Главная / Популярная медицина стр. 36 / Клещевой энцефалит: причины, симптомы, профилактика, вакцинация Клещевой энцефалит. Что делать, если укусил клещ? Вирусное заболевание, передающееся через укусы клещей. Возбудитель — РНК-содержащий вирус, который за время своего жизненного цикла меняет нескольких хозяев. Вирус хорошо сохраняется при низких температурах и в высушенном состоянии, но погибает при комнатной температуре, на солнечном свету, при кипячении и обработке дезинфицирующими растворами.

Широко распространен в природе, у грызунов, хищников, птиц. От них заражаются кусающие их клещи, которые, кусая человека, передают возбудителя ему. Также возможна передача через домашних животных. Оглавление: Определение

Как происходит заражение?

Симптомы клещевого энцефалита

Лечение клещевого энцефалита

Как снять клеща? Попав в организм человека, вирус размножается в лимфатической системе, а затем поражает нервную систему. Вирус клещевого энцефалита впервые был выделен в 1937 году Л. Зильбером и его сотрудниками из мозга умерших, крови и ликвора больных, а также из иксодовых клещей и диких позвоночных животных Дальнего Востока. Как происходит заражение? Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной чаще всего заражение происходит на территорий леса, лесопарках, на индивидуальных садовоогородных участках

при заносе клещей животными (собаками, кошками) или людьми – на одежде, с цветами, ветками и т. д. (заражение людей, не посещающих лес),

а также, при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, буйволов, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому в неблагополучных территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять этот продукт только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и т.д.,

при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса. В настоящее время заболевание клещевым энцефалитом регистрируется на многих территориях России, где имеются основные его переносчики – клещи.

Наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный регионы, а из прилегающих к Московской области - Тверская и Ярославская области. Территория Москвы и Московской области (кроме Дмитровского и Талдомского районов) является благополучной по КВЭ. Симптомы клещевого энцефалита Инкубационный период продолжается 3–21 день. Примерно в 10 % случаев развиваются симптомы продромального периода. Кроме обычных слабости, утомляемости и головной боли, тошноты и рвоты могут быть слабые боли в спине по ходу межреберных нервов, боли в глазах, повышение чувствительности, светобоязнь. Энцефалит может протекать как обычная лихо- радка — в легких случаях 3–5 дней, с выздоровлением в течение 3–5 недель, в тяжелых — до 12 дней с выздоровлением в течение 1,5–2 месяцев. Температура, как правило, высокая, около 40 °С, сопровождается ознобами, мучительной головной болью, ломотой в суставах. Больные заторможенны, безучастны, иногда бредят.

Постепенно развиваются симптомы поражения центральной нервной системы: нарушения чувствительности, начиная с кистей и стоп (симптом «перчаток» и «носков»), парезы и параличи, судороги, двоение в глазах. Лицо краснеет, набухают сосуды в склерах и на конъюнктиве. Позже, когда вирусное воспаление охватывает весь головной мозг, отмечаются упорные головные боли, рвота, потеря сознания, вплоть до коматозного состояния, или, наоборот, развивается психомоторное возбуждение с утратой ориентации во времени и пространстве. Тоны сердца приглушены, давление снижено, может развиться дистрофия сердечной мышцы и сердечная недостаточность. Заразиться клещевым энцефалитом можно выпив некипяченое молоко больных коров или коз.

В этом случае наблюдаются две волны лихорадки продолжительностью от 2 до 15 дней и интервалом от 1 до 2 недель, поэтому такую форму энцефалита называют двухволновой лихорадкой. Во время первой волны превалируют симптомы интоксикации, во время второй — симптомы поражения нервной системы. Заболевание быстро проходит без остаточных явлений.

Для того чтобы избежать его, достаточно кипятить молоко перед употреблением. Кто подвержен заражению? группы риска К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола. Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу – работники леспромхозов, геологоразведочных партий, строители автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач, топографы, охотники, туристы.

Горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках. Лечение клещевого энцефалита Терапевтическим средством является человеческий иммуноглобулин, который содержит антитела к вирусу клещевого энцефалита. Также назначают противовирусные препараты. В качестве симптоматической терапии применяют дезинтоксикационные и противосудорожные средства, сердечные стимуляторы, борются с отеком мозга, с сердечной и дыхательной недостаточностью. Внимание! Противоклещевой иммуноглобулин не решит всех проблем после укуса. Необходимо проводить профилактику бактериальных инфекций связаных с укусом клеща, бактерии передаются человеку при укусе инфицированных иксодовых клещей ( болезнь Лайма).

– Нужно обязательно пропить курс антибиотиков. Лучше всего антибиотик «Доксициклин» (есть противопоказания!). Перед применением проконсультируйтесь с врачом. В периоде выздоровления необходимы общеукрепляющие средства, массаж, ЛФК и физиотерапия для устранения последствий параличей. Осложнения Тяжелым осложнением, приводящим к смерти, является сердечная недостаточ- ность. Парезы могут привести к атрофии мышц. Как защититься от клеща и клещевого энцефалита? Пик заболеваемости энцефалитом приходится на весну, второй невысокий подъем — на конец лета, но в целом заразиться можно в любой момент на протяжении теплого времени года. Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью неспецифической и специфической профилактики. К сведению На Дальнем Востоке и в японии существует заболевание, вызванное вирусом энцефалита, но передающееся при укусе комаров. Можно обрабатывать одежду специальным средством, отпугивающим клещей. Существуют также средства для обработки садового участка. Они не подходят для обработки в доме, поэтому, если есть опасность того, что клещи попали в дом, нужно убрать ковры и провести уборку с использованием пылесоса.

Интересно знать Еще одними из заболеваний, передающихся с укусами клещей, являются геморрагические лихорадки, которые вызываются различными видами вирусов. В России таким способом передаются лихорадка Крым-Конго, а также омская лихорадка, названные так по месту их первого описания. Для них характерно двухфазное течение.

Первая фаза: лихорадка и симптомы интоксикации, вторая — появление сыпи в виде кровоизлияний. Возможно развитие менингита и энцефалита. Течение заболеваний тяжелое, лечение проводится в стационарах. Применяются противовирусные препараты.

Существуют прививки, которые используют по эпид. показаниям в природных очагах инфекции (эндемичные очаги). Во время походов по лесу, следует регулярно осматривать свою одежду и спутников. Придя домой, снять одежду, осмотреть ее и тело, принять душ.

Если обнаружили присосавшегося клеща, необходимо снять его как можно раньше. Для извлечения можно использовать пинцет, прокрутив тело клеща против часовой стрелки вокруг оси, или обвязать хоботок ниткой и, расшатывая клеща, аккуратно тянуть нить за оба конца. Важно, чтобы в коже не остались голова клеща и хоботок . Если при извлечении клеща в ранке осталась головка (небольшая черная точка), для начала следует обработать ранку спиртом, а затем извлечь головку прокаленной на огне иголкой.

. Если при извлечении клеща в ранке осталась головка (небольшая черная точка), для начала следует обработать ранку спиртом, а затем извлечь головку прокаленной на огне иголкой. Когда клещ удален, рану нужно обработать антисептиком - можно йодом или спиртом. Самого клеща (руками не раздавливать) лучше отдать в лабораторию (их адреса публикуются на стендах поликлиник).

