Что такое простуда? Ответы на самые актуальные вопросы о простуде

Казалось бы, сколько можно мусолить эту тему? Ан нет. Об этой самой « простуде» разговоры разговаривать можно довольно долго, в особенности, у нас, в России.

Потому как сильны, словно железобетон, некоторые мифы из прошлого. В иных странах вроде бы определились - не надобно сильно стараться лечить эту болячку. У нас же пока по известному врачебному принципу: «Будем лечить или пусть живет!?»

Этот контент не претендует на истину в последней инстанции. Я не ставлю перед собой цель убедить кого-либо в правильности тех или иных постулатов. Публикация лишь подводит некую черту под сегодняшними представлениями о «простуде», исходя из evidence based medicine, а кому не люб этот подход к медицинской практике, то назову это иной дефиницией - общепринятая мировая практика.

Конфигурация «вопросы и ответы» выбрана не случайно. Смею предположить, что она наиболее приемлема в данном случае, потому как лаконична, конкретна, имеет законченный формат.

1. Что такое «простуда»?

Термин «простуда» ошибочный. Он используется в бытовой речи. Профессионалам применять его недопустимо. Правильно говорить «острое респираторное заболевание», а при идентификации инфекционного агента добавлять слово «вирусное». Человек заболевает не потому, что он «простыл», его «просквозило», прошелся по холодному полу, надышался морозным воздухом, но потому что в его организм проник тот или иной вирус, чаще воздушно-капельным или контактно-бытовым путем. Можно укутаться в пятьсот шапок и шарфов, но пообщаться с больным человеком, к примеру в офисе, в общественном транспорте, и шанс заболеть возрастает во сто крат. А можно прыгнуть на Крещение в прорубь с ледяной водой, что я собираюсь сделать завтра, и не иметь насморков и температуры.

То же самое можно утверждать про бактериальный процесс. Тонзиллит (ангина) случается не от выпитого из холодильника молока, а менингит не от прогулки в мороз без ушанки (не ношу шапку более 30 лет), но от вторжения микробного агента (стрептококк, менингококк) в организм контактно-бытовым или воздушно-капельным путем.

2. Может ли вирусная инфекция осложниться бактериальной?

Да, примерно в 3-7% происходит подобное. Самые частые осложнения: пневмонии, синуситы, отиты.

3. Можно ли предупредить развитие осложнений превентивным применением антибактериальных средств?

Нет, напротив, существует много источников, доказывающих, что при профилактическом использовании антибиотиков, как это не покажется странным, количество осложнений возрастает.

4. Является ли высота лихорадки при ОРИ маркером уровня иммунитета?

Нет. Цифры на шкале термометра в большей степени являются отражением вирулентности инфекционного агента, его свойств. Кстати, про термометр. В большинстве стран мира ртутные девайсы запрещены. Применяют только инфракрасные и электронные. Многие родители говорят, что электронный градусник неправильно показывает температуру. Это не так. В абсолютном большинстве подобных случаев, родители не умеют им пользоваться.

5. Какая гипертермия требует применения жаропонижающих средств?

Надобно бороться не с повышенной температурой, являющейся реакцией макроорганизма на внедрение чужеродного агента, при которой происходит продукция всевозможных веществ и факторов защитного характера, а с неважным самочувствием, вызванным гипертермией. Поэтому для решения вопроса о применении аналгетиков необходима оценка общего самочувствия в комбинации с термометрией. Имеется очевидный дискомфорт в состоянии- смело применяйте пилюли.

6. Нужно ли менять лекарственные средства при лечении лихорадки, чтобы не было привыкания?

Нет, этого не требуется. Ежели препарат эффективно снижает температуру, то им одним можно пользоваться до конца периода высокой лихорадки.

7. Надо ли снижать температуру до нормальных цифр?

Редуцировать температуру надо до улучшения самочувствия. Иногда вполне достаточно снизить лихорадку на 1-1,5 градуса.

8. Как часто встречаются фебрильные судороги у детей? Насколько они опасны?

