Клещевой энцефалит: причины, симптомы, профилактика, вакцинация

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Клещевой энцефалит. Что делать, если укусил клещ?
Вирусное заболевание, передающееся через укусы клещей.
Возбудитель — РНК-содержащий вирус, который за время своего жизненного цикла меняет нескольких хозяев. Вирус хорошо сохраняется при низких температурах и в высушенном состоянии, но погибает при комнатной температуре, на солнечном свету, при кипячении и обработке дезинфицирующими растворами.
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Попав в организм человека, вирус размножается в лимфатической системе, а затем поражает нервную систему.
Вирус клещевого энцефалита впервые был выделен в 1937 году Л. Зильбером и его сотрудниками из мозга умерших, крови и ликвора больных, а также из иксодовых клещей и диких позвоночных животных Дальнего Востока.
Как происходит заражение?
Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной
В настоящее время заболевание клещевым энцефалитом регистрируется на многих территориях России, где имеются основные его переносчики – клещи.
Симптомы клещевого энцефалита
Инкубационный период продолжается 3–21 день. Примерно в 10 % случаев развиваются симптомы продромального периода. Кроме обычных слабости, утомляемости и головной боли, тошноты и рвоты могут быть слабые боли в спине по ходу межреберных нервов, боли в глазах, повышение чувствительности, светобоязнь.
Энцефалит может протекать как обычная лихо- радка — в легких случаях 3–5 дней, с выздоровлением в течение 3–5 недель, в тяжелых — до 12 дней с выздоровлением в течение 1,5–2 месяцев.
Температура, как правило, высокая, около 40 °С, сопровождается ознобами, мучительной головной болью, ломотой в суставах. Больные заторможенны, безучастны, иногда бредят.
Позже, когда вирусное воспаление охватывает весь головной мозг, отмечаются упорные головные боли, рвота, потеря сознания, вплоть до коматозного состояния, или, наоборот, развивается психомоторное возбуждение с утратой ориентации во времени и пространстве.
Тоны сердца приглушены, давление снижено, может развиться дистрофия сердечной мышцы и сердечная недостаточность.
Заразиться клещевым энцефалитом можно выпив некипяченое молоко больных коров или коз.
Кто подвержен заражению? группы риска
К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола.
Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу – работники леспромхозов, геологоразведочных партий, строители автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач, топографы, охотники, туристы.
Лечение клещевого энцефалита
Терапевтическим средством является человеческий иммуноглобулин, который содержит антитела к вирусу клещевого энцефалита.
Также назначают противовирусные препараты. В качестве симптоматической терапии применяют дезинтоксикационные и противосудорожные средства, сердечные стимуляторы, борются с отеком мозга, с сердечной и дыхательной недостаточностью.
Внимание! Противоклещевой иммуноглобулин не решит всех проблем после укуса. Необходимо проводить профилактику бактериальных инфекций связаных с укусом клеща, бактерии передаются человеку при укусе инфицированных иксодовых клещей ( болезнь Лайма).
В периоде выздоровления необходимы общеукрепляющие средства, массаж, ЛФК и физиотерапия для устранения последствий параличей.
Осложнения
Тяжелым осложнением, приводящим к смерти, является сердечная недостаточ- ность. Парезы могут привести к атрофии мышц.
Как защититься от клеща и клещевого энцефалита?
Пик заболеваемости энцефалитом приходится на весну, второй невысокий подъем — на конец лета, но в целом заразиться можно в любой момент на протяжении теплого времени года.
Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью неспецифической и специфической профилактики.
К сведению
На Дальнем Востоке и в японии существует заболевание, вызванное вирусом энцефалита, но передающееся при укусе комаров.
Интересно знать
Еще одними из заболеваний, передающихся с укусами клещей, являются геморрагические лихорадки, которые вызываются различными видами вирусов. В России таким способом передаются лихорадка Крым-Конго, а также омская лихорадка, названные так по месту их первого описания. Для них характерно двухфазное течение.
Специфическая профилактика клещевого вирусного энцефалита включает:
ВАЖНО!
Все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории, должны быть обязательно привиты.
Вакцины против клещевого энцефалита — инактивированные (энцепур для взрослых и детей). Обычно первая вакцинация для вакцины клещевого энцефалита проводится осенью, в сентябре-октябре, а вторая вакцинация проводится перед началом эпидсезона, т.е. в апреле-мае. Таким образом формируется высокий уровень антител до начала активности клеща. Вакцины можно применять у детей старше года.
Вакцины против клещевого энцефалита (КЭ)
Схема вакцинации против клещевого энцефалита
Существует несколько схем, по которым можно провести вакцинацию: традиционная и ускоренная. Обе схемы направлены на выработку иммунитета к инфекции. Иммунитет вырабатывается через 2 недели после второй прививки при любом из курсов, но для полной уверенности необходимо завершить процедуру третьей прививкой.
Самая надежная профилактика клещевого энцефалита
Самая надежная профилактика клещевого энцефалита - прививки против клещевого энцефалита, которые проводятся взрослым и детям с 1 года.
Где и как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита?
В Российской Федерации зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, приемных отделений, травмпунктах, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача.
Следует запомнить, что завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.
Ваши действия если Вы не привиты и находились на опасной неблагополучной по клещевому энцефалиту территории и произошло присасывание клеща?
Не привитым лицам проводится серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита в течение 72 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские организации по показаниям.
Как снять клеща?
Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте, в небольших больницах при отсутствии травмпункта, снять клеща помогут в приемном отделении.
Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.
При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:
Важно!
Снятого клеща нужно доставить на исследование в лабораторию.
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