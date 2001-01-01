Главная / Популярная медицина стр. 39 / Артроз Артроз Боли в суставах не только осложняют жизнь, но, как правило, свидетельствуют об опасных воспалительных и разрушительных процессах, которые постепенно сковывают ограничивают активность и движения, а при несвоевременном или неправильном лечении или его отсутствии вызывает деформации сустава и инвалидность. Артроз является второй по частоте причиной наступления инвалидности после сердечно-сосудистых заболеваний. Заболевания суставов, артрит и артроз поражают часто работоспособное население, то есть приводят к нетрудоспособности. В чем причина боли в суставах, и какие существуют сегодня методы, доступные россиянам, которые не просто временно снимут боль, а устранят воспаление и остановят разрушение хряща и деформацию суставов? Оглавление: Артрит и артроз – различия

Факторы риска

Симптомы и признаки

Причины артрита и артроза

Стадии и степени остеоартроза

Патогенез

Лечение

К какому врачу обращаться? Артроз встречается у каждого третьего пациента в возрасте от 45 до 64 лет и у 60–70% – старше 65 лет. По данным ВОЗ, артроз коленных суставов находится на 4-м месте среди основных причин нетрудоспособности у женщин и на 8-м месте у мужчин. Артрит и артроз в чем различие? К сведению Неутешительная статистика. Только по официальным данным в России насчитывается более 10 миллионов больных артрозом и около 300 тысяч россиян страдают ревматоидным артритом (примерно треть из них имеют тяжелые формы инвалидности). Распространенность артрита и артроза неизменно растет. Так, за период 2001-2005 гг. заболеваемость артрозом выросла на 48%. Артрит и артроз имеют схожие названия, так как оба эти заболевания поражают суставы. Различаются они характером изменений в суставах. Артрит При артрите боли связаны с воспалением тканей сустава. При данном заболевании страдает синовиальная оболочка, в которой сосредоточены кровеносные и лимфатические сосуды, нервные окончания. Соответственно это влияет и на питание сустава, и на выработку суставной смазки (синовиальной жидкости), которая питает хрящ. Артрит может развиваться в любом возрасте, в том числе у детей и подростков (ювенильный артрит). При артрите поражаются практически любые суставы, в т.ч. мелкие суставы (кистей), могут также наблюдаться множественные поражения суставов нескольких областей – полиартрит. К сведению Длительно существующий артрит приводит к артрозу, так как сустав, в частности, хрящевая ткань долго страдают от дефицита питания, которое поступает из синовиальной жидкости. Важно не «гасить» воспалительные реакции противовоспалительными средствами, а именно бороться с причиной воспаления, например, с помощью фонирования. Артроз При артрозе, в первую очередь, наблюдается разрушение хряща, покрывающего поверхность кости (а при запущенном процессе - и самой костной ткани). Хрящ перестает справляться c нагрузкой, которая на него оказывается, и он начинает разрушаться быстрее, чем успевает восстанавливаться. Хрящевая ткань размягчается, нарушается нормальное скольжение суставных поверхностей, любые движения сопровождаются болями. Артроз чаще появляется после 40 лет. Заболевание крупных суставов: коленных (гонартроз) и тазобедренных суставов (коксартроз), происходит чаще, и приводит к нетрудоспособности или даже инвалидности. Артроз же кистей, артроз большого пальца на стопе, локтевого сустава, височно-нижнечелюстного сустава, поражение плечевого и пр., развивается реже Факторы риска Факторы риска для артрита и артроза: гиподинамия, избыточный вес, пожилой возраст. Все факторы риска возникновения артрита или артроза связаны с ситуациями, когда процессы гибели клеток в суставе начинают преобладать над процессами восстановления: Гиподинамия . Малоподвижный образ жизни ведет к малой микровибрации мышечных волокон, развитию застойных процессов в тканях, недостаточному лимфотоку и капиллярному кровотоку, а соответственно ведет к повышенной повреждаемости и преждевременной гибели здоровых клеток тканей сустава.

. Малоподвижный образ жизни ведет к малой микровибрации мышечных волокон, развитию застойных процессов в тканях, недостаточному лимфотоку и капиллярному кровотоку, а соответственно ведет к повышенной повреждаемости и преждевременной гибели здоровых клеток тканей сустава. Избыточный вес . Избыточная масса тела увеличивает нагрузку на опорные суставы – тазобедренные и коленные. Подкожножировая клетчатка может нарушать приток к суставам крови, из-за чего нарушается питание хряща. Выявлено, женщины с избыточной массой тела страдают артрозом коленных суставов в 4 раза чаще своих стройных сверстниц. Принято считать, что уменьшение веса тела на 1 кг снижает нагрузку при ходьбе на каждый коленный или тазобедренный сустав на 4 кг.

