Диета при язвенной болезни. Правильное питание

Лечебное питание, издавна бывшее основным средством лечения больных язвенной болезнью, в настоящее время отступает на второй план. Важнее обеспечить профилактику осложнений лекарственного лечения с помощью питания.

В настоящее время признано, что достаточно исключить из рациона только ту пищу, которая у конкретного человека вызывает дискомфорт.

Можно рекомендовать перекусы между основными приемами пищи, но следует учитывать, что пища может не только нейтрализовать соляную кислоту, но и стимулировать секреторную активность желудка.

Не рекомендуется поздний ужин или прием пищи на ночь, включая молоко, поскольку они стимулируют продукцию соляной кислоты в ночное время, когда больной спит и не может принять нейтрализующие лекарства.

Однако прием новых лекарств, длительно тормозящих секрецию желудка, позволяет смягчить и данное ограничение. Потребление алкоголя, который также способен стимулировать выделение соляной кислоты, следует резко ограничить.

Применение механически и химически щадящих диет рекомендуется лишь при выраженных проявлениях обострения язвенной болезни, по мере исчезновения которых необходим переход на обычное питание.

Для улучшения аппетита, профилактики запоров, дисбактериоза и других побочных эффектов от применения современных лекарственных препаратов желательно как можно быстрее переходить от щадящего к обычному здоровому питанию с увеличенным содержанием послабляющих продуктов и блюд (овощи, плоды, крупы и бобовые, богатые клетчаткой) и ограничением продуктов и блюд, замедляющих двигательную функцию и опорожнение кишечника (крепкий чай, отвары из черники и другие блюда, содержащие вяжущие и дубильные вещества, протертые каши, слизистые супы, кисели). Обязательно дополнение рациона поливитаминными препаратами в суточной дозировке каждого компонента.

К сведению! Индийские медики решили опровергнуть гипотезу о том, что больным язвой двенадцатиперстной кишки острая пища противопоказана. Они ежедневно добавляла 3 грамма измельченного в порошок перца чили в пищу 25 больным.

Другие 25 пациентов получали диетическую щадящую пищу. Анализ состояния больных через месяц показал, что слизистая оболочка любителей чили никак не пострадала, а выздоровление у них шло не менее успешно, чем у сидевших на диете.

При язвенной болезни, осложненной кровотечением, больному не дают пищу в течение 1–3 дней. В это время используют парентеральное (внутривенное) питание.

После прекращения или значительного уменьшения кровотечения начинают давать жидкую и полужидкую охлажденную пищу по столовой ложке через каждые 1,5–2 часа в объеме, не превышающем 1,5–2 стаканов в день (молоко, сливки, слизистый суп, негустое желе, фруктовые соки, отвар шиповника).

Затем количество пищи постепенно увеличивают, добавляя яйца всмятку, мясное и рыбное суфле, сливочное масло, жидкую манную каши, тщательно протертые плоды и овощи.

Желательно использовать специализированные диетические концентраты. Они предназначены для обычного употребления в виде напитков и для питания через зонд.

Если таковые отсутствуют, тогда можно использовать концентраты детского питания, обогащенные витаминами, минеральными веществами, незаменимыми жирными кислотами (сухие молочные смеси с гречневой, рисовой мукой, толокном, ацидофильные и кисломолочные смеси, соевые смеси).

Вслед за концентратами и вместе с ними можно применять и консервы для детского питания, которые изготавливают из высококачественных продуктов в виде хорошо протертой массы: пюре из натуральных овощей, фруктов, ягод, иногда с добавлением сливок, круп, мяса, печени, рыбы, их сочетаний с овощами или крупами. В дальнейшем постепенно переходят на обычное питание.

Питание при стенозе привратника

Хотя основным методом лечения стеноза привратника является хирургическое вмешательство, но до операции, пока пища еще относительно свободно переходит из желудка в двенадцатиперстную кишку, можно облегчить состояние больного с помощью некоторых диетических рекомендаций.

В рационе питания следует ограничить количество углеводов до 200–300 г за счет крахмалосодержащих продуктов (каши, хлеб, картофель) и увеличить содержание белков и жиров для обеспечения необходимой калорийности рациона.

Одновременно уменьшают количество жидкости до 0,6–1 литра , сокращая объем напитков и первых блюд до 1⁄2 порции и замены киселей и компотов на муссы и желе. Ограничивают объем пищи на 1 прием и сокращают их число до 3–4 раз в день. Ужин не позднее 19 часов.

Питание после резекции желудка

Резекция — хирургическое удаление части желудка — производят при язвенной болезни, которая не поддалась терапевтическому лечению, при перфорации язвы, при длительном желудочно-кишечном кровотечении, выраженном стенозе привратника и другом.

Питание непосредственно после операции осуществляется в больнице (сначала внутривенное) и поэтому здесь не приводится.

По мере заживления культи желудка (примерно через 7–10 дней) больного переводят на щадящее протертое питание. При этом ограничивают объем пищи, съедаемой за один прием: не более 250 граммов супа или 1 стакан жидкости, в обед только 2 блюда.

