Главная / Популярная медицина стр. 89 / Напитки из овса: отвар от панкреатита, кисель от язвы, овес супер средство для фигуры Напитки из овса: отвар от панкреатита, кисель от язвы, овес супер средство для фигуры Отвары и кисели из овса всегда были, да и сейчас остаются в числе наиболее популярных, универсальных и действующих целебных напитков при многих заболеваниях. Отвар и приготовленный на его основе кисель использовали еще во времена викингов. Действие на организм овсяных напитков очень разностороннее, и польза сомнению не подлежит. Остановимся на целебных свойствах немного подробнее: ✅ Обволакивающие и укрепляющие иммунитет свойства обусловливаются растворимой клетчаткой бета-глюканом. После попадания в желудок он меняет свою структуру и превращается в желеподобное вещество, которое тонким слоем покрывает слизистую оболочку, создавая защиту. Это особенно важно при заболеваниях желудка, типа гастрита и язвенной болезни, когда слизистая воспалена, повреждена.

✅ Прием отвара овса предотвращает скачки сахара у больных диабетом, в частности, за счет инулина - вещества, которое по своей структуре и действию близко к инсулину. Поэтому углеводы овса полезны для диабетиков. Снижает наркотическую зависимость, благодаря содержанию вещества скополетин. Напитки из овса помогут бросить курить, пить и освободиться от наркотической зависимости, вызывая отвращение к ним. Успокаивает нервную систему и улучшает сон, благодаря высокому содержанию витаминов группы В. Это средство от депрессии. ✅ Увеличивает мышечную массу, благодаря большому количеству триптофана, недаром детям говорят, что нужно есть овсяную кашу, чтобы стать сильным. Это свойство овса используют также спортсмены.

✅ Потогонное и жаропонижающее действие делает овсяный отвар незаменимым при ОРЗ и простуде, воспалении легких и бронхите.

✅ Очищает организм, благодаря все той же растворимой клетчатке, которая связывает и выводит соли тяжелых металлов и любые токсины.

Это свойство используют при отравлениях, при ослаблении дезинтоксикационной функции печени, при нарушении работы поджелудочной железы, при похудении и аллергии.

✅ Упомянутый выше бета-глюкан снижает уровень холестерина в крови и определяет антисклеротическое действие овса.

✅ Полезен отвар при отеках и мочекаменной болезни - он выводит лишнюю жидкость из организма.

