Шейный остеохондроз: причины, симптомы, лечение

У половины больных с остеохондрозом отмечаются дегенеративно-дистрофические нарушения в шейном отделе позвоночника.

Осложнения шейного остеохондроза представляют серьезную опасность. Деструктивные процессы в хрящевой и костной ткани при остеохондрозе без адекватной и своевременной терапии могут привести к протрузии дисков или образованию межпозвоночных грыж.

С учетом малого диаметра позвоночного канала в шейном отделе даже небольшие изменения со стороны межпозвоночных дисков могут оказывать давление на спинной мозг с соответствующей неврологической симптоматикой и на позвоночную артерию, нарушая кровообращение головного мозга и часто становясь причиной возникновения ишемического инсульта.

Причины

В развитии остеохондроза важная роль принадлежит генетической предрасположенности и врожденным особенностям функционирования опорно-двигательного аппарата.

Помимо эндогенных факторов риск развития этого заболевания связан со статодинамическими перегрузками, избыточной массой тела, гиподинамией, физиологической нейроэндокринной изношенностью, вызванной возрастными инволютивными процессами или старением организма.

Чрезмерные нагрузки нарушают трофику хрящевой ткани межпозвоночных дисков, изменяют структуру костной ткани позвонков, приводят к снижению интенсивности метаболических процессов в костной и хрящевой ткани.

Симптомы

Первые клинические признаки остеохондроза шейного отдела позвоночника обычно связаны с появлением головных болей и ограничением подвижности шеи. Позднее появляются различные неврологические синдромы, связанные с механическим давлением на кровеносные сосуды и спинной мозг. Среди них чаще всего отмечаются синдром позвоночной артерии, корешковый синдром и синдром плечелопаточного периартрита.

Объективные данные о патологических изменениях позвоночного столба традиционно получают с помощью рентгенологического исследования.

Картина структурно-функциональных изменений при шейном остеохондрозе отличается большим разнообразием, что связано с локализацией патологического процесса, характером и тяжестью нарушений. На основе глубокого анализа клинико-рентгенологических признаков большого массива больных выявили закономерности изменений при шейном остеохондрозе, определив четыре стадии патологического процесса.

Лечение

Лечение шейного остеохондроза требует комплексного подхода, направленного на устранение различных симптомов заболевания.

На начальных стадиях проводят консервативное лечение, на более поздних стадиях может понадобиться оперативное лечение. Чтобы не допустить прогрессирование болезни, важно вовремя поставить диагноз и незамедлительно начать лечение.

Комплексная терапия остеохондроза в остром периоде должна включать физиотерапевтические процедуры, лечебный массаж, мануальную терапию (по показаниям), использование шейных ортопедических изделий при нестабильности позвоночных сегментов, а также медикаментозные методы лечения.

Во время ремиссии терапия шейного остеохондроза должна быть направлена на улучшение кровообращения в магистральных сосудах, купирование головной боли и головокружения, а также на восстановление метаболизма в хрящевой ткани, торможение деструктивных процессов в межпозвоночных дисках.

Как проводить лечение в период обострения шейного остеохондроза?

Запомните, медикаментозное лечение на этом этапе очень важно, так как через шейный отдел проходят важные артерии и кровеносные сосуды, которые питают головной мозг.

В острый период шейного остеохондроза очень важно снять болевой синдром. Если боль сильная, то используют уколы, а потом после устранения острой боли – таблетки и мази и другие местные средства.

Нестероидные противовоспалительные средства - это одни из лучших препаратов при обострении остеохондроза шейного отдела. Их выпускают в виде таблеток, ампул для инъекций, пластырей или мазей. Важно понимать, что уколы ставят только в тяжёлом состоянии.

Курс лечения НПВС должен составлять не более 10-14 дней. НПВП устраняют отёк и воспаление, вследствие этого происходит снижение боли. При долгом использовании могут возникнуть осложнения с желудочно-кишечным трактом. Одновременно с этими препаратами надо принимать Омепразол или другие средства для защиты слизистой оболочки желудка.

Самый лучший вариант для быстрого устранения боли – один или два укола и дальнейшее лечение при помощи таблеток.

Список самых эффективных препаратов группы НПВС:

Ортофен (цена от 60 р.);

Кетонал (стоимость от 70 р.);

Кеторолак (стоит от 60 р.). Это самое сильное средство в группе НПВП от боли;

Мелоксикам (цена от 70 р.). Это относительно безопасный препарат;

Диклофенак (стоят от 40 р.);

Целебрекс (цена от 220 р.);

Аркоксиа (стоимость от 370 р.);

Аэртал (цена от 380 р.).

Миорелаксанты эффективно снижают напряжение мышц шеи, что ведёт к снижению боли. Лечение миорелаксантами составляет 2 -4 недели.

Сирдалуд (стоимость от 240 р.);

Мидокалм (цена от 390 р.).

Паравертебральную блокаду ставят только при сильнейшей боли. В состав обезболивающей блокады входит Новокаин или Лидокаин. Эффект от укола сохраняется до 3 суток.

