Главная / Популярная медицина стр. 88 / Нефрит: профилактика и лечение, рецепты народного лечения, рекомендации Нефрит: профилактика и лечение, рецепты народного лечения, рекомендации Нефрит - это обобщенное название для большой группы почечных болезней, каждая из которых имеет свои причины, механизмы развития и симптомы. Единственная общая черта для всех них - наличие в почках воспалительного процесса. Наиболее часто встречаются такие формы, как пиелонефрит - поражение почечной лоханки, и гломерулонефрит - поражение сосудов и почечных клубочков. Пиелонефрит в большинстве случаев является инфекционным заболеванием, вызываемым различными бактериями. Чтобы острое течение болезни не переросло в хроническую форму, необходимо своевременно провести антибактериальную терапию и нормализовать общий иммунитет. Острое нарушение работы почек, которое возникло под влиянием инфекционных, иммунных или токсических причин, при правильном и своевременном лечении обычно в течение 3 месяцев завершается выздоровпением. Если оно не наступает более 9 месяцев и не проходят симптомы, значит, поражение почечных тканей приобрело хронический характер. При каждом обострении гломерулонефрита, которое случается после перенесенных инфекционных заболеваний, все больше и больше клубочков почек погибает, почка «сморщивается» и становится меньше. Если из строя выходит большое количество почечных клубочков, это провоцирует возникновение почечной недостаточности. Подробнее... Большую помощь в поддержании здоровья почек при всех видах нёфрита могут оказать народные средства. Необходимость долгого использования лечебной и профилактической терапии делает народную медицину все более востребованной. Тыква является одним из лучших мочегонных растений. Самые полезные компоненты, входящие в ее состав, - цинк, кальций, фосфор, калий, фтор, йод, магний, марганец, железо, хлор,натрий, сера, витамины С, Е, К, Т, группы В, каротин. Поэтому употребление тыквы позволяет улучшить микроциркуляцию крови и обмен веществ, укрепить иммунитет, помогает организму бороться с воспалительным процессом, ликвидирует застойные явления и отеки. Подробнее... Упражнения такого комплекса помогают здоровью почек, но к этому виду лечения необходимо отнестись серьезно и заниматься утром и вечером по 20-30 минут на протяжении 3-4 месяцев. Нагрузку наращивать постепенно, не делать перерывов в занятиях. Комплекс можно подобрать как со специалистом, так и самостоятельно. Заниматься следует не раньше чем через час после еды и не перед отходом ко сну. Помните о правильном дыхании, ведь оно в сочетании с физической активностью стимулирует обменные процессы в организме, пробуждает дополнительные резервы, усиливает работу надпочечников,которые в свою очередь продуцируют гормоны, подавляющие воспаление. Закончить гимнастику, если позволяет здоровье, можно обливанием холодной водой. Комплекс выздоровления Подробнее... «...Сначала мне поставили диагноз цистит, а потом начались проблемы с почками - видимо, не долечилась, инфекция в организме осталась, поднялась выше и начался пиелонефрит... Я стала отекать, превратилась в какую то бочку с водой. Но была и хорошая новость - с ним можно справиться, но надо постараться лечиться как следует. Мы с мамой перечитали все имеющиеся дома старые журналы и брошюры по народной медицине, и я составила себе лечение, которое мне очень помогпо. Вот мой комплекс. Сначала я пила настой семян моркови: залить 3 ст. ложки семян 1 л кипятка, настаивать ночь, процедить и пить теплым по 150 мл 4-6 раз в день натощак. Когда отеки ушли и мочеиспускание нормализовалось, я стала заваривать тысячелистник. Залить 2 ч. ложки травы стаканом кипятка, настаивать в течение 1 часа,процедить и выпить в несколько приемов за день. Принимала его месяц. Когда полегчало, к тысячелистнику добавила занятия гимнастикой. 1. Исходное положение (и.п.) - лежа на спине: • ноги на ширине плеч, согнуты в коленях - вдох, колени поочередно наклоняйте внутрь к поверхности пола - выдох, выполнить 20-25 раз; • руки вдоль туловища, прямыми ногами делайте перекрестные движения (ножницы) 20-25 раз.



