Главная / Популярная медицина стр. 89 / КВАС: в чем польза, как приготовить, березовица, ржаной квас, свекольный квас, квас с ячменем, полезные и лечебные свойства КВАС: в чем польза, как приготовить, березовица, ржаной квас, свекольный квас, квас с ячменем, полезные и лечебные свойства С давних времен славяне готовили прохладительные напитки, используя ягодные и плодовые соки, мед, молоко, хлеб, муку, различные пряности. В XVII веке самым распространенным на Руси напитком был квас, но и до нашего времени он сохранил свою популярность. Рецептов его очень много, насчитывают около 150 видов хлебных, фруктовых, ягодных и медовых квасных напитков. В старину готовили квас сладкий, кислый, северный, весенний, ароматный, крестьянский, белый, мятный, окрошечный и др. Чаще всего его варили из хлебных злаков. Для приготовления домашних квасов используют ржаной хлеб (сухари), дрожжи, свежие и сушеные фрукты и ягоды, фруктовые соки, мед, сахар, ревень и зерновые культуры. Технологический процесс приготовления квасов состоит из заготовки сусла и его брожения. Квасное сусло - это водный экстракт хлебного, фруктового или другого сырья, используемого для сбраживания, применяются также и пекарские дрожжи. Посуду с суслом накрывают крышкой и ставят в теплое место для брожения. Выбродивший квас процеживают, охлаждают, разливают в бутылки, которые плотно закрывают пробками и помещают в холодильник, где он должен добродить. Подробнее... На Руси квас считался почти священным напитком и обязательно присутствовал в многочисленных обрядах. После венчания, например, родители жениха встречали молодых хлебом и квасом (соль появилась значительно позже). Считалось, что квас восстанавливает силы и снимает усталость. Фруктовые и ягодные квасы представляют собой либо хлебный квас, одобренный соком плодов или ягод, либо приготавливаются непосредственно из сока ягод с применением дрожжей. Интересно,что до XII века квас на Руси был крепче и гуще современного пива и считался алкогольным напитком. С XII века квас стали делить на кислый слабоалкогольный напиток и на сильно опьяняющий. Опьяняющий квас стали называть «твореным», то есть сваренным, а не произвольно закисшим, как обычный квас. Березовица «...Сейчас многие снова начали готовить квас самостоятельно - достали рецепты из «бабушкиных сундуков» и удивляются, как вкусно и полезно! Я тоже оказалась обладательницей такого древнего рецепта приготовления кваса из березового сока, даже в 3-х вариантах. Этот вид кваса называли березовица. Готовила нам берёзовицу бабушка, когда мы приезжали к ней на лето в деревню. Давно это было, теперь уж у меня свои правнуки народились, а я до сих пор-помню этот живительный напиток. Как-то вспомнила о нем разговоре с моей мамой, и та достала затертый листочек с рецептами березовицы от бабушки. Я попробовала приготовить березовицу по этим рецептам, и они все у меня получились. Теперь готовлю для детей и внуков этот целебный и вкусный напиток каждую весну. ✅ Березовица -1-й вариант . 5 л свежесобранного березового сока варить минут 30, чтобы испарилась часть воды. Остудить, добавить дрожжи (25 г на 5 л сока) и дать побродить. Затем разлить в бутылки и закупорить. Хранить в прохладном месте.

. 5 л свежесобранного березового сока варить минут 30, чтобы испарилась часть воды. Остудить, добавить дрожжи (25 г на 5 л сока) и дать побродить. Затем разлить в бутылки и закупорить. Хранить в прохладном месте. ✅ Березовица - 2-й вариант . 5 л березового сока, 150 г ячменя или 200 г ржаных сухарей. Свежесобранный березовый сок процедить, налить в небольшой бочонок и поставить в темное прохладное место. Если нет деревянного бочонка, можно и стеклянной банкой воспользоваться. Через 2-3 дня, когда сок чуть закиснет, добавить поджаренные на противне ячменные зерна или ржаные сухари, дать постоять еще сутки и процедить.

