ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА: что можно кушать, великопостные напитки, рецепты, святые источники, сухоядения

Первая седмица - наиболее строгая. По Церковному уставу, первая трапеза разрешается лишь в среду, после литургии. Однако для мирян возможны послабления с благословения духовника.

«Пользу поста не ограничивай одним воздержанием в еде, потому что истинный пост есть устранение от злых дел... Прости ближнему оскорбление, прости ему долги. Ты не ешь мяса, но обижаешь брата... Истинный пост есть удаление зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия, лжи и клятвопреступления. Воздержание от сего есть истинный пост». Святитель Василий Великий.

В первые четыре дня седмицы вечером за богослужением (на повечерни) в храмах читается по частям Великий покаянный канон святителя Андрея Критского (полностью его прочтение совершается на утрени в четверг 5-й седмицы Великого поста), который пронизан чувством покаяния пред Богом, осознания человеком своей греховности.

Чистый понедельник

Это день полного воздержания от пищи. Разрешено только пить холодную воду, можно пить святую воду из храма, также подойдет целебная вода из святого источника.

СПРАВОЧНАЯ ЛЕКАРЯ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ СВЯТОЙ ВОДЫ

Святую воду можно пить в пост без ограничений - для утоления жажды или в качестве лечебного напитка. В последнем случае реномендуется принимать святую воду утром и вечером натощак, обязательно с молитвой: «Господи, Боже мой, да будет дар Твой свитый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречисгыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь».

Хранить святую воду следует у иконы. Нельзя ставить такую воду в холодильник. Не стоит держать ее рядом с продуктами и давать животным. Если вода испортилась, ее выливают в «непопираемое» место - реку или другой природный источник, в крайнем случае, в землю цветочного горшка. В раковину или канализацию святую воду выливать нельзя!

Святые источники

Святая вода требует от нас благоговения и молитвы - только тогда пв вере нашей она принесет душевную и телесную пользу. Пить святую воду нужно с молитвой.

⚠ 1. Святой источник преподобного Серафима Саровского в Дивеево считается одним из самых «сильных». Вода, набранная опуда, помогает почти от всех болезней.

⚠ 2. Святой источник преподобного Сергия Радонежского (водопад Гремячий ключ) расположен в деревне Взгляднево (Сергиево-Посадский район Московской области) и считается одним из самых чудодейственных. Вода источника минерализована и близка по составу к кисловодскому нарзану, так что специалисты советуют пить ее по чуть-чуть - как лечебную. Источник состоит из нескольких ключей. Считается, что каждый из них обладает определенными целебными свойствами: правый лечит болезни сердца, средний - болезни головы, левый - женские недуги.

⚠ 3. Святой источник св. Александра Невского (родниковое кольцо в Ивановской области). Святая вода из этого родника избавляет от желудочно-кишечных заболеваний, в том числе и от язвенной болезни.

⚠ 4. Святой источник целителя Пантелеймона в селе Каложицы Ленинградской области. Считается, что вода помогает при психических и нервных расстройствах, а также лечит детей, стариков и тяжелобольных. Святую воду дают пить больному после молитвы, натощак.

⚠ 5. Святой источник в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» (Вологодская область) расположен по направлению трассы Вологда - Кириллов. Святая вода из этого родника помогает при женских болезнях, бесплодии.

⚠ 6. Святой источник святителя Митрофана Воронежского (храм святителя Митрофана Воронежского, г. Воронеж) исцеляет различные заболевания. Святая вода помогает при воспалении легких, болях в спине и суставах, головных болях, простуде и даже сбивает высокую температуру.

⚠ 7. Святой ключ (Ложок) в городе Искитим Новосибирская область). Вода из источника исцеляет от желудочно-кишечных, кожных болезней, а также дает физические и душевные силы.

⚠ 8. Чудотворный источник в селе Алешня (Брянская область) помогает заживлять раны и послеоперационные швы, обладает противовоспалительным эффектом, снижает уровень холестерина в крови, нормализует артериальное давление, помогает при сахарном диабете. Источник часто посещают семьи с больными детьми. Употребление холодной воды в больших количествах (порядка 2 л в день) на фоне полного голодания прекрасно очищает организм от шлаков и токсинов, в результате сознание проясняется и появляется легкость в теле. На голодный желудок молящийся лучше способен сосредоточить свои мысли и устремить их к Богу. Мирские заботы отступают, поскольку не нужно думать о еде и ее приготовлении.

