МРТ коленного сустава: показания, противовоказания, как проводится, как подготовиться, длительность и стоимость

МРТ колена является не инвазивной методикой обследования. Она информативна не только при поражении коленного сочленения, но также при изменениях в костных и мягких тканях. Исследование показывает костную и хрящевую ткань, сухожилия, мышцы, мениски, а также синовиальные складки.

Магнитное-резонансное обследование на томографе намного чувствительнее и информативнее, нежели рентгенография. Именно поэтому его чаще делают при травмах и болезнях мягких тканей. На изображениях МРТ даже виден трабекулярный отек в костях.

Томографию можно использовать для выявления эваскулярного некроза, метастазов в кости, а также онкологических процессов.

МРТ показывает такие болезни коленного сустава:

✅ дегенеративно-дистрофические изменения;

✅ воспалительные и гнойно-некротические процессы;

✅ травматические повреждения костной, мышечной ткани, сухожилий и мениска (нарушение целостности кости, разрыв или растяжение связок);

✅ кровотечения, гематомы и отеки;

✅ инфекционные патологии;

✅ кисту в области колена.

С помощью томографии можно выявить осложнения после проведенного оперативного вмешательства на колене, а также проконтролировать эффективность лечения. МРТ связок коленного сустава показывает нарушение целостности сухожильно-связочного аппарата.

Обследование назначается при болях в коленях, отечности или припухлости в области коленных суставов, ограничении подвижности. МРТ мениска коленного сустава проводится при его разрыве, а также при подозрении на онкологические процессы.

Несмотря на то что томография считается одной из самых безопасных, процедура подходит не всем.

Противопоказания к МРТ коленного сустава:

✅ татуировки на теле, сделанные металлизированными красками;

✅ первый триместр беременности;

✅ наличие кардиостимуляторов, искусственного сердечно клапана, спиц, которые фиксируют кости и других металлических предметов в теле;

✅ вес пациента более 120 кг.

Поскольку МРТ колена не несет лучевой нагрузки на организм, ее можно делать ребенку, во II и III триместре беременности и при грудном вскармливании.

При использовании контрастного вещества противопоказанием является беременность, ГВ, а также патологии почек и гиперчувствительность к вводимому веществу.

Подготовка

Перед тем как сделать МРТ коленного сустава, нужно подготовиться. Необходимо снять с тела все украшения и металлические предметы, в том числе и очки.

Если у пациента есть какие-либо болезни (аллергическая реакция, хронические заболевания), то об этом должен знать врач перед проведением обследования.

При использовании контрастного вещества за 5 ч. до процедуры нельзя есть и пить. Непосредственно перед сканированием человек должен переодеться в больничную одежду.

МРТ коленного сустава ребенку до 7 лет проводится только после употребления седативных или успокаивающих препаратов. Дети не должны двигаться в ходе обследования, поэтому в редких случаях ребенка вводят в состояние общего наркоза.

Как проводится?

МРТ может проводиться на томографах закрытого или открытого типа. На пациента в ходе обследования воздействует магнитное поле. Человек должен лечь на выдвижной стол аппарата, после чего конечности фиксируются ремнями. Можно делать МРТ 2 или одного суставного сочленения.

Чтобы снимки получились качественными, необходимо лежать неподвижно. Даже незначительное движение отразится на результате диагностики.

После того как пациент принял горизонтальное положение, стол задвигается в тоннель томографа. В ходе МРТ человек не ощущает ни боли, ни дискомфорта. Шум от аппарата является нормой. Томограф оснащен камерой и микрофоном, поэтому пациент слышит все указания врача.

Данное обследованием имеет множество преимуществ перед другими методиками:

✅ Высокая информативность и достоверность. Это одна из самых информативных методик диагностики. МРТ эффективно при хронической боли в колене, когда с помощью других методов не удалось найти причину болевого синдрома.

✅ Четкость снимков. Благодаря высокому качеству изображений удается точно обнаружить вид патологии и ее месторасположение.

✅ Отсутствие специальной подготовки. Не нужно соблюдать диету, принимать лекарства или изменять привычный образ жизни.

✅ Безопасность, возможность применения у детей и беременных женщин.

✅ Безболезненность, отсутствие неприятных ощущений.

Длительность процедуры

Время сканирования зависит от показаний. В среднем процедура занимает 30-60 мин. После обследования пациент может возвращаться к повседневному образу жизни. Никаких ограничений не существует.

Стоимость

По сравнению с другими инструментальными методиками процедура дорогостоящая. Цена зависит от количества суставных соединений. МРТ 2 суставов стоит дороже, нежели одного.

Средняя стоимость от 4,5 до 6,5 тыс. руб. Дополнительно нужно будет заплатить за снимки или за запись сканирования.

Расшифровка результата

Расшифровка МРТ коленного сустава проводится на основании полученных в ходе сканирования снимков. Ею должен заниматься только специалист, поскольку изображения содержат разнообразные тканевые структуры.

В описании к снимкам будут указаны следующие данные:

✅ состояние хрящевой ткани;

✅ дегенеративно-дистрофические процессы;

✅ изменения, связанные с нарушением обменных процессов;

✅ состояние кровеносных сосудов;

✅ объем синовиальной жидкости;

✅ наличие доброкачественных или злокачественных образований.

Чаще всего пациент получает результаты на руки через час после обследования. Время ожидания зависит от загруженности врача.

После получения результатов обследования следует обратиться за назначением терапии. Выявленные патологии нужно лечить сразу, пока не возникли осложнения.

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