Буза (Боза)

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Буза (Боза): что это, забытый напиток, в чем польза для здоровья, как приготовить?

Буза (Боза): что это, забытый напиток, в чем польза для здоровья, как приготовить?

Буза (Боза) - изначально напиток слабоалкогольный, схожий с , т.е. продукт двойного спиртового и молочнокислого брожения.

Это густой, ферментированный, непрозрачный напиток, цвета молочного коктейля, который обладает своеобразным кисло-сладким вкусом.

Существует несколько, основных видов бузы, в зависимости от национальных и аграрных традиций того региона, где ее готовят.

Самая распространенная у нас разновидность напитка буза - башкирская, делается из овсяной крупы.


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Вторая популярная буза - крымско-татарская, готовится из . В Туркестане и Узбекистане для ее производства применяют , а в Малой Азии, на Балканах и в Восточной Европе - кукурузу, рожь и пшеницу, только называют ее тут боза. В общем, сделать бузу можно из любого злака.

Производится она так же, как , но без использования хмеля. Буза содержит 4-6% спирта. Полезность напитка определяется свойствами зерновой культуры, из которой он приготовлен. Процесс брожения делает все составляющие зерна доступными для усвоения, ферментируя фитин, связывающий полезные вещества.

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«...Этот напиток теперь редкость, хотя забыт, я считаю, незаслуженно. А вот в Болгарии - весьма распространенное лакомство. Там я и открыла его впервые для себя, понравился очень. Стала интересоваться, что за напиток, и была много удивлена, когда узнала, что буза - старинный русский напиток.

В Болгарии его готовят чаще из овсяной муки, а я разыскала рецепт русской бузы из пшена и попробовала приготовить. На 10 л напитка потребуется 0,5 кг пшена, 750 г сахара, 5 г дрожжей. Промытое пшено варить в воде (соотношение 1:4) до полного размягчения. Полученную кашу растереть и разбавить двойным количеством воды.

После охлаждения до 30 °С добавить дрожжи, половину сахара и поставить для брожения при температуре 25-30 °С на сутки. Затем внести оставшийся сахар, долить воду до нормы, разлить в бочонки или бутылки и выдержать еще в течение суток.

Теперь этот напиток часто заменяет мне завтрак или перекус. Он позволяет держать вес, но при этом содержит и белки, и витамины, и ценные минералы. И он мне просто нравится!»

Как приготовить

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Самым полезным рецептом с бузой является ее приготовление без дрожжей, но с солодом. Буза на солоде: это единственный рецепт бузы из пшена и риса, в котором не используются дрожжи. Вряд ли перед тем, как готовить бузу, вы будете специально делать солод, ведь это очень хлопотное занятие. К счастью, сейчас имеется возможность его купить, поэтому приобретаем любой и готовим напиток.

Для начала рисовую муку нужно разбавить 3 л воды и проварить до тех пор, пока не образуется густоватый «клейстер». Его нужно остудить, прикрыть полотенцем и выдержать при комнатной температуре 3 суток.

После этого берется кастрюля, и ее стенки тщательно смазываются сливочным маслом, чтобы буза не пригорела, да и вкус это улучшит. В кастрюлю выкладываем всю рисовую «кашу», добавляем 3 л воды, снова доводим до кипения и,постоянно помешивая, варим еще час, В массу подливаем воду до тех пор, пока она не достигнет консистенции густой сметаны - понадобится еще около 3 л.

Смесь должна остыть до температуры 60-70 °С, после чего в нее можно внести дробленый солод. Все тщательно перемешать, укутать и оставить еще на час. Затем остудить, прикрыть марлей и оставить на 2 суток для брожения.

Теперь почти готовую бузу нужно процедить и поместить в холодильник, чтобы он выстоялся еще 2 дня. Напиток готов!


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