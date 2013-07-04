Плоскостопие и армия: 1,2,3 и 4 степени плоскостопия, берут ли в армию с плоскостопием, категории пригодности, нормативные документы

Чтобы достоверно ответить на вопрос, совместима ли служба в армии и плоскостопие, необходимо знать все нюансы, которые могут повлиять на заключение медкомиссии.

Прохождение медицинского обследования в военкомате

Молодые люди 18–27 лет в обязательном порядке призываются на службу в армию. Это их долг перед государством. Но важным элементом призыва является медкомиссия. По ее итогу молодого человека либо берут служить, либо он считается непригодным по состоянию здоровья.

Идя на медицинскую комиссию, необходимо взять с собой амбулаторную карточку или выписку из нее, в которой есть информация об истории болезней.

Нельзя скрывать тяжелые заболевания, поскольку служба может только усугубить состояние здоровья.

Чтобы понять, брать или нет в армию, призывник должен обследоваться у таких специалистов:

терапевт;

окулист;

отоларинголог;

невропатолог;

психиатр;

стоматолог.

Если у молодого человека обнаружено какое-то заболевание, которое ставит его пригодность под сомнение, то он направляется в медицинское учреждение для прохождения дополнительной диагностики.

По результатам обследования призывной комиссией принимается решение о допуске, отсрочке или освобождении от армии.

Категории пригодности

Категория пригодности определятся согласно расписанию заболеваний. В этом документе указаны патологии, которые влияют на то, брать в армию или нет.

Всего существуют 5 категорий пригодности:

А – пригоден.

Б – служить может, но есть ограничения касательно рода войск.

В – ограничено годен, то есть от армии освобождается, зачисляется в запас, но в военное время призывается.

Г – временно не пригоден по состоянию здоровья, призывнику дается отсрочка на время 6–12 месяцев. В этот период молодой человек должен лечиться.

Д – не годен, не может служить ни в мирное, ни в военное время.

Так возьмут ли в армию? Молодым людям с этой болезнью может быть присвоена категория А, Б, В или Д.

Временное отстранение не выдается, так как болезнь во взрослом возрасте уже не лечится.

Традиционная методика определения продольного плоскостопия

На рентгенограммах путем построения треугольника определяется угол продольного свода и высота свода. В норме угол свода равен 125 - 130 градусам, высота свода - 39 мм.

Плоскостопие I степени : угол продольного внутреннего подошвенного свода 131 - 140 градусов, высота свода 35 - 25 мм;

плоскостопие II степени : угол продольного внутреннего свода 141 - 155 градусов, высота свода 24 - 17 мм;

плоскостопие III степени : угол продольного внутреннего свода больше 155 градусов, высота свода - менее 17 мм.

Берут ли в армию с плоскостопием?

Патология не такая уж и безобидная, как может показаться на первый взгляд. Она является виновницей серьезных проблем опорно-двигательной системы. Именно поэтому вопрос, забирают ли в армию с плоскостопием, абсолютно естественный. Действительно, если у молодого парня есть такая проблема, то его могут не брать на службу. Но такое происходит не всегда.

Однозначно ответить, призывают ли в армию с плоскостопием, нельзя. Необходимо знать его вид и стадию, а затем внимательно изучить расписание болезней.

Какая статья в военном билете о плоскостопии? Это 68 статья. Призывнику стоит внимательно ее прочитать и тогда станет понятно, будет отсрочка или придется служить. Но важным остается тот факт, что плоскостопие не всегда может быть замечено медицинской комиссией.

Если призывник знает о своей проблеме, то желательно заранее пройти обследование и взять заключение у врача. Тогда вероятнее, что комиссия обратит внимание на проблему.

Согласно 68 статье расписания болезней, с плоскостопием присваиваются следующие категории годности:

А – нарушения функционирования стопы отсутствуют;

Б – незначительные нарушения;

В – незначительные или умеренные;

Д – значительные.

Как видно из статьи 68, могут не брать даже при незначительных отклонениях.

Во время присвоения категории годности для армии важна степень плоскостопия. Ее можно определить посредством рентгенологического обследования.

