Холестерин - норма холестерина в крови; вред и польза; продукты содержащие холестерин

Холестерин регулирует проницаемость мембран клеток, участвует в синтезе желчных кислот, гормонов половых желез и коры надпочечников, а также витамина D в коже.

В то же время избыточный холестерин откладывается на внутренних стенках кровеносных сосудов, образуя атеросклеротические бляшки и затрудняя кровоток.

Норма холестерина в крови Показатель Норма у мужчин, ммоль/л Норма у женщин, ммоль/л Холестерин общий 3,6-5,2 3,6-5,2 «Плохой» холестерин (ЛПНП) 2,25-4,82 до 3,5 «Хороший» холестерин (ЛПВП) 0,7-1,7 0,9 - 1,9

Холестерин польза и вред

Холестерин содержится только в животных продуктах, причем при варке мяса и рыбы его теряется до 20 %. И если с пищей в среднем поступает 0,5 г холестерина в день, то самим организмом его синтезируется значительно больше — 1,5–2 г. Резкое ограничение холестерина в рационе ведет к увеличению его образования в организме.

Однако в пожилом возрасте и при малоподвижном образе жизни, когда интенсивность метаболизма снижена, при наличии атеросклероза, желчнокаменной болезни и ряда других заболеваний избыточное потребление холестерина усугубляет и без того нарушенный обмен веществ.

При таких состояниях достаточно ограничить количество холестерина в пище до 0,25–0,4 г. Не менее важное значение имеет высокое содержание в рационе пищевых веществ, нормализующих обмен жиров и холестерина.

К таким веществам относятся незаменимые жирные кислоты, многие витамины, лецитин, магний, йод. Следует также знать, что в зерновых, бобовых, орехах и особенно в растительных маслах содержится ситостерин — вещество, которое уменьшает всасывание холестерина из кишечника.

Свиное сало лидирует по содержанию жиров (98 %), причем большая часть их относится к насыщенным, то есть наименее полезным. Однако наряду с этим сало содержит важнейший витамин F — целый комплекс незаменимых жирных кислот омега­3 и омега­6, который препятствует отложению холестерина в артериях, а также способствует усвоению кальция и сжиганию насыщенных жиров.

Кроме того, сало богато селеном, недостаток которого чреват снижением иммунитета, нарушением сексуальной функции, повышением риска развития сердечно­-сосу­дистых и онкологических заболеваний.

Жиры в лечебных диетах

Та или иная степень ограничения жиров (особенно тугоплавких, богатых насыщенными жирными кислотами) рекомендована при острых и хронических заболеваниях печени, желчевыводящих путей и кишечника, хроническом панкреатите, атеросклерозе и ишемической болезни сердца, ожирении, сахарном диабете, подагре, анемиях, гипотиреозе и некоторых других недугах.

Количество жиров увеличивают (в основном за счет молочных и растительных) в диетах, назначаемых при истощении организма после тяжелых заболеваний, туберкулезе легких, гипертиреозе, холецистите с застоем желчи.

В каких продуктах высокое содержание холестерина

Примерно 20–30 % энергозатрат человека следует восполнять за счет энергии жиров, получаемых организмом с пищей. Из них растительные жиры должны составлять 30–40 %, а животные — 60–70 % .

Ниже приводится количество жиров (г) на 100 г продукта.

Очень высокое (более 40) . Масло (растительное, топленое, сливочное), маргарины, жиры кулинарные, шпик свиной, орехи грецкие, свинина жирная, колбаса сырокопченая.

. Масло (растительное, топленое, сливочное), маргарины, жиры кулинарные, шпик свиной, орехи грецкие, свинина жирная, колбаса сырокопченая. Высокое (20–40) . Сливки и сметана (20 % жирности и более), творожная масса, сыр голландский, утка, гусь, колбасы полукопченые и вареные, сосиски молочные, шпроты (консервы), шоколад, торты, пирожные, халва.

. Сливки и сметана (20 % жирности и более), творожная масса, сыр голландский, утка, гусь, колбасы полукопченые и вареные, сосиски молочные, шпроты (консервы), шоколад, торты, пирожные, халва. Умеренное (10–20) . Сыр плавленый, творог жирный, сыр литовский, мороженое сливочное, яйца, баранина, говядина и куры I категории, сардельки говяжьи, колбаса чайная и диетическая, семга, осетр, сайра, сельдь жирная, икра рыбная.

