Исцеление постом: зачем нужно поститься, как именно пост влияет на здоровье

Великий пост - это время отрешения от мирских дел и общения с Богом: человек идет навстречу Христу, готовит себя к Пасхе, очищает тело и душу. Пост - это не только ограничение в пище, ведь само по себе оно не подготовит нас к Великому празднику.

Это время молитвы, освобождения от прошлых обид, время прощения, очищения разума от дурных мыслей, то есть приближение к тому состоянию, в котором нас хотел бы видеть Бог. Это пребывание в любви и Божественной благодати.

В известной стихире (церковном песнопении) говорится о посте: «Постимся постом приятным, благоугодным Господеви: истинный пост есть злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаголания, лжи и клятвопреступления. Сих оскудение - пост истинный есть и благоприятный».

Великий пост - это путь, ведущий нас к Светлому Христову Воскресению. Чтобы пройти по нему, необходимо придерживаться определенных ограничений, в том числе и в питании.

В этот период следует отказаться от пищи животного происхождения (мяса, яиц, молочных продуктов), стоит исключить и блюда, продукты с искусственными пищевыми добавками.

Употреблять рыбу допускается только в дни двунадесятых праздников - Благовещение и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

В Лазареву субботу разрешается икра рыбы. В некоторые дни возможно употребление растительного масла, морепродуктов, в понедельник и вторник первой недели, а также в Страстную пятницу положено полное воздержание от пищи, тем не менее для мирян (особенно для больных людей, беременных женщин, маленьких детей) возможны послабления, на которые необходимо испросить благословения у духовника.

Согласно Церковному уставу, есть следует 2 раза в день: первый раз - после Божественной литургии (около полудня), второй раз - после вечерни. Если предполагается одна трапеза, то ее совершают около 15:00 по московскому времени.

Такой строгий пост имеет, в первую очередь, очень важную духовную составляющую, но не стоит забывать о том, что данный рацион помогает вывести из организма шлаки, токсины, холестерин, очищает дыхание, помогает нормализовать вес.

Данную точку зрения давно подтвердили медики, полезность и разумность постов признают в наше время и многие нерелигиозные люди, зачастую воспринимая пост как безопасный и грамотный способ очистить и оздоровить организм.

«Пост и вообще постническая жизнь - лучшее средство к сохранению здоровья и процветанию его» (святитель Феофан Затворник).

Чтобы Великий пост прошел в молитве и очищении, а не в мирских заботах, мы публикуем календарь питания по дням.

Зачем нужно поститься?

Те, кто только приобщается к таинству поста, задаются вопросами: Для чего же нужен пост и почему его требуется соблюдать?

Великий пост - это не разгрузочная диета, а прежде всего нравственное очищение. Воздержание от определенных видов пищи - это одно из средств духовного роста, которое предлагает нам Церковь. Она призывает нас к духовным усилиям, которые приведут к вечной радости Небес. Чтобы помочь нам в этих усилиях. Церковь устанавливает посты, посвященные важнейшим событиям истории Спасения.

Великий пост - самый важный из установленных Церковью постов, посвящен памяти страданий, смерти и воскресения Иисуса Христа. Это время духовного сосредоточения. Также пост помогает нам научиться управлять своими желаниями,подчинять их разуму и воле, а разум и волю - слову Божию.

Наша духовная жизнь сильно зависит от того, соблюдаем ли мы посты или привыкли никогда и ни в чем себе не отказывать. Пост - это наше участие в жизни, трудах и страданиях Христа. Святитель Амвросий Медиоланский говорил: «..Желая быть христианином, поступай так же, как поступал Христос, Он, не имея греха, постился сорок дней, а ты, грешник, не хочешь поститься... пресыщаешься в то врвмя, когда Христос за тебя алкал».

1. Пост помогает в борьбе с врагами нашего спасения. Об этом говорит преподобный Исаак Сирский: «Только через пост человеческое естество одержало первую победу над диаволом: до поста род чвповеческий не знал победы, и диавол никогда не испытывал своего поражвния от нашего естества; но от сего оружия изнемог в самом начале. Господь наш был вождем и первенцем этой победы, чтобы на главу естества нашего возложить первый победный венец. И как только диавоп видит сие оружие на ком-нибудь из людей, тотчас приходит в страх этот противник и мучитель, немедленно помышляет и воспоминает о своем поражении Спасителем в пустыне, и сила его сокрушается, и воззрение на оружие, данное нам Началовождем нашим, попаляет его».

2. Пост помогает нам в духовной жизни. Ведь человек состоит из души и тела, и они влияют друг на друга: состояние души зависит от состояния тела. Если наше тело пресыщено, то оно делает нашу душу тяжелой, привязывает ее к плоти и материи. Иоанн Кронштадтский говорил: «Сытая утроба теряет веру, страх Божий и делается бесчувственной для молитвы, для благодарения и славословия Божия».

3. Через пост мы оказываем послушание Церкви. Во время поста мы подтверждаем, что Церковь - наша мать, и мы - ее дети, потому что слушаем ее.