Также статья 68 содержит информацию о том, с каким видом плоскостопия не берут в армию. Оно имеет две разновидности в зависимости от характера изменений. При продольном виде речь идет об уплощении продольного свода. Из-за этого передняя часть стопы отклоняется наружу.

Продольное плоскостопие какой степени освобождает от армии? На 100% служить не возьмут, если болезнь 3 или 4 степени. Это самые тяжелые стадии, при которых возникают осложнения и трудности с передвижением.

Берут ли в армию с поперечным плоскостопием? При этой разновидности расширяется передний отдел стопы. Призывника не берут на службу, если у него поперечный вид 3–4 стадии с такими осложнениями:

выраженный болевой синдром;

контрактура пальцев;

артроз суставов;

экзостозы.

Почему с плоскостопием не берут в армию? Это заболевание чревато последствиями. Из-за него страдают суставы, а также позвоночник. Без коррекции будут появляться проблемы со здоровьем. В армии лечиться не удастся. Вместо ортопедической обуви, призывнику нужно будет носить армейские сапоги, которые имеют совершенно плоскую подошву. В результате этого болезнь будет только усугубляться, появится сильная боль, из-за которой молодому человеку даже ходить тяжело, а не то, чтобы выполнять армейские задания.

Если у призывника плоскостопие, военкомат все равно посещать надо. Решение о его пригодности будет приниматься призывной комиссией. Исход зависит от медицинского обследования.

Плоскостопие 1 степени

Это самая легкая форма. Для нее характерны незначительные отклонения, например, угол впадины составляет 131–140 ˚.

Показатели рассчитываются посредством компьютерного исследования.

С плоскостопием 1 степени в армию берут, поскольку существенных нарушений не возникает. Болезнь не доставляет призывнику дискомфорта, он может выполнять все поручения. Молодого человека даже не отправят на дополнительное обследование во время прохождения медкомиссии. Избежать службы не удастся.

При плоскостопии 1 степени присваивается категория годности А. То есть он годен для службы в любых войсках.

Плоскостопие 2 степени

Если в норме угол продольного внутреннего свода должен составлять 125–130 ˚, то при 2 степени он равен 141–155 ˚. Такое изменение влияет на функционирование стопы, существуют незначительные нарушения.

Если раньше с плоскостопием 2 степени в армию не брали, то не так давно в статью 68 были внесены правки, согласно которым призывник может служить. Теперь его берут, но только в определенные роды войск.

При плоскостопии 2 степени присваивается категория годности Б. Призывник не сможет стать морским пехотинцем, десантником, пограничником, а также быть в отряде специального или особого назначения.

Плоскостопие 3 степени

На этой стадии болезни появляются существенные нарушения функционирования стопы, внешние изменения также выраженные. Характерны такие патологические изменения:

угол впадины увеличивается более чем на 155 ˚;

высота свода уменьшается до 17 мм;

большой палец отклоняется более чем на 30–40 ˚.

Именно поэтому плоскостопие 3 степени и армия – понятия несовместимые. Если у призывника выявлены такие нарушения, то согласно статье 68 ему присваивается категория В. То есть в мирное время он не пригоден, но остается в запасе. Военный билет должен выдаваться независимо от того, есть боль в ногах или нет. Хотя отсутствие болевых ощущений зачастую является поводом к раздумью, присваивать категорию В или Б.

Плоскостопие 4 степени

Сомнений быть не должно. Призывника однозначно не берут, даже при всем его желании. Для болезни характерны тяжелые отклонения. Если ко всему прочему будет выявлен артроз, то, скорее всего, молодому человеку будет присвоена категория Д.

Возьмут с плоскостопием или нет, частично зависит от самого призывника. Если он ответственно отнесется к медицинской комиссии, возьмет с собой все справки, подтверждающие его болезнь и степень ее тяжести, то они обязательно будут рассмотрены членами призывной комиссии. Не нужно удивляться, если они направят на дополнительное обследование. Это нормально. Членам комиссии нужно удостовериться, что ничего не изменилось – состояние не ухудшилось или не улучшилось.

Если у призывника остались сомнения по поводу выданного заключения военно-врачебной экспертизы, он всегда может обжаловать решение, обратившись в судебные инстанции.

Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 N 565 (ред. от 16.03.2019) «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе».

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