Главная / Популярная медицина стр. 99 / Водные процедуры для похудения: «эффект верблюда», сода, душ для стройности и здоровья, контрастный душ Водные процедуры для похудения: «эффект верблюда», сода, душ для стройности и здоровья, контрастный душ Водные процедуры очищают ум и тело, снимают усталость, увеличивают силу, улучшают здоровье и содействуют долголетию. Но... Избегайте приема водных процедур более 2 раз в день даже в очень жаркую погоду. Не используйте для процедур слишком холодную или слишком горячую воду. И то, и другое может оказать негативное влияние на мышцы. Растирая тело полотенцем из хлопка, вы делаете легкий массаж, улучшаете кровообращение и наполняете организм энергией. «Эффект верблюда» «...Когда я занималась спортом, то перед соревнованиями нас всех заставляли худеть. Больше всего нам в этом помогала парилка. Но после соревнований вес быстро восстанавливался. Тренер научил нас одному хитрому способу, который называется «эффект верблюда». Суть его заключается в том, что после парилки надо обливаться не холодной, а горячей соленой водой. До парилки я развожу соль в 10-литровом ведре (тазу) -300 г на 5л горячей воды, а после парилки добавляю воду до 10 л. Раствор должен быть умеренно горячим, чтобы не обжигаться. Затем иду на полчаса в прохладную раздевалку, при этом закутавшись в теплое одеяло. Пить нельзя, можно съесть лишь дольку лимона, если хочется. Потом нужно ополоснуться под горячим душем - и снова в парилку. И так - несколько раз, пока станет совсем мало пота. Только после этого можно выпить полстакана воды, чтобы усилить потоотделение. Ну и так далее. Продолжайте, пока не надоест...» Традиционно баня и сауна - один из наиболее приятных способов похудения. Но, увы, эффект снижения веса после парилки объясняется потерей жидкости, поэтому вес очень быстро возвращается. Способ «эффект верблюда» действительно запускает в парной процесс похудения. Во время его осуществления жир начинает разлагаться на воду и минеральные вещества с большим количеством выделяемой энергии. Но чтобы прийти к ощутимым результатам, необходимо запастись недюжинной выдержкой и иметь крепкое здоровье. Главная задача - увеличить потоотделение. Поэтому во время этой процедуры нельзя охлаждаться. Душ и бассейн исключаются. Пить тоже нельзя. Использовать такой способ похудения можно только с разрешения врача. Лет 10-15 назад появилась альтернатива этсшу «самоистязанию» - инфракрасная кабинка, температура в которой всего 40-60 градусов, а не 100, как в парилке или сауне. Однако эффект от нее ближе к парилке, то есть похудение происходит за счет потери воды. Стимуляция обменных процессов и небольшое снижение веса достигаются в комфортных для тела условиях, тем более что при этом можно наслаждаться музыкой. Совет: «Бани и сауны стимулируют работу всего организма. А вот кушать после бани нельзя. Пей зеленый чай!» Сода уберет лишнее «..Возможно кто-то и знает, какой эффект для похудения оказывает обыкновенная содовая ванна, но я все равно решила поделиться. Делаю я ее раз в квартал - на протяжении 10 дней через день. В этот период ограничиваю себя в еде. Раньше делала чаще, а сейчас чаще не хочется. Беру 2 пачки соды и 200 г крупной морской соли и растворяю в 5 л горячей воды, но не кипятка. Затем выливаю в ванну с водой. Температура воды там должна быть 37-38 градусов. Принимаю ванну вечером в течение 20 минут. В это время делаю себе массаж бедер, икр, плечевого пояса, используя при этом морскую соль. После ванны не вытираюсь, а, надев махровый халат, ложусь отдыхать. Занимаюсь при этом дыхательной гимнастикой, а после можно и помедитировать. Обычно я провожу гимнастику сидя на стуле, но после ванны надо полежать 20-30 минут, а время жалко,поэтому совмещаю. Сначала закрываю таза, расслабляюсь, затем хорошо вдыхаю и выдыхаю: 6 секунд - спокойный вдох, 2 секунды - задержка, 6 секунд - спокойный выдох. И так 10 раз. А вот потом уже начинаю мысленно убирать все лишнее с бедер и талии. Через полчаса нужно принять теплый душ, но я часто засыпаю еще до душа...» Содовые ванны для похудения способны «вытянуть» из крови и лимфы до 1 л жидкости в течение первой процедуры и около 300 мл в течение каждой последующей. В результате, вы действительно худеете, поэтому на вопрос, помогает ли сода для похудения, можно ответить, что да. Только происходит это из-за чрезвычайно опасного процесса обезвоживания. Организм освобождается от токсинов, поэтому после ванны необходимо сразу принять теплый душ, а уже потом лечь под одеяло и заниматься хоть дыхательной гимнастикой, хоть медитацией. Если вы абсолютно здоровы, содовая ванна не принесет вам вреда. Но и польза в похудении невелика - до первого стакана воды. Если вы страдаете заболеваниями сердечно-сосудистой системы, содовая ванна для похудения - вред. Подобные процедуры противопоказаны при гипертонии, нарушении сердечного ритма,атеросклерозе, онкологических заболеваниях, а также категорически запрещены беременным и кормящим женщинам. Тем более что даже самая безобидная ванна с содой для похудения без диет и физических упражнений лишь ненадолго порадует вас снижением веса. Зато ее последствия могут быть плачевными: от повышения давления и аритмии до госпитализации с симптомами ишемической болезни сердца. Хотите ли вы проводить на себе подобные опыты, решать только вам. Чесночные ванны «...