2. И.п. - сидя на стуле. Глубоко вдохните, выдыхая, подтяните согнутую ногу к животу. Повторить 20 раз с каждой ногой.



3. И.п. - стоя. Прогните поясницу, задержитесь в таком положении и разотрите ее руками. Затем 6-7 раз сделайте круговые движения тазом.



4. И.п. - лежа. Лягте на правый бок, ноги вместе. Согните левую ногу и прижмите к грудной клетке, живот втянут. То же самое проделайте на левом боку. Упражнение для каждой стороны выполнить по 5 раз. Теперь я пью отвар 2 раза в год для профилактики, а физкультурой занимаюсь ежедневно. Ну и, конечно, слежу за питанием. Больше не хочу ни болезней, ни тем более осложнений...» Подробнее... Семена моркови содержат целый комплекс полезных веществ, которые необходимы для полноценной работы организма. В первую очередь это бета-каротин, витамины С, Е, группы В и макро- и микроэлементы: хлор, магний, натрий, калий, фосфор, кальций, сера, кобальт, селен, хром, фтор, марганец, йод, медь. Благодаря большому количеству эфирного масла, обладающего антимикробными свойствами, витаминам, которые являются сильными антиоксидантами, и другим веществам, придающим препаратам семян мочегонные, противовоспалительные, заживляющив свойства и способность растворять и выводить камни и песок из почек и мочевого пузыря, семена моркови с давних времен используются для лечения болезней мочевыделительной системы. Приступ пиелонефрита Подробнее... «...Порой мой хронический пиелонефрит дает о себе знать. Тогда я делаю настой трав, которые мне помогают лучше других средств. Принимать настой надо месяц, хотя симптомы обострения пропадают уже через 5-7 дней. Если сразу после этого перестать употреблять средство, то приступы могут возобновиться, поэтому лучше не лениться и пропить курс. Тем более что настой делать несложно, во всяком случае я уже приспособилась. • Надо взять в равных частях траву пустырника, зверобоя, фиалки трехцветной, хвоща полевого. Я беру по 2 ч. ложки и смешиваю каждый раз дневную норму. Затем 1 ст. ложку сбора заливаю стаканом кипятка и грею на водяной бане 10 минут. Настаиваю 30 минут в тепле и процеживаю. Пить настой надо теплым по 2-3 стакана в день в несколько приемов за 30 минут до еды.



