Рекомендации по лечению артроза коленного сустава от врача

Артроз коленного сустава (гонартроз, деформирующий артроз коленного сустава) – дегенеративно-дистрофическое заболевание, при котором поражается гиалиновый хрящ, покрывающий мыщелки большеберцовой и бедренной костей.

На поздних стадиях гонартроза в процесс вовлекается весь сустав; подлежащая часть кости уплотняется и разрастается.

Гонартроз занимает первое место по распространенности среди всех артрозов.

Болезнь обычно возникает у пациентов в возрасте старше 40 лет и чаще наблюдается у женщин. В некоторых случаях (после травм, у спортсменов) гонартроз может развиваться в молодом возрасте.

Основным проявлением гонартроза являются боли, усиливающиеся при движениях, ограничение движений и синовит (накопление жидкости) в суставе.

Гонартроз развивается постепенно, в течение многих лет.

Лечение гонартроза консервативное. Существенную роль играет своевременная профилактика.

Рекомендации по лечению артроза коленного сустава

1. Соблюдать охранительный и ортопедический режим (минимальная нагрузка на сустав, но выполнять сгибание и разгибание в коленном суставе около 200 раз/сутки).

2. НПВС (нестероидные противовоспалительные препараты): - Мовалис (мелоксикам) по 1 таб 1раз/день №14 (или артрозилен капсулы 1раз/день №14, катадалон-форте 1 таб. 1 р/сут - №14.)

3. Местно гель-артрозилен (или вольтерен эмульгель, лейкопластырь-вальтерен).

4. Блокады с дипроспаном (по показаниям - решает лечащий врач) 1раз/неделю №2.

5. Блокады с препаратов гиалуроновой кислоты (ферматрон, гиалган, хиалубрикс, хаймовис и др..).

6. Вечером перед сном компрессы с димексидом в течение 30-40 минут (разводить 1 часть препарата 4 части воды).

7. ЛФК для сустава, массаж мышц (ягодичных, бедра, голени).

8. Бассейн (гидрокинезотерапия). Электростимуляция мышц конечностей.

9. Физиолечение - лазеротерапия, магнитотерапию, ультразвук с гидрокортизоном, грязевые или парафиновые аппликации.

10. Исключить поднятие тяжестей, длительного вынужденного положения.

11. Использовать ортез коленного сустава (мягкий или средней степени жесткости) при планировании длительной физической нагрузки, переходов.

12. Избегать переохлаждение, перегревание конечности.

13. С целью разгрузки внутреннего отдела сустава ношение ортопедической стельки (клиновидный подпяточник).

14. Проводить курс реабилитации 1-2 раза в год.

15. Коррекция массы тела.

При не эффективности консервативного лечения, показана операция - эндопротезирования коленного сустава!

Расписанный курс лечения при артрозе

✅ ОГРАНИЧЕНИЕ НАГРУЗОК НА КОЛЕННЫЕ СУСТАВЫ, НОШЕНИЕ ОРТЕЗОВ (НАКОЛЕННИКОВ), ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ (наращивать нагрузки только после повторного, МРТ-контроля, положительной динамики);

✅ ХОНДРОГАРД, 200 МГ. ВНУТРИМЫШЕЧНО, ЧЕРЕЗ ДЕНЬ, №20 ;

✅ ГЕНИТРОН 15МГ. ВНУТРИМЫШЕЧНО , 1 РАЗ В ДЕНЬ, 6 ДНЕЙ ;

✅ ГЕНИТРОН 15 МГ. ПО 1 ТАБЛЕТКЕ, 1 РАЗ В ДЕНЬ, (С СЕДЬМОГО ДНЯ), 2 НЕДЕЛИ ;

✅ ФОНОФОРЕЗ С ГИДРОКОРТИЗОНОВОЙ МАЗЬЮ, ОДИН РАЗ В ДЕНЬ (С ЧЕРЕДОВАНИЕМ НА ОБА КОЛЕННЫХ СУСТАВА , ЧЕРЕЗ ДЕНЬ) ПО № 5 ;

✅ АЭРТАЛ КРЕМ , НА ОБЛАСТЬ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ , 2 РАЗА В ДЕНЬ, 10 ДНЕЙ ;

✅ ЕСЛИ ВАШ ОРТОПЕД ПРЕДЛОЖИТ ВНУТРИСУСТАВНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ , НАПРИМЕР ФЕРМАТРОНА, ТО РЕКОМЕНДУЮ СОГЛАШАТЬСЯ ;

✅ ОМЕЗ 20 МГ. 2 РАЗА В ДЕНЬ НА ВЕСЬ КУРС ЛЕЧЕНИЯ ;

✅ ПЛАЗМОЛИФТИНГ НЕ РЕКОМЕНДУЮ, - ПОЛЬЗЫ ОТ НЕГО МАЛО .

Подробная информация об артрозе: причины, классификация, симптомы и т. д. Особенно часто суставы страдают у тех людей, которые в юности занимались спортом, потом в 20 лет бросили, а в 40—45 лет решили опять возобновить занятия и стали заниматься спортом с интенсивностью 16-летних.... Подробнее...

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