Инсульт: причины, классификация, симптомы, лечение

Инсульт является одной из основных проблем здоровья взрослого населения и одной из самых частых причин смерти в развитых странах.

По статистике, в России регистрируется более 400 000 инсультов в год, причем 40% больных умирают, около 20% пациентов полностью выздоравливают. Но даже среди последних у 50% наступает повторный инсульт в последующие 5 лет жизни.

Причем 2/3 случаев инсульта происходит у больных после 60 лет. Прогноз зависит от обширности и локализации области поражения и от скорости оказания первой помощи.

Причины инсульта

Основные причины инсульта

Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, связанное с недостаточным объемом кровотока (или его прекращением) в участке головного мозга. В результате дефицита кислорода и других необходимых для нормального функционирования головного мозга веществ образуется некроз данного участка.

Это может быть связано с повреждением мозга и закупоркой либо разрывом сосудов мозга. Наиболее распространенная причина инсульта – церебральный тромбоз, закупорка сгустком крови (тромбом) артерии, снабжающей головной мозг.

Часто инсульт развивается при повышении артериального давления, особенно резком (гипертонический криз). В такой ситуации сосуд головного мозга, хрупкий и потерявший эластичность вследствие атеросклероза, способен к разрыву, при этом кровь попадает в вещество мозга. Вышедшая кровь из «лопнувшего» сосуда сдавливат головной мозг, приводит к его отеку, сдавленный участок мозга погибает.

К причинам, вызывающим нарушение мозгового кровообращения, приводят некоторые заболевания сердца (например, Фибрилляция предсердий, эндокардиты), а также крови (при повышении свертывающих свойств крови) – соответственно, клиническая картина может быть еще ярче: пациента могут беспокоить боли в области сердца, аритмия, лихорадка и др.

Классификация инсульта

Различают два принципиально разных вида инсультов:

геморрагический инсульт (сосуд разрывается, происходит кровоизлияние)

ишемический инсульт (сосуд закупоривается), бывают также смешанные инсульты.

Общим для всех инсультов является развитие неврологической симптоматики – вплоть до паралича той или иной степени тяжести и распространенности. Это зависит от калибра пораженной артерии, места поражения мозга.

Первая помощь при гипертоническом кризе

Часто развитию инсульта предшествует гипертонический криз – резкий подъем артериального давления. До приезда «неотложки» пациента необходимо уложить приподняв головной конец. Убрать яркий свет, громко не разговаривать. При болях в сердце под язык положите валидол или нитроглицерин.

Для снижения артериального давления под язык до полного рассасывания дать пациенту 1 таблетку нифедипина или каптоприла.

Симптомы инсульта

По статистике, инсульт чаще случается рано утром или поздно ночью. Предвестником может служить преходящее нарушение мозгового кровообращения, или транзиторная ишемическая атака (ТИА). Она может произойти за недели или месяцы до настоящего инсульта. Это микроинсульт, временно приостанавливающий циркуляцию крови в мозге.

Как распознать инсульт

1. Попросите человека улыбнуться. В случае инсульта пациент не сможет этого сделать симметрично, обоими уголками рта. Улыбка будет кривой.

2. Попросите сказать простое предложение вроде «Сегодня хорошая погода». Если это инсульт, человек не сможет произнести слова внятно.

3. Попросите поднять одновременно обе руки. Больной не сможет этого сделать.

4. Попросите высунуть язык. Если он «искривлен», повернут – это тоже неблагоприятный признак.

Нервные клетки очень чувствительны к недостатку кислорода, и при ограничении его доставки начинает страдать их функция. Если клетки других органов способны длительное время сохранять жизнедеятельность при полном прекращении доставки кислорода, то в нервных клетках в аналогичных условиях уже спустя 5 мин происходят необратимые изменения. Правое и левое полушария мозга имеют различную «специализацию».

В левом полушарии расположены центры, отвечающие за письмо, речь, чтение.

Правое полушарие отвечает за выполнение действий, приобретенных в процессе жизненного опыта (профессиональные навыки и др.).

Поэтому клиническая картина заболевания зависит от локализации пораженного участка мозга.