. Сыр плавленый, творог жирный, сыр литовский, мороженое сливочное, яйца, баранина, говядина и куры I категории, сардельки говяжьи, колбаса чайная и диетическая, семга, осетр, сайра, сельдь жирная, икра рыбная. Низкое (3–10) . Молоко, кефир жирный, творог полужирный, мороженое молочное, баранина, говядина и куры II категории, скумбрия, ставрида, сельдь нежирная, горбуша, килька.

. Молоко, кефир жирный, творог полужирный, мороженое молочное, баранина, говядина и куры II категории, скумбрия, ставрида, сельдь нежирная, горбуша, килька. Очень низкое (менее 3). Творог обезжиренный, молоко обезжиренное, кефир обезжиренный, судак, треска, хек, щука, фасоль, крупы, хлеб.

Продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами

Грецкие орехи, миндаль, орехи пекан, семена, лосось, печень рыб, моллюски, оливковое, подсолнечное, льняное, кунжутное, рапсовое, кукурузное, хлопковое, сафлоровое и соевое масла.

Содержание холестерина в различных продуктах

Ниже приводится количество холестерина (г) на 100 г продукта.

Очень высокое (более 1) . Мозги, яичный желток.

. Мозги, яичный желток. Высокое (0,3–0,9) . Яйца куриные, икра осетровых, почки говяжьи.

. Яйца куриные, икра осетровых, почки говяжьи. Умеренное (0,2–0,3) . Печень говяжья, сельдь жирная, сайра, нототения, скумбрия.

. Печень говяжья, сельдь жирная, сайра, нототения, скумбрия. Низкое (0,1–0,2) . Сметана, сливочное масло, язык говяжий, жир (говяжий, бараний, свиной), сардины, палтус, камбала.

. Сметана, сливочное масло, язык говяжий, жир (говяжий, бараний, свиной), сардины, палтус, камбала. Очень низкое (менее 0,1). Молоко, кефир, творог, сыры твердые, говядина, баранина, мясо кролика, цыплята, куры, щука, форель, лосось, морской окунь, тунец, хек, треска.

Продукты, богатые ненасыщенными жирами

Мясо птицы, оливки, авокадо, кешью, арахис, арахисовое и оливковое масло.

Продукты, богатые насыщенными жирами

Мясо домашних животных, сало, омары, креветки, яйца (желток), сливки, молоко и молочные продукты, сыр, шоколад, топленый жир, растительный шортенинг, пальмовое, кокосовое и сливочное масло.

Для повышения иммунитета во время эпидемий гриппа врачи рекомендуют ежедневно принимать утром и вечером по 1 ч. ложке льняного масла.

Алкоголь и холестерин

Написано, что этиловый спирт якобы расщепляет жиры, снижает уровень холестерина в крови, расширяет сосуды. Правда ли это? Отцу-73 года, у него высокий холестерин, врачи говорят, что развился атеросклероз. Может, ему помогут натуральные вина или коньяк?

В некоторых популярных журналах действительно можно встретить статьи о пользе умеренного количества алкоголя для сердечно-сосудистой системы. Однако официальная медицина в этом вопросе достаточно категорична: даже при легкой форме атеросклероза решить проблему повышенного холестерина с помощью алкоголя невозможно.

Положительного эффекта от приема спиртных напитков при лечении атеросклероза не существует!

Поступающий извне этиловый спирт нашему организму не требуется, поскольку в нем и так ежедневно синтезируется 10-15 мм собственного этанола - этого количества вполне достаточно для обменных процессов, работы нервной системы и других функций организма.

При употреблении алкоголя на самом деле происходит временное расширение сосудов, а также частичное растворение холестерина. Однако эти эффекты не могут компенсировать тот вред, который спиртные напитки наносят всем органам и системам нашего тела.

В борьбе с холестерином хороши многие средства, но только не спиртные напитки (исключение составляют спиртовые лекарственные препараты). Нельзя забывать и о том, что большинство медикаментов, которые показаны при атеросклерозе, несовместимы с алкоголем.

Кроме того, все спиртные напитки обладают высокой энергетической ценностью, но их калории пустые: полезные питательные вещества в организм при этом не поступают, а лишние килограммы прибывают довольно быстро.

Жиры - для чего нужны, суточная потребность, пищевая ценность Суточная потребность в жирах для мужчин составляет в среднем от 100 до 140 г в зависимости от тяжести работы, для женщин — 90–110 г. В пожилом возрасте норма снижается до 60–70 г, причем не менее 50 % должны составлять растительные жиры... Подробнее...

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