Взвар: что это, как приготовить, рецепты, в чем польза для здоровья

Взвары - это горячие настои из сушеных плодов или ягод, хотя пьют их и холодными. Традиционно это специальное сладкое блюдо для Рождественского и Крещенского сочельника, а в древности взвары часто заменяли сладкое блюдо ежедневного стола.

Рецепты взваров и компотов из сухофруктов и меда, как и блинов, были привнесены в русскую кухню в IX веке завоевателями-варягами. По сравнению с компотом, взвар делают более сладким и концентрированным, потому что меньше добавляют воды. Иногда его варят с рисом и добавлением вина.

Но самое главное - взвары не варят, а заваривают и потом долго настаивают. Тогда вкус получается отличный от компота, и пользы больше.

Рецепты популярных взваров

Взвар из свежих яблок

На 500 г яблок - Зл воды и 1/2 стакана меда. Помойте яблоки, удалите сердцевину, мелко нарежьте, положите в кастрюлю и залейте крутым кипятком. Накройте крышкой, настаивайте в тепле 4-5 часов. Процедите, добавьте жидкий мед, размешайте, чтобы мед растворился. При желании можно добавить мяту, корицу, лимон и другие душистые ингредиенты (класть вместе с яблоками до заваривания).

Взвар из сушеных яблок

200 г сушеных яблок, 1,5 л воды. Сложить в кастрюлю промытые сушеные яблоки и залить кипятком. Настаивать в термосе 4 часа, закрыв крышкой. Потом процедить, в немного остывшем взваре растворить мед (по вкусу).

Взвар из сухофруктов

По 100 г сушеных груш и яблок, по горсти чернослива и изюма, душистые травы по вкусу, 2 л воды. Промыть сухофрукты, залить кипятком. Настаивать 4 часа. Процедить, добавить мед и пряности по желанию.

Взвар из сушеных фруктов и ягод

Сухие фрукты и ягоды: по 100 г груш, яблок, вишни, слив, 50 г изюма, 2/3 стакана сахара или меда, 1 л воды. Сухие фрукты и ягоды перебрать, промыть. Сначала отварить 1-3 минуты сухие груши и яблоки, затем положить сливы, вишни, изюм и довести до кипения. Отвар слить, процедить, растворить в нем мед или сахар, залить сваренные фрукты и ягоды и довести до кипения. Затем поставить взвар в холодное место и дать настояться 5-6 часов. Такой напиток можно готовить из любых сушеных фруктов и ягод.

Польза взваров для здоровья

Сейчас взвары принято готовить, как и компоты, вне церковного календаря, их пьют в любое время года, даже летом, поскольку они замечательно утоляют жажду и имеют очень приятный вкус и аромат. Польза взвара обусловлена именно полезными веществами, содержащимися в ягодах и фруктах. Всем известно, что содержание микроэлементов в сухофруктах выше, чем в свежих плодах.

При правильном приготовлении напитка удается сохранить все витамины (каротин, В1, B2, С, Е).

Взвары из сухофруктов полезны при многих заболеваниях: врачи советуют пить их для укрепления иммунитета, особенно в весенний период, при желудочно-кишечных заболеваниях, так как они содержат много клетчатки, проблемах с сердечно-сосудистой системой, ведь в них много полезных для сердца и сосудов микроэлементов, флавоноидов, витаминов, а пектины выводят из крови лишний холестерин и токсины.

Взвары можно даже использовать при пищевых отравлениях. Естественно, в таком случае не рекомендуют класть в них вишню и сливу, которые послабляют. Лучше подойдут груши, яблоки, черемуха, рябина. Это помогает закрепить стул и наладить моторику. Так взвар может использоваться вместо лекарства.

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