Онкология: 4 этапа профилактики и исцеления

Каждые 3 секунды в мире диагностируется новый случай рака, и каждые 5 секунд кто-то умирает от этой болезни. В России сейчас заболевает примерно каждый 6-й человек.

Рак - болезнь излечимая. Но здесь недостаточно воздействия традиционных средств: химии, облучения, оперативного вмешательства. Ведь все это подавляет болезнь и дает только отсрочку, так как не устраняются причины болезни. А причинами, как возникновения, таки исцеления, могут быть пища, окружающая среда и наше мировоззрение.

1. Ограничить продукты, способствующие развитию рака

Сахар . Раковые клетки бурно растут от сахара. Если раковый больной не откажется от него (а также продуктов, которые легко переходят в сахара в организме - изделия из белой муки, белый рис, картофель), это будет поставлять раковым клеткам пищу и способствовать развитию опухоли. Искусственные подсластители: аспартам, сахарин, сукралоза, цикламаты и др. также могут спровоцировать его развитие.

. Раковые клетки бурно растут от сахара. Если раковый больной не откажется от него (а также продуктов, которые легко переходят в сахара в организме - изделия из белой муки, белый рис, картофель), это будет поставлять раковым клеткам пищу и способствовать развитию опухоли. Искусственные подсластители: аспартам, сахарин, сукралоза, цикламаты и др. также могут спровоцировать его развитие. Обработанное мясо (сосиски, колбасы, копчености, бекон) и неумеренное употребление красного мяса являются сильными стимуляторами роста злокачественного образования. Доктор Д. Фурман в книге «Питание как основа здоровья» пишет, что сотни научных исследований зафиксировали связь между продуктами живатного происхождения и многими видами рака. И красное мясо не единственная проблема. В одном исследовании у тех, кто регулярно употреблял белое мясо, отмечалось 300-кратное увеличение встречаемости рака толстой кишки, а рыба - один из наиболее загрязненных продуктов, частое употребление которого также влечет за собой риск развития рака.

и неумеренное употребление красного мяса являются сильными стимуляторами роста злокачественного образования. Доктор Д. Фурман в книге «Питание как основа здоровья» пишет, что сотни научных исследований зафиксировали связь между продуктами живатного происхождения и многими видами рака. И красное мясо не единственная проблема. В одном исследовании у тех, кто регулярно употреблял белое мясо, отмечалось 300-кратное увеличение встречаемости рака толстой кишки, а рыба - один из наиболее загрязненных продуктов, частое употребление которого также влечет за собой риск развития рака. Белок коровьего молока в обычных количествах стимулирует рост рака. На мясомолочных фермах коров кормят гормоном роста для стимуляции выработки молока. Этот гормон является сильным стимулятором деления и роста клеток и способствует развитию рака.

в обычных количествах стимулирует рост рака. На мясомолочных фермах коров кормят гормоном роста для стимуляции выработки молока. Этот гормон является сильным стимулятором деления и роста клеток и способствует развитию рака. Рафинированные, обработанные продукты (жареные орешки, чипсы, печенье и т.д.) и практически все, что подают в ресторанах быстрого питания. Приготовление в микроволновке, жареное,консервированное и ГМ продукты.

(жареные орешки, чипсы, печенье и т.д.) и практически все, что подают в ресторанах быстрого питания. Приготовление в микроволновке, жареное,консервированное и ГМ продукты. Наихудшие из жиров, приводящие к раку - это трансжиры (маргарин, хлебобулочные изделия, фастфуд и др.) . В кондитерских изделиях и других продуктах промышленного производства их маскируют под безобидное название «кондитерский» или «кулинарный жир».

. В кондитерских изделиях и других продуктах промышленного производства их маскируют под безобидное название «кондитерский» или «кулинарный жир». Кофеин (шоколад, чай, кофе, какао, газировки) вымывает кальций из костей и препятствует усвоению его в кишечнике. А у раковых больных серьезная нехватка кальция в организме.

(шоколад, чай, кофе, какао, газировки) вымывает кальций из костей и препятствует усвоению его в кишечнике. А у раковых больных серьезная нехватка кальция в организме. Алкоголь. Умеренный и интенсивный прием алкоголя связан с развитием рака в пищеварительном тракте. В последнее время рак молочной железы у мужчин стал не редкостью. Пиво, квас, дрожжевые продукты содержат аналоги женских половых гормонов, подавляющие выработку тестостерона.

2. Употреблять продукты, способствующие профилактике и исцелению от рака

Льняные семена - это богатый источник омега-3 и лигнина, обладающих сильными противораковыми свойствами. Для лучшего переваривания и усвоения необходимо употреблять их свежемолотыми по 1 ст. ложке в день.

Льняное масло с творогом. Доктор Д. Бадвиг еще в 50-е годы XX века успешно лечила рак. Главным ее рецептом была смесь творога и льняного масла (так масло легче усваивается): 2 ст. ложки льняного масла перемешать со 100-150 г нежирного творога до однородной массы, есть раз в день. Покупайте творог в небольших хозяйствах, где животных кормят травой, а не комбикормом с гормонами.

Кунжут содержит рекордное количество кальция (его всегда не хватает в организме раковых больных) и ряд противораковых веществ. Размалывайте перед употреблением.

Овощи. Более 300 научных работ доказывают, что диета, богатая фруктами и овощами, может снизить риск развития большинства видов рака. Исключение - подвергшиеся высокой степени переработки (картофель-фри, кетчуп и т.п.). Крестоцветные (разные виды капусты, особенно брокколи, редис, репа и др.) содержат вещества, уменьшающие риск заболеть раком любого вида и вызывающие самоуничтожение опухолевых клеток. Есть их нужно в сыром виде или готовить на пару. В свекле содержится противораковый бетаин.

