Главная / Популярная медицина стр. 90 / Чайный гриб: в чем польза для здоровья, как приготовить напиток, как приготовить раствор, уход за чайным грибом, подкормка Чайный гриб: в чем польза для здоровья, как приготовить напиток, как приготовить раствор, уход за чайным грибом, подкормка Что такое чайный гриб, откуда берется, где взять? Чайный гриб — это удивительное живое существо. Если задуматься над вопросом, что это такое, то с уверенностью можно сказать, что его нельзя отнести ни к растениям, ни к животным. По своей природе это колонии микроскопических организмов, которые существуют в дружном симбиозе. По своему виду они немного напоминают гриб. Кроме того, у них есть небольшая, но удивительная особенность. Заключается она в том, что в зависимости от посуды, выбранной для гриба, он приобретает такую же форму. «...Уже давно в нашем доме поселился чайный гриб. Напиток по вкусу напоминает квас, его так и называют «грибной квас». Он прекрасно утоляет жажду, спасает в жару, да и зимой пользуется в нашей семье большой популярностью - мои внуки его обожают. Во времена моего детства чайный гриб заменял нам лимонад, особенно когда мама в него добавляла ваниль, мяту или какой-нибудь натуральный ягодный сироп. Ну а уж какую ощутимую пользу он приносил организму, в отличие от синтетических кока-кол и лимонадов, - простудами в нашей семье болели очень редко... Вот решила и я завести его для своих внуков. Добрые люди поделились, и с тех пор гриб живет у нас вот уже 4 года. У внучат теперь ни соплей, ни гриппа не бывает, а нам, старикам, он чистит сосуды и суставы, снижает давление, помогает от головной боли и просто поднимает настроение. Расскажу, как правильно готовить раствор для него и ухаживать, чтобы он не болел. На 3-литровую банку готовится не более 2 л раствора, потому что чайному грибу может стать тесно, ведь он плавает и растет вверх. На 2 л раствора берем 2 ч. ложки черного листового чая и делаем заварку, которую процеживаем и вливаем затем в горячую или холодную кипяченую воду, чтобы получить слабый чайный раствор. В раствор всыпаем 5 ст. ложек сахара (можно больше или меньше, в зависимости от предпочтений каждого и цели, с которой пьют напиток: для похудения сахара можно класть меньше, а детишки, например, любят послаще) и перемешиваем до полного растворения. Горячий раствор должен остыть до комнатной температуры. Туда мы аккуратно и опускаем наш гриб, можно добавить несколько штучек кураги, изюма или инжира. Важно, чтобы чайный гриб жил при температуре около 25 °С, но не ниже 17 °С - такая температура ему противопоказана. Ухаживая за чайным грибом, придерживайтесь инструкции. Так, нельзя добавлять сахар прямо в емкость, где есть гриб, он может вызвать ожог слизистой гриба и тот погибнет. Плавающие чаинки также вредны для него. Емкость с грибом надо держать в затемненном месте, прямые солнечные лучи опасны для него. Здоровый гриб мирно плавает на поверхности и постепенно превращает смесь сахарного раствора и заварки в полезный напиток. Подкормка. Подкармливать взрослый гриб надо систематически и так же регулярно сливать готовый настой. Летом это надо делать раз в 2-3 дня, а зимой раз в 5-6 дней. Чтобы ускорить процесс брожения, в подготовленный для замены раствор надо влить стакан готового настоя. Взрослый здоровый гриб будет быстрее перерабатывать настой, в отличие от молодого или приболевшего. Не передерживайте настой, потому что верхняя пленочка гриба начнет темнеть, что скажет о начале гибели гриба. Промывать гриб надо прохладной кипяченой водой каждый раз при смене раствора. Делать это следует аккуратно, бережно, чтобы не повредить гриб. Готовый настой может храниться в холодильнике до 4-5 месяцев. Рекомендуется выпивать ежедневно за час до приема пищи по 250 мл настоя 3-4 раза в день, детям до 16 лет по 50-100 мл. Найти гриб и сейчас не составляет труда - его часто предлагают, ведь он растет и требует, чтобы его периодически расщепляли и пересаживали слои в другие емкости. Я тоже раздаю свой гриб всем знакомым, у кого его еще нет, и все потом только благодарят». В состав чайного уксуса входят очень важные вещества, и они не просто полезны, а жизненно необходимы для нашего организма. Он содержит калий, кальций, медь, марганец, фосфор. Настой чайного гриба улучшает обменные процессы и является биостимулятором, так как в его состав входят легкоусвояемые сахара. Подробнее... Содержит он и органические кислоты уксусную, глюконовую, щавелевую, лимонную, яблочную, молочную, пировиноградную, кофеин, дубильные и антибиотические вещества, а также ферменты - каталазу, амилазу, протеазу и другие. Напиток чайного гриба содержит такие витамины, как С, В, Р. Чайный гриб при регулярном его использовании очищает наш организм от скопившихся за годы токсинов и шлаков, способствует укреплению защитной системы организма, повышает работоспособность человека и убивает патогенные микроорганизмы. Если у вас мигрень, то она пройдет после приема 2-3 стаканов в день настоя чайного гриба.

Подробнее... Атеросклероз и гипертония - прямое показание к использованию этого напитка. Настой при таких заболеваниях не только очищает кровь от жиров, снижает повышенное содержания холестерина в крови, что способствует сгущению крови, но и разжижает кровь. Прием 2-3 стаканов в день успешно снимает повышенное артериальное давление. При повышенной кислотности иногда возникает изжога или тошнота. В таком случае необходимо пить настой 3-5-суточный в теплом виде, 7-суточный настой следует разводить минеральной водой «Ессентуки» №№ 4,17, «Боржоми», «Славянская».

КВАС: в чем польза, как приготовить, березовица, ржаной квас, свекольный квас, квас с ячменем, полезные и лечебные свойства На Руси квас считался почти священным напитком и обязательно присутствовал в многочисленных обрядах. После венчания, например, родители жениха встречали молодых хлебом и квасом (соль появилась значительно позже). Считалось, что квас восстанавливает силы и снимает усталость. Подробнее... Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.