В дополнение к этим препаратам можно воспользоваться мазями и гелями, особенно если у пациентов имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, эндокринной системой или сердцем, и большая часть препаратов для лечения шейного остеохондроза им противопоказана. Эти препараты имеют согревающий, противовоспалительный, обезболивающий и противоотёчный эффекты.

Преимущества мазей:

стоимость ниже, чем у других типов лекарств;

их можно сразу же применять при появлении болей и воспалений;

практически отсутствуют побочные эффекты.

Противовоспалительные обезболивающие мази. Они обычно содержат стероидные вещества. Самый популярный препарат – Фастум гель (стоит от 400 р.), в котором активное вещество – кетопрофен. Существует российский аналог – Быструмгель (цена от 210 р.). Имеются мази на основе анальгетиков – Найз (от 220 р.), Нурофен (от 155 р.), Вольтарен (от 240 р.).

Разогревающие мази. Они обезболивают, согревают, что эффективно улучшает микроциркуляцию крови в тканях. К наиболее действенным препаратам относятся:

Финалгон мазь (от 340 р.),

Капсикам (стоимость от 290 р.),

Никофлекс (от 290 р.).

По отзывам пациентов, эти медикаменты помогает, когда продуло шею и обострился остеохондроз.

А как проводить лечение вне обострения шейного остеохондроза? Важно знать, что лечение, проводимое в острый период болезни, не убирает причину заболевания. Проводить восстанавливающее лечение нужно после того, как будут устранены острые симптомы шейного остеохондроза.

Разберём, какие лекарственные препараты принимаются вне обострения шейного остеохондроза.

Хондропротекторы применяют для замедления процессов разрушения дисков позвоночника и для ускорения восстановления хрящевой ткани используются хондропротекторы. Вещества, входящие в этот тип препаратов, являются частью хрящей животных или их делают искусственно. Поэтому лекарство постепенно проникает и накапливается в организме. Схема лечения составляет от 2 до 6 месяцев.

Это могут быть следующие препараты:

Хондроксид в виде мази или крема;

Алфлутоп - ампулы для инъекций.

Чтобы значительно увеличить эффективность всех способов лечения шейного остеохондроза, организм должен получать достаточное количество витаминов и минералов. Это такие важные витамины, как витамины группы B. Эти витамины улучшают работу нервной системы, снижают боль, возвращают чувствительность кожи. Кроме этого устраняются тошнота и головокружения. Витамины можно принимать в форме таблеток, а также вводить внутримышечно.

Мильгамма. Цена двух ампул 300 р.

Нейромультивит. Пять ампул стоят 180 р.

Нейромидин. Таблетки и уколы стоят от 1200 р.

Рекомендуется лечебная физическая культура, физиотерапия, массаж.

Современный подход к терапии остеохондроза связан с включением в схемы лечения хондропротекторов, замедляющих и приостанавливающих прогрессирование дегенеративно-дистрофических процессов хрящевой ткани в суставах и позвоночнике.

Хондропротекторы — натуральные аналоги элементов хрящевой ткани. По своей химической природе они являются гликозаминогликанами (хондроитин сульфат, гиалуроновая кислота) или их структурными компонентами (глюкозамин сульфат), входят в состав макромолекул протеогликанов хрящевого матрикса.

Действие хондропротекторов связано с активацией синтетической функции хондроцитов, повышением устойчивости хрящевых клеток к воздействию медиаторов воспаления, а также с ингибированием активности металлопротеиназ, разрушающих хрящ, и экспрессии провоспалительных цитокинов. В результате их применения добиваются активации анаболических процессов, улучшения качественных и количественных характеристик хрящевого матрикса, восстановления функциональных возможностей хрящевой ткани.

Многочисленные клинические исследования и большой опыт применения хондропротекторов в медицинской практике показали наибольшую эффективность в лечении остеохондроза двух из них – хондроитина сульфата и глюкозамина сульфата. Большинство современных эффективных препаратов содержит одно из этих веществ или оба.

Совместное применение хондроитина сульфата и глюкозамина сульфата увеличивает продукцию протеогликанов хондроцитов в три раза по сравнению с использованием их по отдельности. Применение двух хондропротекторов в комплексной терапии дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника не только более эффективно замедляло деструктивные процессы в хрящевой ткани, но в ряде случаев останавливало разрушение хряща.

Выводы

Включение хондропротекторов в комплексное лечение шейного остеохондроза позволяет перейти от симптоматического лечения к восстановлению структур позвоночника, поврежденных под действием деструктивных процессов. Наибольший эффект достигается совместным применением хондроитина сульфата и глюкозамина сульфата. Благодаря синергизму их действия замедляются дегенеративные процессы в хрящевой ткани, в отдельных случаях наблюдается структурно-модифицирующее действие на хрящ. У больного уменьшается болевой синдром, улучшается функциональное состояние позвоночника и общая двигательная активность.

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