• А недавно мне посоветовали вообще простой рецепт. Нужно залить 2 ст. ложки шишек хмеля 0,5 л кипятка, настаивать 2 часа и процедить. Принимать по 1/2 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды. Я попробовала, мне очень понравилось. Приготовление практически не занимает времени, да и помнить про него не надо - один раз приготовил и пей весь день. Но, надо отдать должное, про свой прежний рецепт не забываю. Если обострение случается, когда я дома, то готовлю его, а когда приготовить нет возможности - пользуюсь вторым рецептом. Главное, что и то, и другое помогает...» Пустырник - хорошее противовоспалительное, антибактериальное и успокаивающее средство. Алкалоиды способствуют снятию спазмов, обладают седативным воздействием, флавоноиды (кверцетин, рутин,гиперозид) укрепляют сосуды и снимают отечность, дубильные вещества устраняют воспаление, обладают вяжущими свойствами, каротин и витамин С - антиоксиданты, сапонины, горечи обладают бактерицидными и противовоспалительными свойствами. Пустырник оказывает легкий мочегонный эффект, благоприятно влияет на углеводный, жировой и белковый обмены, снимает спазмы, отеки, воспаления. Подробнее... Фиалка трехцветная обладает уникальным составом, который позволяет использовать ее для лечения и профилактики болезней мочевыводящих путей. Салициловая кислота - противовоспалительное, антисептическое, жаропонижающее, болеутоляющее, раздражающее средство, помогает растворять и выводить из почек песок и камни. Флавоноиды рутин и кверцетин (Р-витамины) укрепляют стенки сосудов, уменьшают хрупкость капилляров. Танины - обладают вяжущим, кровоостанавливающим и противовоспалительным действием. Настои фиалки помогают при затрудненном мочеиспускании, поэтому ее применяют как мочегонное не только при пиелонефрите, но и для лечения и профилактики цистита, мочекаменной болезни. Однако при поражении гломерул (клубочков почек), воспалительных заболеваниях печени и при индивидуальной непереносимости фиалку употреблять нельзя. Также необходимо строго соблюдать дозировку из за наличия в растении ядовитых веществ. Шишки хмеля - хорошее мочегонное средство, обладающее легким обезболивающим, успокаивающим эффектом. Для женщин свойство хмеля также важно - позволяет нормализовать гормональный фон. Клюква на ночь Подробнее... «...У меня с детства слабые почки, и чуть застужусь - сразу поясница начинала ныть. Не дай бог грипп на ногах перенести - мог дать осложнение на почки. По любому поводу пил антибиотики, чтобы «чего не вышло», так как врачи меня запугивали, даже от физкультуры освобождали... Но поехал я как-то на каникулы к тетушке в деревню, она и решила за меня взяться как следует. Достала из погреба моченую клюкву и стала мне готовить морсы и кисели. Но мне очень нравилось есть ее просто так - по 1-2 горсти за раз, запивая сладким чаем. В один из дней был сильный ливень, и я, как водится, простудился. К вечеру поднялась температура, начался озноб, заныла поясница. Тетушка тут же поставила мне на стол кувшин с морсом и миску с ягодой. Ел и пил я ее до оскомины, зато утром проснулся как ни в чем не бывало. В общем, к концу каникул я смело шлепал по лужам под дождем и не думал ни о каких простудах. Только через много лет прочитал, что именно съеденная на ночь клюква оказывает максимальный лечебный эффект на почки, да и на весь организм в целом. А когда у моей дочери во время беременности обострился пиелонефрит, на помощь ей тоже пришла клюква...» Клюквенный сок и морс обладают бактерицидным действием, поэтому они служат важным вспомогательным средством при лечении пиелонефрита. Бензойная кислота, которой так богата клюква, подавляет развитие возбудителей болезни. Кроме того, она в несколько раз усиливает действие других антибактериальных медикаментозных препаратов, применяемых для лечения. Брусника также обладает противомикробным действием и усиливает активность антибиотиков и сульфамидных препаратов. Пчелы при гломерулонефрите Подробнее... «...Так случилось, что в 30 лет я сменил городскую жизнь на деревенскую. У меня была мечта - завести пасеку. Через 3 года я уже вовсю торговал медом на ярмарках, да и так покупатели приезжали - кто за медом, кто за прополисом или подмором, а кто и за маточным молочком. Собрал уникальную коллекцию народных рецептов, но никогда не думал, что в скором времени это пригодятся самому. Для своего возраста я был абсолютно здоров, а тут вдруг заболел антной. Но в тот момент мне было не до «постельного режима» - копали картошку, каждый день дорог. Прошло дней 10, и состояние ухудшилось. После обследования у врача выяснилось, что у меня гломерулонефрит. Болезнь серьезная, но паниковать я не стал. • Посмотрел все свои рецепты и решил, что сделаю для начала отвар из пчелиного подмора. Для его приготовления 1 ст. ложку просушенного при 45-50 °С в духовке и измельченного в кофемолке или ступке подмора залить 250-300 мл чистой (фильтрованной) горячей воды. Довести до кипения и варить на слабом оте 2 часа. Полученный отвар охладить при комнатной температуре в течение 1-2 часов и профильтровать через тройной слой марли. В лекарство добавить 1 ст. ложку меда. Готовое средство можно хранить в холодильнике до 7 дней. Принимать по 1 ст. ложке в теплом виде 2 раза в день перед едой. Курс приема - 1 месяц. Повторять его можно раз в полгода.