Примерно в 2-5%. Опасности они никакой не представляют и прекращаются, как правило, после незначительного снижения температуры. Страх перед подобного рода конвульсиями не более, чем миф. Кстати говоря, частенько фебрильные судороги путают с обычным ознобом при гипертермии.

9. Можно ли для снижения температуры использовать растирания этанолом, водкой, уксусом?

Нет. У детей - категорически нет.

Во-первых, в этом нет необходимости, потому как существует достаточное количество средств, эффективно снижающих температуру.

Во-вторых, при использовании этих агрессивных химических соединений у детей происходит резорбция этих веществ через тонкие кожные покровы.

По сути дела, ребенку, который страдает от инфекционной интоксикации, добавляется алкогольная. Ему это надо!?

10. Что является главным в терапии острой респираторной (вирусной) инфекции?

Лечение исключительно симптоматическое. Мы лишь стараемся справиться страдающему с неприятными для него проявлениями хвори. Имеется гипертермия, вызывающая дискомфорт,- вводим жаропонижающие средства. Ринит, приводящий к выраженной заложенности носовых ходов, сильно препятствующий адекватному дыханию, может потребовать применение деконгестантов с предварительным промыванием умеренно солевыми растворами. Детям младшего возраста не рекомендуют использовать сосудосуживающие капли. Эта рекомендация небезосновательна, потому как иногда происходит передозировка этих веществ, что не лучшим образом может отразиться на здоровье ребенка.

11. Показано ли применение десинсибилизирующей терапии?

А что надобно десинсибилизировать и от чего? Отсутствуют данные о пользительности антигистаминных средств при лечении острого респираторного заболевания. Мало того, некоторые из этих препаратов сильно высушивают слизистую носовых ходов, что не сильно полезно при воспалительных процессах в носоглотке.

12. А как же этиологическое лечение? Разве не требуется назначение противовирусных средств?

Смотря каких противовирусных. Ежели это какие-либо пустышки, каковые наши вампиры от фармацевтики куют изо дня в день все более, то однозначно- нет. Полезнее денежные знаки, потраченные на приобретение этих псевдолекарств, использовать для покупки свежих фруктов, овощей, качественной воды. Что касается осельтамивира, относящегося к производным нейраминидазы, то он пока входит в рекомендации ВОЗ и национальные гайдлансы. Но уже появились исследования, в которых высказыается робкое сомнение в очевидном положительном эффекте от использования препаратов, входящих в эту группу. Кроме того, стало известно, что японская компания Shionogi изобрела якобы лекарство, которое готово положить на лопатки грипп за 24 часа. Насколько это верно- время покажет.

13. Есть мнение, что при воспалительных процессах ротоглотки (фарингит, тонзиллит) можно применять мороженое. Так ли это?

Да, действительно, некоторые врачи, в том числе Ваш покорный слуга, разрешают больным этот продукт. Он не вляет отрицательным образом на выздоровление. Его используют как умеренное аналгетическое средство при болевом дискомфорте. Во всяком случае, вреда от него никакого нет, зато детишки с большой радостью воспринимают разрешение кушать это лакомство, что уже является позитивом для больного. Чего не скажешь об их бабушках.

14. Что еще можно порекомендовать при лечении острой респираторной инфекции?

Все остается в рамках традиционного подхода. Новых кейсов не предложу. Надобно отлежаться и отпиться. Не насиловать, если это касается детей, досаждающим их требованием много кушать. Важнее- много пить. Причем не имеет значение что пить. Не надобно тешить себя иллюзиями, что в морсах, компотах, пакетированных и баночных соках имеется обилие витаминов, которые непременно необходимы для борьбы с инфекцией. Как только фрукты подвергаются термической обработке, так количество витаминов в них значительным образом снижается. Только fresh juice- свежевыжатый сок- содержит витаминки. Соответствующее количество витаминов содержат замороженные ягоды и овощи.

15. Можно ли гулять с болеющим ребенком?