Освобождается время, чтобы подумать о душе.

Чтобы переход к абсолютному голоданию не вызвал осложнений, особенно в пожилом возрасте. Уставом Церкви предусмотрено накануне ограничение или исключение из рациона жирной и тяжелой пищи, а также не рекомендуется переедание, поглощение пищи должно быть умеренным. Чрезмерность вообще не приветствуется христианством.

Второй день Великого поста

На второй день Великого поста также положено воздержание от пищи. Тем, кто по состоянию здоровья или иным причинам не может голодать два дня, во вторник рекомендуется придерживаться сухоядения.

Что такое сухоядение?

— Как правильно соблюдать сухоядение? Какие продукты употреблять можно, а какие нельзя?

В церковнославянском словаре протоирея Григория Михайловича Дьяченко дается определение: «Сухоядение - употребление сухой и грубой пищи». В дни сухоядения разрешается есть сухой пресный хлеб (сухари), сырые, маринованные, соленые и квашеные овощи, фрукты (в том числе сухофрукты), мед, орехи. Пить можно только воду, из приправ допускается соль. Считается, что строгое сухоядение касается только священнослужителей, но миряне тоже могут придерживаться его, испросив благословение духовника. Если же здоровье и образ жизни не позволяют соблюдать дни строгого сухоядения, в меню разрешается ввести запеченные фрукты и овощи, а также горячий травяной чай. Это особенно актуально в регионах с холодным климатом.

Рецепты сухоядения

« Салат из тыквы и сухариков. 200 г тыквы. 1 небольшая луковица, 10-15 ржаных сухариков, по несколько веточек укропа и петрушки, сок 1/4 лимона, соль. Лук нарезать полукольцами, сбрызнуть частью лимонного сока, оставить на 5 минут. Тыкву натереть на крупной терке, перемешал с сухариками и луком, посолить, посыпать измельченной зеленью, сбрызнуть оставшимся лимонным соком.

200 г тыквы. 1 небольшая луковица, 10-15 ржаных сухариков, по несколько веточек укропа и петрушки, сок 1/4 лимона, соль. Лук нарезать полукольцами, сбрызнуть частью лимонного сока, оставить на 5 минут. Тыкву натереть на крупной терке, перемешал с сухариками и луком, посолить, посыпать измельченной зеленью, сбрызнуть оставшимся лимонным соком. Салат из краснокочанной капусты с грецкими орехами. 200 г краснокочанной капусты, 1 средняя морковь, 50 г очищенных грецких орехов, 1 ч. ложка меда, несколько перьев зеленого лука, 1 ч. ложка лимонного сока. соль. Морковь натереть на крупной терке. Орехи растолочь. Капусту нашинковать, перетереть с солью и медом, сбрызнуть лимонным соком, оставить на 10 минут, затем смешать с морковью и орехами, посылать резаным зеленым луком.

200 г краснокочанной капусты, 1 средняя морковь, 50 г очищенных грецких орехов, 1 ч. ложка меда, несколько перьев зеленого лука, 1 ч. ложка лимонного сока. соль. Морковь натереть на крупной терке. Орехи растолочь. Капусту нашинковать, перетереть с солью и медом, сбрызнуть лимонным соком, оставить на 10 минут, затем смешать с морковью и орехами, посылать резаным зеленым луком. Гречневый суп. 100 г гречневой крупы, 3-4 маринованных огурца, 1 морковь, несколько веточек зелени сельдерея, несколько перьев зеленого лука, соль. Предварительно (на ночь) замочить гречневую крупу, залив ее подсоленной водой 1:1. Морковь натереть на мелкой терке. Маринованные огурцы нарезать соломкой. Зелень сельдерея и зеленый лук мелко нарезать. В миску с гречневой крупой добавить огурцы, морковь, зелень, перемешать и сразу подавать к столу. На десерт я готовлю себе разные фруктовые салаты, заправляю их лимонным соком, медом, сдабриваю орехами или семечками».