Обязательны частые, не менее 5–6 раз в день, приемы пищи. В рационе увеличивают до 90–100 граммов содержание белка и ограничивают до 300–350 граммов количество легкоусвояемых углеводов (сахар, варенье, сладкие напитки, мед).

В некоторых случаях необходимо полное исключение содержащих сахар продуктов и блюд (можно использовать заменители сахара). В качестве источника белка применяются блюда из отварного измельченного мяса, отварной рыбы, омлеты из белков яиц, свежий протертый или кальцинированный творог.

При плохой переносимости жиров (срыгивание, горечь во рту, понос), особенно в чистом виде, их ограничивают до 60–70 граммов в день. При непереносимости цельного молока его заменяют на кисломолочные продукты или используют в блюдах. Обязательно наличие в диете препаратов поливитаминов, железа и других минеральных веществ.

Из питания исключают мясные, рыбные и грибные бульоны, жирные сорта мяса, птицы и рыбы; изделия из сдобного и слоеного теста, очень свежий хлеб, все жареные блюда, копчености, консервы (кроме консервов для детского и диетического питания), соленую рыбу и овощи, острые закуски, сырые непротертые овощи и фрукты.

Через 2–4 месяца после операции при хорошем самочувствии можно постепенно переходить на непротертое щадящее питание, то есть без механического щажения. Следующим шагом является введение в рацион некрепких мясных и рыбных бульонов со снятым жиром, свежих овощей и фруктов, жареных изделий из мяса, рыбы, картофеля.

Через 5–6 месяцев после операции, иногда раньше, при удовлетворительной функции ЖКТ возможен переход на обычное питание с учетом отмеченных особенностей состава рациона и режима питания. При этом чрезвычайно важен самоконтроль за питанием, нужно определить те продукты и и блюда, которые хорошо переносятся или плохо переносятся.

Демпинг-синдром

После резекции желудка возможно осложнение, сопровождающееся ухудшением пищеварения и усвоения пищи, нарушением обмена веществ, расстройствами сердечно-сосудистой и нервной систем, именуемое демпинг-синдромом, или просто демпингом (от англ. demping — «сбрасывание», «выброс»).

Демпинг обусловлен быстрым переходом пищи из культи желудка в тонкую кишку, что вызывает слабость, потливость, головокружение, сердцебиение, ощущения жара, озноба, реже обмороки, боли в животе и его вздутие, урчание, поносы, отрыжку.

Чаще всего демпинг возникает после употребления в пищу содержащих сахар продуктов, меда, сладких напитков, мороженого, а также свежих мучных изделий, картофеля, бананов, молока, творога, жирных горячих супов. Холодная и горячая пища и ее большое количество за 1 прием часто провоцируют демпинг. Важен учет всех непереносимых блюд и персонализированый подбор меню. Однако нельзя ограничивать себя в любой пище, так как это ведет к истощению, гиповитаминозам, анемии и другим нарушениям.

Для предупреждения демпинга следует использовать щадящее непротертое питание с повышенным содержанием белка до 110–120 граммов (мужчины), 100–110 граммов (женщины), ограничением углеводов 350 и 300 граммов соответственно, в основном за счет сахара (не более 30 граммов вплоть до полного исключения) и хлебобулочных изделий из пшеничной муки 1-го и высшего сорта.

Для снижения скорости выведения пищи из культи желудка рекомендуется:

приготовление вязких и желеобразных блюд

раздельный прием плотной и жидкой пищи, начиная с плотной (второго блюда в обед), а жидкую (суп) — через 20–30 минут

употребление сливочного масла перед приемом углеводной или смешанной пищи

прием пищи лежа в постели

при приеме пищи сидя желательно после еды полежать в постели или посидеть по- лулежа в кресле в течение 30 минут.

Имеются также данные о том, что повышенное содержание пищевых волокон в углеводистой пище замедляет переход в тонкую кишку содержимого культи желудка. Рекомендуется 6-разовый прием пищи в день равномерными порциями. Может оказаться полезным прием жидкости (не сладкой) до или после еды, но не во время еды. Обычно хорошо переносятся специальные диетические концентраты.

Наряду с диетой целесообразно использовать лекарства, которые нормализуют двигательную функцию верхних отделов пищеварительного тракта, а также ферментные препараты (фестал, дигестал, креон, мезим) для улучшения процессов пищеварения. Обязательно дополнять диету поливитаминно-минеральными препаратами.

Примерное дневное меню

Первый завтрак: мясные запеченные кот- леты, картофельное пюре, чай с молоком. Второй завтрак: яйцо всмятку, печеное яблоко, чай.

Обед: бефстроганов из сырого мяса, пюре из отварной моркови и свеклы, суп из сборных овощей на мясном бульоне, фруктовое желе.

Полдник: отвар шиповника, сухари. Ужин: отварной язык, рисовая молочная каша, чай.

На ночь: кефир. На весь день: черный хлеб — 100 г; белый зерновой хлеб — 200 г; масло сливочное — 20 г; сахар — 30 г.