Главная / Популярная медицина стр. 18 / Почему сводит и немеют ноги: причины, симптомы; диагностика; лечение Почему сводит и немеют ноги? Онемение ног – не такая уж безобидная проблема, как может показаться на первый взгляд. Не всегда ее можно устранить в домашних условиях. Далее мы рассмотрим наиболее частые причины онемения, а также особенности лечения. Онемение ног – неприятное ощущение, которому сопутствуют жжение, покалывание, частичная или полная потеря чувствительности. Данное явление как медицинская патология называется еще парестезией.

Парестезия ног – это не самостоятельная болезнь, а лишь один из признаков того или иного отклонения в работе организма. Она может являться как прямым, так и скрытым признаком болезней и патологий. Оглавление: Определение

Причины онемения ног

Причины, почему сводит ноги

Лечение Причины онемения ног Наиболее распространенные из них: Остеохондроз . В 75% случаев парестезия ног фиксируется у больных остеохондрозом. Дело в том, что данная болезнь провоцирует сдавливание нервов, а это, в свою очередь, приводит к защемлению сосудов в позвоночнике. Остеохондроз развивается из-за пониженной физической активности и может возникать у людей разных возрастных категорий.

. В 75% случаев парестезия ног фиксируется у больных остеохондрозом. Дело в том, что данная болезнь провоцирует сдавливание нервов, а это, в свою очередь, приводит к защемлению сосудов в позвоночнике. Остеохондроз развивается из-за пониженной физической активности и может возникать у людей разных возрастных категорий. Межпозвоночная грыжа – еще одна причина парестезии ног. При ней наблюдаются также резкие боли в области позвоночника, головокружения.

– еще одна причина парестезии ног. При ней наблюдаются также резкие боли в области позвоночника, головокружения. Атеросклероз . Заболевание представляет собой неестественное изменение сосудов, их сужение, а также замедленное кровообращение. Может провоцировать слабость, повышенную утомляемость, боли в конечностях. Развивается из-за вредных привычек, нездорового питания, лишнего веса или избытка в организме холестерина.

. Заболевание представляет собой неестественное изменение сосудов, их сужение, а также замедленное кровообращение. Может провоцировать слабость, повышенную утомляемость, боли в конечностях. Развивается из-за вредных привычек, нездорового питания, лишнего веса или избытка в организме холестерина. Ревматические артриты . Это – воспалительный процесс в деформированных суставах, который способствует тому, что нервы сдавливаются, и происходит анемия. Возникновению данного заболевания могут способствовать различные инфекционные заболевания, а также генетический фактор.

. Это – воспалительный процесс в деформированных суставах, который способствует тому, что нервы сдавливаются, и происходит анемия. Возникновению данного заболевания могут способствовать различные инфекционные заболевания, а также генетический фактор. Нейропатия . Нарушение функции нервных окончаний. Больной при этом испытывает неприятные ощущения, покалывания, жжения, ноги могут затекать. Причины данного явления – сахарный диабет, рассеянный склероз.

. Нарушение функции нервных окончаний. Больной при этом испытывает неприятные ощущения, покалывания, жжения, ноги могут затекать. Причины данного явления – сахарный диабет, рассеянный склероз. Самая простая и распространенная причина, при которой немеют ноги — недостаток физических нагрузок. Если ноги долгое время находятся в одном положении, вы рискуете заработать себе не только парестезию, но и различные заболевания. Например, остеохондроз. Рекомендуется делать гимнастику после каждых 60 минут статической работы, держать осанку и не закидывать ногу на ногу – в качестве профилактики. Причины, почему сводит ноги Сводит ноги - что делать? Судороги ног – это непроизвольное онемение ног, сокращение мышц, носящее эпизодический характер. Такое состояние периодически наблюдается у многих людей, но если пальцы или голень сводит часто, то это может быть сигналом серьезных проблем со здоровьем. Если вы ощущаете резкую боль, не можете встать на ноги из-за сильной боли, нога напряжена, а пальцы невозможно расслабиться, то это говорит о том, что ногу свело судорогой. Такое состояние нередко наблюдается у людей по ночам, причем возникать оно может не только у взрослых, но и у детей. Причины появления судорог в ночное время: Неправильная поза во время ночного отдыха. Если человек спит с согнутыми коленями и опущенными стопами, то это приводит к сокращению мышц, в результате чего появляются болезненные спазмы.

Физическое перенапряжение. Активное занятие спортом, ношение тяжестей, хождение на длинную дистанцию, длительное нахождение в положении стоя – все это может привести к сбоям в работе мышц, в результате чего у человека по ночам может сводить ноги.

Пожилой возраст. У престарелых людей нередко происходит естественное сокращение сухожилий, которое и вызывает судороги.