. Избыточная масса тела увеличивает нагрузку на опорные суставы – тазобедренные и коленные. Подкожножировая клетчатка может нарушать приток к суставам крови, из-за чего нарушается питание хряща. Выявлено, женщины с избыточной массой тела страдают артрозом коленных суставов в 4 раза чаще своих стройных сверстниц. Принято считать, что уменьшение веса тела на 1 кг снижает нагрузку при ходьбе на каждый коленный или тазобедренный сустав на 4 кг. Заболевания позвоночника (остеохондроз, межпозвоночная грыжа). В позвоночном столбе находится спинной мозг, через который проходят нервные импульсы к мышцам. Если нарушается прохождение импульсов, мышцы работают не слаженно и в недостаточной степени амортизируют удар при прыжках, спускании по лестнице, беге и ходьбе. Соответственно, даже при естественных ежедневных нагрузках клетки суставов повреждаются и гибнут чаще.

(остеохондроз, межпозвоночная грыжа). В позвоночном столбе находится спинной мозг, через который проходят нервные импульсы к мышцам. Если нарушается прохождение импульсов, мышцы работают не слаженно и в недостаточной степени амортизируют удар при прыжках, спускании по лестнице, беге и ходьбе. Соответственно, даже при естественных ежедневных нагрузках клетки суставов повреждаются и гибнут чаще. Пожилой возраст . Ресурсы организма постепенно истощаются. Старение тканей происходит везде, в том числе в суставах, с разной скоростью, в зависимости от действия повреждающих факторов и генетических предрасположенностей.

. Ресурсы организма постепенно истощаются. Старение тканей происходит везде, в том числе в суставах, с разной скоростью, в зависимости от действия повреждающих факторов и генетических предрасположенностей. Инфекции в большинстве случаев служат пусковым механизмом для запуска цепочки патогенетических изменений в суставах. Артрит возникает, как правило, при наличии вышеуказанных факторов риска. явоспаление суставов развивается на фоне уже существующих проблем - недостаточный лимфоток (лимфедема), кровоток, застойные явления и отеки в суставах. Здоровые клетки, как правило, эффективно защищаются от инфекций и других «атак». Поэтому важно лечить не только основное заболевание, породившее артрит, но и сами суставы тоже. Причины артрита и артроза Основные причины артрита: Ревматоидное (иногда говорят ревматическое) аутоиммунное заболевание, когда защитные иммунные клетки организма по каким-то неизвестным причинам начинают убивать собственные клетки организма, принимая их за чужеродные (ревматоидный артрит). Природа данного заболевания до конца не ясна. Заболевание чаще поражает женщин (в 3-5 раз, по разным данным). Также встречается ювенильный ревматоидный артрит (ювенильный идиопатический артрит) – детская форма, которая возникает у детей и подростков моложе 16 лет.

Инфекционные заболевания, при которых наблюдаются симптомы артрита, например, туберкулез, бруцеллез, клещевой боррелиоз и др.

Неинфекционного характера заболевания (псориаз)

Обменные нарушения, например, подагра. Основные причины артроза: Важно Основная причина болезни суставов заключается в нарушении баланса между процессами разрушения и восстановления (репарации и регенерации) в тканях сустава. Травма – наиболее частая причина.

Врожденная дисплазия (нарушение суставных поверхностей костей) сустава (например, диспластический коксартроз). В этом случае суставы чрезмерно подвижны, на них ложится повышенная нагрузка и изнашивание происходит быстрее.

Длительно существующий артрит (ревматоидный артрит, туберкулез суставов и пр.). Нарушения обмена веществ в синовиальной жидкости приводит к недостаточному питанию хряща, замедлению процессов обновления погибших клеток и провоцирует его разрушение.

Чрезмерные физические нагрузки, в частности при занятии профессиональным спортом или монотонными операциями на производстве. Замечено, что у швей чаще всего возникает артроз суставов кистей рук, у рабочих, использующих отбойный молоток, – локтевых и плечевых суставов. Иначе говоря, первым страдает хрящ, который в течение длительного времени подвергается максимальной нагрузке.

