ШИПОВНИК КОРИЧНЫЙ: в чем польза, рецепты народного применения, настой, отвар, чай, масло, варенье, напиток, квас из шиповника

ШИПОВНИК КОРИЧНЫЙ, Rosa cinnamomea L., голжимеш, голэп, конгырт эт борыны, конгырт аю камыры (тат.), анши, энчу (хант.), ипыю-пулъ (манс.)

Хорошо известный кустарник с колючими веточками, розовыми цветками, до 2 м высотой. Растет по опушкам лесов, по речным поймам, лугам, оврагам, лесным полянам.

Плоды шиповника занимают первое место по содержанию каротина, а витамина С в его плодах в 70-100 раз больше, чем в лимонах и мандаринах.

Много этого витамина и в листьях и лепестках. Кроме того, по содержанию витамина РР шиповник в 10 раз превосходит лимон. Используют его для приготовления отваров, кваса, морса, варенья, повидла и джема. Добавляют плоды шиповника при варке варенья из других ягод для повышения витаминности - к красной смородине, клюкве, бруснике, яблокам, сливе.

В лечебных целях используют плоды, семена, цветки, листья и корни. Все растение используется как витаминное, тонизирующее, общеукрепляющее, обезболивающее, мочегонное, желчегонное, слабительное, вяжущее, кровоостанавливающее, ранозаживляющее, противовоспалительное, противомикробное средство; шиповник стимулирует функции половых желез.

Разные рецепты использования шиповника связаны с тем, что при разных болезнях следует пользоваться разными методами лечения.

Настой плодов шиповника, приготовленный с вечера с двумя ложками плодов, залитыми двумя стаканами кипятка в термосе: закрыть термос не раньше, чем через 10 мин. после заливки его кипятком, пить с утра в 3 приема за 30 мин. до еды. Применяется при лечении неврозов, астении, малокровия, болезней обмена веществ, гипертонии и атеросклероза.

Настой 1 ст.л. плодов в 1 ст. кипятка (в течение 2 часов) пить по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 мин. до еды при гастритах, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалительных заболеваниях желчных путей и печени.

Настоять стакан плодов шиповника в 1 л кипятка в течение суток и пить по 0,5 стакана 2-3 раза в день за 30 мин. до еды при атеросклерозе, болезнях почек, мочевого пузыря, бронхите, туберкулезе, гастрите с пониженной кислотностью.

Настой 1 ст.л. плодов шиповника в стакане кипятка в течение 12 часов используют при заболеваниях печени, кишечника, язвенной болезни, диатезе, кровотечениях, гемофилии, болезни щитовидной железы.

Отвар из 1 ст.л. измельченных плодов в стакане воды: кипятить 5 минут, затем сутки настоять и добавить сахар или мед по вкусу, пить по 0,5 стакана при гиповитаминозах и заболеваниях печени.

Масло из плодов шиповника закапывается в нос 5-6 раз в день при остром и хроническом гайморите. Для приготовления масла измельчают плоды (семена - на кофемолке) и заливают растительным маслом 1:10. Варить 15 минут, затем настоять в запаренном состоянии 5 часов.

Отвар из 1 ст.л. цветков шиповника в стакане воды: кипятить 15 минут, применять для промывания глаз.

Настой из 1 ст.л. измельченных листьев на стакан кипятка в течение 2-х часов, принимать по 2 ст.л. 3-4 раза в день при атеросклерозе.

Отвар 2-х ст.л. измельченных корней шиповника в стакане воды кипятить 15-30 мин., настоять 5 часов, пить по стакану 3 раза в день в течение 7-10 дней при заболеваниях почек, почечнокаменной и гипертонической болезнях, воспалении мочевого пузыря и параличах. Рекомендуется использовать отвар для ванн при парезе, параличах нижних конечностей.

Отвар корней шиповника пить 3 раза в день по стакану ежедневно для растворения камней в организме.

Чай из сушеных плодов, корней и листьев шиповника, смородины черной, плодов рябины, корнеплодов моркови и листьев земляники, взятых в равном соотношении, приготовить из 2-3 ст.л. смеси, заваренных двумя стаканами кипятка. Пить как общеукрепляющее и тонизирующее средство.

Общеукрепляющим напитком является и кофе, приготовленный из семян шиповника и корней лопуха 1:2. Высушенные и измельченные корни поджариваются до светло-коричневого цвета. Заваривать по 1 ч.л. на стакан, пить с молоком, сливками или как черный кофе.

Лепестки цветков шиповника, проваренные на меду, используют наружно при рожистом воспалении. На них готовят вино, добавляют в чай, варят варенье так же, как из лепестков роз, с добавлением сока лимона.

