МУМИЁ: что это, химический состав, происхождение мумиё, целебные свойства, методики применения, при каких заболениях применяется

МУМИЁ — это биологически активное вещество естественного происхождения. Добывается в горах (вытекает из расщелин скал), поэтому известно еще под названием горный воск.

Напоминает мумиё смолу — как правило, темно-коричневого или почти черного цвета. Запах и вкус у мумиё специфические.

Химический состав сложный: в мумиё смешаны различные органические и минеральные вещества; среди них можно назвать аминокислоты, эфирные масла, ферменты, витамины, множество микроэлементов и др.

Исследования показывают, что мумиё, собранное в разных местах и даже в разные поры года, не одинаково по своему составу.

Долгое время не было единого мнения на происхождение этого продукта.

Считалось, что мумиё образуется из экскрементов некоторых горных животных: эти экскременты, скапливаясь в расщелинах скал, претерпевают со временем химические изменения, частично выветриваются, концентрируются, обогащаются от соприкосновения со скалами минеральными веществами, и так возникает мумиё-сырец.

Другие исследователи утверждали, что мумиё — это продукт, возникший в результате разложения растений, мелких животных и насекомых в условиях недостатка кислорода, с примесью минеральных веществ.

Третьи полагали, что мумиё — нефтяного происхождения.

Четвертые — что это мед диких пчел.

Пятые — что это претерпевший изменения сок тутовника...

Исследованиями ученых последнего времени установлено, что на образование мумиё оказывают влияние многие факторы, но основа для образования мумиё — это экскременты горных мышей. Впрочем, не исключено, что и эти выводы будут опровергнуты; уже публикуются данные других исследований, в которых среди прочих ингредиентов мумиё называется пчелиный яд (апитоксин).

В лечебных целях мумиё используется человеком очень давно. О нем упоминают еще древние греки; мумиё входило в арсенал лекарственных средств известного врача средневековья Абу Али Ибн Сины. Используют мумиё предварительно обработанное и очищенное.

Лечатся с помощью мумиё следующие заболевания: катар верхних дыхательных путей, риниты, отиты, раны, ожоги, маститы, бронхиты и воспаление легких, заболевания печени и желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта, почек и органов мочевыведения, тромбофлебит, геморрой и др. Кроме того, мумиё используется для ускорения заживления костей после переломов.

Целительное действие мумиё обусловливается тем, что при использовании его стимулируются процессы биосинтеза в организме; это ведет к улучшению обмена веществ, к очищению организма и к укреплению его иммунных (защитных) сил.

Таким образом, действие мумиё — общее оздоравливающее. Но эффективно и местное применение мумиё в силу противовоспалительного (бактерицидного и бактериостатического) действия этого средства, а также в силу его способности стимулировать процесс регенерации. Костная ткань (после переломов) в присутствии мумиё быстрее срастается, потому что мумиё самым благоприятным образом влияет на минеральный обмен.

Методики применения мумиё

В виде водного раствора. Продолжительность курса лечения мумиё — 25-30 дней. Принимать водный раствор (0,1 г мумиё — на 3 столовые ложки теплой воды) 2 раза в день. Утром мумиё принимается натощак, вечером — за 30 мин до ужина. Через 10 дней перерыва курс можно повторить.

В смеси с молоком. Продолжительность курса лечения — 24-28 дней. Раствор готовится в пропорции: 1 часть мумиё — на 20 частей теплого коровьего молока. Для одной порции достаточно 0,1-0,2 г мумиё. Принимать 2 раза в день: утром натощак и вечером за 30 мин до еды. Через 10 дней перерыва курс при необходимости можно повторить.

Допускается и третий курс. В смеси с медом. Продолжительность курса — 24-28 дней. Смесь приготавливается в соотношении: 1 часть мумиё (0,1-0,2 г) — на 20 частей меда (мед должен быть чистый и незасахаренный). Принимать 2 раза в день: утром натощак и вечером за 30 мин до ужина. После перерыва в 10 дней курс можно повторить.

Наружное применение. Наружно мумиё применяется в виде аппликаций (водный раствор), мазей (на разных основах), масляных капель, а также используется для промываний (водный раствор); при самых разных болезнях и поражениях кожи — гнойных и негнойньк воспалениях, экземе, ожогах, ранах; при заболеваниях суставов и т.д. Как правило, наружное применение сочетается с применением мумиё внутрь. Курс лечения — 25-30 дней; если лечебный эффект достигнут раньше, то использование мумиё и раньше прекращается.

Аппликации делаются так: марлевая салфетка, сложенная в несколько слоев, смачивается 5%-ным водным раствором мумиё и прикладывается к месту воспаления, поражения (например, ожога). Аппликации можно делать 1-2 раза в день по 30-40 мин; рекомендуется сочетать применение аппликаций с использованием других наружных лечебных средств.

