Иммуномодуляторы (ИМ): что это? применение, показания и противопоказания, виды и препараты иммуномодуляторов

Иммуномодуляторы (ИМ) — это лекарственные средства, способные оказывать влияние на иммунную систему. ИМ в терапевтических дозах используют для стимуляции и восстановления иммунной системы с целью профилактики и лечения заболеваний вирусной, грибковой или бактериальной природы, а так же для лечения онкозаболеваний.

К иммуномодуляторам относят препараты не только стимулирующие иммунитет, но и подавляющие его – это иммуносупрессоры или иммунодепрессанты. Такие препараты необходимы при лечении аллергий или аутоиммунных заболеваний (пурпуры, системной волчанки, неспецифического язвенного колита, ревматоидного артрита и пр.)

Применение иммуномодуляторов

Применение иммуномодуляторов наиболее оправдано при вторичных иммунодефицитах, которые проявляются рецидивирующими, затяжными, трудно поддающимися лечению инфекционновоспалительными заболеваниями. Не всегда исследования параметров иммунной системы могут выявить изменения, лежащие в основе отсутствия ответа организма на лечение заболевания. Поэтому, при наличии хронического инфекционно-воспалительного процесса, иммуномодулирующие препараты можно назначать даже в том случае, если исследование не выявит существенных отклонений в иммунном статусе.

При лечении хронических и острых инфекционных заболеваний назначаются противомикробные, антивирусные и другие химиотерапевтические препараты, наряду с которыми, целесообразно назначение иммуномодуляторов. В некоторых случаях применяется монотерапия ИМ (например, при медицинских противопоказаниях к применению антибиотиков или других препаратов).

Разумно применение ИМ для коррекции иммунной системы, если при лабораторных исследованиях наблюдаются отклонения. Так же эффективно их применение для профилактики ОРВИ. Но стоит помнить, что механизм и сила воздействия на организм у ИМ разных групп очень разный, поэтому те препараты, что подходят для лечения хронических или острых вирусных инфекций (например, интерфероны), не подходят для профилактики. В то же время «мягкие» иммуностимуляторы (например, препараты эхинацеи) окажутся малоэффективными при лечении тяжелых вирусных инфекций.

Необходимо учитывать, что некоторые сильнодействующие ИМ могут вызывать побочные реакции, такие как гриппоподобные состояния, синдром усталости, изменения в формуле крови. Поэтому решение в пользу применения того или иного ИМ должно приниматься очень взвешенно.

Одновременно с ИМ рекомендуется назначать препараты, содержащие витамины и минералы, антиоксиданты. Хорошим дополнением к терапии так же будет снижение эндогенной интоксикации с помощью сорбционной терапии.

Иммуномодуляторы - какие они бывают

Число существующих в настоящее время средств коррекции нарушений системы иммунитета включает несколько сотен соединений. ИМ можно разделить на группы по принадлежности к химическим группам, по механизму воздействия на организм, по типу дизаптационных растройств (антигипоксанты, психоэнергизаторы, актопротекторы). В некоторой литературе разделяют иммуномодуляторы и иммуностимуляторы. Так же в некоторых источниках адаптогены выделяют в отдельную группу препаратов. Так же к иммуномодуляторам относят стимуляторы метаболических процессов (анаболические гормоны, рибоксил, плазмол, витамины — витамин С, витамин А, витамин Е и др.).

По происхождению имуномодуляторы делят на экзогенные, эндогенные и синтетические. Каждая из этих групп имеет свое деление внутри на подгруппы.

Экзогенные иммуномодуляторы

Экзогенные препараты в свою очередь разделяют по типу происхождения на бактериальные, растительные, животные и минеральные.

Бактериальные иммуномодуляторы

Препараты бактериальной группы усиливают функциональную активность моноцитов и макрофагов, которые синтезируют цитокины. Это приводит к активации как гуморального, так и клеточного звена иммунитета. Активация цитотоксической функции макрофагов проявляется в их способности разрушать опухолевые клетки.

Первым бактериальным иммуномодулятором была вакцина БЦж. В настоящее время применяются препараты, содержащие лизаты (Бронхо-Мунал, ИРС-19, Имудон) и рибосомы (Рибомунил) в основном бактерий-возбудителей ОРВИ. Применение таких препаратов способствует профилактике инфекций носоглотки и респираторного тракта, не вызывают формирования длительного иммунитета. Эти препараты имеют двойное назначение: специфическое (вакцинирующее) и неспецифическое (иммуностимулирующее).