Великопостные напитки

В период всего поста нельзя употреблять молочные, алкогольные напитки, а также всевозможную газировку. Слышала, что от кофе и черного чая также лучше отказаться... Какие существуют рекомендации относительно напитков в пост?

Что касается кофе, то прямого запрета на него нет, однако его употребление рекомендуется ограничить, а в дни сухоядения и голодания вообще исключить. То же самое касается и чая. Ведь кофе и чай в некотором роде стимулирующие напитки, так как содержат кофеин и теин соответственно, поэтому в пост они не рекомендуются.

Отдавать предпочтение следует цикорий, травяному или ягодному чаю, морсу, компоту, киселю, квасу, простой (очищенной, святой) или минеральной воде (без газа, настоянной на кремне, шунгите). Полезно пить овощные, фруктовые и ягодные соки лучше всего свежевыжатые домашнего приготовления, а не покупные с консервантами.

Вишневый кисель

Вишневый кисель 200 г замороженной вишни залить 1,5 л воды, довести до кипения, варить 10 минут. Ягоды вынуть, отвар процедить, добавить по вкусу сахар. 1 ст. ложку картофельного крахмала развести в стакане воды, помешивая, влить в вишневый компот, довести до кипения и сразу же снять с огня. Вместо замороженных ягод можно использовать вишневое варенье, сок или сироп.

Кисель - не только вкусный и сытный, но и полезный напиток. Он содержит крахмал, который дает организму необходимую энергию, благотворно воздействуют на ЖКТ и печень. Что касается вишни, то в ее состав входит множество витаминов (рутин, аскорбиновая кислота, каротиноиды и витамины группы В) и минвральных веществ (калий, кальций, магний, жепезо, фосфор и др.). Особенно полезна вишня для работы сердечно-сосудистой системы.

Считается, что регулярное употребление вишни способствует профилактике атеросклероза, гипертонии, стенокардии, аритмии, сердечной недостаточности и инфаркта миокарда. Кроме того, она укрепляет иммунитет и борется с инфекциями.

Не менее полезны будут компоты и кисели из других ягод и фруктов.

При гастрите с повышенной кислотностью, язве желудка и 12-перстной кишки от напитков из кислых ягод и фруктов придется отказаться. При этих болезнях (в стадии ремиссии) кисель лучше всего сварить из овсяных хлопьев, шиповника, черники, тыквы.

Витаминный морс с тархуном и лаймом

По 1 ст. ложке свежих (или замороженных) ягод черной смородины, облепихи, калины, черноплодной рябины размять и залить 2 л питьевой воды. Добавить 1 ч. ложку сушеного тархуна (эстрагона) и несколько ломтиков лайма. Настаивать 2 часа, процедить. При желании добавить по вкусу мед или сахар.

Морс - традиционный негазированный прохладительный напиток русской кухни. Его можно приготовить из фруктово-ягодного сока, из свежих или замороженных ягод. К напитку добавляют по вкусу сахар, мед, сироп, ароматические травы, корицу.

В морсе сохраняются почти все содержащиеся в свежих плодах полезные вещества.

Морс из черной смородины, облепихи, калины, лайма и черноплодной рябины насыщает организм витаминами группы В, С, А, Е, а также калием, магнием, кальцием, фосфором и другими минеральными веществами. Благодаря высокому содержанию аскорбиновой кислоты напиток обладает антиоксидантными свойствами, укрепляет иммунитет, дает бодрость и энергию. Фитонциды, содержащиеся в большом количестве в калине и облепихе, защищают организм от инфекций.

Кроме того, напиток улучшает обмен веществ, нормализует уровень холестерина в крови и артериальное давление, выводит из организма токсины и шлаки. Аромат лайма и тархуна благотворно воздействует на нервную систему, помогает справиться со стрессом, улучшает сон и общее психоэмоциональное состояние.

При повышенной кислотности желудочного сока употребление морса рекомендуется ограничить. При аллергии на полынь в напиток не следует добавлять тархун.

Среда и четверг первой седмицы - дни сухоядения .

