Мигрень - причины, симптомы, лечение

Мигрень является одной из форм сосудистой головной боли, которая обычно захватывает одну половину головы, но иногда распространяется на всю голову. боль начинается внезапно, и ей могут предшествовать или сопутствовать зрительные, неврологические либо желудочно­кишечные симптомы.

Упоминания об этой болезни доходят к нам еще с самых давних времен. Приступы мигрени одолевали многих известных людей — Цезаря, Ницше, Наполеона, Чайковского.

Все они периодически страдали от невыносимой головной боли.

Головная боль при мигрени вызвана первоначальным сужением и последующим расширением (вазодилатацией) височных артерий, которые находятся на внешней поверхности черепа, прямо под кожей виска. Из-за расширения сосудов нервные волокна, которыми обвиты артерии, натягиваются и начинают освобождать химические вещества, вызывающие воспаление, боль и дальнейшее расширение артерии, в результате чего боль усиливается.

Какие причины возникновения мигрени

Механизм развития мигрени сложен, до конца не изучен. Провоцирующих факторов множество — нарушения питания, алкоголь (пиво, красное вино, шампанское), курение, нарушения сна, изменение метеоусловий, перегрев на солнце, шум, сильные запахи, гормональные изменения в организме женщины, менструация, прием гормональных контрацептивов.

Употребление в пищу шоколада, кофе, какао, сыра, орехов, копченостей, цитрусовых (продуктов, богатых тирамином) нарушает процессы обмена серотонина в центральной нервной системе, что может вызвать приступ мигрени.

Причиной могут стать также бурные эмоции, чрезмерные психические и физические нагрузки, когда в кровь выделяется колоссальное количество адреналина и эндорфинов. Мигреням чаще подвержены люди, занимающиеся интеллектуальным трудом, а также те, кто страдает заболеваниями желудочнокишечного тракта, особенно печени, нарушением обмена, эндокринными расстройствами.

Мигрень может появиться в любом возрасте, обычно она впервые дает о себе знать в период от 10 до 30 лет и иногда исчезает после 50. Поскольку около половины людей, страдающих мигренью, имеют близких родственников с таким же заболеванием, существует мнение, что развитие мигрени может быть наследственно обусловленным.

По данным статистики, мигреням подвержены почти 30 млн россиян, причем женщины страдают чаще (17 %), чем мужчины (6 %). Тем не менее мало кто обращается к врачам с этой проблемой.

Какие симптомы мигрени

Мигрень характеризуется приступами головной боли, в основе которых лежит спазм сосудов с ишемией (малокровием) определенных отделов мозговой ткани и ее оболочек с последующим расширением сосудов. Это вызывает раздражение рецепторов сосудов и оболочек мозга, явления отека мозговой ткани.

Мигрень является хроническим состоянием с периодическими обострениями. Головные боли носят приступообразный, пульсирующий характер, от средней интенсивности до сильной боли в половине головы. Продолжительность головной боли может длиться от 4 до 72 часов. Эта боль усиливается при физической нагрузке, наклоне головы, сопровождается тошнотой, рвотой, диареей, бледностью лица; руки и ноги при этом чаще всего холодные. яркий свет, резкий звук, сильный запах усиливают боль. Если вы испытали такое состояние как минимум 5 раз — у вас предрасположенность к мигрени.

Мигрень выступает в двух формах: с аурой и без ауры.

Аура — это неврологические симптомы: зрительные, слуховые, чувствительные, двигательные, афатические (речевые расстройства), вестибулярные. развивается аура в течение 5–20 мин и продолжается не более часа. Чаще бывает зрительная аура — человек видит мелькание ярких вспышек (фотопсии) в правом или левом поле зрения, молнии, змейки, выпадения поля зрения или его фрагментов с искажением предметов.

Менее распространенные симптомы — покалывающие ощущения в руке с одной стороны или колющие ощущения во рту и в носу на одной стороне.

Другие эффекты включают слуховые галлюцинации и ненормальное восприятие вкусов и запахов.

Возможно онемение и даже обездвиживание конечностей (правых, левых, только руки). Одна из форм мигрени с аурой характеризуется шумом в ушах, головокружением, онемением конечностей, иногда бывают обмороки. При другой форме присутствует паника, страх, сердцебиение, дрожь, учащенное дыхание, слабость, учащенное мочеиспускание. Все симптомы ауры полностью обратимы.

Диагностика мигрени

Многие неврологические заболевания сопровождаются головными болями, потому повторяющаяся головная боль должна обязательно привести вас к неврологу. При мигрени, как правило, не обнаруживают неврологических отклонений, и врач назначит препараты для купирования приступа и профилактического лечения. Придется посетить также врача-офтальмолога, проверить поля зрения, остроту зрения, глазное дно, провести инструментальное обследование: электроэнцефалографию, компьютерную или магнитно-резонансную томографию, магнитно-резонансную томографию в режиме ангиографии.

Лечение мигрени

Полностью излечиться от мигрени невозможно. Но можно существенно улучшить качество жизни при помощи специальных препаратов базовой (профилактической) терапии и медикаментов, снимающих приступ.

Для купирования приступа мигрени существует множество препаратов, относящихся к разным фармакологическим группам с различными механизмами действия.

К препаратам, снимающим приступ мигрени, относятся:

парацетамол, цитрамон, темпалгин

нестероидные противовоспалительные вещества (ибупрофен, аспирин)

алкалоиды спорыньи

наиболее эффективными являются триптаны (элитриптан, золмитриптан и др.).

К средствам профилактической терапии относятся:

антидепрессанты

бетаадреноблокаторы (анаприлин, обзидан)

кальциевые блокаторы

антиконвульсанты

витамин В2 и препараты магния (кормагнезин)

Назначение этих медикаментов проводит врач.

Правильный выбор препарата для лечения приступа является сложной задачей, решение которой зависит от характера мигренозного приступа, сопутствующих заболеваний, прошлого опыта применения лекарственных средств.

Больные, принимающие разжижители крови (антикоагулянты), не должны принимать аспирин или другие НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты) без контроля врача, потому что они увеличивают риск кровотечения.

Лечение мигрени — это не только медикаментозная терапия, но и изменение образа жизни. Ниже приводятся простые советы, которые помогут страдающему мигренью уменьшить частоту приступов.

Соблюдайте пищевой рацион, снизив или исключив употребление продуктов и напитков, провоцирующих приступы (сыры, сельдерей, цитрусовые, шоколад, пиво, шампанское, красное вино, специи, копчености; продукты с высоким содержанием кофеина, глутамата натрия)

Используйте в пищу максимально полезные продукты, богатые витаминами, микроэлементами и энергией, — свежие овощи и фрукты, мясо, рыба, кисломолочные продукты, яйца

Не допускайте больших перерывов в питании (промежутки между приемами пищи не должны быть более 5 ч, завтрак обязателен)

Отводите достаточно времени на сон

Уменьшите стрессовые нагрузки

Откажитесь от курения

Занимайтесь спортом, особенно плаванием

Больше бывайте на свежем воздухе

Избегайте помещений с резкими неприятными запахами

Избегайте длительных путешествий на машине, автобусе, теплоходе

Также желательно освоить ряд релаксационных методик, которые помогают снять избыточное эмоциональное напряжение, вызванное стрессом. Очень полезны, например, водные процедуры — контрастный душ, плавание, ванны с морской солью.

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