулся в свою работу. Екатерина тосковала. Муж не выводил ее на приемы, они не ездили на отдых и на прогулки. Даже походы в театр Пирогов считал бесцельной тратой времени. Более того, он даже запрещал ей общаться с подругами, аргументируя это тем, что ее подруги – девушки недалекие. Пирогов отбирал у Екатерины романы и заставлял ее читать научные статьи. На четвертом году семейной жизни Екатерина Березина умерла, оставив Пирогову двух сыновей. Причиной смерти стали тяжелые роды второго сына. Хотя злые языки поговаривали, что она не вынесла жизни с Пироговым.

Только после смерти Екатерины Дмитриевны, оставшись один с двумя малолетними сыновьями на руках, Пирогов осознал, какую роль молодая жена играла в его жизни и впал в депрессию.

После этого с делами амурными у него так и не складывалось. Дважды он пытался жениться по расчету, не скрывая истинной цели женитьбы ни от друзей, ни от невест, но как-то не заладилось.

И вот однажды друзья предложили ему знакомство с молодой баронессой Александрой фон Бистром. Двадцатидвухлетняя баронесса зачитывалась статьей Пирогова об идеале женщины и вообще слыла в кругу его друзей девушкой образованной. Пирогов сделал ей предложение, Александра согласилась. Медовый месяц они планировали провести в усадьбе Бистром. Будучи уверенным, что медовый месяц, который станет причиной вынужденного отказа от работы, сделает его вспыльчивым и раздражительным, Пирогов попросил молодую жену подобрать к его приезду с десяток увечных бедняков, которых он будет оперировать. Тем самым смягчив для себя все неприятные стороны женитьбы.

Но опасения Пирогова оказались напрасны. Юная баронесса оказалась прекрасным собеседником, нежной матерью его сыновьям и заботливой женой ему самому. Они прожили в мире до самой старости. И когда Пирогов был тяжело болен, она сопровождала его в его поездках за границу, возила его к врачам и была с ним до последней его минуты. А после смерти Пирогова, руководила процессом бальзамирования и взяла на себя заботу о постройке церкви и усыпальницы великого врача. Умерла Александра Антоновна Пирогова (урожденная Бистром) в 1902 году. Согласно воле Александры, ее похоронили возле входа в усыпальницу Пирогова, под елью. Так и покоятся они рядом.

Усадьба Вишни, согласно ее завещанию, перешла в пожизненное владение Владимиру – младшему сыну Пирогова.

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