Гормональные нарушения. У женщин это часто связано с климаксом. Патогенез На клеточном уровне происходит следующее: - избыточное количество поврежденных и погибших клеток (хондроцитов), который организм не успевает удалять;

- образуется недостаточно новых функциональных клеток, которые должны заменить погибшие клетки и обеспечить правильное функционирование сустава. Разница в реакциях организма при артрите и артрозе объясняется различием тканей суставов, которые затрагиваются. Гибель клетки и образование продуктов распада. При артрите поврежденные клетки преобладают в синовиальной оболочке и синовиальной жидкости, и там запускается процесс воспаления. Отек – это необходимая реакция организма для борьбы с избытком поврежденных клеток в мягких тканях. При артрозе поврежденные клетки преобладают в хрящевой ткани, где работает другой механизм защиты: замена поврежденных функциональных клеток на соединительную ткань (рубцы), которая не способна выполнять функции амортизации и не обладает свойством эластичности, упругости. Избыток поврежденных клеток может возникнуть единовременно из-за травмы, переохлаждения и пр. Повреждение хряща (хондроцитов), снижение функциональности тканей сустава происходит постепенно, к этому приводят также ежедневные нагрузки (например, при занятии спортом, тяжелой или однообразной физической работе), нарушения иннервации, обменных, гормональных и других процессов. В связи с этим большое значение в лечении артрита и артроза имеет понимание факторов риска. Симптомы и признаки Симптомы артрита: синовит, то есть припухлость, повышенная чувствительность или болезненность при прикосновении, ограничение подвижности сустава;

острая, ноющая боль, как в движении, так и в покое;

утренняя скованность, в связи с тем, что за ночное время в области сустава развивается отек.

проходит через 40-60 минут после начала движения. При артрите также могут наблюдаться общие признаки, характерные для воспаления: повышение температуры тела, озноб, потливость, общая слабость. Может проявляться головными болями, снижением веса.

Также при артрите, характерны вне суставные симптомы проявления заболевания. К примеру, поражение сердца, легких и других органов при ревматоидном артрите или туберкулезе, боррелиозе и т.п. Симптомы артроза: Боль, возникающая при дневной физической нагрузке, а не в покое. Например, боль в колене и тазобедренном суставе при ходьбе, беге, приседаниях, ходьбе по лестнице и пр. Далее при движении боли исчезают (стартовые боли). Возникает сильная боль в колене и хруст при сгибании-разгибании. Кратковременные «стартовые боли» после периодов покоя, связанные с тем, что суставные поверхности, на которых оседают детриты (результат разрушения хрящевой и костной ткани), трутся друг о друга. Через 15-20 минут после начала движения боли проходят, так как детрит выталкивается. Непрерывные тупые ночные боли чаще в начале ночи из-за венозного застоя. Артроз часто сопровождается воспалительными реакциями. Клинически проявляется и болями и отечностью, как при артрите, в таких случаях заболевание называют артрозо-артритом ( остеоартритом). При длительно существующем артрозе нередко возникает ограничение подвижности из-за дегенеративных изменений в мышцах, сухожилиях (так называемых контрактур), происходит деформация сустава. Поэтому болезнь часто называют деформирующий артроз или деформирующий остеоартроз. Стадии и степени остеоартроза Различают несколько стадий остеоартроза, которые, как правило, распознают по рентгенологическим снимкам (степени развития гонартроза коленного сустава): Остеоартроз 1 степени – изменения в костной и хрящевой ткани выражены слабо, распознаются, как правило, при проведении компьютерной томографии. Боль и отечность возникает после умеренной физической нагрузки. Отечность сустава проходит после отдыха.

– изменения в костной и хрящевой ткани выражены слабо, распознаются, как правило, при проведении компьютерной томографии. Боль и отечность возникает после умеренной физической нагрузки. Отечность сустава проходит после отдыха. Остеоартроз 2 степени - хрящевая ткань начинает разрушаться, появляются разрастания костной ткани (остеофиты) по краям сустава, суставная щель сужается, что приводит к постоянным болям. Отечность и боль приобретают постоянный характер.

- хрящевая ткань начинает разрушаться, появляются разрастания костной ткани (остеофиты) по краям сустава, суставная щель сужается, что приводит к постоянным болям. Отечность и боль приобретают постоянный характер. Остеоартроз 3-4 степени – наблюдается обширное разрушение хрящевой, а также лишенной защиты костной ткани. Наблюдается постоянная отечность, нарушается работа связок, функции мышц, что приводит к деформации сустава. Осевая нагрузка в суставе нарушена: «О» или «Х» деформация в суставах. Деформирующий артроз: «x» или «o» деформация в суставах Лечение артроза Исходя из этого общего понимания, вытекают принципы эффективного лечения суставов. Принципы эффективного лечения суставов Для этого необходимо: Очистить ткани от избытка поврежденных клеток, образовавшихся в результате травмы, инфекции, аутоиммунных (ревматоидных и пр.) нарушений. Для этого необходимо усилить лимфоток.

