Почему сводит и немеют ноги: причины, симптомы; диагностика; лечение

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Почему сводит и немеют ноги?
Онемение ног – не такая уж безобидная проблема, как может показаться на первый взгляд. Не всегда ее можно устранить в домашних условиях. Далее мы рассмотрим наиболее частые причины онемения, а также особенности лечения.
Онемение ног – неприятное ощущение, которому сопутствуют жжение, покалывание, частичная или полная потеря чувствительности. Данное явление как медицинская патология называется еще парестезией.
Парестезия ног – это не самостоятельная болезнь, а лишь один из признаков того или иного отклонения в работе организма. Она может являться как прямым, так и скрытым признаком болезней и патологий.
Причины онемения ног
Наиболее распространенные из них:
- Остеохондроз. В 75% случаев парестезия ног фиксируется у больных остеохондрозом. Дело в том, что данная болезнь провоцирует сдавливание нервов, а это, в свою очередь, приводит к защемлению сосудов в позвоночнике. Остеохондроз развивается из-за пониженной физической активности и может возникать у людей разных возрастных категорий.
- Межпозвоночная грыжа – еще одна причина парестезии ног. При ней наблюдаются также резкие боли в области позвоночника, головокружения.
- Атеросклероз. Заболевание представляет собой неестественное изменение сосудов, их сужение, а также замедленное кровообращение. Может провоцировать слабость, повышенную утомляемость, боли в конечностях. Развивается из-за вредных привычек, нездорового питания, лишнего веса или избытка в организме холестерина.
- Ревматические артриты. Это – воспалительный процесс в деформированных суставах, который способствует тому, что нервы сдавливаются, и происходит анемия. Возникновению данного заболевания могут способствовать различные инфекционные заболевания, а также генетический фактор.
- Нейропатия. Нарушение функции нервных окончаний. Больной при этом испытывает неприятные ощущения, покалывания, жжения, ноги могут затекать. Причины данного явления – сахарный диабет, рассеянный склероз.
- Самая простая и распространенная причина, при которой немеют ноги — недостаток физических нагрузок. Если ноги долгое время находятся в одном положении, вы рискуете заработать себе не только парестезию, но и различные заболевания. Например, остеохондроз. Рекомендуется делать гимнастику после каждых 60 минут статической работы, держать осанку и не закидывать ногу на ногу – в качестве профилактики.
Причины, почему сводит ноги
Сводит ноги - что делать?
Судороги ног – это непроизвольное онемение ног, сокращение мышц, носящее эпизодический характер. Такое состояние периодически наблюдается у многих людей, но если пальцы или голень сводит часто, то это может быть сигналом серьезных проблем со здоровьем.
Если вы ощущаете резкую боль, не можете встать на ноги из-за сильной боли, нога напряжена, а пальцы невозможно расслабиться, то это говорит о том, что ногу свело судорогой. Такое состояние нередко наблюдается у людей по ночам, причем возникать оно может не только у взрослых, но и у детей.
Причины появления судорог в ночное время:
- Неправильная поза во время ночного отдыха. Если человек спит с согнутыми коленями и опущенными стопами, то это приводит к сокращению мышц, в результате чего появляются болезненные спазмы.
- Физическое перенапряжение. Активное занятие спортом, ношение тяжестей, хождение на длинную дистанцию, длительное нахождение в положении стоя – все это может привести к сбоям в работе мышц, в результате чего у человека по ночам может сводить ноги.
- Пожилой возраст. У престарелых людей нередко происходит естественное сокращение сухожилий, которое и вызывает судороги.
- Потеря значительного количества жидкости в организме. Часто у человека сводит ноги в летнее время года.
- Прием некоторых лекарств. Люди, принимающие мочегонные лекарства, статины, медикаментозные средства на основе эуфиллина теряют много калия, магния. В результате у них возникают неприятные ощущения в ногах.
- Вредные привычки – алкоголь, никотин, кофеин.
- Беременность. Судороги в ногах у беременных возникают из-за лишнего веса, недостатка витаминов (калия, магния), изменения гормонального фона, а также в результате отечности конечностей.
- Судороги в ногах у детей зачастую появляются после сильного переохлаждения ног, авитаминоза, плоскостопия, сна с согнутыми ногами.