. 5 л березового сока, 150 г ячменя или 200 г ржаных сухарей. Свежесобранный березовый сок процедить, налить в небольшой бочонок и поставить в темное прохладное место. Если нет деревянного бочонка, можно и стеклянной банкой воспользоваться. Через 2-3 дня, когда сок чуть закиснет, добавить поджаренные на противне ячменные зерна или ржаные сухари, дать постоять еще сутки и процедить. ✅ Березовица - 3-й вариант. Это самый простой вариант, я его использую чаще всего. Собранный сок профильтровать, разлить в бутылки. В каждую бутылку добавить по 5 изюминок и 1 ч. ложке сахара. Плотно закрутить крышкой и отправить в холодное место (погреб или холодильник), желательно в лежачем положении. Пробовать можно начинать через месяц. Хранится такой квас без проблем до нового урожая, а бывает и дольше. Можно пить просто так (хорошо утоляет жажду в летнюю жару), можно в него добавить по своему вкусу хрена, горчицы или сахара. Я делаю на таком квасе окрошку, думаю, что это самая полезная и вкусная окрошка из всех, с которыми я знакома. Эти рецепты просты в исполнении, а березовый квас теперь ежегодно на нашем столе». Подробнее... Березовый сок отличается особенными свойствами. Превосходный лечебный напиток состоит из Сахаров, органических кислот, солей калия, кальция, железа, микроэлементов. Также в березовом соке имеется большое количество витаминов, никотиновая, яблочная кислоты, глутаминовая кислота (заменимая аминокислота) и фитонциды, необходимые при лечении различных воспалений. Применение березового сока нормализует обменные процессы, укрепляет организм, очищает кровь, активизирует восстановление тканей, благотворно влияет на клетки мозга. Подробнее... ✅ Прием одного стакана березового сока в день в течение 2-3 недель поможет организму устоять перед весенней слабостью, авитаминозом; усталостью.



✅ Березовый сок способствует разрушению камней в мочевом пузыре, в желчном пузыре и почках, это первый помощник при язве желудка, заболеваниях печени, двенадцатиперстной кишки, пониженной кислотности.



✅ В процессе лечения различными препаратами в комплексе с березовым соком быстрее наступает облегчение состояния при радикулите, ревматизме, артрите, подагре. Березовый квас обладает всеми полезными свойствами сока, которые усиливаются в процессе брожения ферментами и витаминами, в частности группы В из дрожжей. Способ приготовления березового кваса может быть различным, выбирайте тот, который вам по душе и используйте. Свекольный квас Подробнее... «...Гастритом в наше время никого не удивишь, но с годами он как-то очень стал меня беспокоить. Полежал в больнице раз, другой, а потом решил - довольно! Надо найти для себя какое-то народное средство, чтобы забыть о таблетках и больницах. И нашел. Таким лекарством для меня стал свекольный квас. Готовится он достаточно просто. 2-3 свеклы очистить и залить 3 л охлажденной кипяченой воды. Варить при полуоткрытой крышке 2-4 часа, пока воды не останется 1 л. Затем свеклу выньте, а отвар остудите до 40 °С и слейте в литровую банку. Положите туда кусочек черного хлеба и поставьте в темное место, завязав сверху бумагой и тепло укутав, но крышкой не накрывайте. Через трое суток в банке пройдет брожение. После этого квас процедите и пейте 3 раза в день по стакану до или во время еды в течение двух недель. Потом сделайте недельный перерыв и пейте еще две недели. После курса лечения квасом я почувствовал себя совсем другим человеком. У меня не только прекратились боли и тяжесть в желудке, но и исчезли запоры. Общее самочувствие также улучшилось, да и пяток лишних килограммов скинул. Вроде даже и помолодел». Свекольный квас - один из сильнейших по своей целебной силе напитков. Сама свекла фигурирует в рецептах для больных самыми различными тяжелыми заболеваниями, включая рак. Свекольный отвар и напитки из свеклы эффективнее других ликвидируют запоры, полезен при гастрите, особенно с пониженной кислотностью. Подробнее... Квас из свеклы насыщается органическими кислотами и ферментами в процессе брожения. Благодаря им он очищает организм, каждую клетку, антиоксиданты свеклы защищают сосуды от активных и повреждающих свободных радикалов. Квас из свеклы является также источником биофлавоноидов, бетаина, железа, меди, цинка, кобальта, калия, кальция, йода, витаминов группы В (В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), ВЗ (ниацин), В5 (пантотеновая кислота), В6 (пиридоксин), В9 (фолиевая кислота)), аскорбиновой кислоты (витамин С), каротина (провитамин А). По своей уникальности повышать гемоглобин со свеклой не сравнится никакой другой овощ, разве что морковь. Особенно ценным в свекле является бетаин - вещество, которов лечит печень, способствует нормализации обмена веществ, а самое главное - замене жировых клеток на клетки тканей печени. Это свойство свекольного кваса используют при ожирении и избытке веса, ведь у таких больных всегда в первую очередь ожирением поражается печень. Квас из красной свеклы полезен при плохом иммунитете, анемии, повышенном холестерине, гипертонии, лишнем весе, он очищает кровь, почки, печень, кишечник. Это просто замечательное средство для поддержания здоровья и восстановления после тяжелой болезни. При повышенной кислотности желудка следует проконсультироваться с лечащим врачом. Ржаной квас Подробнее... «...Мой сын очень страдал акне - так теперь это называют, а попросту весь был покрыт угрями (лицо и фудь). После них оставались какие-то неровности, шрамы, пятна, в общем, ничего привлекательного. Ребенок очень переживал и комплексовал, что было понятно, ведь у него как раз шел подростковый возраст. Что только ни делали, ничего не помогало. Но вот как-то летом отвезли его к бабушке в деревню на все лето. Лето было жаркое, а бабушка отменный квас готовила. Вот сынок мой и подсел на этот квасок - уж больно он ему нравился! Пил все лето бабушкин напиток мой сынок, а когда приехал домой, то я была просто поражена - настолько очистилось лицо. Мы так долго искали рецепты от его проблемы, а вылечил хлебный квас! ✅ Ржаной квас : 200-250 г ржаного хлеба, 50 г светлого изюма, 10 г дрожжей, 2 ст. ложки сахара. Ржаной хлеб нарезать ломтиками, поджарить в духовке до темно-коричневого цвета, чтобы слегка даже подгорел. Залить сухари 3 л воды и довести до кипения. Дать остыть до теплого состояния и процедить. Хлеб можете скормить животным (если имеются в хозяйстве) или рыбам, а на отваре приготовьте квас: перелить отвар в банку не выше плечиков, сложить туда изюм и сахар. Дрожжи развести в теплой воде и залить в теплый настой сухарей. В последующие разы для закваски берут сусло (осадок со дна) от предыдущего кваса, которое хранят в холодильнике. Банку закрыть бумагой или тканью и плотно завязать. Очень важно тепло укутать банку со всех сторон и так держать для брожения. На солнце обычно не ставят - только укутывают. Готовый квас можно сливать через 48 часов. Разлейте его по бутылкам с винтовой пробкой и поставьте в холодильник для созревания. Подавать напиток к столу нужно охлажденным.

