ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА: что можно кушать, как питаться, рецепты, полезные советы

Вторая седмица Великого поста менее строгая, чем первая, в плане питания. Несмотря на то что мясные, рыбные и молочные продукты по-прежнему запрещены, у постящихся появляется больше свободы в выборе блюд. К тому же на этой неделе нет дней полного отказа от пищи.

«Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных. Утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, не злопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии даровал плоды покаяния». Святитель Иоанн Златоуст.

Воскресенье, - Торжество Православия

В первую неделю (воскресенье) Великого поста празднуется победа Православия над иконоборческой ересью. Иконоборцы выступали против икон, считая почитание их идолопоклонством. Окончательно иконопочитание было восстановлено в IX веке императрицей Феодорой в первое воскресенье Великого поста, в которое с тех пор и отмечается Торжество Православия.

Разрешается горячая пища с растительным маслом.

Борщ с сушеными грибами

200 г квашеной капусты, 3 клубня картофеля, 2 средние свеклы, 2 моркови, 1 луковица, 50 г сушеных лесных грибов, 2 ст. ложки растительного масла, 2-3 cm. ложки томатной пасты. 1 ч. ложка сушеной зелени укропа, 2 зубчика чеснока, черный молотый перец, соль. Свеклу, морковь, картофель вымыть, очистить, нарезать соломкой.

Лук мелко нарезать, выложить на сковороду с разогретым растительным маслом, слегка обжарить, добавить свеклу и морковь, влить немного воды, тушить 10 минут, положить томатную пасту, зелень укропа, перемешать. Тушить под крышкой еще 10 минут. Чеснок очистить, вымыть, растолочь. Предварительно замоченные грибы залить 2 л воды, варить до полуготовности, положить капусту, варить 20-25 минут, добавить приготовленную заправку, картофель, посолить, поперчить, варить до готовности, добавить чеснок.

Сладкий перец, фаршированный рисом и шампиньонами

6-8 стручков сладкого перца, 200 г шампиньонов, 150 г отваренного до полуготовности круглозерного риса, 4 моркови, 2 луковицы, 2 cm. ложки томатного соуса, 2 cm. ложки растительного масла, соль.

Сладкий перец вымыть, вынуть семена. Шампиньоны промыть, нарезать небольшими кусочками. Лук очистить, нарезать полукольцами.

Морковь натереть на крупной терке. Смешать рис, грибы, часть моркови, посолить, наполнить смесью перцы. На сковороде с разогретым растительным маслом обжарить лук и оставшуюся морковь, выложить перцы, влить немного воды, тушить 10 минут. Добавить томатный соус и при необходимости немного воды. Тушить под крышкой еще 10-15 минут.

Грибы за высокое содержание белков называют лесным мясом, но следует помнить, что они содержат много клетчатки (лигнина и целлюлозы) и хитина, поэтому людям, у которых имеются проблемы с пищеварением, следует соблюдать меру при их употреблении. К тому же хитин мешает усвоению полезных веществ из грибов, поэтому диетологи советуют употреблять в пищу сушеные грибы, в которых его содержание значительно ниже. Грибы содержат аскорбиновую кислоту, витамины Е и D, а также группы В, причем последних в некоторых грибах обнаружено больше, чем в злаках. Есть в составе грибов и микроэлементы (калий, кальций, медь, цинк, фосфор, марганец), антиоксиданты и полисахариды, оказывающие противоопухолевое действие, а также бета-глюкан - вещество, обладающее не только противораковым, но и мощным иммуностимулирующим действием.

Понедельник, среда, пятница

Понедельник, среда и пятница второй седмицы - дни сухоядения. Разрешаются холодные блюда без растительного масла, вода, холодные чаи и настои.

Пятница - один из самых любимых в народе праздников, день Сорока мучеников Севастийских.

По традиции, в этот день служится Литургия, послабляется пост, и пекутся из постного теста «жаворонки» - булочки в виде птиц. Почему именно жаворонки?

Крестьяне, обращая внимание на то, что поющий жаворонок то взмывает ввысь, то камнем падает к земле, объясняли это особым дерзновением и смирением этих птиц пред Богом. Жаворонок быстро взмывает вверх, но, пораженный величием Господа, в глубоком благоговении склоняется, устремляясь к земле. Так жаворонки, по мнению наших благочестивых предков, изображали собой песнь славы Господу, вознесенную мучениками, их смирение и устремленность ввысь в Царство Небесное, к Солнцу Правды - Христу.