• Вместе с отваром хорошо принимать по 0,5 ч. ложки смеси меда с маточным молочком. Молочко и мед брать в соотношении 1:100. Принимать 2 раза в день между приемами пищи. Смесь держать под языком до полного растворения.



• Через некоторое время я почувствовал облегчение, но продолжал принимать все снадобья до истечения месяца. Через 3 месяца повторил курс. Еще через 3 месяца воспользовался другим рецептом - жареным подмором. Для лечебных целей 1 ч. ложку свежего подмора нужно прожарить в 50 мл растительного масла примерно 5 минут, остудить и перемолоть. Принимать по 1 ч. ложке порошка перед едой 2 раза в день, запивая молоком. Курс - 2 месяца,потом 3 месяца перерыв, и лечение можно повторить снова. Прошло 2 года. Я пью свой отвар 2-3 раза в год месячным курсом с необходимыми перерывами, но теперь больше для профилактики, потому что никаких симптомов заболевания не проявляется. Доктор сказал, что я все сделал правильно...» В подморе содержатся все полезные вещества, которые есть в меде, пыльце, прополисе, а также пчелиный яд и множество различных витаминов и аммнокислот. Действие на организм пчелиного подмора имеет широкий спектр. Он является хорошим антибактериальным, противовоспалительным, противовирусным, антиоксидантным, восстанавливающим средством, очищающим кровь, стабилизирующим давление, улучшающим состояние кровеносных сосудов.

Подробнее... Меланины подмора - естественные адаптогены и антиоксиданты, а также энтеросорбенты - вещества, способные оказывать антитоксическое действие и нормализовать микрофлору кишечника. Кроме того, они защищают от ультрафиолета и других вредных излучений. Хитин - главный компонент подмора - является природным биополимерам, выступает источником хитозана, который снижает кровяное давленив, улучшает микроциркуляцию в тканях, регулирует уровень сахара в моче, адсорбирует и выводит из организма соли тяжелых металлов. Он способствует быстрому заживлению тканей, не оставляя рубцов, имеет обезболивающий и кровоостанавливающий эффекты, укрепляет иммунитет. Ценность хитина состоит в его способности ускорять метаболизм, избавлять от шлаков, снижать вес, нормализовать пищеварение. Очищая и омолаживая кровь, подмор очищает и весь организм. При этом от него не зафиксировано никаких побочных эффектов. Тем, кто перешагнул средний возраст, можно принимать этот целебный эликсир в качестве профилактики разных заболеваний, вкгирчая почечные, 2 раза в год. При приеме подмора уйдут все проблемы мочевыводящих путей, связанные с циститом, пиелонефритом и другими заболеваниями. Возможно, лечение гломерулонефрита будет очень долгим, он как и рак, лечится годами, но все-таки излечивается, а это самое главное. РЕЦЕПТ В КОПИЛКУ При гломерулонефрите, когда у больных нарушается нормальный диурез и выделение токсинов, мед улучшает выведение продуктов жизнедеятельности, в том числе через мочевыделительную систему. Наиболее подходящими при почечных заболеваниях являются те сорта меда, которые проявляют повышенную противомикробную активность по отношению к грамотрицательным бактериям, вызывающим воспаление органов мочевыделения, - к примеру, каштановый, луговой и черешневый. Его можно принимать с соком лимона или чаем из плодов шиповника. «Оздоравливающий десерт». При гломерулонефрите; возьмите по 100 г ядер грецкого ореха и инжира, 3 лимона без косточек, но с кожурой. Все ингредиенты измельчите и смешайте со стаканом меда. Смесь употребляйте 3 раза в день по 1 ст. ложке до еды.