Мази, содержащие мумиё, готовятся на разных основах: на так называемом нутряном свином жире, на барсучьем, сурчинам жирах, на жире ежа и т.д. В качестве основы для мази могут быть также взяты вазелин или смесь вазелина с ланолином. Прежде чем готовить смесь с одним из перечисленных жиров, мумиё нужно свести с малым количеством воды, чтобы оно приняло консистенцию не очень густой сметаны. Затем 6-7 г подготовленного мумиё смешать с 45 г жира и тщательно, в течение 10-12 мин, перемешать. Готовую мазь можно длительно хранить на дне холодильника; перед использованием — перемешивать.

Для приготовления масляных капель мумиё подходит любое растительное масло.

Лучше всего — персиковое или абрикосовое. Сначала мумиё разводится небольшим количеством воды до консистенции не очень густой сметаны, после чего смешивается с растительным маслом в пропорции: 5 г мумиё на 50 г масла. Перед тем как готовить эти капли, растительное масло нужно прокипятить и остудить.

Из водных растворов мумиё наиболее частое применение имеет 5%-ный раствор (5 г мумиё на 100 мл воды). Воду перед приготовлением раствора необходимо прокипятить и остудить. Раствор готовится непосредственно перед применением.

Допустимо применение мумиё и в детском возрасте, поскольку это средство малотоксично. Возрастные дозы следующие: от 6 мес. до 1 года — 0,01-0,02 г; от 1 года до 9 лет — 0,04-0,05 г; от 9 до 14 лет — 0,06-0,1 г.

Однако людям преклонного возраста не рекомендуется принимать мумиё, т.к. биологически активные вещества, содержащиеся в данном средстве, воздействуют стимулирующе и на ткань опухолей, которые чаще встречаются у пожилых людей.

Применение мумиё при некоторых заболеваниях

Ангина

Мумиё принимать в водном растворе (0,1 г мумиё на 3 столовые ложки теплой воды), а также использовать для полосканий 5%-ный водный раствор (теплый) мумиё. Сочетать эти полоскания с полосканиями другими (традиционными) средствами: растворами фурациллина, соды, этония, диоксидина, морской соли, настоями и отварами лекарственных растений и т.д. Полоскать горло раствором мумиё достаточно 3-5 раз в день. После полоскания в течение 30 мин ничего не есть и не пить. Так же, как при ангине, мумиё используется при фарингите, ларингите.

Артриты

Кроме приема мумиё в виде водного раствора (0,1 г — на 2-3 столовые ложки теплой воды), использовать наружно в виде 10%-ной мази (приготовление мазей с мумиё см. выше). Мазь наложить на воспаленный болезненный сустав, покрыть вощеной бумагой и обмотать полотенцем. Делать 2-3 раза в день. Курс лечения — 10-15 дней.

Гастрит гипоцидный

Водный раствор мумиё (0,2 г мумиё растворить в одном стакане кипяченой остуженной воды) принимать по одному стакану 3 раза в день: утром натощак, за 30 мин до еды и через 3-4 ч после еды. Курс лечения — 10 дней.

Геморрой

При геморрое мумиё принимается по 0,1-0,2 г на 2-3 столовые ложки теплой воды, и используется мазь для смазывания анального отверстия: мазь на ватном тампоне (или без тампона) 1-2 раза в день вводится в прямую кишку на глубину нескольких сантиметров. Вообще при геморрое рекомендуется смазывать анальное отверстие мазью с мумиё всякий раз после дефекации; перед нанесением мази анальное отверстие следует тщательно вымыть теплой водой.

Гингивит

Принимать мумиё 2 раза в день: 0,1 г на 2-3 столовые ложки воды. Этим же раствором рекомендуется прополаскивать рот. Сочетать с традиционными средствами лечения. Заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря мумиё нужно принимать в виде водного раствора (0,1 г мумиё — на 2-3 столовые ложки теплой воды) 2-3 раза в день. Чем раньше от начала заболевания начато лечение с помощью мумиё, тем лучшего результата можно добиться. Курс лечения — 20-30 дней. При необходимости курс можно повторить после десятидневного перерыва. Сочетать с традиционными методами и средствами лечения.

Маститы

При маститах мумиё принимается в водном растворе и используется наружно. Для наружного применения подходит 5%-ный водный раствор мумиё — в аппликациях на участок воспаления; делать аппликации 2-3 раза в день по 35-40 мин. Курс лечения — 15-20 дней. Сочетать с традиционными методами и средствами лечения. Хирургическая практика показывает, что осложненные маститы (в стадии абсцедирования, при развитии флегмоны) после вскрытия очага и эвакуации гнойного содержимого лечатся быстрее, если, наряду с традиционными средствами, использовать для промываний полости 5%-ный водный раствор мумиё.