✅ Активно омолаживает организм, стимулируя регенерацию тканей. Овсяный отвар называют эликсиром молодости. Отвар от панкреатита Подробнее... «...Хочу рассказать, как отвар овса спас меня после праздников от панкреатита и позволил быстро привести организм в норму. После новогодних и рождественских праздников, когда я позволила себе лишнего, мой организм отреагировал обострением панкреатита. Хочу, пользуясь моментом, посоветовать обратить внимание на свою поджелудочную, если вы часто подворачиваете левую лодыжку. Существует определенная связь, и я в этом убедилась, поскольку перед приступом, за месяц, я подвернула эту лодыжку, но забыла, что причиной можег быть поджелудочная, и не уделила ей должного внимания. Вот и получила панкреатит спустя месяц. При приступе я сначала несколько дней голодала, потому как голод лечит это заболевание, а потом перешла на жидкие отвары овса. Диету расширяла согласно предписаниям врача, но отвар пить не переставала, и дела быстро пошли на поправку. Принимала отвар, как чай или вместо чая.В большинстве случаев рекомендуется пил» его по 100 мл за полчаса до еды, если нет специальной схемы от врача - до полного излечения. Подробнее... Теперь дам рецепты правильного приготовления отвара. 1. Рецепт с замачиванием и томлением. Замачиваем на ночь стакан цельных зерен овса с шелухой. За 12 часов замачивания овес потеряет 25% фитина. Утром сливаем жидкость, хорошо промываем овес и заливаем 1 л воды. Ставим на огонь, доводим до кипения, уменьшаем огонь до минимального и томим овес 4-6 часов (я ставила на ночь). Выключаем огонь и оставляем отвар настаиваться до полного остывания. После этого сливаем жидкость, доливаем водой до первоначального объема и еще раз доводим до кипения. Выпиваем приготовленное количество напитка за 2 дня. 2. Отвар из овса ферментированного. С вечера заливаем стакан овса с шелухой молочной сывороткой после отваривания творога, чтобы она его хорошо накрыла. Необходимо учесть, что зерно будет набухать и увеличится в объеме, поэтому сыворотки по объему всегда должно быть вдвое больше, чем зерна. Если нет сыворотки, то ев можно заменить слабым раствором яблочного уксуса или сока лимона (1 ч.ложка на 1 л воды). Ставим в теплое место на ночь или на 12-14 часов. Показателем того, что можно начинать делать отвар, является набухшее зерно. Утром сливаем жидкость, промываем зерна через ситечко, чтобы сохранить шелуху. Заливаем 1 л воды и ставим на плиту на 2 часа для томления. После остывания отделяем сваренный напиток от зерен овса, доводим водой до объема 1 л и принимаем по 100 мл за 4-5 раз перед едой в течение 2 дней. Подробнее... 3. Напиток из пророщенного овса. Наиболее правильное приготовление напитка - из пророщенного овса. Его не варят, но процесс длительный. Замачиваем на 12 часов в воде зерна овса. Сливаем воду. Раскладываем набухшие зерна на фильтровальную бумагу или марлю тонким слоем и держим в тепле до тех пор, пока большинство их не проклюнется (не надо ждать ростки!). Собираем с марли зерна в блендер и добавляем воды столько, чтобы она их покрыла. Можно добавить 1 ст. ложку меда. Тщательно измельчаем смесь. Выпиваем утром натощак 1/2 стакана напитка, остальное выпить в течение дня, на второй день не оставляем. Термической обработки здесь нет, ферментативный гидролиз (расщепление) всех питательных веществ происходит при набухании зерна, чтобы зародыш имел силу и строительный материал для быстрого прорастания. И мы эту энергию и все питательные и биологически активные вещества используем для своего организма. При панкреатите я использовала напиток именно из проросших зерен овса. В качестве дополнения мой врач только поприветствовал такой метод лечения. Думаю, что такое «лекарство» сыграло значительную роль в моем быстром выздоровлении. поскольку я справилась с заболеванием в два раза быстрее, чем обычно, - так сказал врач. А мои родители уже давно используют напитки из овса в своем ежедневном рационе. Думаю, во многом благодаря этому они дожили до весьма преклонного возраста в относительном здравии». Наибольшей проблемой при использовании напитков из овса является наличие фитина (точнее, фитиновой кислоты и ее солей) в зерне. Большинство людей о нем вообще не знают, его функция - не дать зерну прорасти в неблагоприятных условиях. При употреблении зерен овса без замачивания (ферментации) фитиновая кислота связывает и выводит из организма важные микроэлементы - кальций, цинк, медь и железо, которые поступают с пищей в организм, что может стать причиной минеральной недостаточности. Кроме того, она подавляет действие ферментов, в результате чего пища плохо переваривается. Фитин не дает усваивать фосфор, столь важный для костей и мозга, который находится в связанном состоянии и входит в состав фитиновой кислоты-в большом количестве. Расщепить фитин, который препятствует осуществлению лечебной силы зерен овса, и даже нанести вред (особенно при панкреатите) способен фермент фитаза, который содержится в зерне, но требует активации. Фитаза активируется в трех случаях: Подробнее... ферментация в сыворотке в течение ночи (8-12 часов);

замачивание (воду обязательно сливать, а зерна промывать!) с последующим длительным томлением, при этом часть фитина также распадется;

проращивание зерен овса. Именно поэтому столь важно правильно соблюдать технологию приготовления целебных напитков из овса, так подробно описанную в письме. Другие зерновые в большинстве своем (пшеница, рожь) очень быстро уже через 2 часа - теряют фитин при замачивании. Овес и кукуруза составляют исключение, после 12 часов замачивания содержание фитина в них составляет 75% от первоначального. То есть замачивание в воде овса и кукурузы не удаляет фитин. По питательной ценности отвару из пророщенных зерен овса (особенно с медом) нет равных. Это наиболее эффективный рецепт. Он быстро восстанавливает силы, поднимает иммунитет тяжелобольным в послеоперационный или послеродовой периоды, поеле нервного и физического истощения, после химиотерапии. При панкреатите после голодания и на фоне диеты, назначенной врачом, отвар овса с минимальной нагрузкой на поджелудочную железу поставляет в организм уже практически ферментированные питательные вещества (особенно в случае пророщенных зерен). При всей полезности данного напитка при таком заболевании, как острый панкреатит, пить отвар можно только с разрешения и под контролем врача. Противопоказаний у отвара из овса практически нет, но все же необходимо быть осторожным при его употреблении, если у вас имеются: камни в желчном пузыре или пузырь удален;

серьезные заболевания печени;

сердечно-сосудистая недостаточность;

почечная недостаточность;

индивидуальная непереносимость компонентов;