Такое варенье полезно при язве желудка, кишечника, язвенном стоматите, как общеукрепляющее, тонизирующее средство.

Отвар корня назначают при воспалении мочевого пузыря, желчевыводящих путей и для ванн при ревматизме.

Маслом из семян лечат язву толстой кишки в виде микроклизм по 20-30 мл (через день). Курс лечения -15-20 дней.

При трофических язвах, пролежнях, трещинах сосков накладывают салфетки, смоченные маслом, меняют их ежедневно.

По сведениям, приведенным к.м.н. Нестеровской А.Ю. и др., не следует увлекаться использованием шиповника. Он может быть, по их мнению, противопоказан при: тромбофлебитах, эндокардитах и недостаточности кровообращения, а также при кожных заболеваниях и гиперацидном гастрите. Эти авторы считают, что длительное применение шиповника может привести к гепатиту!

При использовании шиповника пользуйтесь правилом: после 3-х недельного применения отдыхайте от него неделю. После 5-6 курсов отдыхайте месяц.

Настой плодов шиповника пьют при язве желудка и кишечника, при колитах, катаре желудка с пониженной кислотностью, при болезнях печени и мочевого пузыря. Отвар цветов дают детям при поносе, а настоем цветов промывают глаза, когда слабеет зрение.

ОТВАР ШИПОВНИКА

Сушеные плоды шиповника хорошо промыть, измельчить (потолочь деревянным пестиком), засыпать в кипящую воду, закрыть крышкой, варить 10-15 минут. Дать настояться 2-3 часа. Отвар процедить через 2-3 слоя марли. Дчя улучшения вкуса в него добавить сахар или мед. Вода -1л, шиповник измельченный - 5 ст.л., сахар или мед - 5 ч.л. Выход - 1 л.

НАПИТОК ИЗ ШИПОВНИКА И ЧЕРНОСЛИВА

Чернослив хорошо промыть, залить водой, довести до кипения и откинуть на дуршлаг. Из чернослива удалить косточки, залить кипяченой водой с сахаром, довести до кипения. Дать настояться в течение 10 часов в холодном месте. Затем чернослив вынуть из отвара и протереть через сито. Шиповник измельчить, залить кипятком, довести до кипения, накрыть крышкой и дать настояться в течение 10 часов. Отвар из шиповника процедить через 2-3 слоя марли.

Пюре чернослива соединить с отваром шиповника и чернослива. Подавать в охлажденном виде. Вода - 0,75 л, шиповник - 2 ст.л., чернослив - 1 ст., сахар - 1-2 ч. ложки. Выход - 1 л.

КВАС ИЗ ШИПОВНИКА

Шиповник промыть теплой водой, засыпать в стеклянный баллон. Воду с сахаром кипятить 5-10 минут. Напиток будет свежим и приятным на вкус, если в сироп добавить немного лимонной кислоты. После остывания сиропа залить им плоды шиповника, добавить дрожжи, разведенные небольшим количеством сиропа, и выдержать при комнатной температуре в течение нескольких дней. Когда квас начнет «шипеть», а на поверхности образуется пена, его нужно процедить и разлить в бутылки, положив в каждую чайную ложку сахара. Бутылки закупорить, обвязать шпагатом и поставить в холодное место. При брожении сахара в хорошо закупоренных бутылках выделяющийся углекислый газ естественным путем газирует напиток, что придает ему приятный шипящий вкус. Вода - 3-3,5 л, шиповник свежий - 5 ст., сушеный - 2-2,5 ст., сахар - 1 ст., дрожжи -5-10r, кислота лимонная - 2-3 г. Выход -Зл.

НАПИТОК «ОСЕННИЙ ЛУЧ»

В крепкий отвар шиповника влить черносмородиновый и клюквенный соки и перемешать. Перед подачей слегка охладить. Отвар шиповника - 1,5 ст., сок клюквенный - 1,5 ст., сок черносмородиновый - 1,5 ст., сахар - 5 ч.л. Выход - 1 литр.

НАПИТОК «ЗДОРОВЬЕ»

В крепкий отвар шиповника влить черносмородиновый и лимонный соки, добавить сахар и перемешать. Подавать слегка охлажденным. Отвар шиповника - 1,5 ст., сок черносмородиновый - 2,5 ст., лимон - 1 шт., сахар - 6 ч.л. Выход - 1 литр.

Шиповник: полезные, лечебные свойства; рецепты, сорта; выращивание В различных районах нашей страны произрастает свыше 100 видов шиповника. Многие из них являются основным подвоем для многочисленных сортов роз. Наиболее распространены и чаще используются в селекции шиповники собачий, коричный, морщинистый, Уэбба и некоторые другие. Подробнее...