: 200-250 г ржаного хлеба, 50 г светлого изюма, 10 г дрожжей, 2 ст. ложки сахара. Ржаной хлеб нарезать ломтиками, поджарить в духовке до темно-коричневого цвета, чтобы слегка даже подгорел. Залить сухари 3 л воды и довести до кипения. Дать остыть до теплого состояния и процедить. Хлеб можете скормить животным (если имеются в хозяйстве) или рыбам, а на отваре приготовьте квас: перелить отвар в банку не выше плечиков, сложить туда изюм и сахар. Дрожжи развести в теплой воде и залить в теплый настой сухарей. В последующие разы для закваски берут сусло (осадок со дна) от предыдущего кваса, которое хранят в холодильнике. Банку закрыть бумагой или тканью и плотно завязать. Очень важно тепло укутать банку со всех сторон и так держать для брожения. На солнце обычно не ставят - только укутывают. Готовый квас можно сливать через 48 часов. Разлейте его по бутылкам с винтовой пробкой и поставьте в холодильник для созревания. Подавать напиток к столу нужно охлажденным. ✅ Квас густой: 1 кг ржаных сухарей, 4 л воды, стакан сахара, 25 г дрожжей, 2 ст. ложки изюма. Сухари из ржаного хлеба залить кипятком и дать настояться в течение 3-4 часов. Затем процедить, добавить сахар, дрожжи и хорошо размешать. Поставить в теплое место на 12 часов для брожения. Затем перелить в бутылки, добавить изюм и поставить в холодное место. Через 2 дня квас готов. Второй рецепт более концентрированный, но он-то как раз и самый полезный». Когда возникает вопрос, полезен ли квас, достаточно обратить внимание на его химический состав. В зависимости от ингредиентов для приготовления этого напитка, можно судить и о его пользе. В любой разновидности кваса, который заквашивается с помощью дрожжей, содержится почти вся группа витаминов В, поэтому напиток становится ценнейшим лечебным и профилактическим средством от различных недугов. Сколько калорий в квасе? Этот напиток относится к низкокалорийным, поэтому его можно употреблять тем, кто тщательно следит за фигурой. Калорийность кваса равна 27 ккал на 100 мл напитка (при умеренной сладости).

Подробнее... ✅ Полноценный химический состав напитка обеспечивает поступление необходимых витаминов и минеральных веществ в организм, что слособствует укреплению иммунных сил, оказывает противомикробное и ранозаживляющее действие.

✅ Дрожжи очень полезны при лечении гнойничковых заболеваний кожи.

✅ Регулярное употребление кваса способствует нормализации работы ЖКТ.

✅ Полезен квас и для зубной эмали, употребление домашнего кваса (в отличие от газированного магазинного) содействует ее укреплению.

