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Диета при язвенной болезни. Правильное питание
Лечебное питание, издавна бывшее основным средством лечения больных язвенной болезнью, в настоящее время отступает на второй план. Важнее обеспечить профилактику осложнений лекарственного лечения с помощью питания.
В настоящее время признано, что достаточно исключить из рациона только ту пищу, которая у конкретного человека вызывает дискомфорт.
Можно рекомендовать перекусы между основными приемами пищи, но следует учитывать, что пища может не только нейтрализовать соляную кислоту, но и стимулировать секреторную активность желудка.
Не рекомендуется поздний ужин или прием пищи на ночь, включая молоко, поскольку они стимулируют продукцию соляной кислоты в ночное время, когда больной спит и не может принять нейтрализующие лекарства.
Применение механически и химически щадящих диет рекомендуется лишь при выраженных проявлениях обострения язвенной болезни, по мере исчезновения которых необходим переход на обычное питание.
Для улучшения аппетита, профилактики запоров, дисбактериоза и других побочных эффектов от применения современных лекарственных препаратов желательно как можно быстрее переходить от щадящего к обычному здоровому питанию с увеличенным содержанием послабляющих продуктов и блюд (овощи, плоды, крупы и бобовые, богатые клетчаткой) и ограничением продуктов и блюд, замедляющих двигательную функцию и опорожнение кишечника (крепкий чай, отвары из черники и другие блюда, содержащие вяжущие и дубильные вещества, протертые каши, слизистые супы, кисели). Обязательно дополнение рациона поливитаминными препаратами в суточной дозировке каждого компонента.
К сведению!
Индийские медики решили опровергнуть гипотезу о том, что больным язвой двенадцатиперстной кишки острая пища противопоказана. Они ежедневно добавляла 3 грамма измельченного в порошок перца чили в пищу 25 больным.
При язвенной болезни, осложненной кровотечением, больному не дают пищу в течение 1–3 дней. В это время используют парентеральное (внутривенное) питание.
Желательно использовать специализированные диетические концентраты. Они предназначены для обычного употребления в виде напитков и для питания через зонд.
Питание при стенозе привратника
Хотя основным методом лечения стеноза привратника является хирургическое вмешательство, но до операции, пока пища еще относительно свободно переходит из желудка в двенадцатиперстную кишку, можно облегчить состояние больного с помощью некоторых диетических рекомендаций.
Питание после резекции желудка
Резекция — хирургическое удаление части желудка — производят при язвенной болезни, которая не поддалась терапевтическому лечению, при перфорации язвы, при длительном желудочно-кишечном кровотечении, выраженном стенозе привратника и другом.
По мере заживления культи желудка (примерно через 7–10 дней) больного переводят на щадящее протертое питание. При этом ограничивают объем пищи, съедаемой за один прием: не более 250 граммов супа или 1 стакан жидкости, в обед только 2 блюда.
Из питания исключают мясные, рыбные и грибные бульоны, жирные сорта мяса, птицы и рыбы; изделия из сдобного и слоеного теста, очень свежий хлеб, все жареные блюда, копчености, консервы (кроме консервов для детского и диетического питания), соленую рыбу и овощи, острые закуски, сырые непротертые овощи и фрукты.
Через 2–4 месяца после операции при хорошем самочувствии можно постепенно переходить на непротертое щадящее питание, то есть без механического щажения. Следующим шагом является введение в рацион некрепких мясных и рыбных бульонов со снятым жиром, свежих овощей и фруктов, жареных изделий из мяса, рыбы, картофеля.
Через 5–6 месяцев после операции, иногда раньше, при удовлетворительной функции ЖКТ возможен переход на обычное питание с учетом отмеченных особенностей состава рациона и режима питания. При этом чрезвычайно важен самоконтроль за питанием, нужно определить те продукты и и блюда, которые хорошо переносятся или плохо переносятся.
Демпинг-синдром
После резекции желудка возможно осложнение, сопровождающееся ухудшением пищеварения и усвоения пищи, нарушением обмена веществ, расстройствами сердечно-сосудистой и нервной систем, именуемое демпинг-синдромом, или просто демпингом (от англ. demping — «сбрасывание», «выброс»).
Чаще всего демпинг возникает после употребления в пищу содержащих сахар продуктов, меда, сладких напитков, мороженого, а также свежих мучных изделий, картофеля, бананов, молока, творога, жирных горячих супов. Холодная и горячая пища и ее большое количество за 1 прием часто провоцируют демпинг. Важен учет всех непереносимых блюд и персонализированый подбор меню. Однако нельзя ограничивать себя в любой пище, так как это ведет к истощению, гиповитаминозам, анемии и другим нарушениям.
Для предупреждения демпинга следует использовать щадящее непротертое питание с повышенным содержанием белка до 110–120 граммов (мужчины), 100–110 граммов (женщины), ограничением углеводов 350 и 300 граммов соответственно, в основном за счет сахара (не более 30 граммов вплоть до полного исключения) и хлебобулочных изделий из пшеничной муки 1-го и высшего сорта.
Для снижения скорости выведения пищи из культи желудка рекомендуется:
Имеются также данные о том, что повышенное содержание пищевых волокон в углеводистой пище замедляет переход в тонкую кишку содержимого культи желудка. Рекомендуется 6-разовый прием пищи в день равномерными порциями. Может оказаться полезным прием жидкости (не сладкой) до или после еды, но не во время еды. Обычно хорошо переносятся специальные диетические концентраты.
Наряду с диетой целесообразно использовать лекарства, которые нормализуют двигательную функцию верхних отделов пищеварительного тракта, а также ферментные препараты (фестал, дигестал, креон, мезим) для улучшения процессов пищеварения. Обязательно дополнять диету поливитаминно-минеральными препаратами.
Примерное дневное меню
Первый завтрак: мясные запеченные кот- леты, картофельное пюре, чай с молоком. Второй завтрак: яйцо всмятку, печеное яблоко, чай.
Обед: бефстроганов из сырого мяса, пюре из отварной моркови и свеклы, суп из сборных овощей на мясном бульоне, фруктовое желе.
Полдник: отвар шиповника, сухари. Ужин: отварной язык, рисовая молочная каша, чай.
На ночь: кефир. На весь день: черный хлеб — 100 г; белый зерновой хлеб — 200 г; масло сливочное — 20 г; сахар — 30 г.
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