Пищу принимают один раз в день, пьют воду и травяные чаи.

✅ Салат № 1. 150 г квашеной капусты, 2 небольших соленых огурца, 2 ст. ложки тертой моркови, зелень петрушки и укропа.

✅ Салат № 2. 100 г квашеной капусты, по 2 ст. ложки тертой моркови и редьки, 1 ст. ложка тертого яблока, 1 ч. ложка лимонного сока.

✅ Салат № 3.100 г квашеной капуст. 50 г шинкованной краснокочанной капусты, 100 г нарезанного стебля сельдерея, 4 ст. ложки тертой редьки дайкон, 1 ч. ложка толченого арахиca, 1 ст. ложка кислого яблочного сока, 0,5 ч. ложки кунжута.

✅ Салат № 4. 150 г квашеной капусты, 1 ст. ложка изюма, 1 ст. ложка свежемороженой клюквы, 2 ст. ложки тертой репы.

Капусту на Руси называли вторым хлебом, что неудивительно, так как на столе она была круглый год - свежая или квашеная. Причем, вторая чаще.

Квашение - естественный процесс брожения, при котором консервантом служит вырабатываемая молочная кислота, подавляющая рост болезнетворных бактерий. Это лучший способ заготовки овощей, особенно капусты, которая славится высоким содержанием аскорбиновой кислоты.

Кстати, при квашении ее количество увеличивается. Так, для восполнения суточной потребности в витамине С взрослому человеку нужно съедать 200 г свежей или 100 г квашеной капусты в день. Также в состав этого овоща входят: каротин (сильный антиоксидант), витамины U (противоязвенный фактор), К (влияет на свертываемость крови), Е (витамин молодости) и группы В (необходимы для нормальной работы нервной системы и многих обменных процессов), железо, цинк, сера, кальций, магний, фосфор, калий, йод, медь, аминокислоты и большое количество клетчатки. Употребление в пищу квашеной белокочанной капусты нормализует пищеварение и обмен веществ, способствует профилактике целого ряда заболеваний.

Не стоит забывать, что квашеную капусту нельзя есть при гастрите с повышенной кислотностью, а также тем, кому рекомендовано ограничить в рационе соль.

Квасить можно не только капусту, но и свеклу, баклажаны, арбузы это зависит от традиций в данной местности и от ваших личных предпочтений.

Квашеная свекла

Свеклу вымыть, очистить, крупную нарезать. В дистиллированной воде развести соль (на 1 л воды - 30 г соли). Корнеплоды плотно уложить в емкость, стараясь оставлять как можно меньше места между отдельными кусками, залить рассолом, Сверху положить тарелку, придавить гнетом, оставить для брожения при комнатной температуре на 7-10 дней, периодически снимать пену, проверять уровень рассола. Готовую свеклу разложить по банкам, закрыть полиэтиленовыми крышками, убрать на хранение в прохладное место.

Квашеную свеклу можно есть в чистом виде, использовать для приготовления салатов, борща, овощного рагу. Корнеплоды получаются не только вкусными, но и полезными, ведь в них в неизменном виде остаются аскорбиновая и фолиевая кислоты, бета-каротин, калий, фосфор, магний, йод.

Бетаин, который содержится в свекле, регулирует жировой обмен, выводит лишний холестерин, укрепляет сосуды. Регулярное употребление свеклы нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта, артериальное давление, улучшает состояние крови.

Пятница

В пятницу, если позволяет состояние здоровья, продолжается сухоядение.

Вечером, на Литургии Преждеосвященных даров, читается молебный канон св. великомученику Феодору, составленный преподобным Иоанном Дамаскиным. После благословляется и раздается всем нуждающимся кутья (коливо). Этот обычай связан с далекими событиями, когда римский император Юлиан Отступник повелел своим слугам незаметно побрызгать кровью животных с жертвенников всю пищу, которая продавалась на рынке. Однако антиохийский епископ Евдоксий увидел во сне святого мученика Феодора Тирона, который предупредил об осквернении еды и повелел ему объявить всем христианам, чтобы они не покупали ничего на рынках, а ели вареную пшеницу с медом - коливо (кутью).