«Жаворонки»

Для теста: 2 кг муки, 50 а дрожжей, 250 г растительного масла, стакан сахара. 0,5/1 воды. щепотка сопи.

Для смазки: сладкий крепкий чай.

«Жаворонки» делаются из крепкого, упругого теста. Из куска хорошо выбродившего теста сделать валик, нарезать его на куски массой примерно 100 г, раскатать из них жгуты, завязать узлом, головке придать соответствующую форму, воткнуть изюминки-глаза, слегка примять пальцами хвостик, сделать маленьким ножом надрезы-перышки, смазать поверхность настоем крепкого чая с сахаром, испечь.

Можно сделать и так: раскатать тесто, вырезать кружочки диаметром 6-8 см, надрезать (не до самой серединки!) сегмент немного меньше четверти - это будет хвост. Взять левую от хвоста часть и завернуть ее направо, а правую - налево. Аккуратно сформировать голову, вытянуть пальцами клювик, вставить глазки-изюминки. Можно и самим придумывать форму птичек. Делать «жаворонков» лучше с детьми.

Вторник, четверг

Во вторник и четверг второй седмицы разрешаются вареные и запеченные горячие блюда без масла.

Соевые продукты в пост

Можно ли употреблять в пост соевые продукты? Например, соевое мясо, соевый сыр, йогурт, малого или творог?

Считается, что употребление в пост соевых продуктов допустимо.

Однако нельзя забывать, что мы воздерживаемся от скоромного не потому, что оно «неправильное», «плохое», а ради приобретения навыка послушаиия Церкви, а также управления своими желаниями, владения собой. Следовательно, в отношении соевых продуктов требуется соблюдать воздержание, избегая праздника живота и вкушения лакомств.

Тыквенная каша в духовке

«...Мое любимое постное блюдо тыквенная каша с пшеном, приготовленная в духовке. Вкусно, полезно, сытно и по правилам поста! Готовлю я ее так: на мелкой терке натираю тыкву - где-то 300 г. Стакан пшена засыпаю в чугунок, заливаю водой 1:2, добавляю соль. Варю на сильном огне, помешивая, пока не выкипит половина воды. Далее добавляю тыкву, ставлю чугунок в разогретую до 200 °С духовку. Томлю кашу на слабом огне приблизительно в течение часа. При подаче к столу заправляю медом».

Пшенная каша с тыквой - старинное русское блюдо, которое когда-то готовили в печи и подавали к столу и в будни, и в праздники. Это одно из самых популярных постных блюд - простых в приготовлении и сытных. Рекомендовано для детского и диетического питания. Пшено богато фосфором, калием, магнием, серой, клетчаткой, благодаря чему блюда из него заряжают энергией, нормализуют деятельность нервной системы, поддерживают в норме артериальное давление, улучшают обмен веществ, выводят из организма шлаки.

При аллергии на пшено тыквенную кашу можно приготовить с рисом.

Родительская суббота 2-й недели Великого поста

В Родительскую субботу принято поминать умерших родственников и близких людей. Так как сорокоусты, панихиды и заупокойные службы во время поста не совершаются, то поминальная молитва в это время - возможность вспомнить об усопших. Верующим рекомендуется посетить церковную поминальную службу и попросить упокоения для родных и близких, ушедших в мир иной. Разрешена горячая пища с растительным маслом, морепродукты Допускается употребление виноградного вина, разведенного водой.

Кальмары, фаршированные бурым рисом

4 шт. кальмаров, 100 г бурого риса, 1 морковь, 1 небольшая луковица. 1 ст. ложка соевого соуса, 1 ст. ложка оливкового масла, 1 ст. ложка толченых грецких орехов, 2 зубчика чеснока, соль.

Рис отварить в подсоленной воде до готовности. Морковь натереть на мелкой терке. Лук мелко нарезать. Для приготовления соуса чеснок растолочь, смешать с орехами и соевым соусом. Подготовленные тушки кальмаров наполнить рисом. Лук и морковь слегка обжарить в глубокой сковороде с разогретым оливковым маслом, влить немного воды, довести до кипения, выложить кальмаров. Тушить под крышкой не более 3 минут. Подать к столу с приготовленным соусом.