Первые признаки геморрагического инсульта

Внезапно немеют мышцы лица, руки или ноги, как правило, на одной стороне тела. Парализованная сторона всегда противоположна очагу поражения в мозге

Больной не может связно и внятно произнести слова

Внезапно резко ухудшается острота зрения одного или обоих глаз

Внезапно нарушается координация движений. У больного отмечается шаткость походки, он жалуется на головокружение

Внезапно появляется резкая головная боль

Как правило, повышается артериальное давление

Лицо пациента наливается багрово-красной окраской, дыхание учащенное, напряженный пульс и медленный

Симптомы ишемического инсульта менее ярко выражены, не отличаются четкостью, и поэтому это заболевание является более коварным. Признаки болезни в данном случае нарастают постепенно.

Диагностика инсульта

Диагностика инсульта должна быть осуществлена в кратчайшие сроки. Клиническая картина во многом позволяет диагностировать данное заболевание. Однако, прежде чем начинать лечебные мероприятия, необходимо уточнить характер инсульта (ишемический или геморрагический), отличить его от других заболеваний, которые проявляются так же, как и инсульт (например, опухоль головного мозга, менингит, энцефалит и др.).

Кроме того, важно выявить локализацию и степень поражения. В этом решающую роль отводят инструментальным методам исследования.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ) – самые важные исследования для диагностики инсульта. Использование КТ позволяет отличить кровоизлияние в мозг, произошедшее недавно, от других типов инсульта, а МРТ лучше всего выявляет ишемические участки, и объем повреждения. В помощь к выявлению инсульта - люмбальная пункция и эхоэнцефалография (ЭЭГ).

Люмбальная пункция это забор и анализ спинномозговой жидкости.

При помощи специальной длинной иглы на уровне третьего-пятого поясничных позвонков выполняется прокол и забор спинномозговой жидкости. Спинной мозг у взрослых обычно заканчивается на уровне первого поясничного позвонка, в связи с чем при люмбальной пункции минимизируется опасность его повреждения.

При обнаружении в спинномозговой жидкости крови речь идет о геморрагическом повреждении мозга.

это забор и анализ спинномозговой жидкости. При помощи специальной длинной иглы на уровне третьего-пятого поясничных позвонков выполняется прокол и забор спинномозговой жидкости. Спинной мозг у взрослых обычно заканчивается на уровне первого поясничного позвонка, в связи с чем при люмбальной пункции минимизируется опасность его повреждения. При обнаружении в спинномозговой жидкости крови речь идет о геморрагическом повреждении мозга. Метод эхоэнцефалографии основан на регистрации ультразвука, отраженного от границ внутричерепных образований и сред с различным акустическим сопротивлением. ЭЭГ позволяет выявить различные поражения мозга: опухоли, гематомы, абсцессы, внутримозговую гипертензию, отек мозга и др.

Также в комплексной диагностике требуется выполнить УЗИ сосудов шеи и головного мозга (позволяет определить места сужения артерий), церебральная ангиография (рентген артериальных и венозных сосудов мозга), эхокардиография (в полости сердца образуются тромбы, которые с током крови могут попасть в сосуды головного мозга), холтеровское мониторирование ЭКГ (запись электрокардиограммы в течение суток).

Важное значение для постановки диагноза имеет информация о состоянии глазного дна (задней стенки глаза), клетки которого напрямую связаны с нейронами мозга. Изменения сосудов и нервных клеток глазного дна позволяют судить о нарушениях структуры мозговой ткани. У больных с дисциркуляторной энцефалопатией нередко снижается слух, нарушается глотательный рефлекс, обоняние.

Поэтому для постановки диагноза нужно провести отоневрологическое исследование, выявляющее нарушения вестибулярного аппарата, слухового, обонятельного и вкусового восприятия. Сгущение крови приводит к образованию тромбов и ухудшению кровообращения. В связи с этим очень важно проводить контроль за реологическими свойствами крови (ее текучестью). Получив результаты обследования, врач сможет установить тип инсульта и назначить необходимое лечение.

Лечение инсульта

Безусловно, лечение инсульта должно проводиться в условиях стационара. Лечение назначается в зависимости от того, каков тип инсульта. Если диагностирован ишемический инсульт, то все усилия в первую очередь будут направлены на восстановление кровообращения в головном мозге. В случае геморрагического инсульта важно снизить кровяное давление и остановить кровотечение в черепе или в мозге.