✅ На мужчин квас оказывает положительное воздействие: доказано, что курсовое применение напитка усиливает потенцию, а также избавляет организм от «мужских» заболеваний.

✅ Напиток положительно влияет на работоспособность сердечной системы. Квас рекомендован к употреблению людям, которые имеют риск развития инфаркта или инсульта.

✅ Квас (без сахара) широко используется в качестве напитка в составе различных диет. За счет низкой калорийности его рекомендовано пить при ожирении. Но квас входит в состав и лечебных диет, например, при заболеваниях ЖКТ.

✅ Напиток способствует уничтожению болезнетворных микроорганизмов, а также активизирует обменные процессы.

✅ Квас полезно употреблять с мясными блюдами. Напиток способствует усилению процессов пищеварения, помогая желудку быстрее переваривать тяжелую для него пищу.

✅ Напиток хорошо утоляет жажду, справляется с упадком настроения или физических сил. Квас на любой вкус «...Квас в нашей семье очень любят. Семья большая, летом собираемся все на даче, и квас только успевай наливать. Наша бабушка готовит его мастерски, и не просто классический, а еще и с добавками, как в старину готовили. Я записала все ее рецепты, потому что они быстро забываются, а мне хочется сохранить традиции нашей семьи. В квас можно добавлять различные составляющие: хрен, тмин, имбирь - они помогут укрепить здоровье, наладить пищеварение, а можно использовать соки и свежие фрукты, добавлять мед и травы. Эти рецепты квасов в нашей семье самые любимые. Подробнее... ✅ Квас тминный : 1 кг ржаного хлеба, 10 л воды, 1-2 стакана сахара, 25 г дрожжей, 30-50 г тмина. Ржаной хлеб нарезать небольшими кусочками и высушить, залить кипящей водой и оставить на 3-4 часа, после чего процедить. Затем добавить дрожжи, сахар, тмин и поставить в теплое место дла брожения. Через 2-3 дня, когда закончится брожение, квас процедить. Готовый напиток хранить в прохладном месте. Этот квас имеет особый аромат и вкус за счет тмина. Он очень хорош в окрошке, только сахара в окрошечный вариант надо класть всего стакан.

: 1 кг ржаного хлеба, 10 л воды, 1-2 стакана сахара, 25 г дрожжей, 30-50 г тмина. Ржаной хлеб нарезать небольшими кусочками и высушить, залить кипящей водой и оставить на 3-4 часа, после чего процедить. Затем добавить дрожжи, сахар, тмин и поставить в теплое место дла брожения. Через 2-3 дня, когда закончится брожение, квас процедить. Готовый напиток хранить в прохладном месте. Этот квас имеет особый аромат и вкус за счет тмина. Он очень хорош в окрошке, только сахара в окрошечный вариант надо класть всего стакан. ✅ Квас хлебный с ячменем: 250-300 г ржаных сухарей, 40-50 г ячменя, 80-100 г меда, 8-10л воды. Ржаной хлеб нарезать на ломтики, высушить и слегка поджарить на слабом оте. В деревянный бочонок влить горячую воду, добавить сухари, пророщенный крупномолотый ячмень, мед, все перемешать и поставить на 2-3 дня для заквашивания в темное прохладное место. Периодически снимать появляющуюся пену. Подробнее... После этого квас выдержать на холоде еще 5-6 дней. Этот напиток за счет добавления пророщенного ячменя обладает особыми лечебными свойствами. Ведь сам ячмень богат по минеральному составу, а его пророщенный вариант еще более ценен. Это средство для профилактики простуды мы используем в семье каждый год». Бактериологи, инфекционисты и врачи-гигиенисты утверждают, что квас обладает бактерицидными свойствами. В 1913 году B.C. Сотников подтвердил гибель в квасе тифозных и паратифозных микроорганизмов. Добавление к напитку таких составляющих, как хрен, усиливает его бактерицидные свойства и придает неповторимый острый вкус. В этом случае квас становится просто лечебным при любой простуде, только пить его уже нужно теплым. Если учесть, что наряду с микроэлементами в квасе содержится более 10 аминокислот и из них 8 незаменимых, то значение кваса становится еще более весомым. Количество витаминов в квасе на первый взгляд не очень велико, но их регулярное поступление в организм дает ощутимый положительный эффект.

Напитки здоровья: очищающие и энергетические смузи Фрукты и овощи позволяют наполнить организм витаминами и подготовить к осенне-зимнему периоду. Специально для вас мы подобрали рецепты вкусных и полезных смузи, благодаря которым вы сможете получить максимум пользы от овощей и фруктов, даруемых нам природой. Подробнее... Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.