Лечебные ванны при заболеваниях почек: рецепты народного лечения, ароматерапия, рекомендации

Существуют ли ограничения для приема ванн при разных заболеваниях почек и мочевого пузыря? Каковы особенности использования этой процедуры при заболеваниях мочевыводящих путей?

При заболеваниях почек и мочевыводящих путей хорошего результата можно достичь, принимая лечебные ванны. Это облегчит симптомы и окажет терапевтический эффект. Вода способствует лучшему проникновению в кожу активных компонентов целебных веществ (растительных или минеральных), которые добавляются в лечебную ванну.

Ванны можно принимать как для лечения, так и для профилактики заболеваний, и их польза зависит от добавок. В зависимости от заболевания, температуру воды надо поддерживать на уровне 36-38 °С (горячая), 32-34 °С (теплая). Длительность приема ванны -15-20 минут для взрослых и 5-10 минут для детей.

Процедура обычно проводится курсами.

Водолечение при мочекаменной болезни почек иногда бывает единственным средством для облегчения приступа боли. Ведь для почечной колики характерно внезапное появление сильнейших болей в поясничной области, отдающих в паховую область, половые органы и бедро.

Приступ часто сопровождаются резями при мочеиспускании, учащением мочеиспускания, изменением цвета мочи. Так что в качестве первой помощи отлично помогают общие теплые или горячие ванны.

Очень важно во время приема горячих ванн следить за тем, чтобы голова, шея и грудь в области сердца оставались над поверхностью воды. Такие ванны противопоказаны людям с больным сердцем, страдающим обмороками и припадками.

✅ Шишки и ветки ели или сосны - хорошее средство для ванн от болей в почках. Для этого берем 500 г шишек и веток на 5 л воды. Шишки измельчаем, заливаем горячей водой и кипятим 20 минут, настаиваем полученную смесь в течение 2 часов. Затем процеживаем и добавляем в ванну с горячей водой.

✅ Сбор из шалфея, спорыша и листьев березы обладает мочегонным и противовоспалительным действием. Смешайте указанные травы в равных частях и 200 г сбора залейте 3-5 литрами горячей воды. После закипания выключите огонь и дайте настояться 2-3 часа. Процедите и наполните ванну или таз.

✅ Ромашковая ванна эффективно устранит болевые ощущения, а также снимет нервное напряжение, вызванное болезнью. 300 г сухих цветков ромашки залейте 1 л воды и кипятите на медленном огне под крышкой в течение 30 минут. Получившийся отвар добавьте в ванну.

✅ Горчичная ванна при воспалительных процессах наиболее действенна. Для приготовления возьмите 300 г сухой горчицы и залейте 1 л горячей воды, но не кипятка. Смесь тщательно размешайте до однородной массы, затем добавьте в наполненную водой ванну. Температура не должна превышать 37-38 °С. После процедуры следует лечь под одеяло и некоторое время отдохнуть.

✅ Молодые листья березы залейте холодной водой, доведите до кипения и держите на огне 15 минут. Вылейте отвар в ванну (или.смочите в нем полотенце и оберните поясничный отдел). Ванну нужно принимать в течение 30 минут (обертывание длится, пока полотенце теплое).

✅ Сенную труху залейте холодной водой, доведите до кипения и кипятите полчаса. Для полной ванны вам потребуется 1 кг трухи, для сидячей - 250 г. Ванну принимайте 20-30 минут при температуре 37-38 °С. Такие ванны благоприятно действуют на обмен веществ, способствуют выведению песка и камней.

✅ Сбор из овсяной соломы, сенной трухи и сосновых веточек особенно эффективен при заболеваниях почек. Сырье, взятое в равных пропорциях, измельчите и заполните наполовину большую 10-литровую кастрюлю или ведро. Залейте полностью горячей водой и кипятите полчаса. Затем оставьте на час настаиваться. Процедите и отожмите сырье. Теперь состав готов для ванны.

Совмещайте данный вид процедур с другими. Например, лечебные ванны при пиелонефрите будут особенно эффективны с приемом внутрь отваров или настоев трав, одно будет усиливать действие другого. Тем более что лечебные ванны не обязательно принимать ежедневно, можно и через день.

Помните, что приступы болей могут наблюдаться и при остром воспалении органов брюшной полости, при которых принятие ванн абсолютно противопоказано. Поэтому, если вы не уверены в происхождении болей, лучше обратитесь к врачу.

Также полезно использовать ароматерапию. Утренние ванны с эфирными маслами оказывают благотворное влияние на почки и мочевой пузырь.

АРОМАТЕРАПИЯ

Для стимуляции мочеполовой системы применяется ванна с 2 каплями масла пачули, 5 каплями масла розмарина и 3 каплями масла лимона. Масла необходимо сначала растворить в 50 мл молока, затем вылить все в тазик с водой при температуре 39-40 °С и принять сидячую ванну продолжительностью 5-7 минут. Процедура противопоказана при геморрое.

Ванна для очищения мочевых путей содержит в своем составе по 3 капли масла герани, масла лимона и масла можжевельника. Масла также необходимо развести в 50 мл молока и вылить смесь в горячую ванну. Принимать ее следует в течение 8-10 минут.

Возьмите по 2 капли масла розы, пупавки благородной и кипариса и 4 капли масла майорана, добавьте 30 мл масла ореха макадамии и вылейте все в тазик с водой. Прием такой сидячей ванны поможет устранить болевые ощущения. Этой смесью необходимо ежедневно массировать поясницу в области почек.

Ванны из 5 капель масла мускатного шалфея, 2 капель масла мелиссы и 2 ст. ложек масла зверобоя также помогут избавиться от болей.

ЛЕЧЕБНЫЕ ВАННЫ: из хвои, ромашки, грецкого ореха, шалфея, лаванды, хвоща полевого, дубовой коры, пшеничных отрубей Лечебные ванны принимаются при комнатной температуре и при полном исключении возможности сквозняков. Температура горячих ванн —41-42 °С, теплые — 37-40 °С прохладных — от 21 до 36 °С и холодных — До 20 °С. Не рекомендуется принимать лечебные ванны продолжительностью более 15 мин. После процедуры больной должен провести около получаса под одеялом (даже если он принимал ванну среди дня). А вообще опыт показывает, что лучше делать процедуру перед сном. Подробнее...