КИСТА ПОЧКИ: методы народного лечения, полезные рецепты, рекомендации

Киста почки - образование, наполненное жидкостным содержимым. Этот вид опухоли считается доброкачественным. В нефрологии он выявляется у 70% пациентов. Чаще всего киста почки развивается в месте недолеченного воспаления. При малых размерах (до 1 см) она может самостоятельно рассосаться под воздействием консервативного лечения.

Кисты могут длительное время оставаться бессимптомными и часто обнаруживаются случайно во время УЗИ. Новообразование может сдавливать близлежащие сосуды, тогда есть риск возникновения отека почки, болей в пояснице, нарушений кровообращения в почке и почечной гипертонии.

Если такого сдавления нет, то киста на почке не опасна, если не провоцировать ее вторичное воспаление. Если у вас уже имеется подобная проблема, то почки следует всячески оберегать, не допуская их переохлаждения, а также избегать различных банальных инфекций, типа ОРВИ, ангины и т.п. Некоторые народные методы во многом способны полностью ликвидировать кисту или сильно ее уменьшить.

Аир остановил рост кисты

«...Как и когда у меня появились кисты в почках, я не знаю, их вдруг обнаружили во время одного обследования. Милый доктор сказал, что сейчас это частое явление, и теперь главное - чтобы они не увеличивались в размере. Заодно дал несколько советов, чтобы остановить их рост. Ну понятно, диета, здоровый образ жизни... Но один рецепт меня заинтересовал, и я его сразу же применила. В его основе - порошок из корня болотного аира (перемолоть сухой корень в кофемолке). Принимать по 1 ч.ложке до еды, запивая стаканом горячей воды, первую неделю - по 3 раза в день, во вторую - по 2 раза. Я так и сделала. И порошок принимала, и свои гастрономические приоритеты поменяла. Конечно, я стала чувствовать себя лучше. Правда, УЗИ смогла повторить не скоро. Когда же сделала, то результат меня приятно удивил - киста, как была одна, так и осталась, а другую совсем стало не видно. Решила периодически употреблять этот корень, вдруг кисты исчезнут совсем...»

Корень аира болотного содержит большое количество эфирных масел, в которых содержатся активные вещества, способные растворять и выводить камни и песок из почек и мочевого пузыря, а также рассасывать кисты и другие новообразования. Кроме того, аир содержит большое количество фитонцидов, дубильных веществ, терпеновых соединении, алкалоидов, гликозидов, сапонинов, органических кислот, витаминов и минералов.

Благодаря этому корень аира имеет ранозаживляющие, спазмолитические, противовоспалительные, бактерицидные и противоопухолевые свойства.

Настои, настойки, порошки и отвары из корневищ аира способствуют нормализации работы органов мочевыделительной системы, снимают воспаление, укрепляют сосуды и снимают спазмы, купируют боль различного происхождения, усиливают местный и общий иммунитет, помогают противостоять опухолям. В аюрведической медицине аир применяют для очистки крови и сосудов от токсинов.

Корень аира болотного запрещен при беременности, обострении язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки с повышенной кислотностью желудочного сока, при обострениях воспалительных заболеваний печени и почек.

Можно ли убрать кисту без операций?

«У меня обнаружили кисту на почки. Сказали, что маленькая, поэтому не страшно. Чищу почки народными способами. А можно ли совсем убрать кисту при помощи методов нетрадиционной медицины?»

Основной опасностью появления кисты на почке является то, что эта доброкачественная опухоль долгое время никак себя не проявляет. Только увеличившись в размерах до 4 см и более, она себя обнаруживает. Если запустить растущую кисту, то единственным путем станет удаление органа. Лечение на ранних стадиях возможно проводить с использованием народных методов вплоть до её исчезновения. Тем более что эти методы за долгие годы прекрасно себя зарекомендовали.

Лечение соком лопуха - самое эффективное средство от любых видов кист и полипов. Отжатый сок хранить в холодильнике можно не более 2 суток. Пить, не пропуская ни дня, по 1-2 ст. ложки 3 раза в день до еды в течение месяца. Если киста на почках не рассосалась, сделайте перерыв на 2 недели и повторите курс.

Полезен будет и чистотел, который обладает противоопухолевыми, противовоспалительными, антисептическими и регенерирующими свойствами. Приготовление настоя: 1 ст. ложку измельченной травы залить 0,5 л воды. Кипятить 15 минут при закрытой крышке на малом огне. Настоять 30 минут. Пить по 1/3 стакана 3-4 раза в день, независимо от еды, на протяжении 3-4 месяцев. Потом сделать месячный перерыв и повторить курс в случае необходимости.

Чтобы почки работали хорошо, нужно снизить на них нагрузку. Поэтому важным фактором при лечение кисты почек народными средствами в домашних условиях является соблюдение правильной диеты, а точнее, даже голодание. Его лучше всего проводить на отварах трав или свежевыжатых овощных соках.

Если на несколько дней отказаться от пищи, можно будет устранить симптомы болезни и способствовать нормальному восстановлению органа. Вне голодания нужно есть меньше продуктов с содержанием белка, пить много чистой воды (если нет почечной недостатичности) и полностью отказаться от алкогольных напитков.

В рацион нужно включить овощи и фрукты, а также цельные крупы и кисломолочные продукты. Принимать еду следует небольшими порциями до 6 раз в день. По возможности откажитесь от соли. Хорошо в это время пить настой или отвар шиповника.

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