«Генеральная уборка» сосудов, целебное масло для сосудов: рецепты, как применять, в чем польза

Если в сосудах уже образовались холестериновые бляшки, а показать это может только всестороннее медицинское обследование (анализы, аппаратные методы диагностики), необходимо пересмотреть свой образ жизни, рацион питания, принимать рекомендованные врачом препараты.

Дополнением к основному лечению могут стать народные методы очищения сосудов от холестериновых бляшек.

«...Для целебного масла требуется рыбий жир, льняное масло, семена подорожника и тыквенные семечки. Смешать 1 ст. ложку рыбьего жира и 120 мл льняного масла, слегка подогреть на водяной бане, добавить 1 ч. ложку измельченных тыквенных семечек и 1/4 ч. ложки семян подорожника большого, перемешать, перелить в небольшую стеклянную банку или бутылку, закрыть крышкой. Настаивать при комнатной температуре двое суток, периодически взбалтывая, затем процедить и хранить в холодильнике. Принимать по 1ч. ложке 1 раз в день за 1 час до еды в течение 2 недель. Сделать перерыв на неделю и снова принимать масло, но теперь уже по 2 ч. ложки в день в течение 3 недель. Этот рецепт я испытал на себе, так, что всем советую, кто страдает от повышенного холестерина и атеросклероза. Самочувствие значительно улучшается! Между прочим, недавнее обследование показало, что состояние сосудов и сердца стало лучше».

Польза льняного масла для здоровья доказана не только народной, но и официальной медициной. Ведь на его основе делают препарат для профилактики и лечения атеросклероза. Льняное масло имеет уникальный состав, благодаря чему поддерживает здоровье сердца и сосудов. Так, содержащиеся в нем магний, медь, фосфор и молибден расщепляют жиры, улучшают обмен веществ и регулируют уровень холестерина. Витамины В6 и В12 повышают уровень лецитина, который препятствует отложению на стенках сосудов холестериновых бляшек.

Есть в составе льна и лигнаны - фенольные соединения, снижающие уровень ЛПНП. Самыми важными составляющими льняного масла являются полиненасыщенные жирные кислоты - Омега-6 и Омега-3.

Первая содержится и в других маслах(оливковое, подсолнечное). Что касается Омега-3, то по ее содержанию льняное масло стоит на втором месте после рыбьего жира. Он тоже входит в состав приведенного в письме рецепта. Помимо Омега-3, рыбий жир содержит витамины А и Е, укрепляющие стенки сосудов, активно участвующие в обмене веществ и обладающие антиоксидантными свойствами.

Тыквенные семечки - источник селена, витаминов Е, С, группы В. Эти вещества регулируют холестериновый обмен. Важными действующими веществами семян тыквы являются фитостерины (стероидные спирты) и сквален (углеводород тритерпенового ряда, относящийся к группе каротиноидов).

Они снижают уровень ЛПНП и одновременно повышают содержание ЛПВП, благодаря чему происходит торможение атеросклеротического процесса. Кроме того, в семенах тыквы содержатся полиненасыщенные жирные кислоты Омега-6. Есть они и в семенах подорожника. В них также присутствуют стероидные сапонины, которые угнетают синтез холестерина и триглицеридов.

При аллергической реакции на какой-либо ингредиент от приема целебного масла лучше отказаться. Также необходимо помнить, что льняное майю и рыбий жир (особенно натощак) противопоказаны при острых болезнях желудка и кишечника, холецистите, болезнях поджелудочной железы, приеме антидепрессантов, семена тыквы и подорожника - при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки с повышенной кислотностью желудочного сока. При повышенной свертываемости крови, тромбофлебите семена подорожника лучше исключить из состава целебного масла.

МОРКОВЬ ВМЕСТО ЛЕКАРСТВА

Чтобы снизить уровень общего и «плохого» холестерина приблизительно на 20%, нужно съедать 2 средние моркови в день, желательно в свежем виде.

Можно сделать салат из тертой моркови с чесноком и заправить его оливковым маслом - оздоровительный эффект усилится в несколько раз. Ведь чеснок и оливковое масло - хорошие статины.

