Ветряная оспа (ветрянка): возбудитель, симптомы, лечение, профилактика

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Ветряная оспа (ветрянка)
Это одно из самых частых инфекционных заболеваний детского возраста, создающее массу дискомфорта детям и их родителям.
Ветрянка – это инфекционное заболевание, которое может протекать в типичной или атипичной форме.
Возбудитель
Вирус ветряной оспы является ближайшим родственником вируса герпеса, вызывающего пузырьковую сыпь на губах или половых органах. Это ДНК-содержащий вирус размером 120–200 нанометров. Вирус быстро погибает на солнце, неустойчив к дезинфицирующим препаратам, но может долго сохраняться в холоде и сырости. Передается воздушнокапельным путем. Может переноситься вместе с каплями слюны на значительные расстояния — до 20 метров.
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Классификация
При выезде к пациенту с ветрянкой в первую очередь врач должен собрать анамнез болезни. В ходе сбора данных он выясняет наличие или отсутствие у пациента характерных жалоб. Как правило, это снижение аппетита, слабость, сонливость, повышение температуры, а также специфические высыпания.
Жалобы, анамнез, объективные данные
Симптомы ветряной оспы (ветрянки)
Интересно знать
Описал впервые ветряную оспу как самостоятельное заболевание в XVI веке итальянский врач Гвидо Гвиди — уроженцем Флоренции, много лет работавшим во Франции, бывшим затем личным лекарем герцога Козимо I Медичи.
Инкубационный период составляет 11–21 день. Больной заразен с конца инкубационного периода до 5-го дня после появления последних элементов сыпи.
В продромальном периоде может появиться небольшая раздражительность, плаксивость, жалобы на плохое самочувствие, но заболевание может начаться и без такого недомогания.
В первые дни наблюдается повышение температуры до 37,5–38 °С, однако у маленьких детей, как правило, температура остается нормальной на протяжении всего заболевания.
Самый четкий и яркий признак ветрянки — появление сыпи. Сыпь возникает в виде розовых пятен, в течение нескольких часов в пятнах образуются уплотнения (их называют папулами), а затем однокамерные пузырьки, как при ожогах (везикулы), наполненные мутным содержимым.
К сведению!
На вирус ветрянки в организме формируется стойкий пожизненный иммунитет, повторные случаи заражения ветрянкой крайне редки.
После выздоровления корочки высыхают и отпадают бесследно. Если их срывают ногтями при расчесывании, то на их месте образуются небольшие шрамики, часть которых со временем рассасывается, а часть остается на всю жизнь. Кожа за границами высыпаний не изменяется.
Сыпь сопровождается сильным зудом. Для ветрянки характерно появление элементов сыпи на волосистой части головы, сыпь также может появляться на слизистой рта и половых органов, где везикулы превращаются в язвочки (афты).
На что следует обратить внимание во время осмотра больного:
При этом специалист оценивает плотность и текстуру поверхности, выявляет дефекты слизистой оболочки; обследование состояние миндалин; наличие везикул и афты.
Лечение ветряной оспы (ветрянки)
Ветряная оспа требует постельного режима, тщательного ухода за слизистыми оболочками и кожными покровами.
Пациенту рекомендуют обильное питье. Если пациенту не показана госпитализация, рекомендации по лечению будут направлены на устранение симптомов болезни и устранению патогенетического процесса.
По показаниям это могут быть жаропонижающие препараты, антисептики для обработки кожи и слизистых и другие (рибофлавин, рибоксин, кокарбоксилаза, интерферон человеческий, витамины и минералы – витамин Е, калий, кальций, фолиевая и липоевая кислота, троксевазин для обработки высыпаний).
Применяется симптоматическая терапия. Элементы сыпи смазывают водными (не спиртовыми) растворами анилиновых красителей, используемых в медицине в качестве дезинфицирующих средств. Корочки можно обрабатывать вазелином или жирным кремом. Пока появляются новые элементы сыпи, больного нельзя купать. Очень березно можно помыться только тогда, когда все везикулы (пузырьки) превратятся в корочки. Афты во рту и на половых органах присушивают перекисью водорода или раствором риванола.
В тяжелых случаях применяют противовирусную терапию, при гнойный осложнениях — антибиотики.
Осложнения ветряной оспы (ветрянки)
У взрослых ветрянка протекает тяжелее. У них может быть ярко выраженный продромальный период, появление гнойного или кровавого содержимого в пузырьках, чаще развивается пневмония, энцефалиты (воспаления головного мозга), стоматиты, отиты, пароти- ты (воспаления околоушных желез).
Описаны очень редкие случаи врожденной ветряной оспы, развившейся у детей, матери которых заболели во время беременности. Заболевание проявляется задержкой внутриутробного развития, рубцовыми изменениями кожи, пороками глаз, головного мозга, конечностей.
Профилактика ветряной оспы (ветрянки)
К сведению
В северной америке для вакцинации пожилых людей против опоясывающего лишая используется специальная вакцина.
В РФ зарегистрированы 2 вакцины против ветряной оспы. Прививать детей против ветряной оспы можно с возраста 12 месяцев. Прививки рекомендуются также взрослым, не переболевшим ветрянкой в детстве.
На группу детского сада или на класс, в котором зафиксирован случай ветряной оспы, накладывается карантин на 21 день. Если дата общения с больным и возможного заражения точно установлена, карантин накладывают начиная с 11-го дня от этой даты.
Вирус ветрянки способен долгие годы сохраняться в корешках спинного мозга и спустя годы или десятилетия после первого заболевания при ослаблении иммунитета активироваться.
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