Потеря значительного количества жидкости в организме. Часто у человека сводит ноги в летнее время года.

Прием некоторых лекарств. Люди, принимающие мочегонные лекарства, статины, медикаментозные средства на основе эуфиллина теряют много калия, магния. В результате у них возникают неприятные ощущения в ногах.

Вредные привычки – алкоголь, никотин, кофеин.

Беременность. Судороги в ногах у беременных возникают из-за лишнего веса, недостатка витаминов (калия, магния), изменения гормонального фона, а также в результате отечности конечностей.

Судороги в ногах у детей зачастую появляются после сильного переохлаждения ног, авитаминоза, плоскостопия, сна с согнутыми ногами. Сводит ноги судорогой причины, связанные с болезнью Если выше мы описывали первичные причины судорог, то есть те, что возникают без видимой причины, то ниже перечислим вторичные причины судорог, являющихся симптомом таких заболеваний, как: Важно! Не паникуйте раньше времени из-за судорог ног. Очень часто такое неприятное явление случается из-за банальных причин: неправильной позы во время сна, чрезмерной физической нагрузки, беременности. Плоскостопие, варикоз. При таких заболеваниях ног у больного нарушается местный кровоток, ткани перестают получать кислород в достаточном количестве, в результате чего возникают судороги.

Остеохондроз нижнего отдела позвоночника, кифоз, радикулит, сколиоз и другие патологии позвоночника. При проблемах со спиной у больного часто защемляются нервные окончания, что в дальнейшем приводит к нарушению чувствительности мышц, в том числе и на ногах.

Джексоновская эпилепсия. Это органическая патология головного мозга. Судороги начинаются с первого пальца одной ноги и проходят дальше на лицо. Часто джексоновская эпилепсия свидетельствует о том, что у человека есть опухоль в головном мозге либо сосудистая аневризма.

Избыточный вес (ожирение).

Диабет.

Проблемы в работе нервной или эндокринной системы.

Нарушение баланса витаминов (из-за неправильного питания). Что делать если сводит ноги судорогой: первая помощь Если ногу свело ночью, тогда нужно выполнить следующее: Не спеша встать обеими ногами на пол, выпрямить спину.

Взяв стопу двумя руками, потянуть ее на себя.

Ущипнуть ногу, поколоть ее заколкой, спичкой либо активно растереть ее руками.

Походить по комнате – это ускорит кровоток в конечностях и судорога пройдет.

Сделать массаж с любым согревающим кремом.

Когда судорога пройдет, нужно принять горизонтальное положение и обязательно положить под ноги подушку, чтобы стопы находились выше уровня головы. Футболисты, легкоатлеты, балерины часто страдают от судорог ног. Вызвано такое состояние интенсивными тренировками, мышечной усталостью. Сводит ноги по ночам - лечение Если судороги беспокоят человека регулярно, то откладывать визит к врачу не стоит. Чтобы избавиться от такого состояния, нужно вылечить заболевание, симптомом которого служат судороги ног, то есть, искоренить первопричину. Помочь в лечении судорог ног может терапевт, эндокринолог, невропатолог и другие узкие специалисты, занимающиеся лечением первопричины. Если же после обследования обнаружится, что серьезных проблем у человека нет, но судороги так и не проходят, то доктор назначит следующее лечение: Прием витаминов, в составе которых есть калий, магний. Даже если дефицита этих витаминов у человека не наблюдается, то прием калия и магния улучшит проходимость между нервами и мышцами.

Правильное питание для восполнения недостатка витаминов. При судорогах в ногах полезно есть гречневую кашу, бананы, орехи.

Достаточный прием жидкости, особенно в теплое время года. Пить нужно не меньше 1,5 л чистой воды.

Горячий душ/ванна, контрастный душ.

Ношение удобной обуви, которая не сдавливает пальцы на ногах.

Зарядка по утрам.

Ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек.

Массаж кубиками льда. Легкий массаж ног Растягивающие упражнения для ног. Справиться с ночными судорогами помогает следующее упражнение: нужно подойти к стене, упереться стопами в пол, а руками держаться за стену. Толкающими движениями наклоняться к стене, прогибаться и, не отрывая пяток, возвращаться в исходное положение.

Или можно выполнить другое упражнение: сесть на стул, согнуть противоположную ногу для упора. А затем рукой очень плавно натянуть пальцы стопы на себя. Через 10 секунд отпустить. Если у вас периодически сводит ноги, то выясните вначале причину такого отклонения. Диагностика этого состояния очень важна, поскольку судороги могут быть признаком какого-то заболевания.

Чтобы перестать ощущать судороги ног по ночам, следуйте простым правилам: выполняйте массаж ног, перед сном принимайте теплую ванну, делайте упражнения для ног, зарядку и т. д.

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