Мукополисахаридоз: что это? причины, симптомы, классификация, лечение
Мукополисахаридозы (МПС) относятся к группе редких наследственных метаболических заболеваний соединительной ткани, при которых наблюдается накопление в органах и тканях (прежде всего, в производных мезенхимы и в центральной нервной системе) кислых мукополисахаридов.
В основе данного генетического дефекта лежит неполноценность лизосомных ферментов обмена гликозаминогликанов.
Частота встречаемости МПС в Европе варьирует в зависимости от конкретного генетического варианта: от 1 на 20–25 тыс. новорожденных при синдроме Гурлер — Шейе до 1 на 200 тыс. при синдроме Гурлер.
Классификация
|Тип МПС
|Название
|Сопряженный дефицит фермента
|IH
|Синдром Гурлер
|α-L-идуронидаза
|IS
|Синдром Шейе
|α-идуронидаза
|IH/S
|Синдром Гурлер — Шейе
|α-идуронидаза
|II
|Синдром Хантера
|Идуронат-2-сульфатаза
|III A
|Синдром Санфилиппо А
|Гепаран-N-сульфатаза
|III B
|Синдром Санфилиппо В
|α-N-ацетилглюкозаминидаза
|III C
|Синдром Санфилиппо С
|Ацетил-КоА-α-глюкозаминид-N- ацетилтрансфераза
|III D
|Синдром Санфилиппо D
|N-ацетилглюкозамин-6-сульфатаза
|IV A
|Синдром Моркио А
|Галактозо-6-сульфатаза
|IV B
|Синдром Моркио В
|β-галактозидаза
|VI
|Синдром Марото — Лами
|N-ацетилгалактозамин-4-сульфатаза
|VII
|Синдром Слая
|β-глюкуронидаза
|IX
|Синдром дефицита гиалуронидазы
|Гиалуронидаза
В настоящее время к МПС относят 13 разновидностей данного синдрома, обусловленных генетической неполноценностью одного из 11 известных ферментов, участвующих в расщеплении кислых мукополисахаридов.
Клиническая картина
Все известные МПС по фенотипическим проявлениям подразделяют на две группы: Гурлер-подобный и Моркио-подобный фенотип.
Гурлер-подобный фенотип сопровождается более грубыми пороками развития и выраженной умственной отсталостью, в отличие от Моркио-подобного фенотипа, при котором изменения со стороны костной системы выражены меньше, а интеллект в большинстве случаев сохранен.
При обоих фенотипических вариантах нарушения со стороны внутренних органов (сердечнососудистой, бронхолегочной систем), органов слуха и зрения одинаковы. Гурлер-подобные фенотипические варианты протекают значительно тяжелее и прогностически менее благоприятны.
На примере синдрома Гурлер приведем полную клиническую картину заболевания.
Уже к концу первого года жизни у ребенка с данным синдромом проявляются скелетно-мышечные изменения, включающие диспропорциональный малый рост, множественный дизостоз, грудной и поясничный кифоз.
Ввиду аномального строения тел позвонков дети вынуждены принимать позу кошки с выгнутой спинкой. Другие аномалии со стороны скелета включают тугоподвижность суставов, особенно локтевых и суставов пальцев кистей (пальцы короткие, одинаковые по длине).
Наблюдается прогрессирующее огрубление черт лица (включая большую голову с выступающими лобными буграми, запавшую переносицу с широким носом и вывернутыми вперед ноздрями, полные щеки и толстые губы: «лицо человека, выплевывающего воду», укороченную шею), жесткий хрюкающий голос.
Со стороны висцеральных органов патологические изменения включают органомегалию (гепатои спленомегалию), кардиомиопатию и пороки сердечных клапанов, нейросенсорную тугоухость, увеличенные ротоглоточные миндалины и носовую гиперсекрецию.
Задержка интеллектуального развития обычно наблюдается между 12 и 24 месяцами жизни и находится, прежде всего, в речевой сфере с прогрессирующей познавательной и чувствительной деградацией.
Гидроцефалия может возникнуть после двух лет. Диффузное повреждение роговицы, приводящее к ее помутнению, становится заметным с трехлетнего возраста. Другие проявления включают пупочные и паховые грыжи, изменения со стороны ногтей по типу «часовых стекол», кариес зубов, сухие жесткие волосы, гирсутизм.
Диагностика
В 1920 году два врача педиатра — Гертруда Гурлер (Австрия) и Вон Пфаундлер Майнхард (Германия) описали один из самых тяжелых вариантов наследственной патологии, относящейся к группе болезней накопления — МПС. Болезнь характеризовалась симптомами гаргоилизма (грубые черты лица), нарушениями со стороны висцеральных органов, деформацией скелета, умственной отсталостью, множественными стигмами дизэмбриогенеза и смертью в раннем возрасте.
Диагноз МПС в течение первого года жизни устанавливается редко, поскольку первые его симптомы неспецифичны. Патогномоничным лабораторным признаком заболевания является обнаружение увеличенной экскреции гепарани дерматансульфата с мочой и подтверждение дефицита фермента в лейкоцитах или фибробластах.
Также доступно генетическое исследование, при котором обнаруживаются мутации в гене IDUA (4p16.3), что приводит к полному дефициту фермента α-L-идуронидазы. Рентгенологически выявляют преждевременное окостенение затылочно-теменного шва, выраженное удлинение турецкого седла.
Характерна деформация тел позвонков («рыбий позвонок»), искривление лучевой кости, деформации в области ядер окостенения метафизов и эпифизов длинных трубчатых костей, короткие метакарпальные кости, фаланги в форме сахарной головы при нормальном развитии ядер окостенения костей (дифференциально-диагностический признак).
Лечение
Терапия должна включать симптоматическую коррекцию нарушенных функций внутренних органов (хирургическое, ортопедическое лечение). Необходимо наблюдение офтальмологом, логопедом, психиатром.
В последние годы разработан метод трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, который предпочтителен у пациентов младше 2,5 лет. Указанный метод способствует увеличению продолжительности и качества жизни, позволяет сохранить нейрокогнитивность.
Для всех пациентов с синдромом Гурлер для облегчения симптомов не неврологического характера рекомендуется пожизненная ферментозаместительная терапия ларонидазой.
Несмотря на лечение, пациенты часто погибают в первом десятилетии жизни от осложнений со стороны сердечной и дыхательной систем.
Болезнь «хрупких людей» (несовершенный остеогенез, несовершенное костеобразование, болезнь Лобштейна — Вролика)
Несовершенный остеогенез (НО) — гетерогенная группа заболеваний, связанная с мутациями генов, которые отвечают за синтез коллагена I типа — главного структурного белка костной ткани...
doclvs.ru
Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.