Когда-то мне прописали чесночные ванны от простуды, но потом выяснилось, что это отличное очистительное средство. Я всегда их использую, когда сажусь на диету. Чтобы приготовить чесночную ванну, надо растолочь 30 зубчиков чеснока, переложить их в большую эмалированную кастрюлю или ведро и залить 10 л крутого кипятка. Кипятить примерно полчаса, затем настаивать 8-10 часов. Полученный чесночный настой я подогреваю до 40 фадусов и выливаю в ванну. Затем довожу до нужного объема. Соотношение отвара и воды должно быть 1:10. А еще я из такого отвара делаю компресс-примочку при радикулите. Холодным отваром с добавлением нескольких капель лимонного сока пропитываю полотенце или кусок мягкой льняной ткани и прикладываю к больному месту. Компресс держу на тепе, пока ткань не согреется до температуры кожи. Затем процедуру повторяю. Кстати, такие компрессы помогают при ожогах, растяжении связок и зубной боли...» Чесночные ванны - испытанное средство для лечения или, по крайней мере, для облегчения многих болезней. Также это отличное очистительное средство. Кроме того, такие ванны очень хорошо успокаивают нервную систему. Душ для здоровья и стройности «...Я давно и с удовольствием принимаю.по утрам контрастный душ. Начала делать для здоровья - часто простужалась, и мой врач посоветовала мне закалять организм. Сначала это мероприятие вызывало у меня страх и дискомфорт. Я даже пела под душем, чтобы было полегче. Но сейчас я без него уже не могу. Теперь всем советую. Начинать принимать контрастный душ нужно следующим образом. Встать под него и отрегулировал температуру воды. Она должна быть умеренно горячей. Постоять под душем 1-2 минуты. Затем изменить температуру, сделав ее чуть прохладнее и постоять первое время 10-15 секунд. Главное правило: перед началом контрастного душа - хорошо прогреть тело. Поэтому начинать всегда нужно с горячей воды и заканчивать холодной. Привыкнуть к смене температур легче, если начинать с небольшой разницы, например, горячая 40 градусов, холодная - 30. Сначала достаточно будет сделать одно обливание горячей и одно холодной водой. Через неделю можно уже делать 2 подхода, потом - 3. В течение месяца постепенно увеличить разницу температур и время под холодным душем до 30 секунд. Теперь я стою под горячим душем 3 минуты, а под холодным -1. Причем не просто под холодной водой, а очень холодной. И так 3 раза. Разницу температур воды в несколько градусов нужно соблюдать только на первых стадиях, пока механизмы защиты еще отсутствуют и вместо пользы можно простыть. За короткое время тело не остынет намного, а мощное воздействие на нервную систему обеспечит. Это и заставит включить механизм иммунной системы. Потом я обнаружила, что контрастный душ помог мне сбросить несколько лишних килограммов. Не сразу, конечно, а через некоторое время я похудела на 5 кг. Раньше я стояла под душем с головой, теперь обливаю себя прохладной водой из ведра, поэтому голову под горячую воду не подставляю...» Контрастный душ действительно полезен для похудения. У нас есть два вида жира: белый и бурый. Бурый жир расположен вокруг ключиц, грудины, верхней части спины, шеи. Белый жир или жировая прослойка откладывается в других частях тела, где совсем нежелательно: живот, бедра, руки. У людей с ожирением, как правило, содержится значительно меньшее количество бурого жира по сравнению с белым. Когда на тело воздействует холодная вода, бурый жир вырабатывает тепло за счет сжигания белого жира, можно сказать, он согревает нас, поддерживает нормальный теплообмен. Клетки бурого жира обладают исключительной особенностью - они способны мгновенно превращать жирные кислоты в тепло. При активации бурого жира происходит перекачка жирных кислот из белой жировой ткани в бурую. Вместо запасания энергии происходит ее сжигание в больших количествах, чтобы поддержать тепло в нашем теле. Поэтому избавиться от нескольких лишних килограммов можно не только потея в сауне или бане, но и принимая контрастный душ. Прогревшийся горячей водой организм при резкой смене температуры начинает вырабатывать огромное количество энергии. Это в свою очередь приводит к ускорению обмена веществ и сжиганию жира. Чтобы контрастный душ принес пользу, а не вред, необходимо знать некоторые правила. ✅ Начните процедуру с теплой воды, а закончите холодной (для начинающих - прохладной).