Значение прохладного свежего воздуха для выздоровления трудно переоценить. Крайне затруднительно лечить риниты в условиях жаркого и сухохо помещения. Этот фактор является контрпродуктивным при терапии респираторной инфекции. Высушенные горячим воздухом ( батареи отопления, боязнь « простудиться») слизистые вносят свою отрицательную лепту в течение болезни. Прогулки с детьми разрешаются, потому как полезны. Но ребенка можно выводить на плэнер лишь тогда, когда он перестал высоко лихорадить и уменьшились очевидным образом симптомы интоксикации. Субфебрильная температура при хорошем самочувствии ребенка не является противопоказанием для прогулки. Тоже самое касается приема душа.

16. Грозит ли нам эпидемия гриппа в этом году?

На этот вопрос пусть отвечают ответственные за прогноз структуры. Буквально по последним данным одного из чиновников приход гриппа в феврале обязателен. Будет ли это эпидемией- не сказано. Что и не удивительно. Две самые знаменитые страшилки, которыми пугают народ ежегодно перед зимой: обязательная эпидемия гриппа и страшные морозы. Последние несколько лет таковых не наблюдается.

17. А что необходимо делать, чтобы не заболеть?

Ответ банален. Вести здоровый образ жизни: не бояться прохлады, не кутаться в сто одежек, закаливаться, правильно питаться, не курить, не злоупотреблять спиртным. Эти мероприятия не обязательно уберегут от заболевания, но они значительным образом снизят шансы такового.

18. Помогают ли такие средства как оксолиновая мазь, бальзам «звездочка», лук, чеснок.

Эффективность перечисленных медикаментов не доказана. Что касается лука и чеснока, то таковые обладают бактерицидными свойствами, но их степень сильно преувеличена.

19. Праздники, елки, представления, корпоративы. Имеют ли эти факторы значение на потенциальное заболевание инфекцией?

Безусловно. Хотя основные праздники закончились, но зима продолжается. Впереди другие поводы для похода в общественные места, где может состояться встреча с вирусом. Понятно, что елка для ребенка- это святое, но при посещении подобного рода мероприятий серьезным образом возрастает риск инфицирования. Родители должны сами решать- что для них важнее: здоровье ребенка или дань традиции?

Практически все, о чем написано выше, известно большинству врачей. На всякий случай решил напомнить. Может быть, пригодится.

Водолечение при простуде

Под простудой обычно понимается катар верхних дыхательных путей, сопровождаемый такими симптомами, как общее недомогание, слабость, головная боль, сильный насморк, иногда кашель и др.

Простывший человек по традиции (и по привычке) начинает кутаться в теплые одежды, одеяла и пледы, пить много горячего, поласкать горло, делать ингаляции и т.д. И он делает правильно. Но не следует забывать и про исцеляющее действие холодной воды. Из водолечебных процедур при простуде более всего подходит общее обтирание. При проведении первых процедур последующее обливание можно исключить, ограничившись только энергичным растиранием сухим полотенцем. Температуру воды от процедуры к процедуре нужно уменьшать, чтобы постепенно довести ее до 20 °С.

Первые процедуры выполняются один раз в день, в последующем общее обтирание можно делать 2 раза в день — утром и вечером, и даже чаще. Если нет помощника, который бы делал обтирания по классической методике, можно делать процедуру и самостоятельно. В теплой ванной комнате, раздевшись, часто смачивая большое полотенце в холодной воде и отжимая его, обтирать сначала шею, грудную клетку и живот, затем спину, поясницу, ягодицы, далее — нижние конечноста, верхние конечности. После растирания сухим полотенцем — согреваться под одеялом 25-30 мин и потом тепло одеться.

В последующем присоединяются обливания. Едва проявится положительная динамика в течении болезни, можно прибегнуть к помощи полных холодных (прохладных) ванн. Температура воды первых ванн должна быть чуть ниже температуры тела. В дальнейшем температура воды понижается до 32-28 °С. Продолжительность таких ванн — от 10-12 с и более. Принимать холодную ванну при простуце можно один раз в день. После процедуры — тщательно растереться сухим полотенцем и согреваться под одеялом около часа.

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