Болезнь Меньера: причины, симптомы, лечение

Болезнь Меньера — заболевание внутреннего уха, вызывающее увеличение количества жидкости в его полости.

Болезнь Меньера получила свое название по имени французского врача Проспера Меньера, впервые описавшего ее синдром в 1861 г.

Симптомы болезни Меньера

приступы головокружения, сопровождающиеся расстройством равновесия, тошнотой, рвотой и другими вегетативными проявлениями

прогрессирующее снижение слуха на одно или оба уха

шум в одном или обоих ушах

При длительном течение болезни, как правило, определяется двустороннее нарушение слуха. Типичное начало болезни, с одновременным нарушением слуховой и вестибулярной функций, встречается примерно у трети больных. У половины больных заболевание начинается со слуховых расстройств, у некоторых, напротив, первоначально развивается вестибулярная симптоматика. Появление слуховых и вестибулярных симптомов может разниться по времени.

Особенности головокружений при болезни Меньера

Приступы головокружения ― наиболее тягостный симптом болезни Меньера.

Частота приступов при болезни Меньера

1–2 раза в неделю или в месяц (частые)

1–2 раза в год (редкие)

1 раз в несколько лет (эпизодические)

Хотя болезнь Меньера проявляется по-разному, резкое головокружение испытывают все ― такое впечатление, что на человека внезапно обрушивается «шторм» или у него в голове «включают центрифугу».

Как правило, приступ сопровождается нарастанием шума в больном ухе, ощущением заложенности и оглушения. В момент приступа равновесие нарушено, нередко настолько, что человек не способен удержаться на ногах и стремится лечь, закрыв глаза. Любой поворот головы, попытка изменить позу приводят к ухудшению состояния и усилению тошноты и рвоты.

После приступа в течение некоторого времени (6–48 ч) больной ощущает слабость, пониженную работоспособность. В период ремиссии, продолжающейся несколько месяцев или даже лет, состояние остается удовлетворительным.

Причины болезни Меньера

Истинная этиология болезни неизвестна. Наиболее вероятными причинами ее возникновения считаются: ангионевроз

вегетативная дистония

нарушение обмена эндолимфы и ионного баланса внутрилабиринтных жидкостей

вазомоторные и нервно-трофические расстройства

инфекция и аллергия

нарушение питания, витаминного и водного обмена

Все эти теории не объясняют ни длительную односторонность заболевания, ни периодичность приступов, ни симптоматику. Возможно существование и других предрасполагающих факторов.

Наиболее распространена точка зрения, согласно которой развитие патологических симптомов при болезни Меньера связано с увеличением количества лабиринтной жидкости (эндолимфы), что приводит к лабиринтной гипертензии. Повышение внутрилабиринтного давления ведет к выпячиванию основания стремени и мембраны окна улитки в барабанную полость. Это создает условия, затрудняющие проведение звуковой волны по жидкостным системам внутреннего уха, а также нарушает трофику рецепторных клеток улитки, преддверия и полукружных каналов. Повышенное давление эндолимфы при болезни Меньера, по всей видимости, нарушает условия жизнедеятельности вестибулярных рецепторных клеток одной стороны, чем раздражает их и создает дисбаланс с другой стороны. После определенного периода такого раздражения рецепторы разряжаются вестибулярным кризом ― приступом головокружения, после которого напряжение в рецепторах сбрасывается.

Лечение болезни Меньера

Поскольку полное излечение от болезни Меньера невозможно, целью терапии становится уменьшение частоты приступов и тяжести обострения.

Терапия при болезни Меньера

коррекция диеты

прием мочегонных средств (диуретиков) с целью уменьшения накопления во внутреннем ухе жидкости (эндолимфы) и препаратов, улучшающих мозговое кровообращение

ограничение курения, употребления алкоголя и кофеинсодержащих напитков

контроль за стрессами и любыми состояниями, провоцирующими приступы

прием препаратов (антигистаминных или седативных), оказывающих успокаивающее воздействие на вестибулярный аппарат

применение противорвотных средств и препаратов, уменьшающих головокружение

К сожалению, лечение болезни Меньера не помогает остановить постепенное снижение слуха.

При приступе головокружения рекомендуется лечь и постараться не шевелить головой, пока не пройдет приступ.

В тяжелых случаях выраженного головокружения, которое не устраняется медикаментозными средствами, применяется хирургическое разрушение вестибулярного аппарата внутреннего уха (лабиринтэктомия) либо введение в него антибиотиков (химическая абляция). Так как эти методы приводят к глухоте, они являются «средствами отчаяния» и применяются только в крайнем случае.