Сводит ноги судорогой причины, связанные с болезнью
Если выше мы описывали первичные причины судорог, то есть те, что возникают без видимой причины, то ниже перечислим вторичные причины судорог, являющихся симптомом таких заболеваний, как:
Важно!
Не паникуйте раньше времени из-за судорог ног. Очень часто такое неприятное явление случается из-за банальных причин: неправильной позы во время сна, чрезмерной физической нагрузки, беременности.
- Плоскостопие, варикоз. При таких заболеваниях ног у больного нарушается местный кровоток, ткани перестают получать кислород в достаточном количестве, в результате чего возникают судороги.
- Остеохондроз нижнего отдела позвоночника, кифоз, радикулит, сколиоз и другие патологии позвоночника. При проблемах со спиной у больного часто защемляются нервные окончания, что в дальнейшем приводит к нарушению чувствительности мышц, в том числе и на ногах.
- Джексоновская эпилепсия. Это органическая патология головного мозга. Судороги начинаются с первого пальца одной ноги и проходят дальше на лицо. Часто джексоновская эпилепсия свидетельствует о том, что у человека есть опухоль в головном мозге либо сосудистая аневризма.
- Избыточный вес (ожирение).
- Диабет.
- Проблемы в работе нервной или эндокринной системы.
- Нарушение баланса витаминов (из-за неправильного питания).
Что делать если сводит ноги судорогой: первая помощь
Если ногу свело ночью, тогда нужно выполнить следующее:
- Не спеша встать обеими ногами на пол, выпрямить спину.
- Взяв стопу двумя руками, потянуть ее на себя.
- Ущипнуть ногу, поколоть ее заколкой, спичкой либо активно растереть ее руками.
- Походить по комнате – это ускорит кровоток в конечностях и судорога пройдет.
- Сделать массаж с любым согревающим кремом.
- Когда судорога пройдет, нужно принять горизонтальное положение и обязательно положить под ноги подушку, чтобы стопы находились выше уровня головы.
Футболисты, легкоатлеты, балерины часто страдают от судорог ног. Вызвано такое состояние интенсивными тренировками, мышечной усталостью.
Сводит ноги по ночам - лечение
Если судороги беспокоят человека регулярно, то откладывать визит к врачу не стоит. Чтобы избавиться от такого состояния, нужно вылечить заболевание, симптомом которого служат судороги ног, то есть, искоренить первопричину. Помочь в лечении судорог ног может терапевт, эндокринолог, невропатолог и другие узкие специалисты, занимающиеся лечением первопричины.
Если же после обследования обнаружится, что серьезных проблем у человека нет, но судороги так и не проходят, то доктор назначит следующее лечение:
- Прием витаминов, в составе которых есть калий, магний. Даже если дефицита этих витаминов у человека не наблюдается, то прием калия и магния улучшит проходимость между нервами и мышцами.
- Правильное питание для восполнения недостатка витаминов. При судорогах в ногах полезно есть гречневую кашу, бананы, орехи.
- Достаточный прием жидкости, особенно в теплое время года. Пить нужно не меньше 1,5 л чистой воды.
- Горячий душ/ванна, контрастный душ.
- Ношение удобной обуви, которая не сдавливает пальцы на ногах.
- Зарядка по утрам.
- Ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек.
- Массаж кубиками льда.
Легкий массаж ног
Растягивающие упражнения для ног. Справиться с ночными судорогами помогает следующее упражнение: нужно подойти к стене, упереться стопами в пол, а руками держаться за стену. Толкающими движениями наклоняться к стене, прогибаться и, не отрывая пяток, возвращаться в исходное положение.
Или можно выполнить другое упражнение: сесть на стул, согнуть противоположную ногу для упора. А затем рукой очень плавно натянуть пальцы стопы на себя. Через 10 секунд отпустить.
Если у вас периодически сводит ноги, то выясните вначале причину такого отклонения. Диагностика этого состояния очень важна, поскольку судороги могут быть признаком какого-то заболевания.
Чтобы перестать ощущать судороги ног по ночам, следуйте простым правилам: выполняйте массаж ног, перед сном принимайте теплую ванну, делайте упражнения для ног, зарядку и т. д.
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