Овощные соки. Целитель Р.Бройс, автор книги «Рак, лейкемия и другие, считающиеся неизлечимыми, заболевания, которые лечатся естественными средствами», вылечил, начиная с 1950 г., свыше 40000 больных раком. Метод основан на овощных соках (основной - противораковый сок свеклы) с использованием настоев трав.

Фрукты и ягоды богаты витамином С, токсичным для раковых клеток. В черном винограде (кожуре и косточках), чернике и др. содержится противораковый ресвератрол. Очень полезны гранаты и лимоны. В кожуре цитрусовых (цедра) содержится d-лимонен, который уничтожает раковые клетки. Но сейчас цитрусовые опрыскивают канцерогенными пестицидами и фунгицидами. Ищите органические.

«Цельная растительная диета - это профилактика 95% случаев рака всех видов, включая вызванные токсинами окружающей среды». (К. Кэмпбелл «Китайское исследование. Результаты самого масштабного исследования связи питания и здоровья»).

Гречка и амарант являются противораковыми. Очень полезно масло амаранта.

и амарант являются противораковыми. Очень полезно масло амаранта. Куркума обладает сильным противораковым действием. Употребляют 1 ч. ложку в день со щепоткой черного перца и льняным маслом для лучшего усвоения.

обладает сильным противораковым действием. Употребляют 1 ч. ложку в день со щепоткой черного перца и льняным маслом для лучшего усвоения. Стевия - сладкая трава, которой заменяют сахар. Сухие листья заваривают и пьют как чай. На опытах с мышами она доказала способность останавливать рак.

- сладкая трава, которой заменяют сахар. Сухие листья заваривают и пьют как чай. На опытах с мышами она доказала способность останавливать рак. Зелень : петрушка, сельдерей, мята, майоран, тимьян, орегано, базилик и розмарин уменьшают распространение рака.

: петрушка, сельдерей, мята, майоран, тимьян, орегано, базилик и розмарин уменьшают распространение рака. Употребление бобов, гороха или чечевицы по крайней мере 2 раза в неделю связывается с 50%-ным снижением риска рака толстой кишки. Соевые бобы содержат вещества, способные предотвращать и подавлять многие виды рака. Хорошим выбором будут свежие соевые ростки и тофу, но избегайте употреблять соевый соус и ГМ сою.

по крайней мере 2 раза в неделю связывается с 50%-ным снижением риска рака толстой кишки. Соевые бобы содержат вещества, способные предотвращать и подавлять многие виды рака. Хорошим выбором будут свежие соевые ростки и тофу, но избегайте употреблять соевый соус и ГМ сою. Водоросли комбу , вакаме, ламинария, фукус обладают противоопухолевыми свойствами. Хлорелла помогает организму выводить тяжелые металлы, способствующие развитию рака.

, вакаме, ламинария, фукус обладают противоопухолевыми свойствами. Хлорелла помогает организму выводить тяжелые металлы, способствующие развитию рака. Имбирь способен тормозить раковый рост.

способен тормозить раковый рост. В зеленом чае содержится катехин , противораковые свойства которого усиливаются при взаимодействии с корицей и черным перцем. Пейте воду не менее 30 мл на 1 кг веса в день. Лучше пить за полчаса и через 2 часа после еды.

, противораковые свойства которого усиливаются при взаимодействии с корицей и черным перцем. Пейте воду не менее 30 мл на 1 кг веса в день. Лучше пить за полчаса и через 2 часа после еды. Расторопша сдерживает рост раковых клеток и восстанавливает ткань печени, поврежденную раком. Она результативна в снижении токсичности химиотерапии, одновременно усиливая ее эффективность.

сдерживает рост раковых клеток и восстанавливает ткань печени, поврежденную раком. Она результативна в снижении токсичности химиотерапии, одновременно усиливая ее эффективность. Селен способен тормозить рост рака. Сахар выводит из организма селен. Элемент содержится в цельнозерновых продуктах, морской соли, грибах, чесноке, луке, брокколи и др. В 2-х бразильских орехах суточная норма селена.

способен тормозить рост рака. Сахар выводит из организма селен. Элемент содержится в цельнозерновых продуктах, морской соли, грибах, чесноке, луке, брокколи и др. В 2-х бразильских орехах суточная норма селена. В книге «Мир без рака» Э.Гриффин утверждает, что ежедневное потребление 7-10 семян абрикосов (содержат витамин В17) охраняет организм от развития рака.

Рекомендации в статье могут быть дополнением к лечению, которое назначит врач, но не заменят его.

3. Позаботиться об окружающей среде

Роль генов в раковых заболеваниях не более 5%, а остальное факторы, включающие эти гены. Исследователи нашли более 200 различных бытовых и индустриальных токсинов в крови только что рожденных младенцев. Загрязненный воздух и электромагнитные излучения повышают риск развития рака. Не используйте зубные пасты и питьевую воду, содержащую фтор, а также бытовой пластик с маркировкой ВРА (бисфенол А) и PVC. Парабены и фталаты в косметике могут привести к раку груди. Пользуйтесь натуральной органической косметикой и бытовыми ЭКО средствами.

4. Поменять мировоззрение

Рак может образоваться, если человек удерживает в душе старые обиды и потрясения, не умеет прощать и усиливает чувство неприязни. Человек с доброкачественной опухолью - с доброй душой, но с обидой. А вот злокачественная опухоль появляется у агрессивного на кого-то человека. Избавьтесь от негативных мыслей, эмоций и черт характера, которые ведут вас к смерти. Измените образ жизни: питание, работу, физическую активность. Имейте сильное желание жить. Подумайте о цели и смысле жизни. Внесите в нее свет и радость.

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