Улучшить кровоснабжение тканей сустава, что приведет к естественному улучшению питания клеток. В результате остановиться процесс преждевременной гибели клеток, стимулируется восстановление хрящевой ткани, синовиальной оболочки, нормализация состава синовиальной жидкости и т. д.

Восстановить иннервацию тканей. Нарушенная проводимость нервных путей от спинного мозга до сустава может иногда быть основной причиной развития заболевания.

Максимально снизить нагрузку на пораженные суставы при первых проявлениях болезни, чтобы предотвратить дальнейшую преждевременную гибель клеток. Не носить каблуки, по возможности снизить вес, не поднимать тяжести, ходить и спускаться осторожно, часто чередовать физическую нагрузку с полным покоем в течение дня и т.д. Это целый комплекс мер, который, как правило, предполагает серьезное изменение сложившегося годами образа жизни. К сведению Чем дольше и сильнее процессы разрушения преобладают над процессом восстановления, тем быстрее наступает момент необратимых изменений. В связи с этим важно, как можно раньше сдвинуть баланс в сторону восстановления. Рассмотрим различные виды лечения с точки зрения первых трех вышеуказанных принципов эффективности. Лекарственная ( медикаментозная) терапия В случае воспаления применяются следующие лекарственные препараты: Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) . Основной механизм действия этих препаратов — тормозить воспалительный процесс и устранять боль. Очищения тканей от погибших клеток не происходит. Они облегчают состояние больного, но не замедляют прогрессирования процесса. Принимаются эти препараты практически пожизненно, если нет непереносимости к ним. При этом часто проявляются побочные эффекты: негативно влияют на состояние слизистой оболочки желудка и кишечника и длительное их применение чревато развитием гастритов, язв, язвенных кровотечений. Некоторые НПВП (ибупрофен и др.) негативно воздействуют на хрящ, таким образом, провоцируя развитие артроза.

. Основной механизм действия этих препаратов — тормозить воспалительный процесс и устранять боль. Очищения тканей от погибших клеток не происходит. Они облегчают состояние больного, но не замедляют прогрессирования процесса. Принимаются эти препараты практически пожизненно, если нет непереносимости к ним. При этом часто проявляются побочные эффекты: негативно влияют на состояние слизистой оболочки желудка и кишечника и длительное их применение чревато развитием гастритов, язв, язвенных кровотечений. Некоторые НПВП (ибупрофен и др.) негативно воздействуют на хрящ, таким образом, провоцируя развитие артроза. Гормональные препараты , которые обычно вводят непосредственно в сустав в виде инъекции. Применяются только по строгим показаниям врача и в крайних случаях при сильной боли, которая не устраняется НПВП. Гормональные препараты подавляют иммунитет, а соответственно страдает процесс выведения погибших клеток из суставов. В результате лечения интенсивность воспаления снижается, человек чувствует облегчение. Имеются побочные действия: снижается выработка собственных гормонов, могут нарушаться обменные процессы и пр. При введении в полость сустава воздействие побочных эффектов на организм, в целом, ниже, чем при приеме таблеток, однако, также наблюдается. Причина заболевания не устраняется.