Основные показания: хронический бронхит, тонзиллит, фарингит, ларингит, ринит, синусит, отит.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов препарата, острая стадия инфекции верхних дыхательных путей, аутоиммунные болезни, ВИЧ-инфекция.

Побочные реакции: препараты переносятся очень хорошо, редко встречаются аллергические реакции, тошнота, понос.

Биогенные иммуномодуляторы

В эту группу объединяют ИМ растительного, животного и минерального происхождения. Наиболее известными растительными иммуномодуляторами являются препараты эхинацеи, женьшеня, лимонника, элеутеррокока и пр. (Имунал, Эхинацея Вилар, Ээхинацея композитум и пр.). Эхинацея активирует фагоцитарную активность нейтрофилов и макрофагов, стимулирует продукцию интерлейкинов, способствует трансформации В-лимфоцитов в плазматические клетки, улучшает функцию Тхелперов.

Биогенные препараты, которые также относят к группе адаптогенов (препараты эхинацеи, мумие, пантов, меда), кроме влияния на иммунитет, оказывают позитивное воздействие на обменные процессы организма. Как правило, назначаются в сочетании с витаминами и микроэлементами для профилактики и лечения ОРВИ.

Основные показания: профилактика ОРВ; так же применяется для лечения заболеваний в комплексе с антивирусными, антибактериальными, антигрибковыми препаратами.

Противопоказания: непереносимость компонентов препарата; туберкулез, лейкозы, аутоиммунные заболевания, рассеянный склероз, аллергические реакции на цветочную пыльцу.

Побочные реакции: препараты переносятся очень хорошо, редко встречаются аллергические реакции (отек Квинке), кожная сыпь, бронхоспазм, снижение или повышение артериального давления.

Эндогенные иммуномодуляторы

Эндогенные иммуномодуляторы можно разделить на следующие группы: иммунорегуляторные пептиды (тимусного и костномозгового происхождения) и цитокины (интерлейкины, интерфероны и индукторы интерферонов).

Иммунорегуляторные пептиды

Иммуномодулирующее действие пептидов тимуса выражается в адекватном изменении функционального состояния клеток Т-системы иммунитета. На фоне нарушенных функций иммунной системы организма, введение полипептидов тимуса характеризуется тенденцией к восстановлению баланса субпопуляций Т-лимфоцитов и их функциональной активности. При этом сниженные показатели повышаются, а гиперактивные процессы среди отдельных субпопуляций Т-лимфоцитов снижаются, возвращаясь к нормальным значениям.

Препараты тимуса

Препараты тимусного происхождения – Тималин, Тимоптин, Тактивин и др. К препаратам из экстракта тимуса относится Тимостимулин, Вилозен. Следует отметить, что препараты тимуса представляют собой неразделенную смесь биологически активных пептидов и их трудно стандартизовать. Препараты 2-го и 3го поколений представляют собой синтетические аналоги естественных гормонов тимуса 1-тимозина и тимопоэтина или фрагментов этих гормонов, обладающих биологической активностью. Так, препараты Тимоген, Бестим — это дипептид, состоящий из триптофана и глутамина, являющийся частью препарата Тималин и обладающий выраженной иммунотропной активностью.

Основные показания: иммунодефициты с преимущественным поражением Т-клеточного звена иммунитета, развивающихся при гнойных и опухолевых заболеваниях, туберкулезе, псориазе, офтальмогерпесе.

Противопоказания: индивидуальна непереносимость компонентов препарата, беременность.

Побочные реакции: возможны аллергические реакции.

Препараты костного мозга

К препаратам костного мозга относится Миелопид — препарат пептидной природы, полученный экстракцией из культуры клеток костного мозга свиней. Препарат стимулирует продукцию aнтител и функциональную активность иммунокомпетентных клеток, что способствует восстановлению показателей гуморального звена иммунитета

Показания: иммунодефициты с преимущественным поражением гуморального звена иммунитета; гнойные заболевания, в составе комплексной терапии лейкозов и хронических инфекционных заболеваний.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, беременность с резусконфликтом.

Побочные реакции: для препаратов из костного мозга – боль в месте введения, головокружение, тошнота, повышение температуры тела.

Цитокины

Цитокины вырабатываются клетками иммунной системы и с их помощью эти клетки обмениваются информацией и координируют свою работу. Они являются естественными регуляторами процесса формирования иммунитета, в том числе противоопухолевого. В настоящее время большой перечень цитокинов получают методами генной инженерии. Цитокины можно разделить на 3 группы: интерлейкины, интерфероны и индукторы интерферонов.