Пост и здоровье

В настоящее время вопрос взаимосвязи питания и здоровья очень актуален. Известно, что многие болезни сердца, сосудов, печени, ЖКТ, почек, обмена веществ возникают из-за несбалансированного рациона.

Прогрессируют атеросклероз, ожирение, ишемическая болезнь сердца и другие недуги. Врачи разрабатывают диеты, чтобы уберечь людей от разных болезней. Многие медики рекомендуют периодически «садиться» на вегетарианскую диету, чтобы очистить организм от токсинов, улучшить обмен веществ, укрепить сосуды, нормализовать работу сердца, желудка, кишечника и печени.

А ведь православные посты - с точки зрения медицины, и есть такие диеты. При правильном подходе к питанию во время поста организм получает все необходимые вещества: витамины, микро- и макроэлементы, белки, жиры, углеводы. Кроме того, для многих людей пост - настоящая витаминотерапия. Ведь в эти дни животные продукты заменяются блюдами, богатыми витаминами и минералами, из цельных круп, овощей и фруктов, не подвергшихся термической обработке.

1. Пост играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь основная причина таких недугов - склеротические процессы и поражение сосудистых стенок. Причиной развития бляшек при атеросклерозе является избыток холестерина. в пост же пища, содержащая его в большом количестве, из рациона практически исключается, благодаря чему образование бляшек в сосудах замедляется. При этом в рационе увеличивается доля растительных продуктов, содержащих вещества, которые снижают уровень холестерина в крови и улучшают состояние сосудов.

Согласно утверждениям православных врачей, при раке, тяжелых инфекционных заболеваниях, хронических поражениях печени чаще наблюдается реальное улучшение самочувствия у тех больных, которые соблюдают пост.

2. В пост исключается прием алкоголя, что тоже является большим благом для здоровья желудка, печени, поджелудочной железы, нервной системы, головного мозга. Во время поста разгружается желудочно-кишечный тракт: он «отдыхает» от постоянной перегрузки тяжелыми для переваривания продуктами и очищается благодаря поступлению большого количества клетчатки. Пост способствует восстановлению печени и поджелудочной железы.

Исключение из рациона алкоголя, газировки, сладостей, жирной пищи, мяса, всяческих снеков и прочей «химии» и присутствие в нем большого количества растительной пищи дает возможность органам очиститься и восстановить свои функции. Благодаря клетчатке и веществам, обладающим гепатопротекторным действием, многие постные продукты (гречневая и овсяная крупы, цитрусовые, яблоки, морковь, свекла, капуста, кабачки, тыква) быстро выводят из печени шлаки и токсины, улучшают ее функции, тем самым предотвращая ряд опасных болезней.

О послаблении в пост

Не все люди по состоянию здоровья могут придерживаться строгого поста. Кому разрешаются послабления во время поста и как определить свою меру строгости поста? Великий пост, как и всякую христианскую добродетель, нужно совершать с рассуждением.

1. Поститься необходимо по возможности строго, но строго в меру. Преподобный Исаак Сирский говорил: «Всякую вещь красит мера. Без меры обращается во вред и почитаемое прекрасным».

2. Пост не навредит здоровью, если в душе у человека мир, молитва и благодать. Если постящийся постоянно испытывает страх. тревогу и беспокойство, то ему следует отказаться от строгого поста нужно поститься умеренно. Паисий Святогорец говорил: «Желудок от постов не портится. Однако вели человек расстраивается, то ему надо есть. Потому что, когда человек расстраивается, его желудок постоянно вырабатывает желудочный сок, который должен вырабатываться только для переваривания пищи. Сок разъедает стенки желудка, и он начинает болеть. Человек должен есть в соответствии с тем состоянием, в котором находится».

3. Если здоровье не позволяет человеку соблюдать строгий пост, ему рекомендуется придерживаться лишь некоторых ограничений в пище. Святитель Нектарий Эгинский писал по этому поводу одной монахине: «..Будучи в бобром здравии, вы сможете духовно расти, в противном случае ваши усилия окажутся тщетными. Вы должны соизмерять строгость постов со своим здоровьем, дабы не оказаться вынужденными уходить из затвора в города в поисках исцеления от телесных недугов».

4. Церковь допускает послабления в посте для беременных, кормящих, путешествующих. Не распространяется строгий пост и на детей.

Определяя меру своего поста, нужно помнить, что пост - это не цель, а лишь средство. Цель - это приближение к Богу, соединение и общение с Ним. Блаженный Диадох говорил: «Пост имеет цену, но не перед Богом. Он есть только орудие. Мастерство художника ценят не по совершенству его инструментов, а по совершенству его произведений». Так что, если пост становится самоцелью, он не приближает человека к Богу, а напротив, удаляет от Него. О степени возможных послаблений, исходя из состояния своего здоровья или условий работы. нужно посоветоваться с духовником и испросить у него на это благословение.

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