|
Популярная информация
|
Закаливание организма: что это, в чем польза, виды и способы, физиологические эффекты закаливания
Закаливание — это целый комплекс мероприятий, которые направлены на постепенное повышение сопротивляемости организма к тем или иным неблагоприятным факторам внешней среды; к таким факторам могут быть отнесены и холод, и, наоборот, высокая температура окружающего воздуха, и понижение атмосферного давления, и повышение влажности, и т.д.
Наибольшее практическое значение имеют те закаливающие мероприятия, какие повышают сопротивляемость организма к холоду, поскольку именно от воздействия переохлаждения и неспособности организма противостоять ему начинаются все простудные заболевания (они составляют до 40% от общей заболеваемости), в том числе и воспалительные заболевания дыхательных путей.
К месту будет сказать, что простудные заболевания, являясь немалой нагрузкой для организма, могут нарушить устойчивое в нем равновесие (физических и химических процессов) и спровоцировать развитие более серьезных заболеваний. Закаливание холодом стимулирует иммунитет и совершенствует процессы терморегуляции.
Во время закаливающих процедур к внезапно охлажденной коже приливает кровь; это хорошая тренировка не только для сосудов, но и для сердца. Кроме того, с приливом крови в кожу и мышцы поступает дополнительное количество кислорода и питательных веществ, устраняются застойные явления. Эти процессы благоприятно сказываются на самочувствии и субъективно воспринимаются как бодрость.
В физиологическом смысле основой закаливания является способность человеческого организма постепенно приспосабливаться к условиям внешней среды. Если один и тот же раздражающий фактор периодически воздействует на организм, то последний с каждым новым воздействием все более уверенно «включает» защитный механизм и так становится менее восприимчивым к раздражению. Закаливание организма осуществляется с помощью: воздушных ванн, разнообразных водных процедур, солнечных ванн и пр.
Принимать закаливающие процедуры необходимо всем: детям и взрослым, и здоровым, и тем, у кого со здоровьем не все благополучно. Начинать закаливать свой организм можно в любом возрасте и в любое время года, однако требуется тщательно контролировать состояние своего организма — следить за частотой пульса и дыхания, регулярно измерять артериальное давление, температуру тела.
Правильное закаливание организма проводится при соблюдении следующих важных принципов:
Закаливание организма воздухом
Проще всего начинать закаливание организма с закаливания воздухом, т.е. с помощью так называемых воздушных ванн. Из всех закаливающих мероприятий воздушные ванны самые безопасные и легко доступные (их даже называют щадящими).
Они рекомендуются при таких заболеваниях, как атеросклероз, гипертоническая болезнь, малокровие, неврозы и т.д. Необходимо принимать воздушные ванны и здоровому человеку. Воздушные ванны способствуют улучшению обмена веществ, повышают аппетит, нормализуют сон.
В зависимости от температуры воздуха воздушные ванны различают:
Наиболее переносимыми являются теплые воздушные ванны. С них и следует начинать закаливание воздухом. Сначала продолжительность теплых воздушных ванн — не более 20 мин, затем время процедуры увеличивается на 15-20 мин каждый сеанс, и в итоге продолжительность процедуры доводится до 2-3 ч. Прохладные воздушные ванны начинаются с 5-10 мин и каждый сеанс увеличиваются на 5-10 мин; общее время прохладных воздушных ванн доводится до 1,5-2 ч. Начальная продолжительность холодных воздушных ванн — не более 5 мин; каждый сеанс увеличивается на 3-5 мин; в конце концов продолжительность холодной воздушной ванны должна быть около 30 мин.
Принимая прохладные и холодные воздушные ванны, нужно активно двигаться — ходить или выполнять гимнастические упражнения. Через 10-12 дней после начала закаливания воздухом можно начинать хождение по полу босиком; примерно через месяц присоединяются водные процедуры — по нарастающей (обтирания, обливания, душ и т.д.). Если возникает ощущение озноба, следует прекратить процедуру либо увеличить двигательную активность. Хорошо помогает при появлении озноба растирание сухим полотенцем. В теплое время года закаливание воздухом можно проводить под открытым небом, в холодное время года — на веранде или в любом другом хорошо проветриваемом помещении (даже в жилом помещении).
Закаливание организма водой
Наиболее активно организм закаливается с помощью водных процедур. Механизмы терморегуляции включаются как при использовании холодной и прохладной воды, так и при использовании воды горячей и теплой.
