Родительская суббота, Масленица, Прощеное воскресенье

Очень часто, ведя речь о Великом посте, забывают остановиться на тех днях, что являются его преддверием.

Вселенская мясопустная Родительская суббота

День поминовения усопших: православные христиане посещают храмы, где совершаются заупокойные службы. В эти дни принято приносить жертвы на панихидный стол (канун) в виде различных продуктов, за исключением мясных.

Сырная седмица (Мясопустная, Масленичная)

Масленица - это неделя народных гуляний: люди пекут блины и пироги, ходят друг к другу в гости. Церковь не исключает застолий и веселья в Масленичную неделю, однако призывает к умеренности, и даже трапеза, лишенная мясных блюд, напоминает об этом. В начале Сырной седмицы происходит заговенье на мясо, но еще разрешается употреблять молоко, рыбу, яйца, сдобу.

Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье - последнее воскресенье накануне Великого поста. Обычай просить друг у друга прощения сохранился с древних времен. Сам Христос положил ей начало словами, звучащими в Евангелии от Матфея: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6:14-15). Это неизменное Евангельское чтение в последнее воскресенье перед Великим постом. Позже в Церкви появился чин прощения. В Египте или Палестине монахи на время Великого поста уходили поодиночке в пустыню и, конечно, не были уверены, что она не станет их последним пристанищем.

Поэтому и примирялись друг с другом, прося за все прощения, как перед смертью. В память об этом православные люди просят друг у друга прощения, ведь, затаив обиду на ближнего, мы не сможем войти с миром в Великий пост, который предполагает покаяние, исправление, очищение души.

В Прощеное воскресенье следует просить прощения не только у тех, кого мы обидели вольно или невольно, но и у тех, кто обидел нас.

В Прощеное воскресенье совершается заговенье на пост. Это последнии день, когда можно есть скоромные продукты.

Исцеление постом: зачем нужно поститься, как именно пост влияет на здоровье Великий пост - это время отрешения от мирских дел и общения с Богом: человек идет навстречу Христу, готовит себя к Пасхе, очищает тело и душу. Пост - это не только ограничение в пище, ведь само по себе оно не подготовит нас к Великому празднику. Подробнее...