, которые обычно вводят непосредственно в сустав в виде инъекции. Применяются только по строгим показаниям врача и в крайних случаях при сильной боли, которая не устраняется НПВП. Гормональные препараты подавляют иммунитет, а соответственно страдает процесс выведения погибших клеток из суставов. В результате лечения интенсивность воспаления снижается, человек чувствует облегчение. Имеются побочные действия: снижается выработка собственных гормонов, могут нарушаться обменные процессы и пр. При введении в полость сустава воздействие побочных эффектов на организм, в целом, ниже, чем при приеме таблеток, однако, также наблюдается. Причина заболевания не устраняется. Цитостатики - группа противоопухолевых препаратов, которые нарушают процессы роста, развития и механизмы деления всех клеток организма. При лечении ревматоидного артрита они снижают количество антител, которые убивают собственные клетки организма. Однако при этом нарушаются и процессы образования других клеток, в том числе кроветворение. Очищения тканей не происходит. Таким образом, противовоспалительная лекарственная терапия направлена лишь на снятие симптомов болезни, но не на очистку или питание тканей сустава. Препараты лишь замедляют, «замораживают» защитный воспалительный процесс, запущенный организмом. В целях попыток восстановления хряща, состава синовиальной жидкости применяются следующие препараты: 1.Хондропротекторы при артрите и артрозе? Хондропротекторы. Назначаются с целью восстановления суставного хряща. Эти препараты (в основном речь идет о БАД) широко применяются в России. Однако многочисленные исследования (в т.ч. опубликованные в июле 2010 г. в British Medical Journal, данные 10 крупных исследований) показывают отсутствие эффекта даже по сравнению с плацебо! 2. Гиалуроновая кислота (внутрисуставные блокады) - важная составляющая хрящевой ткани. Препарат на ее основе может вводиться в сустав в виде инъекций только после устранения воспалительного процесса. Стоимость одной инъекции от 2 000 руб. до 16 000 руб. (зависит от концентрации препарата и марки производителя), один курс предполагает несколько инъекций.

Введение данной кислоты временно защищает сустав от дальнейшего повреждения. Однако искусственно введенный препарат не стимулирует выработку собственной кислоты, поэтому курсы необходимо постоянно повторять для поддержания эффекта. Таким образом, лечение одного сустава ежегодно обходится в сумму от 30 до 240 тыс. руб. Помимо медикаментозного лечения существуют дополнительные методы ( физиолечение ): лазеротерапия;

криотерапия (лечение холодом);

прогревания;

магнитотерапия;

электромиостимуляция;

фонофорез (ультразвук);

лечение золотосодержащими препаратами и др. Однако эффективность данных методов по части излечения от артрита и артроза под большим вопросом, так как они не обеспечивают устранения основной причины заболевания – нарушения баланса между разрушением и восстановлением тканей сустава. Новое понимание пользы лечебной физкультуры ( ЛФК) Микровибрация - жизненно важный биологический ресурс организма. Лечебные физические упражнения, аэробные тренировки, плавание – эффективное средство профилактики и лечения артроза. Они направлены на восстановление подвижности сустава и усиление кровотока в данной области, а соответственно могут стимулировать очистку и восстановление тканей сустава. Во время физических упражнений работающие мышцы создают энергию биологической микровибрации, которая необходима для транспортных и обменных процессов на клеточном уровне. Лимфатические и кровеносные сосуды не подходят к каждой клетке организма, к каждому микро-участку. У клеток нет собственных средств передвижения, поэтому для их перемещения и контактирования друг с другом необходимо их «встряхивание», которое обеспечивается за счет сократительной активности мышечных волокон, то есть работы мышц. Мышцы создают энергию микровибрации постоянно (даже во время сна), различается лишь мощность. Отсутствие микровибрации свидетельствует о смерти человека. Уровень микровибрации, достаточный для питания и очистки всех тканей, в том числе, суставов, возникает лишь при физическом напряжении мышц. Справка Существование эффекта биологической микровибрации было открыто в 1986 году академиком Н.И. Аринчиным и описано в работах «Микронасосная деятельность скелетных мышц при их растяжении», «Периферические «сердца» человека». А в 2002 году физиком Федоровым В.А. совместно с группой врачей был создан первый измерительный прибор – миотремограф, который позволил измерить микровибрационный фон человека и экспериментально подтвердить теорию. Именно поэтому ЛФК рекомендована при лечении артрозов и имеет оздоравливающий эффект. К сожалению, лечебные физкультура имеет серьезные ограничения: ЛФК может проводиться только после снятия воспаления в период ремиссии;

упражнения не рекомендуется проводить при наличии сильных болей;

люди в пожилом возрасте имеют целый букет заболеваний или серьезную деградацию сустава, которые уже не позволяют делать физические упражнения;

люди с большим весом могут делать только ограниченное количество физических упражнений (в положении лежа, сидя) для восстановления тазобедренных и коленных суставов, так как при ходьбе и аналогичных нагрузках суставы испытывают перегрузку и продолжают разрушаться;

ЛФК будет эффективна при частых регулярных занятиях, когда занятия чередуются с периодами покоя для сустава. Как правило, люди вынуждены ходить на работу, имеют ряд семейных обязанностей, которые не позволяют им всецело посвятить себя (на длительное время) только занятиям ЛФК с периодами покоя.

ЛФК может быть малоэффективна, если артроз явился следствием физической перегрузки и дистрофических изменений тканей в суставе. Мышечные клетки уже истощены, и дополнительная нагрузка может привести к их гибели.

