Дизурия (нарушение мочеиспускания): причины, виды, симптомы, лечение

Дизурия (греч. dis — приставка, означающая затруднение, нарушение, и uron — моча) в широком смысле — это расстройство процесса мочеиспускания, которое проявляется нарушением накопления мочи в мочевом пузыре и/или нарушением мочеиспускания.

Формами этой патологии являются:

поллакиурия — учащенное мочеиспускание;

— учащенное мочеиспускание; энурез — непроизвольное выделение мочи без предварительного позыва;

— непроизвольное выделение мочи без предварительного позыва; странгурия — затрудненное (по каплям) мочеиспускание, сопровождающееся болью и чувством неполного опорожнения мочевого пузыря;

— затрудненное (по каплям) мочеиспускание, сопровождающееся болью и чувством неполного опорожнения мочевого пузыря; ишурия — невозможность самостоятельно опорожнить мочевой пузырь — может иметь механическую (закупорка мочевыводящих путей) или нейрогенную природу (спазм гладкой мускулатуры на фоне поражения нервной системы);

— невозможность самостоятельно опорожнить мочевой пузырь — может иметь механическую (закупорка мочевыводящих путей) или нейрогенную природу (спазм гладкой мускулатуры на фоне поражения нервной системы); недержание мочи — неконтролируемое выделение мочи после неожиданно появившегося позыва к мочеиспусканию;

— неконтролируемое выделение мочи после неожиданно появившегося позыва к мочеиспусканию; болезненное мочеиспускание. Наиболее часто под дизурией практические врачи подразумевают болезненное мочеиспускание, проявляющееся дискомфортом, жжением или резью в уретре или в области промежности. Проявления дизурических расстройств входят в десятку самых распространенных жалоб при обращении за первичной медицинской помощью и являются наиболее частой причиной визитов к урологам.

Патогенез и причины дизурии

В основе патогенеза этого синдрома лежит раздражение рецепторов слизистой оболочки уретры и обильно иннервированных шейки и пузырного треугольника мочевого пузыря, запускающее направленный на его опорожнение рефлекс, который контролируется корой головного мозга.

Формирование ложного ощущения переполненности мочевого пузыря, вплоть до появления императивных позывов, появление боли при мочеиспускании наиболее часто связаны с наличием инфекции мочевой системы (ИМС). По данным лишь у 23 % женщин и 14 % мужчин с дизурией не выявляют каких-либо острых или обострения хронических ИМС.

Другой частой причиной дизурии является мочекаменная болезнь, в особенности при расположении камней в юкставезикальном и интрамуральном отделах мочеточника. Уролитиаз (мочекаменная болезнь) способен спровоцировать поллакиурию, а во время почечной колики — даже острую задержку мочи.

В качестве причины можно также рассматривать ряд других факторов, при этом следует помнить, что длительное воздействие невоспалительных факторов, приводящих к дизурии, рано или поздно осложняется развитием воспаления и присоединением ИМС.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ДИЗУРИИ

Проявления дизурии значительно нарушают физическое состояние и социальную активность пациентов, угнетающе действуют на психику. Поэтому практические врачи часто вынуждены назначать симптоматическую терапию, направленную на устранение боли при мочеиспускании и купирование спазма мускулатуры мочевой системы, еще до установления окончательного диагноза — уже во время первого визита пациента.

При определении тактики дальнейшей этиотропной терапии следует помнить, что в 90% случаев дизурических расстройств, связанных с ИМС, основным возбудителем является Escherichia coli с резервуаром инфекции в кишечнике пациента, и практически невозможно добиться полной эрадикации этого патогена.

Частое применение антибиотиков при рецидивирующих ИМС негативно действует на систему иммунной защиты организма, способно спровоцировать развитие дисбиоза, стимулировать размножение грибковой флоры, способствовать выживанию антибиотикоустойчивых штаммов микроорганизмов.

Это диктует необходимость поиска средств, быстро и эффективно воздействующих на основные звенья патогенеза дизурии, обладающих достаточной противомикробной активностью и при длительном применении не вызывающих негативных эффектов, свойственных синтетическим антибиотикам.

Применение фитотерапии при лечении заболеваний мочевой системы имеет многовековую историю. С появлением синтетических уросептиков и антибиотиков интерес к фитотерапии несколько угас, но последующее накопление числа наблюдений побочных эффектов синтетических противомикробных препаратов, рост антибиотикоустойчивости бактерий способствовал ренессансу этого направления.

Современные подходы доказательной медицины диктуют необходимость использования лекарственных средств с подтвержденной эффективностью и безопасностью, что не вполне применимо к большинству традиционных аптечных лекарственных трав, поэтому они могут рассматриваться лишь в качестве дополнения к основному лечению.

Исключением является фитопрепарат с большой научной доказательной базой Канефрон Н («Бионорика АГ», Германия), содержащий три стандартизованных растительных экстракта: золототысячника (Herba Centaurii), любистка (Radix Levistici) и розмарина (Folia Rosmarini). Его применение при лечении дизурических расстройств основано на способности оказывать комплексное воздействие на основные этиопатогенетические звенья дизурического синдрома.

Противовоспалительные свойства препарата, тесно связанные с его антиоксидантным и антиноцицептивным эффектом, способствуют быстрому купированию болевых ощущений.

Соединение мягкого диуретического эффекта Канефрона Н, в сочетании со стабилизацией рН мочи на уровне 6,2-6,35 и усилением выделения мочевой кислоты, с противовоспалительным, антимикробным и спазмолитическим действием препарата способствует профилактике образования кристаллов солей и повреждения ими тканей мочевой системы, снижает вероятность развития и прогрессирования уролитиаза.

Следует особо подчеркнуть, что в ряде исследований доказано отсутствие у препарата негативного воздействия на нормальную микрофлору различных биотопов организма даже при длительном применении.

Многолетнее использование препарата подтвердило его хорошую переносимость, отсутствие тератогенного эффекта, низкую частоту возникновения нежелательных побочных реакций.

Комбинированное воздействие на основные механизмы патогенеза дизурических расстройств является предпосылкой для назначения Канефрона Н первичным пациентам с неустановленной окончательно этиологией дизурии. Это подтверждено результатами проведенного И. Дударь и соавт. (2015) проспективного многоцентрового исследования с участием 2292 пациентов с проявлениями хронической и рецидивирующей патологии мочевой системы.

Его результаты показали, что применение Канефрона Н на этапе дообследования позволяет достичь купирования дизурического синдрома у 88,2% пациентов с циститом в анамнезе и у 81,8%, имеющих мочекаменную болезнь.

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