гастроэнтерологические заболевания. Во всех указанных случаях следует проконсультироваться у врача по поводу дозировок. ОВЕС ОТ 100 БОЛЕЗНЕЙ Подробнее... От того, с какими добавками мы используем отвар овса, зависит и область его применения. Этими добавками могут быть лекарственные растения, мед. Если добавлять изюм в таком же количестве, как и овес, получим отличное средство против простуды, ОРВИ или гриппа. Для детей воду для кипячения заменяем на молоко. Можно усилить отвар овса, смешав его с настоем шиповника в соотношении 2:1, таким образом обогатив его большим содержанием витамина С. Классический настой плодов шиповника имеет свои нюансы приготовления; взять 3 ст. ложки плодов шиповника, раздробить их, положить в термос и залить 1 л воды температурой не выше 60 °С. Ни в коем случае не кипятком, как это часто делают по незнанию, - при этом разрушается витамин С. Настаивать правильно 8 часов. Процедив и, смешав с отваром овса в указанном соотношении, выпивать в течение дня. Такой напиток полезно употреблять в период эпидемии гриппа для повышения иммунитета или при любой затянувшейся болезни. При заболеваниях сердца можно приготовить отвар овса с добавлением корня девясила. Для этого 1 ст. ложку измельченного сухого корня залить 0,5 л овсяного отвара и довести до кипения. Выключить, укутать на 2 часа (или перелить в термос), процедить после-настаивания и добавить 1 ст. ложку меда в теплую смесь. Пить утром и вечером по 1/2 стакана за полчаса до еды. При повышенном давлении смешивайте настой боярышника и овсяного напитка в соотношении 1:1 и принимайте смесь по 1/2 стакана 3 раза в день. Если сделать отвар на смеси зерен овса, ржи, ячменя и проса в равных соотношениях и принимать его регулярно, уменьшается тяга к табаку, что помогает бросить курить. По крайней мере, мне он помог избавиться от этой привычки. Кисельная диета от язвы Подробнее... «...Кто же не знает, что при обострении язвы желудка первым блюдом, которое разрешается после выхода из лечебной голодовки, является овсяный отвар, а затем и жидкая овсяная каша. Напиток из овса обладает ценнейшими для здоровья желудка составляющими. Это простое блюдо обеспечивает быстрое устранение воспалительных явлений на слизистой, защищает ее и регенерирует, обеспечивает внутренний комфорт, решает все проблемы больнопо желудка. Например, при хроническом гастрите и даже при язве сокращаются сроки выздоровления, а долгожданный период ремиссии увеличивается. Напиток можно приготовить из закваски. Это, как сказал мне доктор, самый правильный рецепт приготовления для больных желудков, потому что в качестве закваски используется квфир, а не дрожжи. Такой кисель даже восстанавливает микрофлору кишечника и заживляет все воспаления в желудке и кишечнике. Опишу рецепт подробно. 1. Брожение. В 5-литровую стеклянную банку налить 3-3,5 л кипяченой, предварительно охлажденной до температуры парного молока воды. Добавить 0,5 кг овсяной крупы «Геркулес» (пачка) и 1/2 стакана (100 мл) кефира (без консервантов и химии, желательно домашнего). Банку плотно закрыть крышкой, тепло укутать и поставить в теплое место. Нужно создать условия, чтобы киселю было «тепло», иначе не пойдут процессы брожения. Зимой его лучше разместить возле батареи. Подробнее... Для улучшения процесса брожения целесообразно на пачку «Геркулеса» добавить 10-15 ст. ложек дробленой овсянки, перемолов ее до грубого помола в кофемолке. Как только в получившейся водной взвеси овсянки будет наблюдаться характерное расслоение и появление пузырьков, значит, процесс пошел. Обычно молочнокислое брожение длится 1-2 суток. Дольше нежелательно, это ухудшает вкусовые качества киселя. 2. Фильтрация. После завершения процесса брожения смесь фильтруется. Для этого необходимо иметь отстойник и фильтр. В качестве отстойника можно использовать стеклянную банку на 5 литров (можно и пластиковую от питьевой воды), а в качестве фильтра возьмите дуршлаг с диаметром отверстий 2 мм. Через дуршлаг пропустите в банку взвесь овсянки. Плотный осадок, постоянно скапливающийся при этом на фильтре, промывают небольшим количеством холодной воды, время от времени интенсивно его помешивая. Промывной жидкости по объему должно быть примерно в 3 раза больше, чем исходной взвеси овсянки. Сгусток, оставшийся на фильтре после промывания, можно добавить в выпечку или каши. 3. Обработка фильтрата. Фильтрат, собранный в отстойнике, оставляют там на 16-18 часов, после чего в нем образуется два слоя: верхний - жидкость, нижний - белый рыхлым осадок. Верхний слой надо удалить через резиновую трубку, а нижний слой - и есть овсяный концентрат. Он используется для приготовления овсяного киселя, а также для молочнокислого брожения, когда в водную взвесь овсянки добавляется 2 ст. ложки этого концентрата вместо кефира. Хранят овсяный концентрат в закрытых крышкой стеклянных банках в холодильнике не более 21 суток. По мере необходимости из банки берут небольшие порции концентрата для приготовления киселя. 4. Приготовление киселя из концентрата. Несколько столовых ложек овсяного концентрата (каждый выбирает по своему вкусу: от 5 до 10 ст. ложвк) размешать в 2 стаканах холодной воды, довести до кипения на малом огне, интенсивно помешивая деревянной ложкой, затем уварить до желаемой густоты (достаточно 5 минут). В конце варки добавить соль или сахар, масло любое (подсолнечное, оливковое, облепиховое, горчичное, ореховое), остудить до теплого состояния. Есть на завтрак с черным хлебом, вареньем, фруктами или медом. Кисель при гастрите - это хорошая возможность быстро остановить воспаленив, избавиться от боли и заживить язву. Я на этом киселе только и выкарабкался из своей болезни». Снижение холестерина Подробнее... «...Высокий холестерин - это проблема, которую решить нелегко. Сначала я стала пить препараты, что назначил мне врач, но почти сразу заныла печень, т.к. я переболела в молодости гепатитом А. Пришлось искать различныв народные методы, и я нашла в списке наиболее эффективных средств овсяный кисель, который и решил многое мои проблемы. Существуют различные способы приготовления этого суперполезного и к тому же вкусного народного лекарства, и за долгое время я для себя отобрала несколько рецептов, на мой взгляд, наиболее удачных. ✅ Овсяный кисель с брожением из «Геркулеса» сладкий. 300 г овсяных хлопьев «Геркулес», 4 г дрожжей, 1 ст. ложка меда, 1 л воды. Овсяные хлопья, небольшое количество меда и дрожжи развести в теплой воде и оставить для закисания на 10-12 часов. Затем процедить и поставить в духовой шкаф для пропаривания и загущения (консистенция киселя должна быть густая). В готовый кисель добавить оставшийся мед и разлить в тарелки, смоченные холодной кипяченой водой. Подавать с растительным маслом, медовой сытой.



