Упражнения для коррекции плоско – вальгусной установки стоп у детей

Плоско-вальгусная установка стоп - именно этот диагноз очень часто слышат родители от детского ортопеда. Если со словом "плоско" все, вроде бы, понятно, то вторая часть этого диагноза - "вальгусная" не так очевидна. Да и в целом, что это за болезнь и что с этим делать требует пояснения.

Вальгусная – иначе говоря - Х-образная установка стоп. Наверное многие из нас слышали - "ноги иксиком" - тоже самое может быть и со стопами. Стопы уплощены и "завалены" вовнутрь - это и есть плоско-вальгусные стопы.

Всё это происходит в следствии того, что слабый связочный аппарат стопы ребенка не выдерживает нагрузки тела. Уплощение продольных сводов приводит к провисанию внутреннего края стопы и отведению переднего отдела. Так формируется Х-образная установка стоп.

Очень важно как можно раньше выявить возможные проблемы стоп ребёнка и с самого начала приобретать ребенку качественную обувь.

Тонус мышц в детском возраcте часто ослаблен, что и является причиной возникновения данного вида деформации. И когда ребёночек с такими ослабленными мышцами ног и стоп начинает пытаться ходить, то под воздействием нагрузки на стопы весом его тела, его стопы начинают деформироваться. А поскольку стопа - своеобразный фундамент тела, деформация грозит и голеностопным суставам. За ними могут деформироваться при отсутствии лечения коленные суставы, таз получит неправильное расположение, осанка нарушится.

Поскольку все это ведет к искривлению осей, как позвоночника, так и конечностей, возникнет перегрузка мышц, и появятся боли. Могут довольно рано развиться такие заболевания, как артрозы.

Что можно сделать для того, чтобы не допустить вальгусной деформации стопы?

* Прежде всего – это общий массаж грудного ребёнка. Его смело можно начинать с 6 месяцев. Этим самым вы помогаете мышечной и костной системе ребёнка правильно формироваться и следствием этого шага детки начинают раньше садиться, пытаться вставать. У них формируется правильный свод стопы.

* Не забывать о профилактике такого заболевания, как рахит; т.е. достаточное пребывание ребёнка на солнце обеспечит в его организме выработку достаточного количества витамина D. В случае невозможности проведения солнечных ванн для ребёнка, необходимо дополнительно давать ему витамин D для нормального развития костной системы организма. О количестве и времени с которого необходимо вводить в рацион этот витамин необходимо проконсультироваться с вашим педиатором.

*И конечно же важна и правильная обувь. Комплекс гимнастических упражнений которые я вам предлагаю может служить как с лечебной, так и с профилактической целью. Наиболее эффективный возраст для исправления данной патологии до 3-4 лет. Хотя слабость мышечной системы может наблюдаться и до 6-7лет.

Активные упражнения при вальгусной деформации стопы у детей преследуют две цели: укрепление голеностопных суставов и подошвенной поверхности стопы или самого свода стопы. Можно делать массажные упражнения, которые приведены ниже.

Лечебная гимнастика

Основным упражнением при плоско – вальгусной установке стоп, направленным на воспитание правильных навыков ходьбы, является ходьба по «дорожке» - доске или полосе на ковровой дорожке шириной 10 -15 см. После того как она будет готова, предложите малышу пройти по ней, не наступая за ее пределы. При этом нужно следить за правильной установкой стоп. Кроме этого, на прогулке можно водить ребенка по бревну, имеющемуся на каждой детской площадке, бортовому камню, ограждающему тротуар в сквере, и пр.

Ходьба по узкой дорожке является универсальным упражнением, цель которого заключается в стимулировании правильно ходить. Это своеобразный естественный массаж стоп детей. Ходить по узкой дорожке необходимо для того, чтобы ребенок не раскидывал ступни в разные стороны при ходьбе. В детском саду или дома в качестве узкой дорожки может выступать перевернутая скамеечка. Ширина дорожки не должна превышать две ширины стопы ребенка.

1. «Мишка косолапый» - ходьба на наружном крае стопы.

2. Ходьба по ребристой двускатной доске.

3. Ходьба по рельефной поверхности полезна в качестве не только профилактики, но и лечебного упражнения при плоскостопии. Лучше всего это делать летом, когда ребенок может без опаски ходить по песку, мягкой земле и жестким камешкам. В холодное время года можно постелить малышу рифленый коврик или насыпать песок в коробку либо полотняный мешок.

4. Захват пальцами ног мелких предметов развивает мышцы стоп, увеличивая ловкость и подвижность пальцев. Данное упражнение можно выполнять как стоя, так и сидя. Предложите ребенку «поймать» какой-либо небольшой предмет – палочку или карандаш – и некоторое время его удерживать.

5. Собирание пальцами ног ткани. Попросите малыша захватить пальцами носовой платок или салфетку.

6. Сидение «по-турецки» очень хорошо корректирует неправильное положение стопы. Постарайтесь, чтобы ребенок полюбил это положение.

7. Подъем из положения «по-турецки». Поначалу помогайте ребенку встать, поддерживая его за руки. При этом его стопы должны оказаться в перекрещенном положении. Позу нужно менять, закладывая вперед то левую, то правую ногу, тогда подъем из описанного положения будет с опорой на разные ноги. Возможно, первое время стопы придется придерживать руками.

8. Приседания на полной стопе. При выполнении этого упражнения нужно следить за тем, чтобы стопы ребенка стояли на полу всей поверхностью и располагались параллельно друг другу. На первых порах можно помогать малышу, поддерживая его за руки или под мышки.

9. Подъем на носки. Это упражнение целесообразно объединить со знакомым упражнением «Стань маленьким – стань большим». В первом случае малыш должен потянуться вверх руками и подняться на носки, во втором – присесть на полную стопу.

10. Садимся на стул, кладем обе ножки на мячик, катаем его по полу, при этом сильно надавливая на него стопами обеих ног. У кого есть механический массажер, то можно использовать его вместо мяча в данном упражнении.

11. Продолжая сидеть на стуле, начинаем сжимать мячик поочередно: то правой, то левой стопой.

Желаю всем легкого и ровного шага!