Различают следующие закаливающие водные процедуры:
При закаливающих процедурах имеет место рефлекторная реакция сосудов; например, при воздействии холодной воды кровеносные сосуды резко сужаются, и кровь из них выходит (кожа бледнеет); спустя некоторое время сосуды расширяются и наполняются кровью (кожа краснеет) — в мышцах в это время идет интенсивный процесс теплообразевания; при воздействии горячей воды кровеносные сосуды, наоборот, расширяются. Из вышесказанного становится понятно, почему водные закаливающие процедуры особенно полезны людям с пониженным обменом веществ...
Обтирания. Для обтираний используются полотенце и вода (сначала температуры 21-22 °С, затем температура постепенно понижается на 1-2° и доводится до 10-11 °С). Длительность процедуры должна составлять 3-4 мин: сначала обтираются лицо и шея, затем плечи, грудь, живот, спина, поясница, потом — нижние конечности.
Обливания. Эти эффективные процедуры можно делать как из ведра (достаточно 23 ведер), так и с использованием душа. Температура окружающего воздуха при обливаниях должна быть 21-22 °С; температура воды для обливания вначале— 31-32 °С, а затем постепенно (от сеанса к сеансу) снижается до 23-24 °С.
Теплый душ. Для него подходит температура воды 38-39 °С. Такой душ расслабляет и успокаивает, помогает снять усталость после усиленных умственных занятий, а также снимает напряжение мышечной системы после физических нагрузок. Струи теплой воды должны быть достаточно упругими, чтобы массировать кожу. Под воздействием тепла и массажа кровообращение в коже и мышцах улучшается, и соответственно улучшается питание тканей, ускоряется очищение тканей от продуктов обмена. Воздействие теплых струй воды на «воротниковую» зону помогает снизить артериальное давление и устранить головные боли. Однако к этой процедуре следует подходить с осторожностью, контролируя самочувствие (всегда следует помнить об индивидуальности всякого организма и о его индивидуальной реакции на раздражитель).
Горячий душ. Мы говорим о горячем душе, если температура воды при процедуре 40 °С и выше. Горячий душ также является закаливакщей процедурой. Помимо закаливания, он способствует очищению организма — поскольку во время процедуры усиливается процесс потоотделения и вместе с потом из организма выводятся шлаки; поры кожи прочищаются, за счет этого активизируется «кожное дыхание». Под горячий душ нужно входить постепенно (или постепенно доводить температуру воды до требуемой); в противном случае может возникнуть головокружение.
Прохладный и холодный душ. Температура воды для прохладного и холодного душа — 30-20 °С. Но начинать закаливание душем следует с температуры воды 36-37 °С; продолжительность процедуры — не более 2 мин. Через каждые три дня температуру воды надо снижать на 1°, а длительность процедуры постепенно возрастает до 4-5 мин. Каждый раз после душа нужно растереть тело сухим полотенцем, — чтобы кожа покраснела и ощущался прилив тепла. Холодный и прохладный душ хорошо снимает усталость, помогает противостоять стрессам.
Контрастный душ — это едва ли не самая эффективная закаливающая процедура и одновременно процедура, помогающая организму освободиться от шлаков. Контрастный душ представляет собой воздействие на тело холодной и горячей воды попеременно.
От холодной воды капилляры в коже рефлекторно сужаются и выталкивают кровь (бедную кислородом и питательными веществами, но содержащую в себе много вредных продуктов обмена — в частности, молочной кислоты) в общий кровоток, впоследствии кровь очищается в печени, почках; от горячей воды капилляры расширяются, от чего увеличивается приток свежей крови к коже и мышцам. Кроме того, что регулярно проводимые сеансы контрастного душа — прекрасная тренировка для периферических кровеносных сосудов, контрастный душ еще стимулирует работу сердца. После контрастного душа в теле ощущаются легкость и бодрость.
Однако контрастный душ — это и немалая нагрузка на организм; поэтому не следует его принимать людям ослабленным, людям с гипертонической болезнью и заболеваниями сердца и др. Перед тем, как освоить контрастный душ, нужно укрепить организм другими, более простыми закаливающими процедурами — растираниями, обливаниями, прохладным душем. Также нужно помнить, что при первых сеансах контрастного душа собственно контраст не должен быть велик. Пусть сначала будет теплая и прохладная вода и только спустя некоторое время — горячая и холодная. Процедура контрастного душа следующая; 2-3 мин на тело воздействует теплая вода, затем от полминуты до минуты — прохладная; и так несколько раз. Через три-четыре дня температуру теплой воды можно повысить на 1°, а температуру прохладной воды — на 1° понизить.