Невралгии

Два-три раза в день смазывать болезненные места 10%-ной мазью мумиё, покрывая сверху вощеной бумагой и обвязывая полотенцем или какой-нибудь теплой тканью на 2 ч. Курс лечения — 10-15 дней.

Ожоги

При ожогах мумиё принимается в виде водного раствора (0,1 г мумиё на 2-3 столовые ложки теплой воды) 2 раза в день и используется наружно — в виде аппликаций. При сильных болях в месте ожога в раствор мумиё для аппликаций может быть добавлен раствор новокаина.

Отиты (без перфораций в барабанной перепонке)

мумиё нужно принимать в виде водного раствора (0,1 г мумиё на 2-3 столовые ложки теплой воды) 2 раза в день и закапывать в виде масляных капель (приготовление масляных капель см. выше) в больное ухо 3 раза в день. Можно не закапывать, а закладывать масляный раствор мумиё в ухо — в ватных или марлевых тампончиках — 2 раза в день на 2 ч. При сильных отитах не помешает поставить тампон с масляным раствором мумиё в ухо на всю ночь. Сочетать с традиционными методами и средствами лечения. Курс лечения — 7-10 дней; при необходимости — и больше.

Парадонтоз

Используется внутрь и наружно — в виде аппликаций. Для аппликаций применяется 5%-ный раствор мумиё. Делать аппликации 1-2 раза в день. Рекомендуется также несколько раз в день смазывать десны (особенно переходную складку) масляным раствором мумиё. Курс лечения — 10 дней; при необходимости — и больше.

Радикулит

При радикулите рекомендуется смазывать болезненные места 10%-ной мазью мумиё, покрывать эти участки вощеной бумагой, а поверх — какой-нибудь теплой тканью. Делать так 2-3 раза в день. Также нужно принимать мумиё в водном растворе (0,1 г мумиё — на 2-3 столовые ложки теплой воды). Курс лечения — 10-15 дней.

Раны гнойные

Длительно незаживающие, осложненные нагноительным процессом раны эффективно лечатся с помощью мумиё. Во-первых, мумиё нужно принимать. Организм от этого мобилизуется, усиливает иммунный ответ. Во-вторых, использовать мумиё наружно в виде 5%-ного водного раствора.Загрязненную гнойным отделяемым рану 2 раза в день следует промыть водным раствором мумиё, после чего с таким же раствором сделать аппликацию на 30-40 мин. Курс лечения — 10 дней.

Ревматизм

При ревматизме рекомендуется смазывать воспаленные суставы 10%-ной мазью мумиё, покрьгеать эти смазанные участки вощеной бумагой и затем — какой-нибудь теплой тканью на 1,5-2 ч. Делать так 2-3 раза в день. Также следует принимать мумиё в водном растворе (0,1 г мумиё — на 2-3 столовые ложки теплой воды). Курс лечения — 25 или 30 дней. При необходимости после десятидневного перерыва курс можно повторить. Сочетать с традиционными методами и средствами лечения.

Риниты

Можно мумиё принимать, но чаще бывает достаточно и наружного применения. Закапывать в нос (лежа на спине) по нескольку пипеток 5%-ного водного раствоpa мумиё; перед закапыванием нос нужно тщательно прочистить. Много эффективнее промывание носа и носоглотки тем же 5%-ным раствором мумиё: втягивать раствор носом с ладони или использовать для промываний резиновый баллончик.

Ушибы

Делать примочки с 5%-ным водным раствором мумиё по 10-15 мин 3 раза в день. 2 раза в день смазывать ушибленное место 10%-ной мазью мумиё.

Фурункул

Независимо от того, в какой стадии развития фурункул находится, можно использовать для лечения мумиё. Принимать водный раствор (0,1 г мумиё — на 2-3 ложки теплой кипяченой воды), а к области фурункула прикладывать тампон с мазью мумиё 2 раза в день на 1,5-2 ч. Сочетать с традиционными методами и средствами лечения.

Экзема

При этой болезни мумиё следует использовать внутрь в водном растворе и наружно в виде аппликаций и мазей. Аппликации накладываются с 2%-ным водным раствором мумиё на 15-20 мин. Сразу после этого участок экземы смазывается 2%-ной мазью мумиё (на вазелиновой или вазелиново-ланолиновой основе). Курс лечения — 20-30 дней. После десятидневного перерьгеа курс можно повторить.

Эрозии шейки матки и стенок влагалища

Рекомендуется принимать мумиё (0,1 г мумиё — на 2-3 столовые ложки теплой воды) и использовать 5%-ный водный раствор для спринцеваний. На ночь вводить во влагалище тампоны, обильно смоченные 5%-ным водным раствором мумиё. Курс лечения— 15-20 дней. После десятидневного перерыва курс можно при необходимости повторить.

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