✅ Кисель Старорусский несладкий. 200 г овсяных хлопьев «Геркулес» или овсяной муки, 3 стакана воды, соль по вкусу. Овсяные хлопья измельчить, развести холодной водой и оставить для закисания при температуре 18-20 С на 2-3 суток. Процедить, добавить соль, довести при непрерывном помешивании до кипения и варить 2-3 минуты. Горячий кисель разлить в формочки и охладить. При подаче полить растительным маслом. Сладкий кисель больше предпочитают внуки, а я люблю натуральный, кисленький. С тех пор как мы ввели в наш семейный рацион овсяный кисель, внуки перестали болеть простудными заболеваниями, а мои анализы по холестерину значительно улучшились, да и печень стала как новенькая. Так один продукт решил разом множество проблем». Подробнее... В процессе приготовления овсяного киселя методом брожения разрушается фитин, и все полезные составляющие становятся доступными для усвоения. Овсяный кисель условно относится к напиткам, но его можно приготовить различной густоты, в зависимости от количества воды, даже так, что после остывания его нарезают на куски и едят с вареньем, фруктами, сухофруктами или медом, как запеканку. Густота не влияет на его целебные свойства. Если вы готовите кисель без сахара, то можете использовать такие приправы, как хрен, горчица и прочее. В первую очередь классический овсяный кисель-это качественное очищение организма от кишечника до сосудов. Через это его действие и происходит снижение уровня холестерина в крови и улучшается состояние сосудов. Положительно при атеросклерозе воздействует и витаминно-минеральный состав овса. Подробнее... супер средство ДЛЯ ФИГУРЫ Кисель способствует разрушению подножного жира, делает фигуру стройнее на 2-3 размера за 1 -2 месяца, причем с пользой для здоровья: сначала заквашивают геркулес обычным образом, добавляя дрожжи или корочну хлеба в пропорции 200 г хлопьев на 3 стакана воды. Когда брожение завершилось и настой процедили, добавляют 200 г натертой вареной свеклы и 100 г измельченного чернослива. После этого варят минуты 3, процеживают, и получается суперполезное средство для выведения шлаков и токсинов.

Овес: полезные и лечебные свойства, кисель из овса, в чем польза при панкреатите, туберкулезе, подагре, лечебные рецепты «Быть здоровым» - так переводится с латинского языка ОВЕС. Наиболее древние его останки, относящиеся к бронзовому веку, были обнаружены на территории нынешних Швейцарии, Франции и Дании. Известны подобные находки и в восточной части Германии, а также в России, в Ленинградской области, датированные VI и VII веками н.э. Впервые о злаке в IV веке до н.э. упоминает древнегреческий врач Диейхс. Подробнее... Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.