Коливо из пшеницы

Стакан зерен пшеницы, 100 г мака, 100 г ядер грецких орехов, 1-3 ст. ложки меда. Пшеницу залить водой 1:4, варить на слабом огне в течение 1,5-2 часов, при необходимости доливая воду. Должна получиться рассыпчатая каша. Мак растереть в ступке до появления белого сока, перемешать с медом, добавить к каше вместе с орехами.

Богатый химический состав делает пшеничные зерна ценным пищевым продуктом. Каша из пшеницы, особенно из цельных зерен, хорошо и надолго утоляет голод, дает организму необходимую энергию, улучшает работу пищеварительной системы. В пшенице много крахмала, клетчатки. В ее составе - витамины Е, группы В, каротин,аскорбиновая кислота, железо, кальций, магний, фосфор, калий, цинк.

Регулярное употребление блюд из пшеницы способствует нормальной деятельности мозга и сердечно-сосудистой системы. Пшеница снижает уровень холестерина в крови, замедляет процессы старения организма, выводит шлаки и соли тяжелых металлов.

При аллергии на глютен и избыточном весе не рекомендуется есть коливо из пшеницы. Лучше отдать предпочтение рецептам из риса или пшена.

Рисовая кутья

150 г риса, 1 ст. ложка изюма, по 3-4 шт. кураги и чернослива, 1 ст. ложка меда. Предварительно замоченные изюм, курагу и чернослив варить в течение 5 минут. Курагу и чернослив мелко нарезать. Рис залить холодной водой 1.2, довести до кипения на слабом огне, варить 20-35 минут, в зависимости от вида. За 2-3 минуты до готовности добавить изюм, сухофрукты и мед. Аккуратно перемешать и оставить под крышкой на 5-10 минут. Готовую кутью переложить в глубокую тарелку, остудить и освятить в церкви. Поминальную трапезу начать с горсточки (1 ст. ложка) кутьи.

Кутья (коливо) - православное поминальное блюдо: рассыпчатая каша из зерна, сдобренная медом, орехами, различными сухофруктами (изюм, курага, чернослив, инжир). Готовят кутью не только из пшеницы, но и из риса, перловой крупы или пшена. Это полезное и питательное блюдо. Даже небольшая горсточка кутьи насыщает организм необходимыми питательными веществами, дает энергию.

Рис (особенно нешлифованный) на 80% состоит из сложных углеводов, которые медленно всасываются и усваиваются, зато насыщают организм надолго. Клетчатка благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, незаменимые аминокислоты, витамины группы В, калий и другие минералы поддерживают нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную системы.

Рис не содержит клейковину, поэтому его можно употреблять людям, страдающим непереносимостью глютена и вынужденным отказываться от многих продуктов, его содержащих.

Курага, изюм, чернослив и другие сухофрукты действуют общеукрепляюще, способствуют оздоровлению сердечно-сосудистой системы, повышают уровень гемоглобина, усиливают мозговую активность, благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, помогают справиться с запорами, выводят из организма холестерин, шлаки и токсины. А также насыщают организм витаминами и минералами, укрепляют иммунитет.

Изюм из темных сортов винограда содержит ресвератрол сильный антиоксидант, который стимулирует регенерацию на клеточном уровне, то есть обладает омолаживающими свойствами.

Мед полезен при целом ряде заболеваний, он повышает иммунитет, борется с инфекциями, дает человеку необходимую энергию за счет высокого содержания легкоусвояемых Сахаров.

При аллергии на мед кутью следует готовить с сахаром, при диабете лучше не подслащивать совсем, а также часть сухофруктов заменить орехами.

Суббота

В субботу, завершающую первую седмицу Великого поста, Церковь поминает св. мученика Феодора Тирона Амасейского, погибшего мученической смертью на костре и преданного пыткам каленым железом и голодом, но не согласившегося поклоняться языческим богам. По его имени седмица носит название Феодорова.

Разрешается горячая пища с растительным маслом.

Молитва постящегося Данная молитва относится к наиболее часто произносимым во время Великого поста (читается ежедневно, кроме выходных, и до среды Страстной седмицы включительно) Подробнее...