Главная / Популярная медицина стр. 33 / Ишиас (воспаление седалищного нерва): причины, симптомы, диагностика, лечение и рекомендации, последствия и осложнения Ишиас (воспаление седалищного нерва): причины, симптомы, диагностика, лечение и рекомендации, последствия и осложнения Ишиас — воспаление седалищного нерва в области таза и верхней части бедра (этот нерв идет до подколенной ямки и дальше до самой стопы). Ишиас также называют пояснично-крестцовым радикулитом или невралгией седалищного нерва. При ишиасе приступы боли могут быть периодическими или постоянными. Сила и длительность болей зависит от формы заболевания, возраста человека, особенности протекания болезни. В первое время невралгия седалищного нерва сопровождается слабыми приступами боли. Вот почему многие недостаточно серьезно относятся к подобным ощущениям и не проявляют должного внимания к своему самочувствию. Дальнейшее развитие ишиаса носит ярко выраженный болевой характер, интенсивные боли доставляют большие страдания, заставляя пациента взяться за лечение. Почему развивается ишиас и что делать при первых признаках болезни Причины ишиаса Причина острой боли при ишиасе кроется в воспалении седалищного нерва. Ишиас может возникнуть из-за непосредственного воздействия на сам нерв (охлаждение, инфекция), а также в том случае, если нерв затронут при болезнях окружающих органов. Часто ишиас появляется из-за чрезмерных нагрузок на позвоночник, дегенерации межпозвонковых дисков, травм и т.д. При этом заболевании поражаются корешки пояснично-крестцового отдела спинного мозга. Подробнее... 1. В большинстве случаев ишиас возникает как осложнение остеохондроза . В результате нарушения обменных процессов в дисках позвоночника зазор между позвонками уменьшается, что приводит к сдавливанию и воспалению седалищного нерва.

. В результате нарушения обменных процессов в дисках позвоночника зазор между позвонками уменьшается, что приводит к сдавливанию и воспалению седалищного нерва. 2. Другая распространенная причина ишиаса - межпозвонковая грыжа . В этом случае защемление нерва происходит из-за сдвига межпозвонкового диска, который сдавливает нижние поясничные или верхние крестцовые спинномозговые нервные корешки.

. В этом случае защемление нерва происходит из-за сдвига межпозвонкового диска, который сдавливает нижние поясничные или верхние крестцовые спинномозговые нервные корешки. 3. Среди других факторов развития ишиаса обычно выделяют следующие:

изменение формы позвонков;



инфекции (грипп, ревматизм);



гинекологические заболевания;



артрит;



травмы;



длительные запоры;



различные опухоли;



переохлаждение. ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ИШИАСА Дома при первых признаках обострения, чтобы не усугублять ситуацию, необходимо: отказаться от мягкого дивана, постель должна быть достаточно жесткой;

не делать резких движений, особенно поворотов;

не наклоняться;

без консультации с врачом не пользоваться разогревающими мазями (при ущемлении межпозвонкового диска часто это бывает противопоказано);

не застужаться;

не поднимать тяжестей. Ишиас - заболевание, при котором большинство не спешит обращаться к врачу. И все потому, что этот недуг, как правило, заявляет о себе всего 2-3 приступами в год. И может показаться, что с ишиасом можно жить. Но это опасное заблуждение, ведь постепенно болезнь подчиняет себе человека. Симптомы ишиаса . Что укажет на недуг? Седалищный нерв является самым крупным нервом в организме. Он берет свое начало на пяти различных уровнях спинного мозга. Образуется соединением поясничных нервных корешков и крестцовых корешков. Спускаясь вниз по ноге и разделяясь на более мелкие нервы, которые идут в бедро, колено, голень, голеностопный сустав, ступню и пальцы, этот нерв отвечает как за чувствительные, так и задвигательные функции нижних конечностей. Большая протяженность седалищного нерва объясняет его повышенную уязвимость и подверженность заболеваниям. Самый характерный признак ишиаса - это боль, начинающаяся в пояснице и распространяющаяся по задней поверхности бедра на голень и стопу, иногда сопровождаемая мышечной слабостью и онемением в ноге. Боль может возникнуть внезапно и быть такой сильной, что лишает возможности спать, сидеть, ходить, стоять, наклоняться или поворачиваться. Обычно боль ощущается только в одной ноге (односторонняя ишиалгия), однако в редких случаях может затрагивать и обе ноги. Характер боли при ишиасе может быть различным: стреляющая боль, наподобие удара электрическим током, в виде покалывания, жжения. Неврологические расстройства, характерные для ишиаса: Нарушение чувствительности голени и стопы.

Вынужденное положение: больной старается занять такое положение, в котором болевые ощущения были бы минимальны.

Двигательные расстройства: нарушается работа задней группы мышц бедра и голени, что проявляется проблемами со сгибанием ноги в коленном, голеностопном суставе, стопе.

Мышечная атрофия: мышцы задней группы бедра и голени уменьшаются в размерах.

Нарушение рефлексов: остеопороз и разрушение костей стопы, голени, бедренной кости - следствие паралича и атрофии мышц при тяжелой форме ишиаса.