Блюда из кальмаров обладают отменным вкусом, высокой питательной ценностью и целебными свойствами. Недаром этого моллюска называют морским женьшенем. Кальмары богаты белком, витаминами Е и группы В, полиненасыщенными жирными кислотами, йодом, фосфором, калием, кальцием, натрием, магнием, цинком и селеном.

Несмотря на то что кальмары содержат много холестерина, их регулярное употребление, благодаря входящему в состав холину, способствует снижению уровня «плохого» холестерина в крови, улучшает работу печени, нормализует функции щитовидной железы, работу желудочно-кишечного тракта, укрепляет кости и мышечную систему. К тому же кальмары легко усваиваются, идеально сочетаются с бурым рисом, который является кладезем полезных для здоровья веществ (клетчатки, витаминов Е, группы В, каротина, кремния). Бурый рис хорошо очищает кишечник, выводит из организма шлаки и токсины, помогает нормализовать жировой обмен.

Постные котлеты

«...У нас в семье принято придерживаться поста. Строгий пост мы с супругом по состоянию здоровья и возрасту не можем уже соблюдать, но от мяса обязательно отказываемся. Едим рыбу, когда положено. А вместо мясных блюд я готовлю кушанья из бобовых. Мое коронное постное блюдо - это котлеты из нута. Предварительно замоченный нут я отвариваю в подсоленной воде, тщательно разминаю, добавляю тертую сырую морковь, слегка обжаренный репчатый лук, немного муки. Формую котлеты, выкладываю их на разогретую сковороду с растительным маслом, слегка обжариваю с обеих сторон и довожу до готовности под крышкой. Точно так же я делаю котлеты из чечевицы. При подаче к столу их можно полить томатным соусом, поперчить или посыпать зеленью. Очень вкусно получается!»

Нут (турецкий горох) - самый популярный продукт в вегетарианском и постном меню, так как является полноценной заменой мясу. В нуте много белка, который прекрасно усваивается организмом. Также в этих бобах содержатся аминокислоты, минералы (много фосфора, кальция, калия и магния), жиры, клетчатка и витамины.

Турецкий горох благотворно влияет на функции желудочно-кишечного тракта и печени, улучшает обмен веществ, выводит из организма холестерин, укрепляет сосуды и кости, повышает иммунитет, выводит шлаки и токсины, способствует профилактике глаукомы и катаракты, полезен для женского здоровья.

Самым полезным является проращенный нут. Проростки нута содержат легкоусвояемый белок, жирные кислоты омега-3, очень важные для мозга и сосудов, большое количество незаменимых аминокислот, в том числе триптофан, улучшающий настроение, и фенилаланин, который не только является антидепрессантом, но и улучшает память и внимание, а дополнительным бонусом будет снижение аппетита. Количество витаминов и антиоксидантов при прорастании в нем возрастает многократно.

Салат из проращенного нута с зеленым луком и огурцами, заправленный лимонным соком, прекрасно подойдет в качестве блюда для сухоядения.

Можно приготовить из нута хумус - одно из самых распространенных и известных блюд. Для этого бобы нужно замочить в горячей воде на сутки, затем растолочь ступкой или измельчить в блендере. В полученное пюре добавить по вкусу оливковое масло, чеснок, лимонный сок, кунжутную пасту, черный молотый перец. Хумус едят с тостами, павашем, питой и т.д.

Вино в пост. Можно ли в Великий пост употреблять спиртные напитки?

В дни поста алкогольные напитки запрещены к употреблению. Но в длительные многодневные посты иногда (в Великий пост - по субботам и воскресеньям, а также в дни совершения памяти наиболее чтимых святых, кроме субботы Страстной седмицы) для укрепления сил позволяется употреблять небольшую чашку разбавленного на 2/3 теплой водой сухого виноградного вина. Но не стоит думать, что это автоматически разрешает винопитие!

Отказ от алкоголя в любом виде в пост поощряется, к тому же мера поста для каждого должна определяться индивидуально в личной беседе со священников.

Молитва постящегося Данная молитва относится к наиболее часто произносимым во время Великого поста (читается ежедневно, кроме выходных, и до среды Страстной седмицы включительно) Подробнее...