Зеленый чай: в чем польза для здоровья, какой чай полезнее - черный или зеленый, как правильно заваривать

Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).

И зелёный, и чёрный чай получают из листьев одного и того же чайного куста, однако различными способами. Зелёный чай предварительно часто фиксируется паром температуры 170—180 °C; окисление продолжается не более двух дней, после чего обычно прекращается нагревом (традиционно в горшках, как принято в Китае, или под паром, как принято в Японии) или вообще не проводится. Чай оказывается окислен на 3—12 %.

«...В нашей семье все любители зеленого чая. Чаепитие у нас приобрело вид чайной церемонии и стало дополнительным поводом семейного общения. Подробнее... Но зеленый чай обладает более тонким вкусом и более капризен в приготовлении. Поэтому хону поделиться своими секретами приготовления этого чая. Закаленный высокими температурами черный чай не так легко отдает напитку свой аромат и вкус, поэтому его рекомендуют заваривать крутым кипятком, а затем настаивать не меньше 5 минут. Только тогда напиток приобретет крепость, насыщенный вкус и густой темный цвет. К зеленому чаю требуется иной подход. Его принято заваривать при температуре не выше 60 градусов. Если же использовать для заваривания кипяток, то по кухне, увы, разольется запах сена, но никак не аромат изысканного напитка. Наверное, именно по этой причине многие и не смогли полюбить зеленый чай. Если у чая горький вкус, то он плохого качества, перестоявший или неправильно заваренный. Качественный зеленый чай - вещь дорогостоящая, а дешевые чаи ни удовольствия, ни пользы не приносят. Помимо удовольствия, зеленое чаепитие служит в нашем доме также своеобразным способом поддержания здоровья. Зеленый чай прекрасно очищает организм, поддерживает в форме сосуды. Чай зеленых сортов является природной кладовой антиоксидантов, микроэлементов и витаминов. С его помощью можно утолять жажду, проводить профилактику онкологических заболеваний, а также нормализовать деятельность всей сердечно-сосудистой системы. Кофеин, который содержится в чае в большом количестве, стимулирует работу сердца, и оно увеличивает объем прокачиваемой крови. Также под воздействием кофеина активизируется участок в головном мозге, отвечающий за состояние кровеносных сосудов. Гипертонией, во всяком случае, в семье никто не страдает, включая бабушку и дедушку. Так что зеленый чай просто приносит нам здоровье».

Зеленый чай

Фактически, его состав очень схож с черным, но есть свои особенности воздействия на организм. Зеленый чай лучше черного утоляет жажду, его чаще пьют холодным и обходятся без сахара - черный чай хорош с сахаром, медом, вареньем, хотя самодостаточен и без них. Его почти никогда не подают со льдом, хотя холодную заварку многие пьют с удовольствием.

Спорным остается вопрос влияния зеленого чая на артериальное давление. Если черный чай часто повышает давление, то зеленый может оказывать как снижающий, так и повышающий эффект - все зависит от способа заваривания и особенностей конкретного человека.

Понижение давления при употреблении зеленого чая в первую очередь связано с мочегонным действием напитка, а при регулярном применении эффект дает еще и укрепляющее действие на сосуды. Замечено, что зеленый чай понижает давление в комбинации с жасмином, мятой, имбирем, лимоном, мелиссой.

Гипотоникам такие чаи вовсе противопоказаны, т.к. могут значительно ухудшить состояние.

Двойственное действие зеленого чая говорит о том, что для снижения либо повышения давления нужно знать, как правильно употреблять напиток и в каких количествах, как его заваривать и кому разрешено либо запрещено его употреблять.

Основные особенности воздействия зеленого чая на давление:

✅ Холодный зеленый чай, не круто заваренный (не более 2 минут), способен снижать давление. Такой напиток подойдет гипертоникам, а также людям, страдающим сердечной недостаточностью. Именно за счет катехинов (флавоноидов с сильными антиоксидантными свойствами) зеленый чай мягко снижает давление и поэтому может являться эффективным средством при лечении гипертонии. Катехины также способствуют профилактике диабета и атеросклероза.

✅ Горячий зеленый чай, заваренный крепко (не менее 7-8 минут настаивания), рекомендуется людям при низком давлении. Такой напиток сначала слегка поднимает давление, а после его нормализует. Тут уже работает теин (чайный кофеин).

✅ Чтобы добиться нужного эффекта в стабилизации давления, пить чай нужно регулярно - ежедневно за 30-60 минут перед едой.

✅ Не разбавлять чай молоком, сахаром или другими добавками, т.к. это может уменьшить нужный эффект. При необходимости лучше добавить в него немного меда.

✅ Употреблять только качественный и свежезаваренный чай.

✅ Не злоупотреблять его количеством - пить не более 3-5 чашек в день, ни в коем случае не литрами в ожидании мгновенного эффекта.

✅ Отвечая на вопрос, повышает или понижает зеленый чай давление, можно смело утверждать, что он приводит в норму показатели АД, налаживая работу всех систем и органов человека.

В любом случае он несет много положительных эффектов:

⚠ повышает эластичность сосудистых стенок;

⚠ способствует регуляции веса;

⚠ препятствует образованию атеросклеротических бляшек;

⚠ выводит лишнюю жидкость;

⚠ нормализует процессы свертываемости крови, препятствует тромбообразованию;

⚠ обладает сосудорасширяющим действием;

⚠ улучшает снабжение клеток головного мозга кислородом по кровотоку.

В зеленом чае может содержаться кофеина (теина) больше, чем в кофе.

Он возбуждает нервную систему, в связи с чем у людей с истощением нервной системы могут возникнуть нарушение сна и упадок сил без видимой причины. Перед сном зеленый чай лучше не пить вообще.

Чай и чаепитие: традиция славянского народа, рецепты приготовления, черный чай и чай с молоком в чем польза для здоровья Чаепитие - давняя традиция славянского народа, ставшая своеобразным символом гостеприимства. Но чаи пили также и в лечебных целях. Подробнее...