✅ Начинать лучше в теплое время года, когда организм находится на сезонном пике своей формы.

✅ Интервалы чередования воды (теплой, и прохладной) должны возрастать постепенно, и начинать всегда стоит с минимально экстремальных температур.

✅ Не так важно, с какой конкретно температуры вы начнете, главное, чтобы она была комфортной именно для вас. Снижать температуру прохладной воды и повышать температуру теплой следует на несколько градусов с каждой новой процедурой. Речь идет об индивидуальных ощущениях.

✅ Чтобы получить от контрастного душа только пользу, не навредив себе, выполняйте процедуры регулярно, а не время от времени. Это важно! Начинать саму процедуру нужно с максимально приятного для себя температурного режима. Далее: горячий - холодный, горячий - холодный, горячий - холодный (три цикла, примерно по 1 минуте каждый). Организм должен получить не переохлаждение от воды, а краткосрочный стресс от внезапного перепада температур. Поэтому важно то, как вы себя чувствуете при их воздействии на ваше тело, а не то, какая температура когдато, кем-то была рассчитана. Холодной воды бояться не нужно! Оптимальное время для контрастного душа - утро, примерно через 40-55 минут после пробуждения. Общее время процедуры - до 10 минут, но начинать следует с 1-2 минут. Голову под душ лучше не подставлять, особенно - начинающим. После окончания процедуры следует растереть кожу быстрыми движениями до легкого ее покраснения, используя чистое жесткое полотенце, лучше всего из натуральной ткани. Совет: «Контрастный душ - лекарство от всего! Он увеличивает циркуляцию крови, ускоряет обмен веществ, разглаживает целпюлит, улучшает цвет лица. Вперед к новым привычкам!»

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