Каждую минуту, которую больной, перенесший инсульт, проводит без медицинской помощи, он теряет 1,9 миллиона клеток головного мозга.

При ишемическом инсульте одной из важных задач является восстановление кровоснабжения в области поражения: с этой целью разжижают кровь, назначая антиагреганты (аспирин), антикоагулянты (фраксипарин, гепарин, варфарин).

Осуществляется тромболитическая терапия, основанная на растворении тромба, закрывшего просвет сосуда путем введения ферментов. При необходимости применяют хирургические методы лечения.

В некоторых случаях проводится непосредственное удаление тромба из просвета артерии (тромбэктомия), в других – каротидная эндартерэктомия, целью которой является вскрытие просвета пораженной артерии и удаление ее внутренней стенки (интимы) вместе с атеросклеротическими бляшками.

Современным малоинвазивным методом оперативного лечения ишемического инсульта является ангиопластика.

Методика его сходна с лечением инфаркта миокарда и сводится к расширению просвета закупоренной артерии с помощью катетера с раздувающимся баллончиком на конце. Обычно проводится ангиопластика сонных артерий, пораженных атеросклеротическими бляшками.

Недостаток этого метода заключается в том, что в дальнейшем есть риск повторного сужения этого участка сосуда. В настоящее время ангиопластика обычно сочетается одновременно со стентированием.

При стентировании на конце раздувающегося баллончика катетера имеется стент – это проволочный каркас в виде трубочки, которая не позволяет в последующем просвету сосуда сужаться.

Для поддержания нормальной работы мозга используют антиоксиданты (эмоксипин, милдронат, витамин Е, аскорбиновая кислота), препараты, улучшающие энергетический тканевой метаболизм (актовегин, рибоксин).

При геморрагическом инсульте принципы лечения направлены на остановку кровотечения и скорейшее образование тромба в месте кровотечения. Таким образом, лечебные мероприятия должны быть направлены на уменьшение проницаемости сосудистой стенки и предупреждение распада уже сформировавшегося тромба. Если пациент уже принял противосвертывающие препараты или антиагреганты, обязательно вводятся препараты, инактивирующие их действие.

Параллельно осуществляется динамическое наблюдение за показателями артериального давления. При наличии обширного кровоизлияния оно может сдавливать головной мозге вытекающей отсюда симптоматикой. В таких случаях проводится трепанация черепа и удаление гематомы.

Пациенты, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, нуждаются и в медикаментозной терапии. Лечение инсульта включает в себя проведение курса:

сосудистой терапии, использование препаратов, улучшающих мозговой обмен, – назначаются ангиопротекторы (аскорутин, троксевазин и др.)

вазоактивные препараты (винпоцетин, кавинтон, эуфиллин, циннаризин и др.)

уменьшающие явления отека мозга и др.

используют кислородотерапию

восстановительное лечение – лечебную физкультуру, физиолечение, массаж

Когда речь идет о лечении инсульта, нельзя терять драгоценное время. Запомните: промедление смерти подобно!

Подтверждение тому – неумолимая статистика, а она гласит:

В острой стадии заболевания (первые три недели) погибают 30-35% больных

К концу первого года после инсульта число неблагоприятных исходов превышает 50%

Около 10% больных, переживших инсульт, на всю оставшуюся жизнь становятся зависимыми от посторонней помощи

Лишь 20% больных возвращаются к своей прежней работе

Около 80% пациентов, которые перенесли инсульт, остаются инвалидами.

Зачем нужен глицин

Пожилым людям полезно иметь дома глицин. Этот лрепарат является нейропротектором, то есть защищает ткани головкого мозга от неблагоприятных явлений, в том числе от ишемии - кислородного голодания, происходящего вследствие сужения сосудов. При появлении неприятных ощущений, прежде всего слабости в конечностях, онемении, впервые появившемся в руке или ноге, временном расстройстве речи нужно положить под язык 5 таблеток глицина. С его помощью в какой-то степени можно предотвратить скорое нарушение мозгового кровообращения. А затем надо сразу же обратиться к врачу, так как такие симптомы указывают на развитие ишемического инсульта.

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