Если с момента укуса прошло не более 3 суток, можно в течение 3 дней вводить иммуноглобулин. Затем, если в теле клеща выявлены возбудители энцефалита или других инфекций, необходимо в течение 3 недель наблюдать за состоянием, регулярно измерять температуру. Специфическая профилактика клещевого вирусного энцефалита включает: ВАЖНО! Все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории, должны быть обязательно привиты. Вакцины против клещевого энцефалита — инактивированные (энцепур для взрослых и детей). Обычно первая вакцинация для вакцины клещевого энцефалита проводится осенью, в сентябре-октябре, а вторая вакцинация проводится перед началом эпидсезона, т.е. в апреле-мае. Таким образом формируется высокий уровень антител до начала активности клеща. Вакцины можно применять у детей старше года. профилактические прививки против клещевого энцефалита проводятся лицам отдельных профессий, работающим в эндемичных очагах или выезжающих в них (командированные, рабочие строительных отрядов, отдыхающие, туристы);

серопрофилактику (непривитым лицам, обратившимся в связи с присасыванием клеща на эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту территории, проводится только в ЛПО). Вакцины против клещевого энцефалита (КЭ) Вакцина клещевого энцефалита культуралычая очищенная концентрированная инактивированная сухая

ЭнцеВир ФГУП НПО «Микроген»

ФСМЕ-ИММУН Инжект (Baxter Vaccine AG, Австрия).- с 16 лет

ФСМЕ-ИММУН Джуниор (Baxter Vaccine AG, Австрия) - для детей от 1 года до 16 лет .

. Энцепур взрослый (Новартис Вакцины и Диагностика ГмбХ и Ко.КГ, Германия) - с 12 лет .

. Энцепур детский (Новартис Вакцины и Диагностика ГмбХ и Ко.КГ, Германия) - для детей с 1 года до 11 лет .

. «Клещ-Э-ВАК»(ПИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМН ФГУП (Россия) - с 4 лет Схема вакцинации против клещевого энцефалита Существует несколько схем, по которым можно провести вакцинацию: традиционная и ускоренная. Обе схемы направлены на выработку иммунитета к инфекции. Иммунитет вырабатывается через 2 недели после второй прививки при любом из курсов, но для полной уверенности необходимо завершить процедуру третьей прививкой. Самая надежная профилактика клещевого энцефалита Самая надежная профилактика клещевого энцефалита - прививки против клещевого энцефалита, которые проводятся взрослым и детям с 1 года.

Полный курс плановой профилактической вакцинации против клещевого энцефалита состоит из 3-х инъекций препарата.

Первые 2 прививки проводятся с интервалом 1-7 месяцев, третья - через 12 месяцев после второй, не позднее, чем за 2 недели до выхода в очаг инфекции. В связи с этим проведение плановых профилактических прививок против клещевого энцефалита целесообразно начинать в ноябре-декабре с тем, чтобы третья прививка могла быть сделана до начала эпидсезона (в марте-апреле).

Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр у терапевта, и получить направление в прививочный кабинет.

Такую прививку необходимо производить один раз в три года. Своевременно и правильно привитые люди болеют лишь в исключительных случаях, в легкой форме, не оставляющей никаких последствий после перенесенного заболевания. Где и как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита? В Российской Федерации зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, приемных отделений, травмпунктах, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача. Следует запомнить, что завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию. Ваши действия если Вы не привиты и находились на опасной неблагополучной по клещевому энцефалиту территории и произошло присасывание клеща? Не привитым лицам проводится серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита в течение 72 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские организации по показаниям. Как снять клеща? Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте, в небольших больницах при отсутствии травмпункта, снять клеща помогут в приемном отделении. Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации: Важно! Снятого клеща нужно доставить на исследование в лабораторию.

Клеща можно поместить во влажную салфетку или ватку, смоченную водой для обеспечения его жизнеспособности, затем в пробирку. Исследовать снятого клеща, либо кровь на наличие возбудителей болезней, передающихся при укусе клеща (клещевого вирусного энцефалита (КВЭ), болезни Лайма (ИКБ), эрлихиоза (МЭЧ) и анаплазмоза (ГАЧ)) можно в Центрах гигиены и эпидемиологии. захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов

место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон)

после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом или атисептиком

если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

НЕ РАЗДАВЛИВАЙТЕ КЛЕЩА РУКАМИ!

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