Диета при язвенной болезни. Правильное питание

Популярная информация
для пациентов
Главная / Популярная медицина стр. 32 / Диета при язвенной болезни. Правильное питание

Диета при язвенной болезни. Правильное питание

Диета при язвенной болезни. Правильное питание

Лечебное питание, издавна бывшее основным средством лечения больных язвенной болезнью, в настоящее время отступает на второй план. Важнее обеспечить профилактику осложнений лекарственного лечения с помощью питания.

В настоящее время признано, что достаточно исключить из рациона только ту пищу, которая у конкретного человека вызывает дискомфорт.

Оглавление:

Можно рекомендовать перекусы между основными приемами пищи, но следует учитывать, что пища может не только нейтрализовать соляную кислоту, но и стимулировать секреторную активность желудка.

Не рекомендуется поздний ужин или прием пищи на ночь, включая молоко, поскольку они стимулируют продукцию соляной кислоты в ночное время, когда больной спит и не может принять нейтрализующие лекарства.
  Однако прием новых лекарств, длительно тормозящих секрецию желудка, позволяет смягчить и данное ограничение. Потребление алкоголя, который также способен стимулировать выделение соляной кислоты, следует резко ограничить.

Применение механически и химически щадящих диет рекомендуется лишь при выраженных проявлениях обострения язвенной болезни, по мере исчезновения которых необходим переход на обычное питание.

Для улучшения аппетита, профилактики запоров, дисбактериоза и других побочных эффектов от применения современных лекарственных препаратов желательно как можно быстрее переходить от щадящего к обычному здоровому питанию с увеличенным содержанием послабляющих продуктов и блюд (овощи, плоды, крупы и бобовые, богатые клетчаткой) и ограничением продуктов и блюд, замедляющих двигательную функцию и опорожнение кишечника (крепкий чай, отвары из черники и другие блюда, содержащие вяжущие и дубильные вещества, протертые каши, слизистые супы, кисели). Обязательно дополнение рациона поливитаминными препаратами в суточной дозировке каждого компонента.

К сведению!

Индийские медики решили опровергнуть гипотезу о том, что больным язвой двенадцатиперстной кишки острая пища противопоказана. Они ежедневно добавляла 3 грамма измельченного в порошок перца чили в пищу 25 больным.
  Другие 25 пациентов получали диетическую щадящую пищу. Анализ состояния больных через месяц показал, что слизистая оболочка любителей чили никак не пострадала, а выздоровление у них шло не менее успешно, чем у сидевших на диете.

При язвенной болезни, осложненной кровотечением, больному не дают пищу в течение 1–3 дней. В это время используют парентеральное (внутривенное) питание.
  После прекращения или значительного уменьшения кровотечения начинают давать жидкую и полужидкую охлажденную пищу по столовой ложке через каждые 1,5–2 часа в объеме, не превышающем 1,5–2 стаканов в день (молоко, сливки, слизистый суп, негустое желе, фруктовые соки, отвар шиповника).
  Затем количество пищи постепенно увеличивают, добавляя яйца всмятку, мясное и рыбное суфле, сливочное масло, жидкую манную каши, тщательно протертые плоды и овощи.

Желательно использовать специализированные диетические концентраты. Они предназначены для обычного употребления в виде напитков и для питания через зонд.
  Если таковые отсутствуют, тогда можно использовать концентраты детского питания, обогащенные витаминами, минеральными веществами, незаменимыми жирными кислотами (сухие молочные смеси с гречневой, рисовой мукой, толокном, ацидофильные и кисломолочные смеси, соевые смеси).
  Вслед за концентратами и вместе с ними можно применять и консервы для детского питания, которые изготавливают из высококачественных продуктов в виде хорошо протертой массы: пюре из натуральных овощей, фруктов, ягод, иногда с добавлением сливок, круп, мяса, печени, рыбы, их сочетаний с овощами или крупами. В дальнейшем постепенно переходят на обычное питание.

Питание при стенозе привратника

лечебный стол

Подробнее...

Хотя основным методом лечения стеноза привратника является хирургическое вмешательство, но до операции, пока пища еще относительно свободно переходит из желудка в двенадцатиперстную кишку, можно облегчить состояние больного с помощью некоторых диетических рекомендаций.
  В рационе питания следует ограничить количество углеводов до 200–300 г за счет крахмалосодержащих продуктов (каши, хлеб, картофель) и увеличить содержание белков и жиров для обеспечения необходимой калорийности рациона.
  Одновременно уменьшают количество жидкости до 0,6–1 литра , сокращая объем напитков и первых блюд до 1⁄2 порции и замены киселей и компотов на муссы и желе. Ограничивают объем пищи на 1 прием и сокращают их число до 3–4 раз в день. Ужин не позднее 19 часов.

Питание после резекции желудка

Резекция — хирургическое удаление части желудка — производят при язвенной болезни, которая не поддалась терапевтическому лечению, при перфорации язвы, при длительном желудочно-кишечном кровотечении, выраженном стенозе привратника и другом.
  Питание непосредственно после операции осуществляется в больнице (сначала внутривенное) и поэтому здесь не приводится.

диета при гастрите

Подробнее...