Что касается моркови, то она богата каротиноидами, которые играют важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, положительно влияют на липидный обмен. Витамины, минералы, клетчатка, флавоноиды, кумарины и множество Других полезных веществ делают морковь незаменимым продуктом в лечебном питании людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Противопоказаниями к употреблению свежей моркови являются гастрит с повышенной кислотностью, колит, язва желудка и 12-перстной кишки.

Генеральная уборка для сосудов

«...Сосуды я чищу не реже двух раз в год. Называю процесс «генеральной уборкой». Ну а как без нее? Если бы не регулярная ежегодная чистка, давно бы меня на этом свете не было. Еще 10 лет назад у меня обнаружили атеросклероз сосудов головного мозга: попала тогда в больницу с микроинсультом. Анализы и УЗИ сосудов подтвердили диагноз. Врачи назначили лекарства, сказали, какие продукты нельзя есть, и выписали домой под наблюдение участкового терапевта. Лечилась по мере возможностей: живу в сельской местности, лекарства в аптеке есть не все, да и диету соблюдать не получалось - что для всех готовила, то и сама ела. Хотя, конечно, основным рекомендациям доктора старалась следовать: жирное мясо ела редко. Двух лет не прошло, и снова микроинсульт у меня случился. Второй звоночек! Выписалась из больницы и взялась уже серьезно за свое здоровье. Все назначенные лекарства пропила, отдельно себе готовить стала. А тут на юбилей мужа приехала из соседнего села сватья. Она-то и поделилась со мной рецептом чесночного снадобья, которое сосуды прочищает. Подробнее... Нужно взять 4 средние головки чеснока и 2 крупных лимона. Очищенный чеснок и лимоны с кожурой пропустить через мясорубку, переложить смесь в трехлитровую банку, добавить где-то 2-2,5 л теплой кипяченой воды, оставить на пару дней при комнатной температуре, несколько раз в день перемешивать. Смесь процедить, хранить в холодильнике. Принимать по 2 ст. ложки 3 раза в день за 1 час до еды в течение 40 дней. Для профилактики проводить одно очищение в год, для лечения - два или три. Могу сказать, что сейчас мое здоровье в норме: в больницу больше не попадала, а врачи из нашей поликлиники говорят, что моей жизни ничего не угрожает - анализы вполне нормальные. Утверждают, что помогли диета и лечение, а я уверена - все дело в «генеральной уборке»!..»

Чеснок с лимоном - известное народное общеукрепляющее, повышающее иммунитет средство, которое к тому же является эффективным для профилактики и лечения атеросклероза. Вместо настоя можно использовать измельченные лимоны и чеснок, смешанные с небольшим количеством мёда.

По отдельности лимон и чеснок борются с избытком холестерина, выводят его из организма, но атеросклеротический эффект усиливается в десятки раз при совместном использовании этих природных лекарств.

О действии на организм аскорбиновой кислоты, которой богат лимон, мы уже писали. Что касается чеснока, то он прекрасно очищает сосуды, растворяя холестериновые бляшки, нормализует обмен веществ и работу сердечно-сосудистой системы. Ведь в составе чеснока имеются бета-ситостерины, а также витамины и минералы, благотворно влияющие на состояние сосудов.

Так, чеснок богат аскорбиновой, никотиновой, пантотеновой кислотами, тиамином - о них уже шла речь выше.

Но не только этим ограничивается лечебный эффект чеснока: в его составе обнаружено 17 химических элементов. Один из них - селен, который регулирует сердечно-сосудистую деятельность и укрепляет стенки артерий. А еще в чесноке присутствует уникальное биологически активное вещество аллицин - органическое соединение, сульфоксид, которов, согласно некоторым исследованиям, не только снижает уровень холестерина в крови, но и растворяет атеросклеротические бляшки.

Противопоказаниями к употреблению смеси чеснока с лимоном являются гастрит с повышенной кислотностью, язва желудка и 12-перстной кишки, аллергия, острые болезни почек и мочевыводящих путей, эпилепсия.

Рецепты очищения сосудов: народное лечение Для приготовления целебного сиропа против холестериновых бляшек нужно взять шесть лимонов, четыре головки чеснока и 350 мл жидкого меда, лучше всего липового или цветочного. Подробнее...