Рекомендации по лечебному питанию при болезни Меньера

✔ Исключить из рациона острые, соленые блюда, маринады (соблюдение диеты с низким содержанием соли в первую очередь необходимо для того, чтобы уменьшить накопление жидкости во внутреннем ухе).

✔ Употреблять без ограничений свежие овощи, фрукты, соки.

✔ При болезни Меньера очень важно, чтобы в организм в достаточном количестве поступал калий, которым богаты бананы, изюм, курага, финики, картофель.

✔ Желательно 1–2 раза в неделю проводить разгрузочные дни (например, употреблять лишь свежеприготовленные соки) и очистительные процедуры (клизменные промывания кишечника).

Болезнь Меньера: народное лечение, рекомендации

Болезнь Меньера - негнойное заболевание внутреннего уха, характеризующееся увеличением объема лабиринтной жидкости и повышением внугрилабиринтного давления, в результате чего возникают приступы прогрессирующей глухоты, шума в ушах, головокружения и нарушения равновесия, а также вегетативные расстройства (тошнота, рвота).

Болезнь Меньера развивается без предшествующего гнойного процесса в среднем ухе и органических заболеваний головного мозга и его оболочек. Тяжесть и частота приступов могут уменьшаться со временем, однако нарушение слуха прогрессирует. Значительно чаще, чем болезнь Меньера, встречается синдром Меньера. При нем не бывает шума в ухе, не наблюдается снижения слуха. Синдром Меньера наиболее часто встречается при недостаточности мозгового кровообращения в вертебробазилярной системе.

Заболевание не представляет опасности для жизни, но может привести к резкому снижению слуха.

Причинами заболевания могут быть: нарушение водно-солевого обмена, аллергические заболевания, эндокринные заболевания, сосудистые заболевания, вирусные заболевания, нарушение функции эндолимфатического протока и эндолимфатического мешка. В последние годы возникновение этого заболевания врачебная наука связывает с нарушением функции нервов, иннервирующих сосуды внутреннего уха.

Поскольку заболевание весьма серьезное, и лечение сталкивается с большими трудностями, во время приступа необходим полный покой.

С целью профилактики заболевания рекомендуется курс гимнастики для укрепления вестибулярного аппарата, курс общеукрепляющих и вегетотройных препаратов.

Пациенты с болезнью Меньера не должны работать в экстремальных условиях (на подземных, подводных или высотных работах), в зоне повышенной опасности травматизма (у движущихся механизмов), при обслуживании любых видов транспортных средств. Крайне важно проводить периодическую оценку слуха в связи с его прогрессирующим ухудшением.

Народная медицина при лечении болезни Меньера достигает хороших результатов применением потогонных и мочегонных средств, назначением безводной и бессолевой диеты. Очищение организма от солей желательно проводить при многих заболеваниях, но при болезнях внутреннего уха это очищение обязательно.

Исходя из своих опытов, японские ученые заключили, что тщательно выверенное потребление воды может оказаться простейшим и наиболее доступным методом лечения болезни Меньера.

Для выведения излишков жидкости из организма пользуются следующими растительными средствами:

✅ Плоды можжевельника, корень солодки, корень стальника, корень любистока (всех поровну). 1 ст.л. измельченной смеси настоять на 1 стакане холодной воды в течение 6 ч., затем кипятить 15 мин. Пить по 1/4 стакана.

✅ Лист крапивы, трава зверобоя, лист толокнянки, лист подорожника, плоды шиповника (всех поровну). 1 ст.л. измельченной смеси залить 600 мл воды, кипятить 5 минут. Настоять 1 ч., процедить. Выпить за день в 3-4 приема.

✅ Отвар овсяной соломы, собранной с начала колесования и до начала созревания зерна, в количестве 40 г на 1 л воды пьют по 2 стакана в день.

✅ Корень пырея - 1 ст.л.- кипятить в 1/3 л воды 3 мин. и пить по 2 ст.л. 3-4 раза в день. Лист березы, трава хвоща полевого (поровну)1 ст.л. смеси залить 1 стаканом кипятка, кипятить 3-5 мин., настоять 1 ч., процедить. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день. Заваривать в чай хвою пихты или сосны, а также ветки или кору осины и пить регулярно вместо чая.

✅ Залить 200 мл кипятка 1,5 ч.л. измельченной травы льнянки, через час процедить и принимать по 1 ст.л. 3-4 раза в день.

Ежедневно проводить массаж позвонков шейного отдела, т.к. степенью зажатости нервных окончаний солями может быть вызвана та или иная тяжесть заболевания.

Шум в ушах, отосклероз - причины, симптомы, лечение Отосклероз ― заболевание, приводящее к прогрессирующему снижению слуха и появлению шума в ушах в результате прекращения передачи звуковой волны через систему слуховых косточек внутреннего уха.... Подробнее...

doclvs.ru