Полоскание горла. К местным водным закаливающим процедурам можно отнести полоскание горла холодной водой из-под крана. Такое закаливание рекомендуется людям, страдающим частыми ангинами, ларингитами и фарингитами. При первых поласканиях в воду можно добавить немного спиртовой настойки листа эвкалипта или календулы (2-3 капли на стакан воды), или небольшое количество морской соли (одна чайная ложка на стакан воды); впоследствии этого можно не делать.
Ванны. Используемые для закаливания ванны могут быть индифферентные (температуры 34-36 °С), прохладные (21-33 °С), холодные (20 °С и ниже). Начинать следует с ванн индифферентных; когда организм привыкнет к ним, переходить на прохладные ванны, затем на холодные. Температура воды от сеанса к сеансу снижается на 1-2°, а продолжительность процедуры постепенно увеличивается. Для общей ванны достаточно количества воды в 200-300 л. Закаливающая ванна принимается ежедневно в строго определенное время — чтобы организм «знал» это время.
Ванна для рук. Это один из самых доступных методов закаливания. Он предпочтителен, если по каким-то причинам невозможно прибегнуть к другим закаливающим водным процедурам. Ванны для рук подходят людям преклонного возраста, лежачим больным, людям, организм которых ослаблен продолжительной болезнью и т.д. Начинать ванны для рук нужно с температуры воды 27-28 °С. Продолжительность процедуры 4-5 мин. Через два-три дня температуру воды требуется снизить на 1° . И таким образом — довести температуру ванны до 20-21 °C.
Ванна для ног. Тоже очень простой метод закаливания организма. Принимается ванна для ног при температуре воды 18-19 °С. В первые несколько дней продолжительность процедуры — не более минуты. Затем продолжительность увеличивается на 1 мин, потом еще на одну... В течение месяца продолжительность ванны для ног должна быть доведена до 8-10 мин. Есть и другой способ закаливания ног: ежедневно на ночь омывать их холодной водой; в первое время температура воды должна быть 16-17 °С, постепенно температура воды снижается до 6-7 °C.
Прохладная общая ванна. Как мы уже говорили выше, температура воды для этой процедуры — 21-33 °С. Общая прохладная ванна принимается продолжительностью от одной до нескольких минут; более точное время определяется индивидуально.
Холодная общая ванна. Эта процедура, выполняемая при температуре воды 20 °С и ниже, является одной из самых эффективных закаливающих процедур, однако представляет собой существенную нагрузку для организма, поэтому продолжительность такой ванны не более 10 с.
Купание в естественных водоемах. Если условия, в которых человек проживает, позволяют ему купаться в естественных водоемах, то от такой возможности закалить организм отказываться нельзя. Рекомендуется начинать с 2-3 мин; постепенно это время увеличивается. Если температура воды 22-23 °С, то продолжительность купания должна быть доведена до 14-15 мин; при температуре воды 20-21 °С продолжительность купания не должна превышать 12 мин; для температуры воды 18-19 °С оптимальная длительность купания 6-8 мин; при температуре воды 16-17 °С достаточно 3-4 мин купания.
При купании в естественных водоемах необходимо соблюдать следующие правила:
Сразу после закаливающих водных процедур (особенно после купания в естественном водоеме) необходимо активное движение — бег, прыжки, выполнение гимнастических упражнений. Организм при этом хорошо и быстро согревается.
Закаливание организма солнечными лучами
Сеансы закаливания солнечными лучами называются солнечными ваннами. Лучше всего принимать солнечные ванны рано утром или вечером; в это время в спектре солнечного света присутствует наибольшее количество ультрафиолетовых лучей (на воздействие которых кожа отвечает образованием пигмента меланина, и появляется загap) и наименьшее количество инфракрасных лучей (несущих тепло и обжигающих).
Однако в городских условиях во второй половкие дня воздух наиболее пыльный и загазованный — поэтому для принятия солнечных ванн остается утреняее время. В сельской местности можно закаляться солнечньм светом и вечером. Продолжительность первого сеанса должна составлять не более 7мин. Далее время каждого сеанса увеличивается на 5 мин. В конце концов время воздействия солнечного света доводится до 45-60 мин. После принятия солнечных ванн рекомендуется принять душ или искупаться в басейне, в естественном водоеме.
Лечебная физическая культура как профилактика заболеваний суставов
Задачей ЛФК при различных заболеваниях и последствиях травм суставов и мышц является укрепление и улучшение общего состояния больного
Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.
|
Популярная информация