Мукополисахаридоз: что это? причины, симптомы, классификация, лечение

Мукополисахаридозы (МПС) относятся к группе редких наследственных метаболических заболеваний соединительной ткани, при которых наблюдается накопление в органах и тканях (прежде всего, в производных мезенхимы и в центральной нервной системе) кислых мукополисахаридов.

В основе данного генетического дефекта лежит неполноценность лизосомных ферментов обмена гликозаминогликанов.

Частота встречаемости МПС в Европе варьирует в зависимости от конкретного генетического варианта: от 1 на 20–25 тыс. новорожденных при синдроме Гурлер — Шейе до 1 на 200 тыс. при синдроме Гурлер.

Классификация

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МПС Тип МПС Название Сопряженный дефицит фермента IH Синдром Гурлер α-L-идуронидаза IS Синдром Шейе α-идуронидаза IH/S Синдром Гурлер — Шейе α-идуронидаза II Синдром Хантера Идуронат-2-сульфатаза III A Синдром Санфилиппо А Гепаран-N-сульфатаза III B Синдром Санфилиппо В α-N-ацетилглюкозаминидаза III C Синдром Санфилиппо С Ацетил-КоА-α-глюкозаминид-N- ацетилтрансфераза III D Синдром Санфилиппо D N-ацетилглюкозамин-6-сульфатаза IV A Синдром Моркио А Галактозо-6-сульфатаза IV B Синдром Моркио В β-галактозидаза VI Синдром Марото — Лами N-ацетилгалактозамин-4-сульфатаза VII Синдром Слая β-глюкуронидаза IX Синдром дефицита гиалуронидазы Гиалуронидаза

В настоящее время к МПС относят 13 разновидностей данного синдрома, обусловленных генетической неполноценностью одного из 11 известных ферментов, участвующих в расщеплении кислых мукополисахаридов.

Клиническая картина

Все известные МПС по фенотипическим проявлениям подразделяют на две группы: Гурлер-подобный и Моркио-подобный фенотип.

Гурлер-подобный фенотип сопровождается более грубыми пороками развития и выраженной умственной отсталостью, в отличие от Моркио-подобного фенотипа, при котором изменения со стороны костной системы выражены меньше, а интеллект в большинстве случаев сохранен.

При обоих фенотипических вариантах нарушения со стороны внутренних органов (сердечнососудистой, бронхолегочной систем), органов слуха и зрения одинаковы. Гурлер-подобные фенотипические варианты протекают значительно тяжелее и прогностически менее благоприятны.

На примере синдрома Гурлер приведем полную клиническую картину заболевания.

Уже к концу первого года жизни у ребенка с данным синдромом проявляются скелетно-мышечные изменения, включающие диспропорциональный малый рост, множественный дизостоз, грудной и поясничный кифоз.

Ввиду аномального строения тел позвонков дети вынуждены принимать позу кошки с выгнутой спинкой. Другие аномалии со стороны скелета включают тугоподвижность суставов, особенно локтевых и суставов пальцев кистей (пальцы короткие, одинаковые по длине).

Наблюдается прогрессирующее огрубление черт лица (включая большую голову с выступающими лобными буграми, запавшую переносицу с широким носом и вывернутыми вперед ноздрями, полные щеки и толстые губы: «лицо человека, выплевывающего воду», укороченную шею), жесткий хрюкающий голос.

Со стороны висцеральных органов патологические изменения включают органомегалию (гепатои спленомегалию), кардиомиопатию и пороки сердечных клапанов, нейросенсорную тугоухость, увеличенные ротоглоточные миндалины и носовую гиперсекрецию.

Задержка интеллектуального развития обычно наблюдается между 12 и 24 месяцами жизни и находится, прежде всего, в речевой сфере с прогрессирующей познавательной и чувствительной деградацией.

Гидроцефалия может возникнуть после двух лет. Диффузное повреждение роговицы, приводящее к ее помутнению, становится заметным с трехлетнего возраста. Другие проявления включают пупочные и паховые грыжи, изменения со стороны ногтей по типу «часовых стекол», кариес зубов, сухие жесткие волосы, гирсутизм.

Диагностика

Диагноз МПС в течение первого года жизни устанавливается редко, поскольку первые его симптомы неспецифичны. Патогномоничным лабораторным признаком заболевания является обнаружение увеличенной экскреции гепарани дерматансульфата с мочой и подтверждение дефицита фермента в лейкоцитах или фибробластах.

Также доступно генетическое исследование, при котором обнаруживаются мутации в гене IDUA (4p16.3), что приводит к полному дефициту фермента α-L-идуронидазы. Рентгенологически выявляют преждевременное окостенение затылочно-теменного шва, выраженное удлинение турецкого седла.

Характерна деформация тел позвонков («рыбий позвонок»), искривление лучевой кости, деформации в области ядер окостенения метафизов и эпифизов длинных трубчатых костей, короткие метакарпальные кости, фаланги в форме сахарной головы при нормальном развитии ядер окостенения костей (дифференциально-диагностический признак).

Лечение

Терапия должна включать симптоматическую коррекцию нарушенных функций внутренних органов (хирургическое, ортопедическое лечение). Необходимо наблюдение офтальмологом, логопедом, психиатром.

В последние годы разработан метод трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, который предпочтителен у пациентов младше 2,5 лет. Указанный метод способствует увеличению продолжительности и качества жизни, позволяет сохранить нейрокогнитивность.

Для всех пациентов с синдромом Гурлер для облегчения симптомов не неврологического характера рекомендуется пожизненная ферментозаместительная терапия ларонидазой.

Несмотря на лечение, пациенты часто погибают в первом десятилетии жизни от осложнений со стороны сердечной и дыхательной систем.

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