По мере заживления культи желудка (примерно через 7–10 дней) больного переводят на щадящее протертое питание. При этом ограничивают объем пищи, съедаемой за один прием: не более 250 граммов супа или 1 стакан жидкости, в обед только 2 блюда.
  Обязательны частые, не менее 5–6 раз в день, приемы пищи. В рационе увеличивают до 90–100 граммов содержание белка и ограничивают до 300–350 граммов количество легкоусвояемых углеводов (сахар, варенье, сладкие напитки, мед).
  В некоторых случаях необходимо полное исключение содержащих сахар продуктов и блюд (можно использовать заменители сахара). В качестве источника белка применяются блюда из отварного измельченного мяса, отварной рыбы, омлеты из белков яиц, свежий протертый или кальцинированный творог.
  При плохой переносимости жиров (срыгивание, горечь во рту, понос), особенно в чистом виде, их ограничивают до 60–70 граммов в день. При непереносимости цельного молока его заменяют на кисломолочные продукты или используют в блюдах. Обязательно наличие в диете препаратов поливитаминов, железа и других минеральных веществ.

Из питания исключают мясные, рыбные и грибные бульоны, жирные сорта мяса, птицы и рыбы; изделия из сдобного и слоеного теста, очень свежий хлеб, все жареные блюда, копчености, консервы (кроме консервов для детского и диетического питания), соленую рыбу и овощи, острые закуски, сырые непротертые овощи и фрукты.

Через 2–4 месяца после операции при хорошем самочувствии можно постепенно переходить на непротертое щадящее питание, то есть без механического щажения. Следующим шагом является введение в рацион некрепких мясных и рыбных бульонов со снятым жиром, свежих овощей и фруктов, жареных изделий из мяса, рыбы, картофеля.

Через 5–6 месяцев после операции, иногда раньше, при удовлетворительной функции ЖКТ возможен переход на обычное питание с учетом отмеченных особенностей состава рациона и режима питания. При этом чрезвычайно важен самоконтроль за питанием, нужно определить те продукты и и блюда, которые хорошо переносятся или плохо переносятся.

Демпинг-синдром

После резекции желудка возможно осложнение, сопровождающееся ухудшением пищеварения и усвоения пищи, нарушением обмена веществ, расстройствами сердечно-сосудистой и нервной систем, именуемое демпинг-синдромом, или просто демпингом (от англ. demping — «сбрасывание», «выброс»).
  Демпинг обусловлен быстрым переходом пищи из культи желудка в тонкую кишку, что вызывает слабость, потливость, головокружение, сердцебиение, ощущения жара, озноба, реже обмороки, боли в животе и его вздутие, урчание, поносы, отрыжку.

Чаще всего демпинг возникает после употребления в пищу содержащих сахар продуктов, меда, сладких напитков, мороженого, а также свежих мучных изделий, картофеля, бананов, молока, творога, жирных горячих супов. Холодная и горячая пища и ее большое количество за 1 прием часто провоцируют демпинг. Важен учет всех непереносимых блюд и персонализированый подбор меню. Однако нельзя ограничивать себя в любой пище, так как это ведет к истощению, гиповитаминозам, анемии и другим нарушениям.

Для предупреждения демпинга следует использовать щадящее непротертое питание с повышенным содержанием белка до 110–120 граммов (мужчины), 100–110 граммов (женщины), ограничением углеводов 350 и 300 граммов соответственно, в основном за счет сахара (не более 30 граммов вплоть до полного исключения) и хлебобулочных изделий из пшеничной муки 1-го и высшего сорта.

Для снижения скорости выведения пищи из культи желудка рекомендуется:

  • приготовление вязких и желеобразных блюд
  • раздельный прием плотной и жидкой пищи, начиная с плотной (второго блюда в обед), а жидкую (суп) — через 20–30 минут
  • употребление сливочного масла перед приемом углеводной или смешанной пищи
  • прием пищи лежа в постели
  • при приеме пищи сидя желательно после еды полежать в постели или посидеть по- лулежа в кресле в течение 30 минут.

Имеются также данные о том, что повышенное содержание пищевых волокон в углеводистой пище замедляет переход в тонкую кишку содержимого культи желудка. Рекомендуется 6-разовый прием пищи в день равномерными порциями. Может оказаться полезным прием жидкости (не сладкой) до или после еды, но не во время еды. Обычно хорошо переносятся специальные диетические концентраты.

Наряду с диетой целесообразно использовать лекарства, которые нормализуют двигательную функцию верхних отделов пищеварительного тракта, а также ферментные препараты (фестал, дигестал, креон, мезим) для улучшения процессов пищеварения. Обязательно дополнять диету поливитаминно-минеральными препаратами.

Примерное дневное меню

Первый завтрак: мясные запеченные кот- леты, картофельное пюре, чай с молоком. Второй завтрак: яйцо всмятку, печеное яблоко, чай.

Обед: бефстроганов из сырого мяса, пюре из отварной моркови и свеклы, суп из сборных овощей на мясном бульоне, фруктовое желе.

Полдник: отвар шиповника, сухари. Ужин: отварной язык, рисовая молочная каша, чай.

На ночь: кефир. На весь день: черный хлеб — 100 г; белый зерновой хлеб — 200 г; масло сливочное — 20 г; сахар — 30 г.


Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.

Популярная информация
для пациентов


Внимание! Все материалы размещенные на странице не являются рекламой,
а есть не что иное как мнение самого автора,
которое может не совпадать с мнением других людей и юридических лиц!

Материалы, предоставленные на сайте, собраны из открытых источников и носят ознакомительный характер. Все права на данные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае обнаружения нарушения авторских прав - просьба сообщить через обратную связь. Внимание! Вся информация и материалы, размещенные на данном сайте, представлены без гарантии того, что они не могут содержать ошибок.
Есть противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом!

имеются противопоказания