Интерлейкин-2 – это вещество белковой природы, которое играет ключевую роль в процессе инициации и развития иммунного ответа, оказывает множественное действие на различные компоненты и звенья иммунной системы. Стимулирует пролиферацию T-лимфоцитов, активирует их, в результате чего они становятся цитотоксичными, киллерными клетками, при этом спектр их лизирующего действия расширяется, и они становятся способными уничтожать разнообразные патогенные микроорганизмы и малигнизированные клетки. Усиливает образование Ig B-лимфоцитами, активирует функцию моноцитов и тканевых макрофагов – индукторов интерферонов.

Интерлейкины подразделяют на естественные и рекомбинантные. Сейчас все чаще используют рекомбинантные препараты, такие как Ронолейкин. Это высокоэффектиные препараты, поэтому использование их достаточно широко: отит, синусит, эндометриоз, инфекционный эндокардит, пневмония, бронхиальная астма, язвенная болезнь, пиелонефрит, сепсис, перитонит, диабетическая стопа , панкреатит, остеомиелит, коррекция вторичного иммунодефицита после оперативных вмешательств, туберкулез, ВИЧ-инфекция, гепатит С, герпетическая инфекция и др.

Цитокины – индукторы интерферонов

Этот класс ИМ представлен веществами, стимулирующими выработку собственного интерферона в организме (Циклоферон, Аллоферон, Полудан, Неовир» и др.)

Например Циклоферон при введении в организм потенцирует образование и содержание в тканях и органах высоких титров бетаи альфа-интерферонов. Препарат активизирует стволовые клетки костного мозга, вызывая интенсивное образование гранулоцитов. Нормализует соотношение Т-хелперов и Т-супрессоров, способствует активизации клеток-киллеров и Т-лимфоцитов. При иммунодефицитах различного генеза это вызывает коррекцию иммунного статуса организма.

К синтетическим индукторам интерферонов относят Тилорон, Арбидол и др.

Арбидол оказывает противовирусное (специфически подавляет вирусы гриппа А и В, тяжелого острого респираторного синдрома) и иммуномодулирующее действие. Препарат стимулирует гуморальные и клеточные реакции иммунитета, фагоцитарную функцию макрофагов, повышает устойчивость организма к вирусным инфекциям.

Основные показания: лечение хронических вирусных инфекций в составе комплексной терапии.

Противопоказания: аллергия на лекарство, беременность, кормление грудью, детский возраст (до 4 лет). Побочные реакции: аллергия.

Интерфероны

Интерфероны — это мощные цитокины, обладающие иммуномодулирующим ,противовирусным и антипролиферативным действием, активируют фагоцитоз макрофагов, повышают специфическую цитотоксичность Т-лимфоцитов. Показания Для препаратов, полученных генноинженерным способом (Лаферобион, Лаферон, Альфарекин, Виферон и пр.) доказана клиническая эффективность в лечении ряда вирусных инфекций (хронический гепатит В, С, остроконечные кондиломы, папилломавирус, герпевирусные инфекции и пр.). Так же рекомбинантные интерфероны применяют для лечения злокачественных новообразований (меланомы, лимфомы из клеток центра фолликула и др.), а так же при ремиттирующем течении рассеянного склероза и пр. Рекомбинантные интерфероны используются и при лечении ОРВИ, глазных инфекций и пр.

Наиболее распространенные побочные реакции: гриппоподобные симптомы (лихорадка, озноб, миалгия) и реакция в месте инъекции.

Иммуномодуляторы синтетического происхождения

Данная группа представлена различными по своей химической структуре лекарственными средствами, в связи с чем у каждого препарата есть свои особенности механизма действия, переносимости и нежелательных эффектов. К этой группе относятся: Имунофан, Ликопид, Изоприназин, галавит, глутоксим и пр.

Например, препарат Ликопид — синтезированный аналог универсального фрагмента бактериальных клеточных стенок — глюкозаминилмурамилдипептид. Под влиянием Ликопида усиливается поглощение и киллинг микроорганизмов; стимулируются цитотоксические свойства макрофагов по отношению к бактериальным и вирус-инфицированным клеткам; усиливается синтез цитокинов, что стимулирует антителообразование и пролиферацию Ти В-лимфоцитов.

Основные показания: вторичные иммунодефициты, ассоциированные с хроническими вирусными и бактериальными инфекциями.

Противопоказания и побочные реакции различны у разных препаратов.

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