ЛФК не решает проблему восстановления проводимости нервных путей, то есть при наличии заболеваний позвоночника ЛФК будет малоэффективна, так как нервные импульсы будут плохо доходить до области сустава. Таким образом, ЛФК – эффективное средство лечения артроза (но не артрита) в не слишком пожилом возрасте при не запущенной стадии заболевания при отсутствии других отягчающих положение заболеваний. Очистка и восстановление тканей сустава с помощью фонирования Фонирование - новый эффективный метод лечения суставов, артрита и артроза. Энергию биологической микровибрации можно получить извне с помощью виброакустической терапии (фонирования). Фонирование заключается в передаче звуковой микровибрации (диапазона частот 30 - 20 000 Гц) в тело человека или животного с помощью специального компактного медицинского аппарата. Такие звуковые микровибрации естественны для организма: по своим физическим характеристикам аналогичны тем биологическим микровибрациям, которые создают мышечные ткани при максимальном статическом физическом напряжении (В. А. Федоров, 2004 г.). Таким образом, фонирование, применимое в домашних условиях, – эта прямая альтернатива физическим упражнениям. При этом эффект от такой терапии выше, так как является внешним «чистым» ресурсом по отношению к организму, и не требует его мышечных затрат. Энергия микровибрации направляется точечно, в область пораженного сустава, на глубину 10 см. Благодаря внешнему источнику мышечные ткани, истощенные за период гиподинамии, физических перегрузок, стрессов, переохлаждений, восстанавливают свою сократительную активность, а значит и необходимый уровень микровибрации (микродрожания). К сведению На сегодняшний момент ни одно лекарственное средство не может непосредственно влиять на лимфоток. Несмотря на свою простоту воздействия, фонирования имеет многочисленные лечебные эффекты: улучшает лимфоток в области воздействия, и, соответственно, способствует очищению тканей и скорому завершению воспалительного процесса. Это уникальное свойство метода физиотерапии, которое недоступно лекарственной терапии.

улучшает кровоток, и, соответственно, питание каждой клетки;

способствует выделению суставной смазки;

способствуют выходу из депо стволовых клеток - родоначальниц всех функциональных клеток организма, в т.ч. клеток тканей сустава;

улучшает проводимость нервных путей при длительном воздействии на проблемную область позвоночника. При этом фонирование не оказывает побочного действия, а имеет длительно сохраняющийся эффект. Эффективность фонирования (виброакустической терапии) в лечении суставов была доказана многочисленными исследованиями, в том числе европейскими. Научно доказанная эффективность при лечении артрита и артроза достигает 70-90% в зависимости от исследования. В частности, в соответствии с одним из европейских исследований виброакустическая терапии при лечении гонартроза (артроза коленного сустава) у пациентов старше 44 лет, половина из которых имела избыточный вес, позволила существенно снизить интенсивность боли (у 77% пациентов) Фонирование (виброакустическая терапия) - одно из новых и перспективных направлений в лечении заболеваний костно-мышечной системы. Эффективность фонирования подтверждена целым рядом научных исследований. Эндопротез коленного сустава Временное устранение болей опасно еще и тем, что пациент перестает «щадить» больную ногу. А это усугубляет повреждение хряща и костей. Поэтому болезнь неминуемо возвращается, а боль лишь усиливается из-за возникновения дополнительных повреждений в период мнимого «затишья». И вскоре единственным методом остается лишь протезирование сустава. Протезирование сустава (замена сустава на искусственный) – сложное, дорогое (не меньше 150 тыс. рублей), хирургическое вмешательство, при котором возможны серьезные послеоперационные осложнения (присоединение инфекции, тромбоз глубоких вен, воспаление нервов и т.д.). При присоединении инфекции может развиться остеомиелит, что требует удаления протеза и пораженных участков костей. Функциональные возможности протеза ниже, чем у настоящего сустава. При падениях и неосторожных движениях возможны вывихи, переломы фрагментов искусственного сустава, что требует повторной операции. Высок риск стать инвалидом-колясочником. К какому врачу обращаться? Если есть подозрения на артрит или артроз, для правильной постановки диагноза нужно обратиться к врачу. В обычной поликлинике с данной проблемой обращаются к ревматологу или ортопеду-травматологу, реже - к хирургу. В крупных диагностических центрах можно попасть на прием к артрологу. Это специалист, который занимается непосредственно заболеваниями суставов.

doclvs.ru Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.