Мед оказывает благоприятное воздействие и на больных пиелонефритом. Прием средства не только останавливает воспалительные процессы, но и стимулирует ослабленный организм. Мед следует выпивать на голодный желудок - 1 ч. ложка на стакан воды. Курс лечения - около 10-14 дней. Помогает бузина «...У меня хроническая почечная недостаточность. Конечно, для поддержания здоровья я использую рецепты традиционной медицины, но последнее время стараюсь заменить их на те, что рекомендует народная медицина. Выручает меня отвар из корня черной бузины. Для его приготовления надо залить 3 ст. ложки толченого корня 1 л воды, варить 20 минут, дать настояться 30 минут, затем процедить. Пить по 1/2 стакана до еды 3-4 раза в день в течение 1 месяца, затем перерыв. За последний год я пропила 3 таких курса. Состояние стабильное. При моем диагнозе это уже хорошо. Конечно, я понимаю, что болезнь была запущена и полного выздоровления мне ждать не приходится, но процесс разрушения остановлен, а это в моем положении главное...» Острые заболевания почек (пиелонефрит и гломерулонефрит) при несвоевременном или неправильном лечении могут привести к разным осложнениям, в частности, к острой почечной недостаточности. Чтобы не допустить перехода почечной недостаточности в хроническую форму, необходимо лечить на ранних стадиях не только нефриты и мочекамвнную болезнь, но и все заболевания, приводящие к нарушению оттока мочи из почек, в том числе кисты, а также острую почечную недостаточность. Препараты из бузины черной (цветки, плоды, кора, корни) применяют при очень многих проблемах со здоровьем, в том числе и при заболеваниях почек, включая почечную недостаточность. Они оказывают обезболивающий, общеукрепляющий, противовирусный, противогрибковый, антибактериальный, успокоительный, вяжущий, мочегонный эффекты. Также эти препараты полезны для улучшения обмена веществ, при асците (водянке), отеках различного происхождения и даже опухолях. Бузина черная содержит каротин, витамины группы В, Е, рутин, железо, кальций, медь, цинк, фосфор, селен, калий, магний, органические кислоты, алкалоиды, сапонины, дубильные и парафиновые вещества, терпеновые соединения, аминокислоты, глюкозу и фруктозу. Категорически запрещено употребление препаратов бузины при хронических болезнях желудочно-кишечного тракта, язвенном колите, болезни Крона, индивидуальной непереносимости. Не рекомендуется использовать растение беременным женщинам, кормящим матерям и детям до 12 лет. При диабете необходимо контролировать сахар, так как бузина способствует снижению сахара в крови. Дозировку превышать не рекомендуется, так как в бузине черной присутствуют ядовитые вещества. Упражнения при гломерулонефрите «Моему сыну поставили диагноз гломерулонефрит. До болезни он занимался футболом, но врач сказал, что о занятиях спортом можно забыть. Неужели нет таких упражнений, которые бы он мое выполнять?» Упражнения умеренной интенсивности увеличивают диурез, а максимально интенсивные, наоборот, снижают. Существуют комплексы упражнений, разработанные специально для каждого заболевания. При остром гломерулонефрите физическая нагрузка противопоказана. При улучшении состояния можно постепенно включать упражнения для усиления почечного кровотока. Исходное положение - лежа на спине: • ладони - на груди (или животе), сделать вдох, приподнимая грудную клетку и переднюю стенку живота, при выдохе кистями рук слегка надавить на грудь (или живот);

• опираемся на согнутые в локтях руки, ноги сотуты в коленях, расслабить и уронить вдоль туловища сначала правую, затем левую руку. Тоже самое проделать с ногами. Также можно выполнить элементы самомассажа: лежа на спине, поглаживать руки, ноги, растирать живот. Таким больным показаны и упражнения для пресса без повышения внутрибрюшного давления, мышц ягодиц и пояснично-подвздошной мышцы, а также диафрагмы. Рекомендуются ходьба и игры малой подвижности. Продолжительность занятий возрастает с 8-10 минут при постельном режиме до 20 минут.

Очищение почек: что это, как проводится, методы, сборы трав для очищения почек Для этой болезни характерно отложение в почечных лоханках и в мочевыводящих путях конкрементов. Камни могут образовываться как в одной, так и в обеих почках (однако в правой почке чаще, чем в левой); они также могут быть единичными или накапливаться в большом количестве. Подробнее... Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.