Вегетативные расстройства связаны с ослаблением функции сосудов, кожи, сальных и потовых желез. Диагностика Для постановки точного диагноза необходимо изучить подробную историю болезни, в том числе характер и продолжительность симптомов. Это необходимо для того, чтобы определить причины, которые привели к возникновению болевых ощущений. При диагностике ишиаса проводится оценка неврологических функций путем проверки силы ощущений и рефлексов в ногах. Если наблюдаются нарушения со стороны кишечника или мочевого пузыря, то назначается ректальное исследование для проверки потери чувствительности и мышечного тонуса. Если седалищные боли не проходят в течение нескольких недель, то назначается рентгеновское обсдедовадие для оценки любых изменений в костях позвоночника и таза и для того, чтобы исключить другие причины боли, такие как опухоли и инфекции. В некоторых случаях для более тщательного изучения состояния нервов, дисков и позвоночника может быть назначена комиьютерная и магнитно-резонансная томография. Как лечить ишиас и как избавиться от боли Простые обезболивающие средства при ишиасе бесполезны, они лишь на время приглушают приступ, который неизбежно повторится. Для того чтобы надежно устранить ишиас, нужно найти его причину.

Среди обезболивающих препаратов можно отметить нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Действие этих препаратов основано на том, что они блокируют образование в организме химических веществ, которые отвечают за боль, - простагландинов. Эти препараты применяются при многих заболеваниях, связанных с болями и воспалением. Однако для НПВП характерны побочные эффекты: раздражающее действие на слизистую желудка, снижение свертываемости крови, осложнения со стороны почек.

Стероидные препараты применяются обычно в течение коротко-1 го периода времени (1-2 недели). Эффект этих лекарств основан на том, что они снимают воспаление, уменьшая тем самым боль, а также устраняют отек тканей.

Физиотерапия не позволяет избавиться от заболевания, которое послужило причиной ишиаса, однако может значительно облегчить состояние больного, устраняя боль. К методам физиотерапии относятся:

УВЧ-терапия,



магнитотерапия,



парафиновые аппликации,



диадинамические токи,



электрофорез,



фонофорез с лекарственными препаратами. Зарядка при ишиасе УПРАЖНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА Лечь на спину, колени притянуть к груди и обхватить ягодицы руками. Удержаться в таком положении полминуты, после чего выпрямить ноги на полу, а руки положить вдоль тела. Повторить 10 раз.

Лечь на спину, ноги вытянуть, руки вдоль тела. Повернуться на бок, согнуть ноги в коленях, после чего принять исходное положение. Это упражнение поможет разогреть мышцы поясничного, грудного и шейного отделов позвоночника. Повторять 10 раз.

Лежа на животе, поднять корпус и начать сгибать и разгибать руки, как при отжимании. Ноги должны быть неподвижными. Для начала выполнить 5 попыток, постепенно увеличивая число отжиманий. УПРАЖНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ Сесть на стул, скрестить ноги и выпрямить спину. Руки завести за голову, затем поворачивать корпус вправо и влево. После 5 таких поворотов в каждую сторону необходимо сделать небольшой перерыв, поменять ноги и все повторить.

Сесть на пол, вытянуть ноги вперед и плавно разводить руки на уровне плеч в стороны как можно дальше. Сделав 6 повторений, вернуться в исходное положение.

Сначала лечь на спину, руки завести за голову, ноги раздвинуть как можно шире, а потом начать высоко их поднимать. При этом лопатки нельзя отрывать от пола. Зафиксировать положение, опустить ноги и сесть. Выполняя это упражнение, нельзя делать резких движений,

Став на колени и подняв руки над головой, сцепить пальцы. Медленно наклоняться вперед, стараясь задержать ладони на полу как можно дольше. Принять исходное положение. УПРАЖНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ Поставить ноги на ширину плеч. Одна рука вверху, вторая опущена вдоль тела. Поочередно поднимать руки и выполнять наклон в сторону, противоположную поднятой руке. Наклоняться как можно ниже. Сделать по 5 наклон, а после небольшой паузы повторить упражнение. К каким последствиям может привести развитие ишиаса? Крестцовый радикулит - это большие страдания. Начавшись с малой боли в области копчика, на которую редко кто обращает внимание, ишиас на такое игнорирование очень скоро ответит острым прострелом в ягодицу, охватит пожаром всю заднюю поверхность бедра и устроит такой невыносимый приступ, что ни встать, ни сесть, ни устроиться лежа поудобнее не удается. О том, чтобы наступить на ногу и речи нет, - она просто-напросто «подламывается». Хуже всего, когда приступ происходит ночью - ведь в это время нет внешних раздражителей и все внимание сосредоточивается на боли. Ишиас может быть острым и хроническим. В хроническом варианте обострения наступают периодически, причем часто причину-провокатора вычислить не удается. У пациентов, которым поставили диагноз «ишиас», нарушается координация движений, они жалуются на потерю чувствительяости, торможение или отсутствие рефлексов. Так как при ишиасе седалищный нерв сдавливается в направлении нервного волокна, у пациентов наблюдаются неврологические патологии, тянущие боли в пояснице, нарушение питания тканей. Опасение вызывают осложнения — ишиас может стать причиной: гипертиреоза;

поражения костей ног;

сбоя в работе вегетативной функции;

ломкости ногтевой пластины;

сухости кожи.

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